Bếp Gia Đình: Mứt Dừa Đơn Giản & Ngon...

Chuẩn bị nguyên liệu:- Cùi dừa: 1kg- Đường trắng: 1kg- Vani: 1 – 2 ống nhỏ.Cách làm mứt dừa trắng ngon, dẻo, khô cong, màu trắng đẹp:Chọn dừa non, gọt bỏ lớp vỏ màu nâu, nạo theo vòng tròn để có sợi dừa dài.Cho nước sạch vào rửa thật sạch dừa đã nạo. Rửa đi rửa lại nhiều lần cho tới khi dừa hết dầu, nước rửa chuyển từ màu trắng đục chứa dầu tới trắng trong không dầu là được.Vớt ra rổ để thật ráo nướcCho đường vào trộn đều với dừa nạo rồi ướp khoảng 8 tiếng. Dùng đũa đảo đều cho đường ngấm vào dừa và tan dần. Tổng thời gian ướp khoảng 12 tiếng là đường tan hết hoàn toàn, sợi dừa ngấm đường có màu trắng trong.Dùng một chiếc chảo rộng có đáy dầy để sên dừa. 1kg dừa bạn nên sên làm 2 mẻ để dễ đảo, tránh bị cháyCho dừa cùng nước đường vào chảo. Bật lửa to để sên. Tới khi thấy nước đường sôi, vặn lửa nhỏ lại, sên đều tay, liên tục.Khi thấy nước đường can, cho vani vào, đảo đều, sên thật nhanh tay, liên tục, lửa để mức nhỏ nhất, sên cho tới khi thấy đường bám vào sợi dừa thành các hạt li ti thì tắt bếp, đổ dừa ra trải khắp mặt mâm rộng cho nguội là được.Với cách làm mứt dừa này, quan trọng nhất là khâu sên mứt. Lửa cần điều chỉnh thích hợp, phải sên đều và nhanh tay sẽ tránh bị mứt vẫn còn ướt mà đường đã cháy vàng bám vào dừa rồi.(st)