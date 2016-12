Bí Quyết Sống Lâu: Lạc Quan

WASHINGTON – Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, những người già nhất thế giới nói gì?Có nhiều câu trả lời, trong đó bao gồm các thói quen trong đời sống: thể dục, ăn kiêng, sống nơi môi trường thiên nhiên tốt, và lạc quan.Yếu tố lạc quan thường đi kèm với hạnh phúc cá nhân… nhưng lạc quan có thể biến đổi cơ thể sinh hóa chăng?Các nhà nghiên cứu ở Harvard School of Public Health cho thấy có yếu tố đó, trong kết quả một nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Epidemiology.Họ phân tích dữ kiện từ hơn 70,000 phụ nữ từ năm 2004 tới năm 2012.Kết qảu cho thấy phụ nữ lạc quan ít chết vì một số bệnh, khi so với quý bà bi quan. Như thế, cảm xúc có thể thúc đẩy biến đổi sinh hóa trong cơ thể. Và lạc quan sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, trường thọ.Tuy nhiên, nghiên cứu này có một nan đề: làm sao đo lường được sự lạc quan?Thêm nữa, có thể lý luận nhân quả đã bị đảo ngược, vì những người sức khỏe tốt và trường thọ nhiều phần là có thái độ lạc quan. Dù vậy, vì số lượng nghiên cứu đông, nên các yếu tố sơ hở đã bị giảm thiểu.Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ lạc quan nhất 52% ít cơ nguy chết vì nhiễm trùng so với người ít lạc quan nhất, và 38% ít cơ nguy chết vì đột quỵ, tim mạch và bệnh hô hấp.Đối với ung thư, con số đó là giảm 16% rủi ro chết.Nghiên cứu cũng cho thấy yếu tố lạc quan có 25% là di truyền, 75% là chủ động của mình.