Hoa Thịnh Đốn: Gây Quỹ Cho Thị Trưởng Tạ Đức Trí Để Tái Ứng Cử Nhiệm Kỳ 2018-2020

Hình ảnh trong buổi gây quỹ.Tuyết MaiTiến sĩ Nguyễn Võ Long, Ông David Võ, Chủ nhiệm Việtmymagazine; Ông Đặng nguyên Đức, Chủ tịch Hội Viet Next Generation cùng một nhóm thân hữu của Thị Trưởng Westminster, CATạ Đức Trí đã tổ chức một buổi gây quỹ cho ông để tái ứng cử nhiệm kỳ 2018-2020. Buổi gây quỹ được tổ chức vào lúc 7:30 chiều ngày 17 Tháng 11, 2017 tại Nhà hàng Thần Tài ở Falls Church, VA.Chương trình được điều hợp bởi MC David Võ, rất sinh động, hấp dẫn. Hiện diện trong buổi gây quỹ này có ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch CĐ HTĐ MD&VA; Tiến sĩ Nguyễn Võ Long và phu nhân, Ông Lý Hiền Tài, Liên Minh Dân Chủ VNTT; Ông Nguyễn văn Đặng, Hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên vùng HTĐ; Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, Hội Đồng Hương Huế; Nhà văn Lê Thị Nhị, Nhà VN/HTĐ, nhiều vị trong BCH và VPTT CĐ và rất nhiều người thế hệ trẻ tham dự.Sau nghi lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ, Ông David Võ đại diện cho Ban Tổ Chức có vài lời chào mừng và cảm ơn quan khách đến tham dự. Sau đó Thị Trưởng Westminster, CA Tạ Đức Trí cảm tạ quan khách đến tham dự và ủng hộ ông. Ông nói, rất là vinh dự, vinh hạnh có được sự ủng hộ của quý vị. Điều đó tạo thêm niềm tin cho ông, một người ở xa, đến từ Thành phố Westmisnter, CA.Quý vị đã cố gắng rất nhiều đến đây để ủng hộ. Sự hy sinh đóng góp của quý đồng hương chính là động lực giúp ông và những người trẻ, thế hệ của ông tiếp tục phục vụ cộng đồng và cùng với quý vị, chúng ta gìn giữ căn cước tỵ nạn của mình.Sau đó Tiến sĩ Nguyễn võ Long đuợc mời lên sân khấu để phát biểu cảm tưởng. TS Long nói, hôm nay ông đến đây rất hân hạnh, hân hoan, ủng hộ Thị Trưỏng Tạ Đức Trí. Chúng ta người Mỹ gốc Việt, cần phải khuyến khích người Việt chúng ta ra ứng cử ở nhiều tầng lớp; ứng cử ở địa phương, ở cấp tiểu bang và cả liên bang. Nếu chúng ta có được nhiều người Mỹ gốc Việt ra làm việc trong Chính quyền, chúng ta có được thêm quyền thế thì tiếng nói của chúng ta sẽ mạnh hơn. Nếu tiếng nói của chúng ta mạnh hơn, chúng ta có sẽ có nhiều phương tiện hơn để “Đuổi Tàu Cứu Nước” .Với Thị Trưởng Tạ Đức Trí, chúng ta có một chính trị gia rất tài giỏi, có rất nhiều khả năng. Chúng ta có một người trẻ, tài cao có nhiều kinh nghiệm và đã thắng cử hai lần. Vì thế chúng ta không những nên khuyến khích Thị Truởng Tạ Đức Trí tái ứng cử mà chúng ta cần phải ủng hộ Thị Trưởng Tạ Đức Trí tiến thêm trên con đường sự nghiệp chính trị. Vì điều đó sẽ làm cho chúng mạnh hơn và làm rạng danh dân Việt. Chính vì thế mà ông rất vui mừng đến đây để ủng hộ Thị Trưởng Tạ Đức Trí.Kế đến Ông Đinh Hùng Cường , Chủ tịch CĐ HTĐ, MD&VA được mời lên phát biểu. Ông Cường nói ông không biết Thị Trưởng Tạ Đức Trí nhiều, nhưng cách đây một hai tháng, ông có dịp cùng TS Nguyễn Võ Long và phu nhân tham dự một buổi họp mặt. Trong buổi họp mặt đó ông có dịp tiếp xúc với ông Tạ đức Trí. Qua lần tiếp xúc đó, ông nhận thấy Thị Truởng Tạ Đức Trí là người rất tài giỏi.Ông Trí nói, Chú Cường làm Chủ tịch CĐ ở HTĐ này, chỉ bằng một phần mười cái khó khăn ở Westminster. Ông Cường nói, ông thấy Ông Tạ Đức Trí nói rất đúng, vì Thành phố Little Saigon rất là phức tạp. Làm Thị Trưởng Westminster, không những ch ỉ điều hành người địa phương là người Mỹ và có văn hóa khác chúng ta, nên có nhiều khó khăn và Ông Tạ Đức Trí có khả năng cân bằng được sự khó khăn đó. Theo ông Cường, Ông Tạ Đức Trí là người trẻ rất xứng đáng.Ông Cường nói tiếp, ông ra làm việc Cộng Đồng với ước mong khuyến khích đưa người trẻ đi vào dòng chính của nước Mỹ. Có người trẻ vô dòng chính của nước Mỹ thì sức mạnh của CĐ Việt Nam mới tiến lên được. Còn những người già chỉ làm công việc lót đuờng. Cho nên hôm nay ông đến tham dự buổi gây quỹ này, trước hết là chào đón, chào mừng Thị Trưởng Tạ Đức Trí và sau đó ước mong đồng hương yểm trợ để ông Tạ Đức Trí có thể tái đắc cử Thị trưởng của Westminster, CA.CT Đinh Hùng Cường trình bày thêm, với phuơng tiện hiện đại, chúng ta có thể liên lạc nhau trong vài giây, vài phút, vài giờ, vấn đề xa cách không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta là người Việt Nam ở nuớc Mỹ, trên thế giới, cần đoàn kết để đấu tranh cho Tự Do, Dân chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam.Đối với những người lớn tuổi, có những người có cao vọng. Gần đây TS Nguyễn Võ Long và phu nhân đã đứng ra xây dựng một phong trào Việt Hưng “Đuổi Tàu Cứu Nuớc”. Chúng tôi những người lớn tuổi làm việc yểm trợ, đấu tranh cho Dân Chủ , Chống Tàu và những người trẻ phải đi vào dòng chính của nuớc Mỹ để chúng ta có một sức mạnh hỗ tương lẫn nhau và một ngày nào đó chúng ta có thể quang phục quê hương.Được biết, năm 2002 Thị trưởng Tạ Đức Trí đã đắc cử Chủ Tịch Cộng Đồng Nam CA. Năm 2006 ông đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Westminster, CA. Năm 2008 ông đắc cử Phó Thị Trưởng Westminster, VA. Năm 2012, ông đắc cử Thị trưởng Westminster VA cho tới nay.Thị trưởng Tạ Đức Trí cho biết ông đang cố gắng kêu gọi tuyển mộ thêm Cảnh Sát có thể nói tiếng Việt. Thành Phố Wesminster có dân số hơn phân nửa thuộc Cộng Đồng Việt, vì vậy có thêm nhân viên Cảnh Sát nói tiếng Việt, là nhu cầu của thành phố. Ông hy vọng trong tương lai Sở Cảnh sát có thể c ó thêm nhiều nhân viên công lực, Cảnh Sát có thể nói lưu loát tiếng Việt.Riêng đối với cử tri của Thành phố Westminster, ông muốn nhân cơ hội này để cảm ơn sự thương yêu của tất cả cử tri đã ủng hộ ông trong năm cuộc tranh cử vừa qua. Sự thuơng yêu của cử tri đã tạo cơ hội cho ông có cơ hội phục vụ thành phố, phục vụ cư dân Westminster, VA.Được biết số người tham dự khoảng hơn một trăm năm mươi người, nhưng hầu hết là những người có nhiệt tâm đóng góp. Cuối chương trình MC David Võ cho biết đã thu được hơn tám ngàn mỹ kim. TS Nguyễn Võ Long sẽ “match” bằng số tiền này, nghĩa là tổng cộng số tiền gây quỹ tái ứng cử của Thị Trưởng Tạ Đức Trí đêm 17/11/201 ở Virginia được mười sáu ngàn ($16,000) mỹ kim.Mặc dầu đây là một chương trình có màu sắc chính trị, nhưng BTC đã mời được bốn ca sĩ địa phương nổi tiếng giúp vui như Anh Thảo, BảoVỹ, Duy Võ, Tường Vy …cùng với tiếng đàn điêu luyện và âm thanh thật hay của Anh Minh Thạnh, chương trình văn nghệ rất vui tươi và hấp dẫn, lôi cuốn khán thính giả thưởng thức chương trình văn nghệ thật đặc sắc. Buổi gây quỹ được chấm dứt lúc 11 giờ đêm.Hình ảnh trong video clip: