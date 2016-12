Thiền Tập Giúp Trị Ung Thư

WASHINGTON – Thiền tập đã giúp cho con người không chỉ về mặt tĩnh tâm, nhưng cũng đã có thể giúp giảm rủi ro bệnh ung thư. Nghĩa là, không chỉ về phương diện tinh thần, thiền tập có lợi cả về cơ thể bệnh lý.Hiệu ứng đầu tiên là giảm căng thẳng. Khoa học nói rằng căng thẳng thường xuyên sẽ làm tăng cơ nguy nhiều bệnh, bao gồm cả ung thư, vì căng thẳng tinh thần ngăn cản cơ thể sản xuất tế bào loại T để chống nhiễm trùng (infection-fighting T-cells) và như thế cơ thể sẽ yếu về mặt phản ứng với vi khuẩn.Một cuộc nghiên cứu từ đại học Harvard University cho thấy thiền tập có liên hệ tới sức khỏe đường ruột, nhờ hiệu ứng thư giãn từ thiền tập.Sức khỏe các tế bào cũng hưởng lợi nhờ thiền tập, theo cuộc nghiên cứu của Chopra Center for Wellbeing. Nghiên cứu cho thấy thiền tập giúp bảo vệ và kéo dài telomeres, nơi đầu các chromosomes, và như thế tác dụng tới tế bào trong cơ thể. Bệnh ung thư phát triển vì sức tăng tế bào dị thường, do vậy hễ tế bào khỏe mạnh, cơ thể khỏe mạnh hơn, và ung thư ít rủi ro hơn.Có một số trường hợp bệnh nhân ung thư đã dùng thiền tập để chữa ung thư.Bác sĩ bệnh lý quang tuyến Carl Simonton và vợ là Bác sĩ tâm lý Stephanie Matthews-Simonton đã viết chung một cuốn sách tựa đề “Getting Well Again: A Step-by-Step Self-Help Guide to Overcoming Cancer for Patients and Their Families” (Khỏe Mạnh Trở Lại: Hướng Dẫn Từng Bước Cho Bệnh Nhân và Gia Đình Chiến Thắng Ung Thư) cho thấy diễn tiến bệnh ung thư đi theo những cảm xúc trong cơ thể, và đề ra phương pháp dùng thiền tập để chữa trị tận gốc là cảm xúc.Một tác phẩm khác là của Louise Hay, ghi lại tiến trình thiền tập tự chữa ung thư trong cuốn “You Can Heal Your Life” (Bạ Có Thể Tự Chữa Lành). Bà tự chữa xong trong 6 tháng, bằng kết hợp nhiều phương pháp: khẳng định quyết tâm, thiền quán tưởng, thiền tâm từ, dùng dinh dưỡng tự làm sạch cơ thể và trị liệu tâm lý.