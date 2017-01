Từ Ông Đồ Tới Tiến Sĩ

Có phải chung quanh Văn Miếu Hà Nội có rất nhiều ông đồ dỏm? Và có phải chung quanh nhà nước Ba Đình có rất nhiều Tiến sĩ dỏm?Thế là đất nước thê thảm…Báo Dân Việt kể: “Ông đồ tự phát ở Văn Miếu đều là ông đồ dỏm”…Đó là nhận định của Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao Hà Nội. Ông Phó Giám Đốc nói những “ông đồ” có trình độ đều đã được tuyển chọn vào viết ở khu vực hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.Chiều 16.1 tại Hà Nội, Sở Văn hóa - thể thao (VH-TT) Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017.Ông Lê Xuân Kiêu, GĐ TT hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu cho hay, năm nay Ban tổ chức Hội chữ xuân năm 2017 không tổ chức khảo tuyển như những năm trước, vì số lượng người viết từ năm 2014 đến nay đã rất lớn.Ngoài những người đủ điều kiện viết trong hồ Văn, Hội đồng giám tuyển tác phẩm thư pháp sẽ thẩm định trình độ của người viết chữ. Nội dung chủ đề khảo hạch là “Tôn sư trọng đạo” được công khai trước, người dự tuyển viết trước tác phẩm thư pháp rồi đem nộp, yêu cầu phải viết đẹp, viết đúng quy định.Ông Trương Minh Tiến, PGĐ Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội cho biết, trước đây, hoạt động viết chữ tự phát ở phố Văn Miếu rất lộn xộn. Có thời kỳ phố “ông đồtự phát” lên tới gần 200 người.“Chúng tôi nghĩ rằng việc sát hạch những năm trước để chọn lọc là đúng đắn. Những người viết thư pháp đáng để xin chữ trên đất Hà Nội đều đã tập trung ở Hội chữ ở hồ Văn”, ông Tiến nói.Trước tình trạng phố “ông đồ tự phát” ở Văn Miếu vẫn có nhiều, khi trật tự phường đến, các “ông đồ” xách giấy mực chạy, gây nên hình ảnh phản cảm, PGĐ Sở Văn hóa cho hay, Ban tổ chức tiếp tục đề nghị lực lượng chức năng xử lý triệt để.“Những ông đồ chân chính, chất lượng đã vào khu của ban tổ chức rồi, những ông đồ ngồi ngoài hè phố - khu vực tự phát đều là những ông đồ dỏm, không có trình độ, lợi dụng kiếm tiền. Người dân đến đó xin chữ dịp năm mới chẳng hiểu đó là cái gì, viết không đúng, may chẳng có, lại thành xúi quẩy”, ông Tiến nói.Dân Việt viết:“Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội khẳng định Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 không phải hoạt động kinh doanh, tổ chức chủ yếu để phục vụ người dân.”Vâng, không kinh doanh…Bản tin VTC hôm Thứ Ba 17/1/2017 cho biết: Hà Nội sẽ 'khai tử' phố ông đồ trên vỉa hè Văn Miếu…Những ông đồ chất lượng, vượt qua vòng khảo tuyển sẽ viết chữ trong khu vực hồ Văn nên những người viết chữ tự phát sẽ bị công an xử lý.Chiều 16/1, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017. Theo đó, phố ông đồ sẽ diễn ra từ ngày 21/1 đến 11/2 (tức 24/12 đến 15/1 âm lịch) tại khu vực hồ Văn (Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội). Khoảng 100 ông đồ sẽ tham gia cho chữ.Theo Giám đốc trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, những ông đồ này đều đã qua sát hạch từ các năm trước. Năm 2017, hội chữ không tổ chức khảo tuyển nữa mà chỉ thẩm định trình độ của những người "thi vớt" năm 2016 với số lượng rất ít.Việc thi tuyển và quy hoạch phố ông đồ vào khu vực hồ Văn, đã làm giảm đáng kể số người viết chữ tự phát ở vỉa hè Văn Miếu trong dịp Tết Bính Thân."Việc sát hạch tuyển chọn ông đồ và tổ chức lại hoạt động viết thư pháp ở Văn Miếu là đúng đắn. Trước đây, hoạt động này tự phát, rất lộn xộn, nhiều ông đồ rởm, lợi dụng kiếm tiền. Có thời kỳ phố ông đồ tự phát lên tới gần 200 người, gồm cả người già, người trẻ cho chữ", Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trương Minh Tiến nói.Hiện nay, những ông đồ chất lượng đã vào khu vực quy định của ban tổ chức tại hồ Văn. Do đó, ông Tiến cho rằng, những ông đồ ngồi ngoài hè phố "đều là đồ rởm, không có trình độ, lợi dụng kiếm tiền". Người dân xin chữ năm mới của những ông đồ chưa được thẩm định này có khả năng "xin chữ may mắn lại thành chữ xúi quẩy".VTC ghi nhận: “Ông Tiến nhấn mạnh, năm 2017 Sở vẫn kiên quyết "khai tử" phố ông đồ trên vỉa hè Văn Miếu. Những người viết chữ tự phát sẽ bị công an xử lý…”Trong khi đó bản tin VTV ghi rằng 77 ông đồ sẽ tham gia viết thư pháp tại Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017, trong đó có các nhà đại thư pháp Cung Khắc Lược, Nguyễn Thế Anh.VTV ghi nhận:“Về vấn đề một số ông đồ khác tự phát mang chõng tre ra viết thư pháp tại vỉa hè phố Văn Miếu, Ban tổ chức Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 thừa nhận năm trước còn tồn tại. Những ông đồ này không được thẩm định chữ viết từ một tổ chức chính thức nên không thể đảm bảo về chất lượng thư pháp. Ban tổ chức khẳng định sẽ phối hợp với lực lượng công an phường Quốc Tử Giám quyết liệt dẹp bỏ trong năm nay, không để tái diễn tình trạng này.”Nghĩa là, bố ráp các ông đồ dỏm…Vậy, còn các Tiến sĩ dỏm thì sao?Báo Nông Nghiệp VN đã từng than thở trong năm 2016 rằng: Chờ vào các giáo sư, tiến sĩ thì có lẽ nền nông nghiệp nước nhà...Nghĩa là, thê thảm.Bài báo năm ngoái của NNVN nhắc rằng từng có chuyện Ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp Trung ương từng lấy bằng tiến chỉ trong 6 tháng với 17.000 USD. Hay ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ có tấm bằng tiến sĩ ở Mỹ nhưng không biết tiếng Anh.Hai vị này đều học ở trường Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University Inc) của Mỹ. Được biết trường Đại học này là trường rởm (degree-mill) bị báo chí phanh phui trong nhiều năm qua. Hay ông Cao Minh Quang, thời còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đã bị phát hiện khai man tự phong mình là tiến sĩ.Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến năm 2013 có 633 tiến sĩ là giảng viên ở các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên ở các trường đại học. Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 24.300 tiến sĩ. Vậy hơn 15.000 tiến sĩ còn lại đang làm việc ở đâu và đã đóng góp gì cho nước nhà?Cho công an bắt ông đồ dỏm… sao không ra lệnh công an bắt Tiến sĩ dỏm?Nếu có lệnh đó, hẳn là Nguyễn Phú Trọng sẽ bị bắt trước tiên?