Nga: Phá Vỡ 1 Tổ Khủng Bố Định Tấn Công Moscow

MOSCOW - An ninh liên bang Nga (FSB) khám phá âm mưu tấn công hàng loạt mục tiêu tại thủ đô Moscow trong thời gian lễ của 1 tổ khủng bố nằm vùng nhận lệnh từ “tổ chức nhà nước Hồi Giáo - ISIS).Thông cáo báo chí của FSB ghi: FSB và Bộ nội vụ phá vỡ tổ khủng bố nằm vùng tại cộng hoà Dagestan thuộc miền nam. Lực luợng an ninh thi hành 7 lệnh bắt, tịch thu 1 số vũ khí, lựu đạn, đạn các loại và vật liệu chế bom.Cơ quan công lực Dagestan cho hay: sắp bắt tiếp 1 số nghi can.TT Vladimir Putin từng lấy cớ là nguy cơ tấn công của ISIS để can thiệp quân sự tại Syria từ hơn 1 năm qua.Truyền thông Nga đưa tin: 1 hoạt động khác của FSB tại Dagestan bắt trong tuần qua 7 nguời của tổ nằm vùng gọi là Tablighi Jamaat do ngoại kiều điều khiển tuyển mộ cảm tình viên với mưu đồ thành lập “1 đế chế Hồi Giáo” tại Nga.Phúc trình của ủy ban chống khủng bố Nga công bố trong tháng này ghi 42 âm mưu tấn công khủng bố bị phá vỡ trong năm 2016.