Cố Vấn An Ninh Của Trump: Nga Dự Phần Vụ Tin Tặc Bầu Cử Mỹ

WASHINGTON - TT đắc cử không tin thủ phạm tấn công mạng trong chu kỳ bầu cử 2016 của Hoa Kỳ có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin – nhưng, cựu giám đốc CIA James Woolsley, cố vấn về các vấn đề an ninh quốc gia của ông Trump, nghĩ rằng Điện Kremlin có liên quan, là khác quan điểm của tân TT.Ông Woolsey phát biểu qua CNN “Xác định kẻ chủ mưu là khó” nhưng ông tin rằng người Nga dự phần, có thể cả 1 số nước khác. Theo lời ông, thường là không sai khi chỉ danh thủ phạm, vì là có thể và giấu tung tích là dễ, vì thủ thuật là vô số.Trong chương trình New Day của CNN, chuyên gia an ninh Woolsey nói: hơn 1 chính quyền tấn công mạng của các định chế chính trị và chính khách Hoa Kỳ trước tổng tuyển cử ngày 8-11.Viên chức Washington tiết lộ với CNN: Bạch Ốc lần theo dấu vết tìm thấy các bàn phím có liên quan, dùng mẫu tự Cyrillic, là loại tạo ra nhu liệu nằm vùng, và rằng: có dấu tay liên quan với nhà cầm quyền Moscow.Phản ứng từ Điện Kremlin là phát biểu của tham vụ báo chí Dimitry rằng mẫu tự Cyrillic đuợc sử dụng khắp nơi.TT Trump đang chờ kết quả điều tra theo lệnh TT tại chức sẽ đuợc chia sẻ với Lập pháp, và sắp đuợc thuyết trình với ông nay mai.