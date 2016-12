“Ước mơ”. Chỉ có hai chữ nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Ước mơ là hiện thân của lòng dũng cảm, là chiến thắng chính bản thân mình, Ước mơ đem đến cho chúng ta nghị lực, lòng dũng cảm, sự tự tin và hi vọng để đương đầu với cuộc sống. Nếu không vượt qua được cái tôi cá nhân thì sẽ không bao giờ thành công. Hãy tiến lên phía trước, đừng để mình tuột lại phía sau và hối hận vì đã lãng phí những khoảng thời gian vô gia.Con người luôn có những hoài bão và ước mơ. Hoài bão về quá khứ huy hoàng. Ước mơ về tương lai tương sáng. Chính những hoài bão, ước mơ đó đã thúc đẩy con người dấn thân để xây dựng một thế giới an bình, thịnh vượng hơn cho dù phải đương đầu với thách đố và hiểm nguy.Ước mơ- hoài bảo là những điểm quan trọng, đây là nơi đầu tiên để cá nhân, tổ chức và dân tộc cất bước, Nhưng ước mơ phải đi kèm với những sự chuẩn bị cần thiết để thực hiện ước mơ đó.Mỗi ước mơ, dù lớn hay giản dị, đều cần được tiếp lửa bằng nhiệt huyết, quyết tâm và nổ lực không ngừng để đoạt lấy ước mơ của mình.Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, có thể cho riêng mình, cũng có thể cho những người thân, gia đình, bạn bè. Ước mơ đó có thể trở thành một động lực, một hi vọng để mỗi con người có thể vươn lên vượt qua khó khăn bằng chính nghị lực thì ta sẽ đạt được cái ta mơ ước để có thể hướng tới một tương lai tươi đẹp.Hành trang đầu tiên để bắt tay vào thực hiện ước mơ chính là lòng dũng cảm, dũng cảm nhìn nhận những lỗi lầm để rút kinh nghiệm và còn phải dũng cảm để tiếp bước trên con đường đi đến ước mơ, hoài bão.Chính lòng dũng cảm sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, nguy hiểm trên con đường theo đuổi ước mơ và giúp chúng ta vươn lên.Tôi nghỉ rằng: ước mơ không tự chọn cho mình một chủ nhân, mà chính con người nắm giữ lấy ước mơ của bản thân mình.Ước mơ có thể đó chỉ là những nhu cầu bình thường trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cũng có thể đó là những khát khao hướng thượng, những kế hoạch dài hơn cho chính bản thân mình.Ước mơ thuộc về tương lai mà chúng ta thì sống vì tương lai, vậy tại sao không nổ lực phấn đấu vì ước mơ của mình? Thành công bắt đầu từ suy nghĩ “về ước mơ”. Chúng ta hãy nghĩ cách để vượt khỏi những hạn hẹp của hoàn cảnh hiện tại để thực hiện cho bằng được khát vọng và niềm tin của mình.Có những người luôn chọn cho mình những quyết định và giải pháp an toàn, để rồi cả đời chỉ là hạt bụi nhỏ bay theo gió.Tôi đã từng ước mơ được khoác lên mình chiếc áo nhà binh VNCH, không phải chỉ như vậy, mà phải là những chiến sĩ dũng cảm, tung hoành trận mạc, chia sẻ nguy hiểm với đồng đội, và bạn bè để đóng góp vào cuộc chiến chống xâm lăng và bảo vệ miền Nam Việt Nam.Nhưng mọi người có hiểu rằng, chính sự vất vả, hiểm nguy đó đã, đang và sẽ đổi lại tự do dân chủ và cuộc sống ấm êm cho gia đình mình và đồng bào, thì cũng đáng để ước mơ lắm chớ!Cũng chính vì vậy mà tôi muốn viết đôi dòng tâm sự về những ước mơ của mình. Và tôi mong chúng ta chia sẻ những ước mơ để hi vọng một ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. "Hãy tin vào mình và những gì mình làm, chúng ta sẽ đạt được điều mình muốn.Hãy theo đuổi những ước mơ của chúng ta đến cùng, chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực".“Hình ảnh tương lai đó nằm trong trí tưởng tượng, nhưng lại có sự liên hệ chặt chẽ với chính bản thân chúng ta ở thời điểm hiện tại.Ước mơ đem đến cho tôi nghị lực, lòng dũng cảm, sự tự tin để đương đầu với cuộc sống, ước mơ đem đến cho tôi niềm tin vào cuộc đời và chính bản thân mình.Sau khi trở thành một chiến sĩ, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi để đóng góp cho công cuộc bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc.Tôi đã đi một cách hào hứng và khi bị ngã, ước mơ đã kéo tôi đứng lên đi tiếp. Con người không ngừng ước mơ, người ta chỉ thôi ước mơ khi con tim ngừng đập.Có nhiều chiến sĩ trong tuổi mơ ước, đã gạt lại phía sau những hạnh phúc riêng tư, nguyện đem những ước mơ, hoài bảo, những khao khát của tuổi trẻ vào giấc ngũ ngàn thu, để đổi lấy sự tự do dân chủ, cho đất nước, dân tộc có được cuộc sống an bình thịnh vượng.Tôi không cần biết trong quá khứ của chúng ta có những điều gì đã xảy ra, tương lai của chúng ta luôn là một tờ giấy trắng đang chờ chúng ta viết lên nó.Cứ hỏi lòng mình xem và xem điều mình mơ ước để xác định mình đang đi về đâu, lý tưởng cuộc sống là gì. Tôi chỉ ước mơ những gì tôi không có. Bởi vậy, tự nó, ước mơ là điều không có trong hiện tại.Hãy sẵn sàng miêu tả chi tiết ước mơ của chúng ta để thấy rõ ước mơ của mình bao nhiêu thì càng thấy rõ mục đích của mình bấy nhiêu.Tôi mơ ước điều gì là tôi muốn có điều đó. Điều tôi muốn có ấy nói cho tôi biết tôi thế nào, bởi vì tôi có thể hướng dẫn đời tôi bằng cách hỏi xem mình đang mơ ước gì ? Nếu tôi mơ ước dân tộc tôi đoàn kết là dấu hiệu dân tộc tôi đang chia rẽ. Nếu tôi mơ ước được sống trong một đất nước Việt Nam an bình và thịnh vượng, đó là dấu hiệu cho thấy đất nước này đang rối loạn và nghèo đói… Xem vậy, những điều tôi đang mơ ước là những điều tôi đang thiếu vắng, hoặc có mà còn ít ỏi.Tôi nghỉ rằng thay vì chúng ta đặt ra những ước mơ nhỏ trong tầm tay, chúng ta nên chọn cho mình một ước mơ lớn và vạch ra kế hoạch cụ thể. Khi đó chúng ta sẽ thấy được ước mơ nhỏ đều dần hoàn thiện theo trình tự thời gian mà chúng ta tìm đến ước mơ của đời mình.Niềm đam mê dành cho ước mơ sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta để vượt qua nghịch cảnh. Điều quan trọng nhứt đó là chúng ta cần phải dám bước những bước đầu tiên. Chính hành động đó sẽ tạo đà để chúng ta tiếp tục hành động tiến về phía trước.Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta luôn có thể thay đổi hiện tại của mình để tiến tới tương lai tốt đẹp hơn.Ước mơ là nhựa sống để nuôi dưỡng tâm hồn ta lớn lên, sống có mục đích, có tương lai, hạnh phúc.Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như con đường chưa có, nhưng con người phải khai phá và vượt qua.Hãy tiếp tục làm những điều mà trái tim chúng ta tin rằng là đúng. Hãy để giấc mơ của chúng ta lớn mạnh hơn nỗi sợ hãi và dùng hành động để thay những lời sáo rỗng. Đừng để bản thân sống bằng sự may rủi, hãy sống bằng những lựa chọn của chính mình.Ước mơ có thể thành, có thể không, chúng ta hãy tự tin. Nếu sợ ước mơ bị thất bại mà không dám ước mơ, hay không đủ ý chí, nghị lực mà nuôi dưỡng ước mơ “đủ lớn” thì thật đáng tiếc.Hiện nay dân tộc Việt Nam phải sống trong một xả hội cs mà bọn cầm quyền luôn tìm cách tiêu diệt ước mơ của con người.Không có ước mơ, con người sống không có tình yêu, không có niềm tin, không có hi vọng… Họ phải sống bằng cái thể xác trống rỗng và vô nghĩa, phải sống bằng cách nghĩ của người khác trong một xã hội đầy lừa dối, ác độc và thị phi.Với tuổi trẻ là món quà vô giá mà tạo hoá ban tặng cho chúng ta trên con đường chinh phục ước mơ cúa mình. Tuổi trẻ tự bản thân nó đã là một tài sản, đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi chúng ta già đi. Với một sức sống mạnh của tuổi trẻ sẽ làm nên những điều kỳ vĩ. Nhiệt tình, sức sáng tạo, lòng đam mê cùng với sự kiên nhẫn đã làm nên những thiên tài.Mỗi ước mơ đều cần được tiếp lửa bằng nhiệt tình, quyết tâm và nổ lực không ngừng của tuổi trẻ. Tuổi trẻ là một thứ ngầm rất quý mà không phải ai cũng biết, đó là món quà trời cho thế hệ trẻ trên con đường chinh phục ước mơ của mình.Bất cứ một người trẻ nào cũng có một ước mơ tốt đẹp cho tương lai. Đối tượng của ước mơ đó rất khác nhau, tùy từng người.Dự phóng của tuổi trẻ thì có nhiều, nhưng chung qui phải là “nên người”. Nên người phải là mẫu số chung cho mọi dự phóng, cho mọi ước mơ của tuổi trẻ.Ước mơ thuộc về tương lai mà người trẻ thì sống vì tương lai, vậy tại sao không sống và phấn đấu vì ước mơ của mình? Thành công bắt đầu từ suy nghỉ “dám ước mơ”. Chúng ta dám ước mơ, dám nghỉ khác và vượt khỏi những hạn hẹp của hoàn cảnh sống để thực hiện cho bằng được khát vọng của mình. Trước hết phải tìm cho mình một hoài bảo, đam mê và tự đặt câu hỏi liệu mình có dám đánh đổi tất cả để hoàn thành được ước nguyện đó hay không?Nhờ có ước mơ mà bao người đứng dậy được từ nghèo khó.Như hàng trúc nằm đầu đường đã tiếp thêm ý chí cho chúng ta. Chúng biết vươn lên, đương đầu với giông bão. Con đường phía trước còn dài và rộng, nhiều chông gai và thử thách. Đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa..Bao ước mơ đang cháy bỏng trong nhiều người trẻ hôm nay. Và thật sự đẹp đẽ khi những ước mơ ấy đã đồng hành với ước mơ, khát vọng của đất nước; nối dài ước mơ thế hệ cha anh.Quan trọng và cần hơn hết đó là mỗi chúng ta phải trang bị cho mình đủ tri thức, nâng cao hiểu biết và không ngừng học hỏi.“Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” vì đó chính là ý nghĩ thật sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của chúng ta!.Sau cùng, cũng đừng quên rằng: Khi muốn ước mơ thì phải dũng cảm tiến tới và không bỏ cuộc để đạt cho được ước mơ của mình. Nếu ước mơ mà thiếu hành động thì ước mơ đó sẽ mải mải chỉ là một giấc mơ.Cổ Tấn Tinh ChâuHoa Kỳ cuối năm 2016Tham khảo:Mục sư David IrelandLm Giuse Đinh lập LiễmAndreas Von DerheydtHenry David Thoreau