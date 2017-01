Tổng Trọng Bám Sát TC

Đài VOA ngày 17-01-2017 có tin phân tích khá dài, 855 chữ, tựa đề “Kinh tế Việt Nam khó thoát Trung”. Đọc tới đọc lui tin này và đối chiếu với một số thông tin nghị luận trên mạng và báo chí online trên Google liên quan đến việc Tổng bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng [Tổng Trọng] sang Tàu diện kiến Chủ Tịch TC Tập cận Bình, cảm thấy cái tựa của VOA còn dè dặt. Chớ hiện tình kinh tế, chánh trị, biển đảo của VN bị lệ thuộc TC không phải khó thoát Trung, mà không thể thoát Trung được nữa nếu còn CS.Thử nghĩ coi quốc gia dân tộc VN làm sao chịu nổi sự thống trị của TC khi Chủ Tịch TC và Tổng bí Thư Đảng CSVN chứng giám một cuộc ký kết 15 văn kiện gọi là “hợp tác kinh tế” từ lĩnh vực ngân hàng, hàng không cho đến nông nghiệp phần chủ động, “chủ đạo” thuộc về TC, và phần lệ thuộc thuộc về VN.Phần lệ thuộc nặng nhứt thuộc về VN, nước xuất cảng gạo hạng nhì thế giới theo các thoả thuận của Tổng Trọng là nông dân VN tự hậu phải trồng giống lúa của TC lai tạo. 80% dân chúng VN vẫn còn sống với ruộng, mà TC khống chế như thế thì kinh tế VN phải “chết vì TC”.Nhân dân VN, theo thoả thuận của Tổng Trọng của CSVN và Tổng Bình của TC sẽ trở thành lao nô cho chiến lược của TC gọi là "Hai hành lang, một vành đai”. Bảy tỉnh Miền Bắc VN và 20 cửa biên giới của Việt Nam sẽ mở rộng cho hàng hóa TC tuồn vào. Đặt hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và tuyến đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng phục vụ cho mục tiêu này. VN phải trồng lúa Trung Quốc, hai bên phải “tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lai tạo các giống lúa.” VN phải loại Mỹ kim mà dùng đồng yuan của TQ trong các thanh toán xuất nhập cảng. Các nhà đầu tư Trung Quốc xúc tiến các dự án hạ tầng tại Việt Nam.Trước đây chưa có thoả thuận này của hai Tổng Bí thư TC và VC, thì kinh tế VN đã bị cái bóng của TC đè ná thở rồi. Tin VOA viết, “Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc liên tục là “đối tác thương mại lớn nhất” của Việt Nam. Năm 2015, kim ngạch song phương đạt hơn 66,6 tỷ USD; 10 tháng năm 2016 đạt 57,6 tỷ USD (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015). Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất cảng hơn 17 tỷ USD, nhập khẩu hơn 40 tỷ USD phản ánh sự mất cân bằng trong trao đổi thương mại Việt – Trung.”Bản tin phân tích của VOA kết thúc “Giới quan sát nói rằng những gì trao đổi tại cuộc “trà đàm” kéo dài tới 80 phút giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần vừa rồi là một dấu hiệu cho thấy Việt Nam khó thoát Trung.”Còn người Việt Nam ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngoại thì chỉ kêu trời cho cái khổ của quốc gia dân tộc VN thời CS, với Thái Thú của TC là Nguyễn phú Trọng đã bán nước cho TC.Chưa hết, vào ngày thứ bảy 14 tháng Giêng năm 2016, vài tiếng đồng hồ trước khi ông Nguyễn Phú Trọng trở về Hà nội vào hôm chủ nhật, kết thúc chuyến thăm Trung quốc dài 4 ngày của ông, Tân Hoa xã của Đảng Nhà Nước loan tải bản tuyên bố chung, mà hãng tin này gọi là được đưa ra sau những cuộc thảo luận chân thành và thẳng thắn giữa hai bên. Phần nói về Biển Đông nằm ở mục thứ sáu trong tất cả 10 mục trong thông báo chung được báo chí Việt Nam công bố vào ngày chủ nhật 15 tháng Giêng. Trong thông báo chung còn nói đến việc kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ hòa bình và ổn định ở biển Đông, tăng cường trao đổi các chuyến thăm của các tàu hải quân, cũng như phối hợp tuần tra trên biển vùng Vịnh Bắc Bộ, và duy trì đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước. Ngoài ra phía CSVN còn nói Việt Nam tôn trọng chính sách một nước Trung quốc, không công nhận Đài Loan là một quốc gia.Biển của VN mà Tổng Trọng cam kết cho TC tuần tra trên biển vùng Vịnh Bắc Bộ, vùng Biển Đông là coi như biển đảo của TC rồi. TC sẽ biết bản đồ phòng thủ ngoài biển, trên đảo và trong bờ biển của VN, thì coi như giao trứng cho ác rồi.Hãy xem đi đất nước VN, trong thời CSVN thống trị, ngoài Bắc hai phần ba thế kỷ, trong Nam gần nửa thế kỷ, mà giang sơn gấm vóc VN, lãnh thổ, lành hải bị TC chiếm lĩnh, thôn tính thế nào. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc đã bị TC lấy. Câu học thuộc lòng của người Việt, nước VN hình cong chữ S, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà mau, chính Ô Hồ chí Minh hồi nhỏ cũng đã học; nhưng thời CS Ải Nam Quan không còn nữa! 80% Biển Đông VN đã mất vào tay Trung Cộng, với cái bản đồ hình lưỡi bò của TC liếm sát bờ biển gần khắp VN.Quần đảo Hoàng sa và phần lớn Trường sa, TC đã chiếm đóng, sáp nhập vào lãnh thổ của TC, thành huyện Tam Sa. Thế mà một chuyện nhẹ nhàng là đâm đơn kiện TC ra trước toà luật biển, CSVN cũng không làm.Nước Phi luật tân nhỏ yếu hơn VN, bị TC tranh chấp chỉ có một vùng biển Scarborugh mà đã đưa tàu chiến, chiến đấu cơ ra bảo vệ. Phi còn đưa nội vụ ra toà án trọng tài biển, toà quốc tế này thụ lý, làm thủ tục đăng đường xét xử, bất chấp TC có dự hay không, và Phi đã thắng.Còn VNCS là nước bị TC chiếm biển đảo nhiều nhứt. Ngư dân VN bị TC bắt, bắn, giết, lấy tàu bè, ngư cụ nhiều lần, nhiều nhứt. Mà Đảng Nhà Nước CSVN chẳng có một hành động bảo quốc, an dân nào, trừ những lời tuyên bố chủ quyền suôn như con vẹt lập đi lập lại của phát ngôn viên ngoại giao của CS Hà nội bay theo gió biển.Trong lịch sử VN, không có thời nào như thời CS, giang sơn gấm vóc VN bị TC xâm lăng mà chánh quyền không rút một cây gươm, nổ một tiếng súng lại còn “định hướng” dư luận không cho dân chúng bày tỏ lòng yêu nước như thời CSVN này cả.Nếu Đảng Nhà Nước CSVN cứ đeo theo đồng chí TC thì không bao lâu nữa thì VN sẽ như Turkestan, Đông Thổ, Tây Tạng của người Duy ngô Nhĩ, Tây Tạng bị TC chiếm, thôn tính, sáp nhập làm thành tỉnh Tân Cương, Thanh Hải của TC.TC đã từ lâu mua VN bên trong rồi. Các hợp đồng TC mướn đất dài hạn của Ủy Ban các tỉnh giáp giới với TC là một hình thức xâm thực êm đềm, Hán hoá từ từ, và giết hại kinh tế VN. Đa số các họp đồng thời hạn mấy chục đến gần một trăm năm thích hợp cho âm mưu trường kỳ Hán hoá về văn hóa, xã hội, chiến lược quân sự của người quân Tàu Cộng. Đó cũng là con đường TC tuồn hàng hoá, gà thải, heo thúi, trái hư, đồ gian, đồ giả, đồ độc của TC qua VN giết hại nông nghiệp, kỹ nghệ VN, người dân VN.Thế bao vây gọng kềm này của TC nếu còn chế độ CSVN thì VN khó tháo gỡ.Vì ngoài biển phía đông Mỹ có nhảy vào, nhưng qua tổ chức Asean và vì tự do hàng hải quốc tế, chớ không trực tiếp đá động đến hải đảo và Biển Đông của VN.Trước nguy cơ mất nước vào tay quân Tàu, nhân dân VN không còn sự chọn lựa nào khác, là phải đấu tranh hay chiến đấu chống nội thù là CSVN và ngoại xâm là TC.Chỉ có một con đường, con đường lật đổ chế độ Đảng Nhà Nước VNCS để thành lập chánh quyền của dân, vì dân, do dân mới huy động được nội lực dân tộc, kêu gọi viện trợ của thế giới tự do, để chống quân Tàu như bao thời kỳ độc lập trong lịch sử VN, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê./.(VA)