Dân Cali Sắp Uống Nước Cống Lọc Lại

Người dân California có thể chẳng bao lâu nữa sẽ uống nước cống lọc lại. Để ứng phó với trận hạn hán kéo dài 5 năm, Hội Đồng Kiểm Tra Nguồn Nước của tiểu bang gần đây thông báo các nhà lập pháp rằng việc giám sát nước lọc có thể uống là có thể thực hiện được hoàn toàn. California có thể là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc thực thi các luật lệ như thế.Việc khám phá ra cách sử dụng lại nước là một thay đổi thông minh. Các nhà làm chính sách đã từ lâu nghiên cứu khoa học để cho thấy các thiếu hụt nước – và những nông dân và những người làm nông trại đã từ lâu nhận thức được giá trị của nước lọc lại.Trong lúc California đang vật lộn để giải quyết khủng hoảng khan hiếm nước, việc chuyển nguồn nước lọc, tái sữ dụng tới cung cấp nước uống là bước đi hợp lý. Với kỹ thuật chính xác, tiến trình này sẽ là bền vững, chi phí hiệu quả và an toàn hoàn toàn.Bên ngoài Hoa Kỳ, nhiều trung tâm thành thị đã dựa vào nguồn nước tái sử dụng. Do Thái đã thực hiện việc tái sử dụng nước từ 10 năm trước để giúp giải quyết những thiếu hụt nước. Ngày nay, đất nước Do Thái có qua nhiều nước như vậy, như một nông dân cho biết, “(Chúng tôi) không thực sự quan tâm đến chuyện có mưa nữa hay không.”Singapore được Liêh Hiệp Quốc xếp hạng là “khan hiếm nước” lịch sử, phần nhiều dựa vào nước nhập cảng từ lân bang Mã Lai Á. Nhưng nhờ các đầu tư trong việc tái sử dụng nước, 4 nhà máy lọc nước hiện nay đáp ứng 30% nhu cầu nước của Singapore – và đất nước này hiện đã độc lập nguồn nước.Tại California, thời tiết khô và biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và nhiều chuyên gia khí tượng phỏng đoán rằng ngay dù trời mưa xuống 1 inch nước mỗi ngày tại San Francisco và Oakland suốt 13 năm liền, thì các hồ chứa nước của California cũng sẽ không hồi phục lại được mức trước hạn hán.