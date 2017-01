TQ Thắng Ở Biển Đông?

Có phải Trung Quốc đã thắng trận ở Biển Đông? Nhiều người tin như thế, kể từ 2012, sau khi Hải quân TQ chiếm Bãi Cạn Scarborough Shoal từ tay Hải quân Philippines... Có đúng phần nào, bởi vì TQ cũng xây đủ thứ các đảo nhân tạo và các đường bay cho phi cơ trên nhiều đaỏ khác đã từng chiếm của Việt Nam.Thêm một hình ảnh nữa: Hải quân Hoa Kỳ vắng bóng ở Biển Đông trong khi Hạm đội Liêu Ninh của TQ đi cùng hàng đoàn tàu chiến khác vào tập trận Biển Đông.Nhà bình luận Bill Gertz viết trên tạp chí Asia Times ngày 10 tháng 1/2017 với câu hỏi: “How China wins the South China Sea war without firing a shot” (Cách nào TQ đã thắng cuộc chiến Biển Đông với không một phát đạn)...Ông nói rằng đó là TQ đã dùng chiến thuật của Tôn Tử Binh Pháp: tuyên truyền ồn ào để chiếm quyền kiểm soát Biển Đông.TQ đã dùng áp lực chính trị, trong khi tung ra đủ thứ tin vịt, tin dỏm, tin ma... trong cuộc chiến tin tặc không ngừng.James Clapper, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, nói trước một cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ tuần trước rằng tin tặc TQ liên tục tấn công, và TQ đã thắng trận gián điệp trên mạng đối với chính phủ Mỹ và các chính phủ đồng minh Hoa Kỳ, và cả các công ty Mỹ.Kết quả là trong 10 năm qua, TQ xây dựng hơn 3,000 acres đảo mới, và mấy tháng gần đây là quân sự hóa các đảo này. Thế là xong... Biển Đông trở thành nơi TQ đặt nhiều tiền đồn...Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận Việt Nam và Ấn Độ đang thảo luận tích cực về thương vụ New Dehli bán cho Hà Nội hỏa tiễn đất đối không Akash. Hệ thống phòng không này có khả năng đánh chặn máy bay có và không có người lái của địch quân. Tờ Thời báo Ấn Độ Times of India đưa tin này hôm 9/1/2017. Bản tin không đề cập thời gian và địa điểm nơi diễn ra các cuộc họp vừa nêu.Tin cho biết Aksah là loại được thiết kế có thể thay thế loại hỏa tiễn SAM-6 Kvadrat của Nga đã lỗi thời. Radar của hỏa tiễn Aksah cũng được cho biết có thể cùng lúc phát hiện 64 máy bay địch trong phạm bi bán kính 60 kilomet.Hà Nội và New Delhi đã mở thảo luận để duyệt lại thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương đạt được hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Trong các cuộc thảo luận duyệt xét này, Ấn Độ cũng đã đồng ý huấn luyện phi công Việt Nam điều khiển chiến đấu cơ SU-30, một loại máy bay tiêm kích đa năng do Nga sản xuất.RFI cũng nhắc rằng năm ngoái, Ấn Độ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quyết định này được mô tả là vì hai quốc gia có những lợi ích chung. Và trong bối cảnh Ấn Độ ràng buộc sâu hơn về quốc phòng và an ninh với các quốc gia Đông Nam Á.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận tình hình Nguyễn Phú Trọng ra chiêu lăng ba vi bộ...Bản tin ghi rằng Việt Nam loan tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt đầu chuyến thăm 4 ngày đến Trung Quốc vào thứ Năm tuần này. Ông Trọng dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước Tập Cận Bình.Hôm Chủ nhật, Tân Hoa xã cũng xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 01, theo lời mời của ông Tập.VOA ghi lời Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về Chính trị và Bang giao Quốc tế của Đại học George Mason, đồng thời là một học giả của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (CSIS) nhận định rằng chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng lần này chỉ mang tính xã giao, “không có thông điệp gì quan trọng.” Việt Nam sẽ phải tiếp tục giữ thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc.“Thế nhưng khi Mỹ có chính quyền mới, trong mối bang giao giữa ba nước Việt Nam - Trung Quốc - Hoa Kỳ thì Việt Nam sẽ tiếp tục đi dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Những chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều phục vụ cho mục tiêu này. Ngoài ra khi hai nhà lãnh đạo Việt - Trung gặp nhau, ông Tập dĩ nhiên là muốn biết chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam đi đến đâu và thái độ của Việt Nam đối với chính quyền mới của Mỹ ra sao.”Đặc biệt là VN có thể gặp cơ nguy Tổng Thống Donald Trump sẽ bán đứng Biển Đông nếu Tập Cận Bình đưa ra những trao đổi lợi ích.VOA ghi lời Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng phân tích thêm:“Việt Nam chưa lộ rõ hình ảnh quan trọng đối với ông Trump. Điều đó không có nghĩa là Việt Nam không quan trọng. Bởi vì nó tùy thuộc vào thái độ của ông ấy và thái độ các nước khác đối với Mỹ. Thí dụ, nếu Trung Quốc và Mỹ không giải quyết được vấn đề tranh chấp kinh tế, dĩ nhiên là có ảnh hưởng đến hai nước và trong đó có vấn đề Biển Đông. Ông Trump có thể đổi chác vấn đề Biển Đông với Trung Quốc.”Khi phân tích lý do trên, Giáo sư Hùng dự đoán rằng có thể vấn đề Biển Đông cũng sẽ được sắp xếp trong nghị trình chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng. Tuy báo chí Việt Nam chưa đề cập vấn đề Biển Đông trong nghị trình của ông Trọng vì đây là chủ đề rất nhạy cảm và “tế nhị”, nhưng điều đó không có nghĩa là không xảy ra...”Tuy vậy, có những chuyên gia khác nhìn về viễn ảnh mới: Trump xoay trục về Châu Á theo kiểu riêng.RFI ghi rằng trong một bài nhận định ngày 08/01/2017, nhật báo The Washington Post đã cho rằng «Trump có thể biến chính sách xoay trục qua châu Á của Obama thành hiện thực (Trump could make Obamas pivot to Asia a reality)».RFI viết: “Theo nhật báo Mỹ, trong hậu trường, ê kíp của người lãnh đạo Nhà Trắng trong tương lai đang chuẩn bị một chính sách xoay trục qua châu Á theo kiểu cách của riêng mình, với nhiều yếu tố quan trọng: (1) thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc; (2) tập trung củng cố các liên minh khu vực; (3) quan tâm nhiều hơn đến Đài Loan; (4) nghi kỵ Bắc Triều Tiên nhiều hơn; (5) tăng cường sự hiện diện của hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương.”Có thể chăng? Trump sẽ xoay trục hay bán đứng Biển Đông? Chờ xem hồi sau sẽ rõ vậy...