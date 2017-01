Biển Đông: Trump Xông Tới

Trung Cộng hiện CS và Nga hậu CS là hai vấn đề chính TT Trump và hai bộ trưởng được đề cử là bộ trưởng Ngoại giao Tillerson và Quốc Phòng là Cựu Đại Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến Mattis đề cập đến nhiều nhứt. Cả hai Ô. Tillerson và Mattis coi TC và Nga là đối thủ nguy hại cho Mỹ. Trừ TT Trump cũng coi TC là nguy hiểm nhưng tỏ ra hoà dịu với TT Putin của Nga, khác Ngoại Trưởng, Bộ Quốc Phòng và Giám đốc tình báo CIA khi qúi vi này trả lời riêng rẽ trước ba Uỷ ban Thượng Viện. Không biết đó là chiến thuật nghi trang cởi áo qua đò Thượng Viện hay phương cách bảo vệ bí mật chiến lược của nội các và của quốc gia vì cuộc điều trần và chất vấn loại này là công khai.Nhưng một điều rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, là chánh phủ TT Trump xông tới ở Biển Đông, làm mạnh hơn nói so với chánh phủ tiền nhiệm Obama nói nhiều hơn làm. TT Trump muốn dằn mặt Chủ Tịch Tập cận Bình từ lâu thấy TT Obama chủ hoà, xìu xìu ểnh ểnh, nói nhiều hơn làm khi chuyển trục quân sự Mỹ về Á châu Thái bình dương, khiến TC chiếm cứ, quân sự hoá hầu hết Biển Đông. Gần đây nhứt khi Ngoại Trưởng chỉ định Tillerson điều trần trước Uỷ ban Thượng Viện, rằng Mỹ «phải chặn không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp» ở Biển Đông, và TC phản ứng «Nếu Rex Tillerson thực hiện lời tuyên bố thì sẽ dẫn đến chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc», thì chính quyền của tổng thống Mỹ mãn nhiệm Barack Obama vẫn kêu gọi một giải pháp ngoại giao và hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.Còn TT Trump suốt trong thời kỳ chờ được TT Obama bàn giao chánh quyền, ứng cử viên TT Trump chống TC hết mình, chống TC thao túng tiền tệ, cướp việc làm của người Mỹ. Sau khi đắc cử, trong cuộc họp báo dầu tiên ngày 11/1/2017, TT Donald Trump tố TC thêm, nói Trung Quốc tấn công Mỹ trên mạng, xâm nhập 22 triệu tài khoản của nhân dân và chánh quyền Mỹ. Mỹ đã chịu thua thiệt hàng trăm tỷ đôla mỗi năm về thương mại và mất cân đối thương mại với Trung Quốc. Ông tố TC chơi xấu Mỹ. Ông nói: “Nga và các nước khác, trong đó có Trung Quốc là nước đã hoàn toàn lợi dụng chúng ta về mặt kinh tế, hoàn toàn lợi dụng chúng ta ở Biển Đông bằng cách xây pháo đài lớn của họ”.Đài phát thanh RFI của Pháp gọi lời tuyên bô của Ô Tillerson là “khai chiến với Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông». Ông Tillerson trình với Uỷ ban Thượng Viện “Chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây đảo phải dừng lại, và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép”. Ông Tillerson không ngần ngại so sánh việc xây dựng các hòn đảo, rồi cho đặt thiết bị quân sự trên đó, với hành vi của Nga xâm chiếm bán đảo Crimée của Ukraina.Nhật báo gối đầu giường của chánh trị gia Mỹ ở Washington DC, The Washington Post ngày 08/01/2017, có một bài nhận định cho rằng «Trump có thể biến chính sách xoay trục qua châu Á của Obama thành hiện thực (Trump could make Obamas pivot to Asia a reality)». Báo này nói trong hậu trường, ê kíp của TT Trump đang chuẩn bị một chính sách xoay trục qua châu Á theo kiểu cách của riêng mình. Đó là (1) thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc; (2) tập trung củng cố các liên minh khu vực; (3) quan tâm nhiều hơn đến Đài Loan; (4) nghi kỵ Bắc Triều Tiên nhiều hơn; (5) tăng cường sự hiện diện của hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương.Theo nhà bình luận tờ Washington Post Ông Rex Tillerson, người được ông Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng, là giới chức đặc biệt biết rõ ràng về sự cần thiết phải chống lại việc Trung Quốc quân sự hóa và bành trướng tại Biển Đông.Còn ông Stephen K. Bannon, trưởng nhóm chiến lược gia của ông Trump, rất quan tâm đến chiến lược châu Á. Nguyên là một sĩ quan Hải Quân phục vụ trong hạm đội Thái Bình Dương, ông Bannon và nhiều quan chức hàng đầu khác trong chính quyền Donald Trump đều cho rằng sở dĩ trục châu Á của tổng thống Obama thất bại, đó là vì chi tiêu quốc phòng không đủ, khiến ông không thực hiện được lời hứa gia tăng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực.Việc TT Trump chọn ông Peter Navarro đứng đầu Hội Đồng Thương Mại Quốc Gia là một dấu hiệu cho thấy một cuộc đụng độ kinh tế với Bắc Kinh có thể sớm xẩy ra.Những tuyên bố nói trên của ông Tillerson hàm ý là Hoa Kỳ có thể sẽ dùng đến sức mạnh quân sự để ngăn cản Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo. Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo diều hâu, thương tôn dân tộc TQ, phó bản của Đảng Nhà Nước CSTQ, ngày 13/01/2017 viết «Nếu Rex Tillerson thực hiện lời tuyên bố thì sẽ dẫn đến chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc». Nhưng Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan tuyên truyền chánh thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tỏ vẻ kiên nhẫn, muốn chờ xem quan điểm của Rex Tillerson sẽ được thể hiện ra sao trong chính sách ngoại giao. Còn phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tìm cách hạ nhiệt: Hoa Kỳ hãy lo chuyện của mình, tình hình biển Nam Hải đã lắng dịu.Sẽ thiếu nếu không phân tích thái dộ và hành dộng của chánh quyền Nhựt, một đồng minh mạnh nhứt, trung kiên nhứt của Mỹ ở Á châu Thái binh dương. Báo The Diplomat, trụ sở tại Nhật Bản, khi đề cập đến kế hoạch này trong một bài phân tích ngày 10/01, cho rằng cơ quan mới của Tuần Duyên Nhật sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong sự can dự của Tokyo vào lãnh vực bảo đảm an ninh hàng hải trên Biển Đông.Ngoài các nước ASEAN như Philippines và Việt Nam mà Nhật Bản đã có quan hệ đối tác chặt chẽ trong lãnh vực an ninh trên biển, hay là những nước như Malaysia và Indonesia đã có sẵn lực lượng tuần duyên (một lực lượng mà không phải nước Đông Nam Á nào cũng có), cơ quan mới của Tuần Duyên Nhật có thể lôi kéo các nước khác vào cuộc, cho phép Tokyo đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành lực lượng chấp pháp biển trong vùng.Còn Thủ Tương Abe của Nhựt là một lãnh đạo quốc gia đươc TT đắc cử Trump tiếp kiến tại tư dinh Trump Tower ở New York. Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, theo tin RFI của Pháp ngày 12/01/2017, bắt đầu một vòng công du 6 ngày để ghé thăm Úc và ba nước Đông Nam Á là Philippines, Indonesia và Việt Nam. Mục tiêu nhằm tăng cường hợp tác an ninh với các nước này trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động khẳng định chủ quyền trên biển. Trước đó tin Reuters cho biết Nhựt, Phi ngày 6/ 01/ 2017 tập trận chung về công tác bảo vệ tự do hàng hải, chống lại mọi «âm mưu thay đổi nguyên trạng» tại Biển Đông.Còn Đài Loan thì chắc như đinh đóng cột, sẽ đi sát với Mỹ hơn sau khi TT Trump điện dàm với Bà TT Thái anh Văn như bán chánh thức thừa nhận Đài Loan là một quốc gia, còn giúp cho Bà lần đầu tiên quá cảnh hai lần ở Mỹ, được Thống đốc tiểu bang và Thượng nghi sĩ một tiểu bang lớn là Texas của Mỹ đến chào mừng và diện kiến.Thế trận kinh tế, chánh trị, lưc lượng cơ hữu, lực lượng bạn phối họp đã sẵn sàng trên kế hoạch hành quân của chánh quyền Trump, dằn mặt TC để làm cho Mỹ vĩ đại trở lại ở Á châu Thái binh dương.(VA)