Sự kiện và thời sự. Thành phố Wesminster trong lòng Little Saigon, người Việt hải ngoại thân thương gọi là Thủ đô tinh thần của người Việt hải ngoại. Sau cuộc bầu cử tổng thống và chánh quyền địa phương,Thành phố mở hội: Dân Cử Tuyên Thệ, Nghị Quyết Chống Cờ CS, vào 7 giờ đêm Thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2015, tại Phòng Họp Thành phố.Có mặt hầu hết các giới chức chánh quyền Mỹ Việt trong vùng, như Chánh Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas, Giám Sát Viên Quận Cam Địa Hạt 1 Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 2 Bà Michelle Steel, Anh Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthal, DS. Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, LS. Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân; BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, KS. Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, quý vị đại diện chính đảng, hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông.Đông đến nỗi hết chỗ trong sảnh đường, nhiều người phải đứng ngoài xem diễn tiến được trực tiếp truyền hình.Lễ tuyên thệ đầu là Thị Trưởng Tạ Đức Trí do Chánh Biện Lý Quận Cam ông Tony Rackauckas chứng kiến. Kế là Nghị Viên tái đắc cử Sergio Contreras do cô Lena Nguyễn chứng kiến. Và tân nghị viên Dr. Kimberly Hồ do ông Chánh Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas chứng kiến. Rất long trọng và nghiêm cung.Kế đó là mục Hội đồng trình bày Nghị Quyết “Resolution Opposing the Display of the Flag of the Social Republic of Vietnam.” (Nghị quyết chống treo cờ CSVN). Đây là nguyện vọng của đa số cư dân. Hai tác giả của dự thảo Nghị quyết trình bày. Thị Trưởng Tạ đức Trí nói: “Sau 41 năm, trong khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục những hành động vi phạm nhân quyền, thì Westminster lại là một thành phố biểu dương sức mạnh đoàn kết cộng đồng của người Việt quốc gia tranh đấu cho tự do và dân chủ mạnh nhất. Cá nhân tôi nhận thấy cần tái khẳng định quyết tâm này tại thành phố Westminster, nơi chúng ta hãnh diện là thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản và chỉ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt quốc gia.”Kế đến, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp khẳng định: “Lá cờ máu là lá cờ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, tượng trưng cho một thể chế độc tài đảng trị, vi phạm nhân quyền và không hề được người Việt quốc gia chúng ta công nhận. Chúng ta chỉ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ mà thôi.”Tiếp theo, Phó Thị Trưởng TP Garden Grove, thành phố người Việt định cư đông nhứt nước Mỹ, Ô. Phát Bùi cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, lên phát biểu. Ông nói. “Nghị quyết này rất thiết thực, sát với lòng dân Mỹ gốc Việt. Nghị quyết cấm cơ quan, công chức của Thành phố không được quyền treo cờ CS, bất cứ nơi nào thuộc thành phố. Với tư cách Phó Thị Trưởng Garden Grove Ông sẽ đề nghị Hội Đồng Thành Phố Garden Grove dự thảo, thảo luận và ban hành một nghị quyết có nội dung tương tự.Sau phần trình bày của Phó Thị Trưởng Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tyler Diệp đề nghị bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả đồng thuận 5/5.Mùa bầu cử 2016 này có thể nói giống như mùa tiền nhân dân tộc Việt cách đây 4.000 năm đã củng cố nền móng, giương cao ngọn cờ thiêng liêng và vĩnh cửu trên đất Thăng Long, cố đô của lịch sử VN sau thời gian một số nữ lưu, anh kiệt mang ngọn cờ ấy đi mở rộng quê hương thứ hai này của người Việt. Một nữ lưu Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn đã cắm cờ Việt ở Thượng Viện Cali, sau khi Dân biểu Trần Thái Văn làm việc ấy hai nhiệm kỳ ở Hạ Viện, tiểu bang đông dân nhứt nước Mỹ. Mấy năm trước Dân biểu Cao quang Ánh từ Tiểu bang Louisiana Miền Nam nước Mỹ đã tiến lên Hạ Viện liên bang. Và năm nay, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu từ Florida tiếp nối con đường của DB Ánh. Cô Đặng Thị Ngọc Dung, hay Stephanie Murphy cùng gia đình vượt biên năm 1979 khi mới được 6 tháng tuổi, nay đã được cử tri Địa Hạt 7, Tiểu bang Florida bầu vào Hạ Viện liên bang Hoa kỳ. Còn cả trăm thành phố bốn phương tám hướng của Hoa kỳ Con Rồng Cháu Lạc của nòi giống Tiên Rồng VN đã cắm cờ tại nhiều văn phòng một số thị trưởng, hội đồng thành phố, hội đồng giáo dục học khu là hai phạm vi người gốc Việt có mặt nhiều nhứt.Đặc biệt tại Little Saigon, từ mấy chục năm nay được người Việt Nam hải ngoại thân thương coi như thủ đô của người Việt hải ngoại. Như dân Pháp coi Pháp Quốc Hải ngoại khi Đức Quốc Xã chiếm cứ quê hương xứ sở Tổ Quốc nước Pháp của mình. Chính cảm nghĩ, tình nghĩa thuộc về nhau của người dân Pháp thất quốc sa bang, của người dân Pháp trong nước thà chịu chết chớ không chịu nhục mất nước đã làm cho Pháp Quốc Hải Ngoại trở thành một thế lực chống Đức Quốc xã, được tham gia Đồng Minh chống Đức Quốc xã và giải toả cho Pháp quốc. Chính nhờ những người Pháp kháng chiến, du kích, tình báo nhân dân đã giúp cho đồng minh tin tức, mở đường cho quân đồng minh đổ bộ vào Âu châu tại đầu cầu là nước Pháp.Bái học lịch sử này người viết bài này được thầy dạy cách đây gần ba phần tư thế kỷ, thời thế hệ những học sinh Miền Nam phải học chương trình Pháp từ tiểu học. Thế mà bây giờ người học trò ấy đã quá 80, dù ban đêm trời lạnh cũng cố gắng đáp lời mời của những dân cử Việt trẻ yêu nước, thương đồng bào, kiên trì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mời tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức và biểu quyết Nghị Quyết “Resolution Opposing the Display of the Flag of the Social Republic of Vietnam).Nhiều người nói người Việt hải ngoại hiện chỉ có khoảng hai triệu người, thì làm gì được để cứu nước và cứu dân đang bị Đảng CS có 4 triệu đảng viên và đang kềm kẹp 90 triệu người dân Việt trong nước. Không phải vậy. Cuộc chiến bây giờ khác với chiến tranh qui ước thời Đệ Nhị Thế Chiến. Chiến tranh giữa người Việt Quốc gia chống Đảng Nhà Nước CS là chiến tranh nhân dân chống độc tài CS, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tâm lý nhiều hơn là quân sự. Vũ khí bây giờ là vũ khí khoa học kỹ thuật tin học tinh vi. Chiến thuật ngày nay là tuyên truyền đen, trắng, xám, dân vận, quân vận, địch vân, chiêu hồi, ly gián. Cái điện thoại cầm tay, thông minh là cả một binh đoàn chống độc tài CS. Quốc tế vận của người Việt hải ngoại là vô địch, được nhân dân và chánh quyền tự do, dân chủ như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Úc, v.v... ủng hộ. Vấn đề VN đã đi vào chánh quyền nhiều siêu cường.Người Việt hải ngoại không tốn một viên đạn mà chưa bao giờ CSVN lại bị cô đơn, suy yếu, như từ chết tới bị thương như bây giờ. Các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, Paltalk, blog và sắp tới Instant Articles sẽ bắn tin mau lẹ đến các Mobile phones hay Ipad, đã vận động cho đồng bào trong nước thấy CS là bọn gian ác, mãi quốc cầu an, cầu vinh, đang biến VN vào vòng Bắc Thuộc một lần nữa.Cùng tắc biến. Người dân Việt sẽ cứu nước, cứu dân, như các cuộc cách mạng của nhân dân các nước Đông Âu CS đứng lên lật đổ độc tài CS./.(VA)