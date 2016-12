Biển Đông: TC Bắt Tàu Mỹ

Ngày 15-12-2016, giờ địa phương, tàu chiến ASR-51 của Hải Quân Trung Cộng đã bắt giữ, chở đi một tàu lặn tự hành của Mỹ do tàu thăm dò hải dương của Mỹ USNS Bowditch đã thả xuống, và khi vớt lên thì tàu TC cướp lấy. Thuyền trưởng và tàu hải dương Mỹ là dân sự, đã dùng radio liên lạc với tàu TC, nói rõ tàu lặn không người lái này là của Mỹ, có dấu hiệu Mỹ, chỉ thăm dò hải dương học, yêu cầu trả lại, nhưng tàu Hải quân TC cướp được, im lìm chở chiến lợi phẩm chạy đi.Phản ứng của Mỹ.Tin RFI, “Bộ Quốc Phòng Mỹ ngày 17/12/2016 lên tiếng tố cáo: Trung Quốc đã chận đường tàu Mỹ tại Biển Đông, tịch thu «bất hợp pháp» một chiếc tàu lặn không người lái của Hoa Kỳ. Washington đã gởi công hàm đòi Bắc Kinh giao trả thiết bị. Đại úy Jeff Davis, một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết rõ biến cố xảy ra vào khuya thứ Năm 15/12 ở vùng biển quốc tế cách cảng Philippines Subic Bay khoảng 50 hải lý (90 km) về phía tây bắc. Thiết bị đang tiến hành khảo sát về nhiệt độ nước, độ mặn và độ trong nước biển, đúng pháp luật ở Biển Đông. Thì một tàu cứu hộ tàu ngầm của Trung Quốc ký hiệu ASR-510 xuất hiện, dừng lại gần tàu Mỹ thả ca nô xuống và chiếm lấy đi một tàu lặn của Mỹ.Đối với ông Davis, một sự cố như vừa kể là điều mà ông chưa bao giờ thấy xẩy ra. Đối với ông Davis, thiết bị mà Trung Quốc lấy đi là của Mỹ, bên trên có dấu hiệu của Mỹ, và sẽ được Mỹ thu hồi.Còn phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook thì tố cáo Trung Quốc là đã có hành vi phi pháp, yêu cầu Bắc Kinh trao trả chiếc tàu lặn ngay lập tức và tuân thủ mọi nghĩa vụ căn cứ theo luật pháp quốc tế.”Giới chức Lập pháp Mỹ coi đây là một biến cố lớn. Đài VOA, tiếng nói chánh thức của Mỹ, ngày 17 đi tin, “Trung Quốc “cướp” thiết bị lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông”. “Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Uỷ Ban Quân Vụ Thượng viện Mỹ ngày hôm qua đã ra thông cáo lên án một hành động «trắng trợn vi phạm» luật biển… Đối với thượng nghị sĩ McCain, những hành động khiêu khích của Trung Quốc làm gia tăng bất ổn trong khu vực cho tới khi nào Mỹ «có phản ứng mạnh mẽ (…) điều mà chính quyền Obama đã không làm được». Ông McCain nhấn mạnh chính sách hung hăng của Trung Quốc trong khu vực đang phá vỡ nền tảng bảo đảm an ninh và thịnh vượng trong vùng Châu Á Thái Bình Dương. Do vậy theo thượng nghị sĩ McCain «chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ phải phản ánh thực tế đó và cần bảo đảm sao cho có đủ sức mạnh quân sự cần thiết để răn đe và nếu cần, để đánh bại những hành vi gây hấn».Còn TT đắc cử Trump không ngại nguy cơ đổ dầu vào lửa trong tương quan Mỹ-TQ sau vụ TC phẫn nộ về việc Ông đã điện đàm với Nữ TT Thái anh Văn của Đài Loan. Một hành động phá thông lệ và truyền thống 40 năm, theo đó một tổng thống Mỹ, dù tân cử hay đương chức, đều không tiếp xúc với tổng thống Đài Loan, và cũng theo đó Mỹ thừa nhận TQ chỉ là một nước, Đài Loan chỉ là một tỉnh của TQ. Ô. Trump tuyên bố viết trên Twitter của Ông ngay vào Thứ Bảy 17, cáo giác hành động tịch thu của là hành động “unpresidented [sic] act”, tức chưa từng có. Có lẽ vì phản ứng nhanh sát thời cuộc, Ông viết sai chánh tả chữ “unprecedented” thành “unpresidented” và sau đó đã sửa lại. Nhưng TT Trump chưa có thể hành động phản ứng gì được, vì ngày 20-1-2017, sau 12 giờ trưa sau khi tuyên thệ quyền lãnh đạo quốc gia và quân đội và hành pháp mới được bàn giao cho Ông. Khi có tin TC sắp trả lại, TT Trump nói đánh đầu TC, “Chúng ta cần phải nói với phía Trung Quốc rằng chúng ta không muốn lấy lại chiếc tàu lặn mà họ đánh cắp. Hãy để họ giữ nó”.Một số tin tức và thời sự bối cảnh của hành động gây hấn này của TC đối với Mỹ. Cùng trong tuần lễ Mỹ công bố không ảnh vệ tinh Mỹ chụp được các hoả tiễn chống máy bay của TC đặt trên các bãi đá và đảo dọc theo bảy đảo nhân tạo mà TC đã xây trên biển, và đã quân sự hoá bất chấp phản đối của Mỹ.Cuộc cướp tàu Mỹ của TC nói trên là hành động đầu tiên TC khiêu khích Mỹ kề từ biến cố máy bay Mỹ và TC xung đột ngoài khơi đảo Hải Nam hồi năm 2001, theo báo Wall Street Journal nhắc lại. Ngày 1/4/2001, máy bay do thám EP-3 ARIES II của Hải quân Mỹ đang bay cách đảo Hải Nam khoảng 110 km thì bị hai máy bay tiêm kích J-8II của Trung Quốc đánh chặn. EP-3 va chạm với một máy bay Trung Quốc và sau đó hạ cánh khẩn cấp trên đảo Hải Nam. Tiêm kích cơ J-8II của Trung Quốc bị phá hủy, phi công mất tích và được coi là đã chết. Trong khi đó, 24 thành viên đội bay của Mỹ đều an toàn. Họ bị bắt, thẩm vấn và được thả 11 ngày sau đó sau khi chánh quyền Mỹ cứng rắn can thiệp với bất cứ giá nào đem “quân ta” về kể cả máy bay EP-3 cũng được tháo rời ra và đưa trở về Mỹ. TC cáo buộc Mỹ gây nên vụ va chạm còn phía Mỹ cho rằng đây chỉ một tai nạn. Washington gửi cho Trung Quốc hơn 34.000 USD tiền đền bù thiệt hại phát sinh trong sự cố.Ô. Patrick Cronin, chuyên gia về tình hình an ninh Á châu Thái bình dương của Center for a New American Security, gọi việc TC cướp tàu là hành động ngoại giao cưỡng bức, có tính toán, vô liêm sĩ. Đó là một thách đố, một thông điệp TC gởi cho TT Trump.Nói theo kiểu vòng vo Tam Quốc của người Tàu, Mỹ xâm phạm nguyên tắc “Một TQ” bằng lời nói qua điện thoại của TT Trump, thì TQ trả lời không phải bằng lời nói. Mà TC trả lời bằng hành động như cướp tàu của Mỹ ở Biển Đông.Coi vậy chớ TC cũng ngán Mỹ. Trong vụ này, TC cố đánh võ mồm mà tránh võ đạn của Mỹ. TC ra tay vuốt mặt Mỹ nhưng vẫn nể mũi của Mỹ. Khi nhận được phản kháng của Mỹ, TC trả lời ngay là đã nhận công hàm cùa Mỹ. Tờ Hoàn cầu Thời báo, một dạng bản thượng tôn TQ của Nhân Dân nhật báo tiếng nói chánh thức của Đảng Nhà Nước TC, khẳng định Bắc Kinh mong muốn sẽ giải quyết êm đẹp “sự cố” này. Báo này gọi chiếc tàu lặn không người lái này của Mỹ là một “thiết bị không xác định”, tờ báo dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ Hải quân Trung Quốc đang kiểm tra nó để phòng ngừa những vấn đề an toàn hàng hải.Tin VOA cho biết Trung Quốc hôm thứ Bảy 17/12 cho hay quân đội của họ đang liên lạc với phía Mỹ để “giao trả lại đúng cách thức” một thiết bị lặn không người lái của Hải quân Mỹ bị Trung Quốc “bắt” trong hải phận quốc tế ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hôm Thứ Ba, 20 tháng 12, TQ đã trả lại tàu lặn không người lái này cho Mỹ.Cái gì chưa biết, nhưng chắc chắn TC sẽ tìm hiểu bí mật thiết kế, bí mật điều khiển từ xa, và sẽ sao y toàn bộ dữ liệu mà tàu này đã khảo sát. Được biết tàu này từng khảo sát nhiều vùng biển, nhiều đường hàng hải quốc tế, chớ không phải riêng ở Biển Đông./.(VA)