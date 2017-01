Obama Trách QH Luôn Cản Trở Về Giải Thể Trại Guantanamo

WASHINGTON - Trong ngày cuối cùng làm việc tại Bạch Ốc, TT Obama viết 2 trang thư chỉ trích lập pháp về nỗ lực liên tục ngăn trở ông giải thể trại giam tình nghi khủng bố ven vịnh Guantanamo.Đóng cửa trại Guantanamo là lời hưá của ông Obama khi tranh cử TT lần đầu.Thư viết “Không có lý cớ nào ngoài chính trị để biện minh sự chính đáng của Lập Pháp trong việc xác quyết sự duy trì trại giam Guantanamo”.Trong thời gian gần đây, ông Obama dùng quyền hành pháp để tái định cư tù nhân Guantanamo tại quốc gia đệ tam – tuần này, 14 người đuợc chuyển giao, gồm 10 người đi Oman hôm Thứ Hai và 4 người đến các tiểu vương quốc Arap Emirates (UAE) hôm Thứ Năm. 5 người đã đuợc bạch hoá để trả tự do nhưng chưa tìm đuợc quốc gia đệ tam nhận cho tái định cư.Ông Obama nhấn mạnh với QH do đảng CH kiểm soát “Không kẻ nào trốn khỏi nhà tù bảo vệ an ninh tối đa này”.