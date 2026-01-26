Bản tin cà phê sáng Thứ Hai 26/1/2026

- Hôm nay, Thẩm phán tại Minneapolis sẽ nghe tranh luận: có phải đặc vụ ICE vào bố ráp trong thẩm quyền tiểu bang là chiếm đóng vi hiến?

- Dân Mỹ nghèo hơn, giá nhà, giá thực phẩm tăng. Các tiệm đồ cũ bùng phát.

- Khủng bố sắc tộc: ICE điều tra vụ những lá bài Át Bích (lá bài tử thần) mang tính đe dọa, đặt trong xe của những người bị ICE bắt giam

- Trump đòi ra luật cấm các thành phố dung chứa nhập cư lậu

- Tỷ phú MAGA Bill Ackman quyên tặng 10.000 đô cho gia đình của y tá Alex Pretti (kẹ bị IC bắn chết).

- Cựu nữ Dân Biểu Cộng hòa MTG gửi đến MAGA: Các bạn đang bị [Trump] "kích động dẫn đến nội chiến"

- Một ông lẻn vào bữa tiệc Liên hoan phim Sundance, đấm vào mặt 1 Dân Biểu Dân Chủ (gốc da đen + Cuba) rồi hô khẩu hiệu kỳ thị sắc tộc.

- Trump ra tín hiệu sẵn sàng rút lực lượng ICE khỏi Minneapolis.

- Khoảng 60 tổng giám đốc (CEO) các công ty lớn kêu gọi hòa bình xây dựng cho Minnesota.

- Minnesota: Sở Giám định Y tế Quận Hennepin xác định vụ bắn chết cô Renee Nicole Good là vụ sát nhân

- Rò rỉ băng ghi âm: TNS Cộng Hòa Ted Cruz mắng Trump đã áp thuế quan kiểu rất là ngu, chỉ hại dân Mỹ.

- Cổ phiếu công ty đất hiếm USA Rare Earth tăng 21% khi chính quyền Trump nắm giữ cổ phần.

- Mỹ đưa nhóm tàu mẫu hạm tác chiến vào Đại Tây Dương, hăm dọa Iran. Có tin giáo chủ Khamenei của Iran đã ẩn mình. // Iran: sẽ "phản ứng mạnh mẽ và gây hối tiếc" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào.

- Campuchia sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình của Trump.

- Ít nhất 14 người chết trong bão tuyết khắp nước Mỹ. Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng 18% giữa lúc nhu cầu tăng vọt vì bão tuyết. Tê liệt giao thông, hơn 12.000 chuyến bay bị hủy

- Trump: Mỹ khi đột kích Venezuela, bắt cóc Maduro đã sử dụng vũ khí bí mật "Máy gây nhiễu" làm tê liệt toàn bộ luồng điện thủ đô, các dàn phóng tên lửa Nga, TQ

- Tướng Trương Hựu Hiệp, Tư lệnh quân lực TQ, bị cáo buộc tiết lộ bí mật hạt nhân cho Mỹ.

- TQ xây đảo nhân tạo làm thiên đàng du lịch, mua sắm, tốn 12 tỷ đôla, 2 năm sau sụp đổ, khách vắng, nhiều nơi phủ bụi.

- EU điều tra về hình ảnh khiêu dâm do Grok (AI của Elon Musk) tạo ra.

- Mexico: trận bóng đá kết thúc, nổ súng, 11 người chết, 12 bị thương

- Làng điện ảnh Hollywood mất 1 người tạo mẫu tóc gốc Việt: Kim Vō, nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia nhuộm tóc, qua đời ở tuổi 55.

- Canada: Cảnh sát tìm cô Thi Nguyen mất tích ở West Kelowna.

.

.... .... TIN CHI TIẾT: ....... ........

.

— Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố bà đã “quá đủ” với những mệnh lệnh của Mỹ.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hôm Chủ nhật cho biết bà đã “quá đủ” với những mệnh lệnh của Washington, khi bà đang nỗ lực đoàn kết đất nước sau khi cựu lãnh đạo Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ. Bà Rodríguez đã phải đi trên dây kể từ khi được Mỹ hậu thuẫn để lãnh đạo đất nước trong thời gian chuyển tiếp; vừa phải giữ lòng trung thành của những người ủng hộ Maduro trong nước, vừa phải bảo đảm Trump hài lòng.

.

Giờ đây, sau gần một tháng đảm nhiệm vai trò mới, bà Rodríguez đã phản đối Mỹ, giữa lúc áp lực vẫn tiếp diễn, bao gồm một loạt yêu cầu Venezuela phải nối lại sản xuất dầu mỏ. “Đã quá đủ rồi với những mệnh lệnh của Washington đối với các chính trị gia ở Venezuela”, bà nói với một nhóm công nhân dầu mỏ tại thành phố Puerto La Cruz, trong một sự kiện được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Venezolana de Televisión. “Hãy để chính trị Venezuela tự giải quyết những khác biệt và xung đột nội bộ của chúng ta. Cộng hòa này đã phải trả giá rất đắt vì phải đối mặt với hậu quả của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cực đoan ở đất nước chúng ta.”

.

---- Hôm nay, Thẩm phán tại Minneapolis sẽ nghe tranh luận: có phải đặc vụ ICE vào bố ráp trong thẩm quyền tiểu bang là chiếm đóng vi hiến? Một phòng xử án liên bang ở Minneapolis đột nhiên trở thành trung tâm của cuộc chiến về chiến thuật của ICE. Vào thứ Hai, một thẩm phán sẽ nghe các lập luận về việc liệu việc chính quyền Trump triển khai khoảng 3.000 sĩ quan nhập cư liên bang đến Minnesota có phải là sự xâm phạm trái hiến pháp đối với quyền lực của tiểu bang hay không—một thách thức đã thu hút nhiều sự chú ý hơn sau khi các đặc vụ liên bang bắn chết người biểu tình Alex Pretti vào cuối tuần, theo báo New York Times.

.

Minnesota, cùng với hai thành phố Minneapolis và St. Paul, đang yêu cầu tạm dừng một phần hoạt động này, lập luận rằng việc tăng cường lực lượng đặc vụ đã trở thành một sự chiếm đóng bất hợp pháp, theo AP. Các luật sư của Bộ Tư pháp đã gọi vụ kiện này là "vô căn cứ về mặt pháp lý" và nói rằng "Minnesota muốn có quyền phủ quyết đối với việc thực thi pháp luật liên bang". Họ đã yêu cầu Thẩm phán Katherine Menendez trong các hồ sơ tòa án bác bỏ yêu cầu hoặc, nếu không, hãy tạm hoãn lệnh của bà trong khi chờ kháng cáo.

.

---- Khủng bố sắc tộc: ICE điều tra vụ những lá bài Át Bích (lá bài tử thần) mang tính đe dọa, đặt trong xe của những người bị ICE bắt giam. Các cấp trên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang lên án hành động của một hoặc nhiều sĩ quan ICE đã đặt những lá bài Át Bích mang tính đe dọa vào xe của những người bị giam ở Colorado, theo báo Denver Post. Gia đình của những người bị giam giữ ở Quận Eagle đã tìm thấy những lá bài này, có in tên và địa chỉ của văn phòng ICE Denver, trong xe sau khi các tài xế bị bắt giữ. Như CBS News giải thích, "những lá bài tử thần" được coi là một chiến thuật đe dọa và đã được binh lính Mỹ sử dụng theo cách tương tự trong Chiến tranh Việt Nam sau khi các thành viên của Việt Cộng bị giết.

.

ICE "lên án mạnh mẽ" vụ việc, nói rằng các giám sát viên "đã hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề", theo một tuyên bố được người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa cung cấp cho Axios vào thứ Sáu. "Văn phòng Trách nhiệm Nghề nghiệp của ICE sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và sẽ có hành động thích hợp và nhanh chóng", tuyên bố cho biết. Nhóm vận động Voces Unidas là nhóm đầu tiên công khai vụ này. "Việc để lại một lá bài tử thần mang tính phân biệt chủng tộc để gia đình tìm thấy thật là kinh tởm", Alex Sanchez, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Voces Unidas cho biết. "Đây là điều xấu xa, đây là sự tàn ác." Tất cả những điều này diễn ra trước vụ nổ súng gây chết người vào cuối tuần đối với một người biểu tình khác ở Minneapolis.

.

---- Cựu nữ Dân Biểu Cộng hòa MTG gửi đến MAGA: Các bạn đang bị [Trump] "kích động dẫn đến nội chiến". Cựu nữ Dân Biểu Cộng hòa đặt câu hỏi về vụ nổ súng mới nhất của ICE ở Minneapolis. Marjorie Taylor Greene có thể đã không còn là Dân Biểu Quốc hội, nhưng bà vẫn tiếp tục lên tiếng về chính trị quốc gia. Trong một bài đăng trên X, Greene cảnh báo những người ủng hộ MAGA rằng họ đang "bị kích động dẫn đến nội chiến" vì bạo lực ở Minnesota, theo báo The Hill. Cựu nữ DB đảng Cộng hòa đến từ Georgia khẳng định bà là người ủng hộ mạnh mẽ an ninh biên giới, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và lực lượng thực thi pháp luật, nhưng bà cũng bảo vệ quyền sở hữu súng và các quyền tự do dân sự. Bà cho rằng Alex Pretti, 37 tuổi, người bị bắn vào cuối tuần qua, có quyền mang súng theo người.

.

Greene yêu cầu những người ủng hộ MAGA hãy tưởng tượng cùng một sự việc xảy ra dưới thời cựu Tổng thống Biden, với một người ủng hộ bảo thủ quay phim cuộc đột kích của FBI vào một nghi phạm vụ 6 tháng 1, và sau đó bị đánh đập, tước vũ khí và bị bắn. "Phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào?", bà hỏi. "Cả hai bên cần phải bỏ đi những định kiến ​​chính trị. Tất cả các bạn đang bị kích động dẫn đến nội chiến, nhưng điều đó không giải quyết được bất kỳ vấn đề thực sự nào mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt, và bi thảm thay, người dân đang chết."

.

Tổng thống Trump nói với tờ Wall Street Journal rằng chính quyền của ông đang "xem xét mọi thứ" về vụ nổ súng của Pretti, và ông từ chối nói rõ liệu hành động của sĩ quan liên bang ICE bắn chết y tá Pretti có chính đáng hay không. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski và Bill Cassidy nằm trong số những người kêu gọi điều tra kỹ lưỡng vụ nổ súng.

.

---- ---- Tổng thống Donald Trump đã đưa ra năm yêu cầu cụ thể đối với Thống đốc Minnesota Tim Walz, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, tất cả các thống đốc và thị trưởng thuộc đảng Dân chủ, và Quốc hội vào Chủ nhật, kêu gọi họ “chính thức hợp tác với chính quyền Trump để thực thi luật pháp quốc gia” sau vụ nổ súng gây chết người đối với Alex Jeffrey Pretti do một đặc vụ Tuần tra Biên giới thực hiện ở Minneapolis.

Các yêu cầu của tổng thống thể hiện sự leo thang trong cuộc xung đột giữa chính quyền Trump và các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo về việc thực thi luật nhập cư. Chỉ thị này được đưa ra sau cái chết của Pretti, một y tá 37 tuổi làm việc tại phòng chăm sóc tích cực, người đã bị các đặc vụ liên bang bắn chết vào thứ Bảy trong một chiến dịch nhập cư mà Bộ An ninh Nội địa (DHS) mô tả là một chiến dịch có mục tiêu cụ thể.

Các quan chức Minnesota, bao gồm cả Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Keith Ellison, đã tuyên bố kế hoạch thách thức các hoạt động của liên bang trước tòa án, trong khi Thống đốc Walz đã kêu gọi loại bỏ các đặc vụ liên bang khỏi tiểu bang.

Các yêu cầu của tổng thống báo hiệu sự mở rộng căng thẳng giữa liên bang và tiểu bang ra ngoài phạm vi Minnesota, khi Trump kêu gọi tất cả các thống đốc và thị trưởng thuộc đảng Dân chủ trên toàn quốc hợp tác với các nỗ lực thực thi luật nhập cư.

“Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi Thống đốc Walz, Thị trưởng Frey, và MỌI Thống đốc và Thị trưởng thuộc đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ chính thức hợp tác với chính quyền Trump để thực thi luật pháp quốc gia, thay vì chống đối và thổi bùng ngọn lửa chia rẽ, hỗn loạn và bạo lực:

1) Thống đốc Walz và Thị trưởng Frey nên giao tất cả những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù và trại giam của tiểu bang cho chính quyền liên bang, cùng với tất cả những người phạm tội bất hợp pháp có lệnh bắt giữ hoặc tiền án tiền sự, để trục xuất ngay lập tức.

2) Cơ quan thực thi pháp luật tiểu bang và địa phương phải đồng ý giao tất cả những người nhập cư bất hợp pháp bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

3) Cảnh sát địa phương phải hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật liên bang trong việc bắt giữ và giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp đang bị truy nã vì tội phạm.

4) Các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ phải hợp tác với chính phủ liên bang để bảo vệ công dân Mỹ bằng cách nhanh chóng trục xuất tất cả những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội ra khỏi đất nước chúng ta. Một số đảng viên Dân chủ, ở những nơi như Memphis, Tennessee, hoặc Washington, D.C., đã làm như vậy, dẫn đến đường phố an toàn hơn cho TẤT CẢ mọi người.

5) Ngoài ra, tôi kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ ngay lập tức thông qua luật để CHẤM DỨT các thành phố trú ẩn, vốn là nguyên nhân gốc rễ của tất cả những vấn đề này. Các thành phố của Mỹ chỉ nên là nơi trú ẩn an toàn cho CÔNG DÂN Mỹ tuân thủ pháp luật, chứ không phải cho những kẻ phạm tội nhập cư bất hợp pháp đã vi phạm luật pháp quốc gia của chúng ta.”

.

---- Dân Mỹ nghèo hơn, giá nhà, giá thực phẩm tăng. Các tiệm đồ cũ bùng phát. Năm thành công rực rỡ của các tiệm bán đồ cũ Goodwill phản ánh áp lực lạm phát và xu hướng mua sắm hướng đến sự bền vững của người tiêu dùng. Những người mua sắm săn lùng hàng giảm giá đang biến Goodwill thành một thước đo kinh tế bất ngờ. Goodwill Industries, chuỗi cửa hàng đồ cũ lớn nhất cả nước, cho biết doanh thu từ 3.400 cửa hàng của họ đã đạt mức kỷ lục 7 tỷ đô la vào năm 2025, cao hơn khoảng 7% so với năm trước.

.

Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận này, Steven Preston, cho biết lượng khách hàng đến cửa hàng thường ổn định trong mọi loại hình kinh tế, nhưng tăng lên "khi mọi thứ khó khăn" và mọi người tập trung hơn vào giá cả, theo tờ New York Times. Với lạm phát, tăng trưởng việc làm chậm lại và chi phí thuê nhà và thực phẩm vẫn cao, nhiều hộ gia đình đang chuyển hướng chi tiêu nhiều hơn vào các cửa hàng đồ cũ. Sức hút đến từ cả nhu cầu thiết yếu và "cuộc săn tìm kho báu" với những người mua sắm trẻ tuổi khoe những món đồ tìm được trên TikTok và YouTube.

.

Sự bùng nổ này không chỉ giới hạn ở Goodwill. Savers Value Village báo cáo tăng trưởng doanh thu ròng gần 16% trong quý gần nhất, và trang web bán hàng ký gửi trực tuyến ThredUp cho biết doanh thu tăng 34%. Axios gần đây đã xem xét cụ thể ngành bán lẻ đồ cũ của Arizona, lưu ý rằng ngành này đã tăng trưởng khoảng 7% mỗi năm kể từ năm 2020. Các nhà kinh tế cho rằng các nhà bán lẻ đồ cũ đang được hưởng lợi từ sự chuyển dịch rộng hơn sang chi tiêu "có ý thức về giá trị" khi người mua sắm tìm cách cắt giảm chi phí. Các cửa hàng đồ cũ cũng tránh được việc tăng giá do thuế quan vì họ không phụ thuộc vào hàng nhập khẩu sản xuất mới.

.

Sự thay đổi thị hiếu cũng đang giúp ích. Doanh thu hàng năm của Goodwill đã tăng gần 50% kể từ năm 2019, một phần nhờ vào khách hàng thuộc thế hệ Z và thế hệ Millennials, những người coi quần áo cũ rẻ hơn, chất lượng tốt hơn và bền vững hơn so với các mặt hàng thời trang nhanh. Tại Goodwill, những mặt hàng không bán được ở các cửa hàng thông thường được chuyển đến các cửa hàng bán lẻ và bán theo cân, hoặc chuyển cho các đối tác bán lại, thị trường nước ngoài hoặc các nhà tái chế, một phần trong nỗ lực giữ cho khoảng 6 tỷ pound hàng hóa được quyên góp được lưu thông mỗi năm. Với kế hoạch mở thêm 50 đến 100 cửa hàng nữa trên khắp Bắc Mỹ trong năm nay, giám đốc điều hành David Eagles cho biết năm 2026 có thể là "năm thành công nhất" của tổ chức này.

.

----- Tướng Tư lệnh quân lực Trung Quốc bị cáo buộc tiết lộ bí mật hạt nhân cho Mỹ. Một tướng cấp cao của Trung Quốc bị Tập Cận Bình cách chức vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" đã bị cáo buộc tiết lộ bí mật hạt nhân cho Mỹ, theo các báo cáo. Tướng Zhang Youxia (Trương Hựu Hiệp), lãnh đạo hoạt động của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), đang đối mặt với cáo buộc chuyển giao dữ liệu vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cho Washington, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Vị tướng 75 tuổi này đã bị cách chức vào thứ Bảy. Trong một cuộc họp kín với các sĩ quan quân đội cấp cao, Tướng Zhang cũng bị cáo buộc nhận hối lộ để thăng chức cho một sĩ quan cấp cao lên làm bộ trưởng quốc phòng và thành lập "các phe phái chính trị".

.

Cuộc họp có sự tham dự của một số sĩ quan cấp cao nhất trong PLA. Vài giờ sau, Bắc Kinh thông báo Tướng Zhang đang phải đối mặt với cuộc điều tra. Gu Jun, cựu giám đốc của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, đơn vị giám sát cả chương trình hạt nhân dân sự và quân sự, được cho là đã cung cấp bằng chứng chống lại vị tướng này. Ông Gu cũng đang bị điều tra như một phần của cuộc điều tra tham nhũng trên diện rộng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hạt nhân của Trung Quốc, Bắc Kinh thông báo tuần trước.



Các quan chức cho biết tại cuộc họp hôm thứ Bảy rằng cuộc điều tra đối với ông Gu đã phát hiện ra một vụ vi phạm an ninh trong lĩnh vực hạt nhân mà ông Zhang được cho là có liên quan. Tướng Zhang đã sống sót qua nhiều đợt thanh trừng quân đội đã làm suy yếu các cấp lãnh đạo cao nhất của lực lượng vũ trang Trung Quốc trong những năm gần đây. Ông là một trong số ít các chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp, từng tham gia cuộc chiến ngắn ngủi của Trung Quốc với Việt Nam năm 1979.



Được coi là người gần như không thể bị động đến vì là người quen từ thời thơ ấu của chủ tịch, sự sụp đổ của ông đánh dấu vụ cách chức kịch tính nhất trong nỗ lực lâu dài của ông Tập nhằm loại bỏ tham nhũng và sự bất trung trong quân đội. Kể từ khi nhậm chức, ông Tập đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng của Trung Quốc như một phần của nỗ lực biến PLA thành một lực lượng chiến đấu "đẳng cấp thế giới" vào năm 2049. Theo tình báo Mỹ, ông cũng đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào năm tới.



Vào tháng 10, trong một dấu hiệu cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng về tốc độ cải cách, chín tướng cấp cao đã bị cách chức, bao gồm He Weidong, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC). Vòng bắt giữ mới nhất này có nghĩa là CMC chỉ còn lại hai thành viên - một trong số đó là ông Tập. Tất cả sáu chỉ huy quân đội mặc quân phục được bổ nhiệm vào cơ quan này năm 2022 hiện đều đã bị cách chức. Từng đóng vai trò trung tâm trong quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, ủy ban này hiện đã bị thu hẹp xuống quy mô nhỏ nhất trong lịch sử, khiến các nhà phân tích dự đoán rằng tham vọng của Bắc Kinh đối với Đài Loan có thể đã bị trì hoãn nhiều năm.

.

---- Trump ra tín hiệu sẵn sàng rút lực lượng ICE khỏi Minneapolis. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng rút lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) khỏi khu vực Minneapolis sau vụ nổ súng gây chết người do một đặc vụ Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ gây ra tại thành phố này vào hôm thứ Bảy.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Wall Street Journal, tổng thống Mỹ cho biết chính quyền của ông đang xem xét vụ việc, hứa hẹn sẽ "đưa ra quyết định cuối cùng". Ông tuyên bố rằng ông không thích "bất kỳ vụ nổ súng nào", nhưng nhấn mạnh rằng ông cũng không thích khi "ai đó tham gia biểu tình mà lại mang theo một khẩu súng rất mạnh, được nạp đầy đạn với hai băng đạn". Về hoạt động của ICE ở Minneapolis, Trump tiết lộ các đặc vụ sẽ rời đi "vào một thời điểm nào đó", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Chính quyền Trump cho biết nạn nhân của vụ nổ súng, được xác định là y tá 37 tuổi Alex Pretti, đang mang theo vũ khí nguy hiểm, bác bỏ những lời chỉ trích về việc sử dụng vũ lực quá mức của các sĩ quan liên bang.

.

---- Khoảng 60 tổng giám đốc (CEO) các công ty lớn kêu gọi hòa bình xây dựng cho Minnesota. Target và UnitedHealth nằm trong số hàng chục CEO của các công ty có trụ sở tại Minnesota kêu gọi "giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức" giữa lúc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiến hành "Chiến dịch Metro Surge" tại tiểu bang này. Bức thư, được công bố hôm Chủ nhật, có chữ ký của hơn 60 CEO, bao gồm Michael Fiddelke, William Brown, Brian Sikes và Stephen Hemsley, những người đứng đầu Target, 3M, Cargill và UnitedHealth Group, theo CNBC đưa tin.

"Trong thời điểm khó khăn này đối với cộng đồng của chúng ta, chúng tôi kêu gọi hòa bình và sự hợp tác tập trung giữa các nhà lãnh đạo địa phương, tiểu bang và liên bang để đạt được một giải pháp nhanh chóng và bền vững, cho phép các gia đình, doanh nghiệp, nhân viên và cộng đồng trên khắp Minnesota tiếp tục công việc xây dựng một tương lai tươi sáng và thịnh vượng," họ viết.



Lời kêu gọi này được đưa ra sau cái chết thứ hai của một công dân Mỹ dưới tay các đặc vụ liên bang ở Minneapolis trong vòng ba tuần. Alex Pretti, một y tá 37 tuổi làm việc tại khoa chăm sóc tích cực, đã bị giết hôm thứ Bảy khi anh ta dường như đang giúp một phụ nữ bị các đặc vụ tuần tra biên giới đẩy ngã xuống đất, theo đoạn video ghi lại cảnh các đặc vụ vật anh Pretto té rồi bắn anh chết với khoảng 10 phát đạn.



Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tuyên bố rằng các quan chức đã bắn Pretti nhiều phát vì đặc vụ nổ súng "sợ hãi cho tính mạng của mình và tính mạng của các đồng nghiệp". Trong đoạn phim được quay từ nhiều góc độ khác nhau, Pretti dường như không cố gắng sử dụng súng, và khi các quan chức lấy khẩu súng mà anh ta đang mang, có thể thấy tay của anh ta trước khi ít nhất một đặc vụ bắn anh ta nhiều phát. Nhóm Chủ sở hữu Súng Minnesota (Minnesota Gun Owners Caucus) cũng đã lên tiếng, nói rằng "không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy ý định gây hại cho các sĩ quan."

.

---- Minnesota: Theo Văn phòng Giám định Y tế Quận Hennepin, vụ giết bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người bị đặc vụ ICE Jonathan Ross, 43 tuổi, bắn chết trong một cuộc biểu tình ở Minneapolis vào ngày 7 tháng 1, đã được xác định là một vụ giết người. Trong thông báo sơ bộ được công bố hôm thứ Năm, giám định viên y tế xác định người mẹ ba con này đã bị bắn nhiều phát và phân loại nguyên nhân tử vong là do giết người. Việc phân loại này có nghĩa là cái chết của bà xảy ra do hành động của người khác và bản thân nó không chỉ ra trách nhiệm hình sự.

.

Trong một tuyên bố với tạp chí People hôm thứ Sáu, luật sư của bà Good, Antonio Romanucci, thừa nhận việc công bố kết quả sơ bộ nhưng cho biết gia đình vẫn đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi đầy đủ. “Chúng tôi biết về việc Văn phòng Giám định Y tế Quận Hennepin công bố thông tin cơ bản xác nhận cái chết của Renee Good là một vụ giết người,” Romanucci nói, và cho biết thêm rằng gia đình hy vọng sẽ nhận được báo cáo đầy đủ trước khi có bất kỳ thông tin công khai nào khác được đưa ra. Cuộc điều tra về cái chết của bà Good vẫn đang tiếp diễn.

.

---- ---- Tỷ phú MAGA Bill Ackman quyên tặng 10.000 đô cho gia đình của y tá Alex Pretti (kẹ bị IC bắn chết). Một tỷ phú ủng hộ phong trào MAGA, người đã quyên góp 10.000 đô la cho kẻ bắn chết Renee Good, hiện đã quyên góp số tiền tương tự cho gia đình của y tá Alex Pretti, người đã thiệt mạng. Nhà quản lý quỹ đầu tư Bill Ackman đã bị chỉ trích vào tháng Giêng sau khi quyên góp tiền cho Jonathan Ross, đặc vụ ICE đã bắn chết bà Good, một người mẹ 37 tuổi có ba con. Pretti bị bắn chết ở Minneapolis vào thứ Bảy khi đang biểu tình phản đối sự hiện diện của ICE trong thành phố, và quỹ GoFundMe dành cho anh ta đã vượt quá 1 triệu đô la vào thời điểm bài báo này được viết.Theo tờ Wall Street Journal, trong số tiền đó, 10.000 đô la được cho là đến từ Ackman, người sáng lập Pershing Square, người trước đó tuyên bố rằng ông cũng đã cố gắng quyên góp tiền cho gia đình bà Good sau vụ nổ súng vào ngày 7 tháng Giêng, "nhưng quỹ đã đóng vì đã đạt được mục tiêu gây quỹ 1,5 triệu đô la", ông nói. "Mục đích của tôi khi hỗ trợ Ross và cố gắng hỗ trợ gia đình Good không phải là để đưa ra một tuyên bố chính trị," Ackman nói trước đó. "Tôi chỉ đơn giản là tiếp tục cam kết lâu dài của mình trong việc hỗ trợ những người bị cáo buộc bằng cách cung cấp tiền cho việc bào chữa pháp lý cho họ."---- Rò rỉ băng ghi âm: Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz mắng Trump đã áp thuế quan kiểu rất là ngu, chỉ làm hại dân Mỹ. Theo những đoạn ghi âm bị rò rỉ gây chấn động, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance trong các cuộc trò chuyện với các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa năm ngoái. Thượng nghị sĩ từ Texas, người được cho là sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2028, đã chỉ trích chiến dịch áp thuế của Trump và cho biết ông thậm chí còn đe dọa sa thải ngay lập tức nhân viên của mình nếu họ sử dụng cụm từ "Ngày Giải phóng" để chỉ ngày công bố các loại thuế rộng khắp, theo báo cáo của Axios.Cruz, 55 tuổi, nói với các nhà tài trợ rằng ông và các thượng nghị sĩ khác đã bày tỏ sự bất bình về chính sách thuế quan với Trump trong một cuộc điện thoại kéo dài, cảnh báo rằng nó sẽ làm suy thoái nền kinh tế và dẫn đến việc ông bị luận tội. Cuộc gọi kéo dài đến quá nửa đêm và "không suôn sẻ", Cruz nói với các nhà tài trợ, với việc Trump "hét lên" và "chửi rủa" các nhà lập pháp.

Cruz tuyên bố rằng ông đã nhận được một phản ứng đặc biệt gay gắt từ tổng thống đêm đó.

“Thưa Tổng thống, nếu đến tháng 11 năm [2026] mà tài khoản hưu trí 401(k) của người dân giảm 30% và giá cả tăng 10-20% tại siêu thị, chúng ta sẽ bước vào Ngày Bầu cử và đối mặt với một cuộc thảm sát,” Cruz nói với Trump, theo đoạn ghi âm. “Ông sẽ mất Hạ viện, ông sẽ mất Thượng viện, ông sẽ dành hai năm tiếp theo để bị luận tội mỗi tuần.”

Trump được cho là đã đáp lại một cách thẳng thừng: “‘Mẹ kiếp mày, Ted.’”

Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận. Văn phòng của Cruz không phủ nhận nội dung của các đoạn ghi âm trong một tuyên bố gửi cho Axios. Tuy nhiên, văn phòng của Cruz tuyên bố rằng ông vẫn là “đồng minh lớn nhất của tổng thống tại Thượng viện và chiến đấu mỗi ngày trên chiến trường để thúc đẩy chương trình nghị sự của ông ấy.” Axios báo cáo rằng các đoạn ghi âm “tổng cộng gần 10 phút” và đến từ các cuộc trò chuyện vào “đầu và giữa năm 2025”. Trang web cho biết các đoạn ghi âm được cung cấp bởi một “nguồn tin của Đảng Cộng hòa”. Không rõ Cruz đã nói chuyện với những nhà tài trợ nào.

.

---- EU điều tra về hình ảnh khiêu dâm do Grok (AI của Elon Musk) tạo ra. Công ty của Elon Musk tiếp tục bị chỉ trích vì những bức ảnh bị chỉnh sửa. Những rắc rối mới nhất của Elon Musk liên quan đến Grok vẫn chưa kết thúc. Cơ quan quản lý châu Âu đã mở cuộc điều tra chính thức vào thứ Hai về những hình ảnh khiêu dâm được tạo ra bởi bot AI trên nền tảng X của Musk, theo Reuters đưa tin. Ủy ban châu Âu - cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu - sẽ xem xét liệu X có vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU hay không khi không ngăn chặn sự lan truyền của những hình ảnh đó, theo CNBC. Các nhà quản lý cho biết vấn đề bắt đầu vào cuối tháng 12, khi những yêu cầu đơn giản gửi đến Grok đã dẫn đến việc tạo ra những hình ảnh bị chỉnh sửa của những người thật - trong đó có cả trẻ vị thành niên.

.

"Những hình ảnh deepfake khiêu dâm không có sự đồng thuận của phụ nữ và trẻ em là một hình thức làm nhục bạo lực, không thể chấp nhận được", Henna Virkkunen, phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ xác định xem X có đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình theo DSA hay không, hoặc liệu họ có coi quyền của công dân châu Âu - bao gồm cả phụ nữ và trẻ em - là thiệt hại phụ của dịch vụ của mình hay không." Tờ New York Times cho rằng động thái này có thể dẫn đến một cuộc xung đột giữa châu Âu và Mỹ về cách thức quản lý nội dung trực tuyến. Ủy ban không đưa ra thời hạn cụ thể nhưng lưu ý rằng họ có thể ra lệnh khắc phục tạm thời nếu thấy "không có điều chỉnh đáng kể nào". Sau khi làn sóng hình ảnh đầu tiên xuất hiện, công ty xAI của Musk cho biết họ không còn cho phép Grok chỉnh sửa ảnh của người thật nữa.

.

---- Cổ phiếu công ty đất hiếm USA Rare Earth tăng 21% khi chính quyền Trump nắm giữ cổ phần. Cổ phiếu của USA Rare Earth Inc. đã tăng hơn 21% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Hai sau khi công ty thông báo rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ nắm giữ cổ phần.

Công ty khởi nghiệp khoáng sản quan trọng này tiết lộ rằng Bộ Thương mại đã ban hành thư bày tỏ ý định cấp cho USA Rare Earth khoản vay 1,3 tỷ đô la và thêm 277 triệu đô la tài trợ liên bang, trong khi công ty sẽ phát hành 16,1 triệu cổ phiếu phổ thông và khoảng 17,6 triệu chứng quyền cho Bộ Thương mại. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết khoản đầu tư này rất cần thiết cho sự độc lập về khoáng sản quan trọng của đất nước, đồng thời nói thêm rằng nó "đảm bảo chuỗi cung ứng của chúng ta kiên cường và không còn phụ thuộc vào các quốc gia nước ngoài." Cổ phiếu của USA Rare Earth tăng vọt 21,11% vào lúc 7:29 sáng nay theo giờ Miền Đông, giao dịch ở mức 30 đô la mỗi cổ phiếu.

.

---- Nhóm tàu mẫu hạm USS Abraham Lincoln vào Đại Tây Dương, hăm dọa Iran. Có tin giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã ẩn mình khi tàu sân bay tiến vào vùng biển gần. Các báo cáo cho biết Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã ẩn mình, cho thấy nước này có thể đang chuẩn bị cho hành động quân sự. Một chuyên gia hàng đầu về máy bay không người lái của Mỹ nói với Fox hôm Chủ nhật rằng các đàn máy bay không người lái của Iran sẽ gây ra mối đe dọa đáng tin cậy và nghiêm trọng đối với tàu Lincoln và nhóm mẫu hạm tác chiến của nó.

Quan chức cấp cao của Mỹ cho biết tàu Lincoln vẫn chưa sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra trong tương lai chống lại Iran. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và một ngày sau khi Iran công bố một bức tranh tường ở Tehran cảnh báo Washington, "Nếu các người gieo gió, các người sẽ gặt bão."

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cảnh báo hôm thứ Hai rằng Iran sẽ đưa ra "phản ứng mạnh mẽ và gây hối tiếc" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào. Iran "vừa tin tưởng vào khả năng của mình vừa ghi nhớ những kinh nghiệm trong quá khứ, đặc biệt là kinh nghiệm của trận chiến tháng Sáu anh hùng, và mạnh mẽ hơn bao giờ hết," người phát ngôn nói trong một cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng việc tập trung các lực lượng nước ngoài gần Iran sẽ không thay đổi lập trường quốc phòng cũng như cách tiếp cận ngoại giao của nước này. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng Tehran "chưa bao giờ từ bỏ ngoại giao và đàm phán".

Những cảnh báo của Baghaei được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng các lực lượng hải quân đáng kể đang di chuyển về phía Iran. Ngoài ra, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố rằng một số dấu hiệu cho thấy Israel "vẫn đang" cân nhắc tấn công Iran.

.

---- Campuchia sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình của Trump. Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm thứ Hai tuyên bố rằng nước này sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. "Campuchia sẽ tham gia 'Hội đồng Hòa bình'," ông Manet viết trên Facebook, thêm rằng động thái này "thể hiện thiện chí và cam kết cao của Campuchia đối với hòa bình toàn cầu." Ngoài ra, thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn đối với Trump, nói rằng ông đã đóng vai trò "quan trọng trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan và lễ ký kết 'Tuyên bố chung Kuala Lumpur'" hồi tháng Mười.

.

---- Ít nhất 14 người chết trong bão tuyết khắp nước Mỹ. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng do bão tuyết tấn công Hoa Kỳ, ABC News đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn thông tin từ chính quyền địa phương. Số người chết nhiều nhất được ghi nhận ở New York với năm người, trong khi ba người chết ở Tennessee, hai người ở Louisiana và Texas, và một người ở Massachusetts và Kansas. Hơn .000 chuyến bay đã bị hủy vào Chủ nhật, đặc biệt là các chuyến bay đến hoặc đi từ các sân bay ở Bờ Đông. Theo dữ liệu không chính thức, hơn 822.000 khách hàng bị mất điện.

.

---- Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng 18% giữa lúc nhu cầu tăng vọt vì bão tuyết. Giá khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ đã tăng hơn 18% vào thứ Hai khi các trận bão tuyết mạnh quét qua cả nước, làm tăng nhu cầu điện và sưởi ấm. Trong khi đó, các quốc gia thành viên châu Âu đã phê duyệt lệnh cấm nhập cảng khí đốt của Nga kể từ năm 2027 về sau, cho thấy Liên minh châu Âu có khả năng sẽ chuyển sang Hoa Kỳ khi tìm kiếm các nhà cung cấp mới. Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Mỹ cho các hợp đồng giao tháng Hai đã tăng 18,33% vào lúc 6:14 sáng ET, bán với giá 6,2380 đô la mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu).

.

---- Làng điện ảnh Hollywood mất 1 người tạo mẫu tóc gốc Việt: Kim Vō, nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia nhuộm tóc cho nhiều người nổi tiếng, đã qua đời ở tuổi 55. “Người chồng yêu quý, người bạn thân nhất, người bạn đời và đối tác kinh doanh của tôi, Kim Vō, đã trút hơi thở cuối cùng,” theo lời phối ngẫu của Vō, Adeel Khan, đăng tải trên Instagram vào thứ Bảy. Theo bài đăng, Vō qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng, căn bệnh mà ông được chẩn đoán mắc phải vào năm 2018. “Anh được yêu mến không chỉ bởi gia đình và bạn bè, mà còn bởi cộng đồng làm tóc toàn cầu,” bài đăng tưởng niệm Vō viết.

.

Từng được tạp chí Vogue vinh danh là “chuyên gia nhuộm tóc vàng giỏi nhất trong ngành”, Kim Vō là chuyên gia nhuộm tóc được nhiều người nổi tiếng tin tưởng, trong đó có Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Britney Spears và Pamela Anderson. “Triết lý sống của ông ấy về ‘sự sang trọng dễ tiếp cận’ là trọng tâm của mọi việc ông ấy làm,” Khan viết, và cho biết thêm rằng để tưởng nhớ người chồng quá cố, xin mời gọi quyên góp cho Quỹ Kim Vō (Kim Vō Foundation), quỹ hỗ trợ những người làm trong lĩnh vực tóc, làm đẹp và thời trang cũng bị ảnh hưởng bởi ung thư. “Một trong những ước nguyện cuối cùng của Kim là tiếp tục giúp đỡ người khác,” bài đăng viết.

.

---- ---- Canada: Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đang tìm cô Thi Nguyen mất tích ở West Kelowna. Cảnh sát West Kelowna đang cần sự giúp đỡ để tìm một phụ nữ được báo cáo mất tích vào ngày 24 tháng 1. Thi Nguyen, một phụ nữ gốc Việt, được nhìn thấy lần cuối vào ngày 22 tháng 1, khi đang mặc quần jean bó sát, giày bốt, áo len màu hồng và áo khoác bomber màu nâu sẫm.





Nguyen 52 tuổi và cao khoảng 1m52. Nguyen có mắt màu sẫm và tóc đen dài ngang vai, nhưng cũng được biết là thường đội tóc giả màu vàng. Trên mặt, Nguyen có một nốt ruồi lớn ở bên phải cằm. Nguyen cũng thường để móng tay dài và sáng màu. Cảnh sát RCMP kêu gọi bất cứ ai có thông tin về nơi ở của Thi Nguyen hãy liên hệ với cảnh sát địa phương, sở cảnh sát West Kelowna theo số 1-250-768-2880, hoặc Crime Stoppers theo số 1-800-222-8477 (TIPS).

.

---- ---- Một ông lẻn vào bữa tiệc Liên hoan phim Sundance, đấm vào mặt 1 Dân Biểu Dân Chủ (gốc da đen + Cuba) rồi hô khẩu hiệu kỳ thị sắc tộc. Nghi phạm hét lên những lời lẽ phân biệt chủng tộc và đe dọa trục xuất trong vụ tấn công. Một bữa tiệc đêm muộn bên lề Liên hoan phim Sundance đã trở nên bạo lực đối với Dân Biểu Maxwell Frost vào thứ Sáu, kết thúc bằng việc một người đàn ông 28 tuổi bị bắt giam và đối mặt với nhiều cáo buộc. Dân Biểu đảng Dân chủ đến từ Florida cho biết trên X rằng một người đàn ông đã nói với ông rằng Tổng thống Trump sẽ trục xuất ông, rồi đấm vào mặt ông, theo báo cáo của ABC News. Một nguồn tin nói với Washington Post rằng nghi phạm đã buông những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với nhiều khách mời tại bữa tiệc trước khi bị cáo buộc tấn công Frost.

.

Vụ này xảy ra tại một sự kiện riêng do công ty quản lý tài năng CAA tổ chức tại nhà máy chưng cất High West ở Park City. DB Frost, 29 tuổi và là thành viên Quốc hội thuộc thế hệ Z đầu tiên, cho biết kẻ tấn công đã hét lên những lời lẽ phân biệt chủng tộc trong khi "say xỉn" bỏ chạy và sau đó đã bị bắt giữ. Frost là người gốc Phi-Cuba. Cảnh sát Park City cho biết các sĩ quan đã được gọi đến ngay sau nửa đêm và bắt Christian Joel Young vì nghi ngờ đột nhập trái phép, tấn công một quan chức được bầu và hành hung. Anh ta đã bị đưa đến nhà tù quận Summit. Theo bản khai của cảnh sát, Young cũng bị buộc tội nắm vai một người phụ nữ và dường như đã vào bữa tiệc bằng cách nhảy qua hàng rào; anh ta được cho là có thẻ tham dự Sundance mang tên người khác. Một thẩm phán sau đó đã ra lệnh giam anh ta mà không cho phép bảo lãnh, gọi anh ta là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người khác hoặc có nguy cơ bỏ trốn, và hồ sơ tòa án cho thấy anh ta từng có tiền án về tội nhẹ.

.

---- ---- Trump: Mỹ khi đột kích Venezuela, bắt cóc Maduro đã sử dụng vũ khí bí mật "Máy gây nhiễu" làm tê liệt toàn bộ luồng điện thủ đô, các dàn phóng tên lửa Nga, TQ. Trump nói ông không được phép nói về điều đó. Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí bí mật mà ông gọi là "Máy gây nhiễu" để vô hiệu hóa thiết bị của Venezuela khi Mỹ bắt giữ Nicolás Maduro, theo AP đưa tin. Trump cũng nhắc lại lời đe dọa tiến hành các cuộc tấn công quân sự trên bộ chống lại các băng đảng ma túy, bao gồm cả ở Mexico. Ông đưa ra những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với tờ New York Post. Tổng thống đảng Cộng hòa đang bình luận về các báo cáo rằng Mỹ có một loại vũ khí năng lượng xung và nói, "Máy gây nhiễu. Tôi không được phép nói về điều đó." Ông nói rằng vũ khí này đã khiến thiết bị của Venezuela "không hoạt động".



"Họ không thể phóng được tên lửa nào. Họ có tên lửa của Nga và Trung Quốc, và họ không thể phóng được một quả nào," Trump nói trong cuộc phỏng vấn. "Chúng tôi đến, họ nhấn nút và không có gì hoạt động. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng tôi." Trước đó, khi mô tả cuộc đột kích vào khu nhà của Maduro, Trump đã nói rằng Mỹ đã tắt "gần như tất cả đèn ở Caracas", nhưng ông không nêu chi tiết cách họ thực hiện điều đó. Tổng thống cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công quân sự và có thể mở rộng từ Nam Mỹ sang Bắc Mỹ khi chính quyền nhắm mục tiêu vào các băng đảng ma túy. "Chúng tôi biết các tuyến đường của chúng. Chúng tôi biết mọi thứ về chúng. Chúng tôi biết nhà của chúng. Chúng tôi biết mọi thứ về chúng," Trump nói. "Chúng tôi sẽ tấn công các băng đảng."

.

---- TQ xây đảo nhân tạo làm thiên đàng du lịch, mua sắm, tốn 12 tỷ đôla, 2 năm sau sụp đổ, khách vắng, nhiều nơi phủ bụi. Trên một chuỗi các hòn đảo nhân tạo ngoài khơi bờ biển phía nam Trung Quốc, những năm tháng bùng nổ kinh tế vẫn tồn tại như một ảo ảnh vô cùng đắt đỏ. Đảo Hoa Đại Dương (Ocean Flower Island), một dự án trị giá 12 tỷ đô la của Evergrande, được mô phỏng theo Palm Jumeirah của Dubai, lẽ ra phải là nơi sinh sống của 200.000 cư dân cùng với hàng loạt người mua sắm và khách tham dự hội nghị. Thay vào đó, nó là một tượng đài siêu thực cho sự sụp đổ của thị trường bất động sản Trung Quốc, với một trung tâm thương mại khổng lồ gần như không có cửa hàng nào, một công viên giải trí chưa bao giờ mở cửa, những khách sạn hầu hết bỏ trống với bể bơi cạn nước, và hàng chục tòa nhà chung cư gần như hoàn thiện nhưng vẫn bỏ hoang trên đống đổ nát, theo báo cáo của New York Times. "Nơi này là một vùng đất chết," một du khách từ thành phố Danzhou gần đó nói, chính quyền địa phương của ông đang phải tìm cách giải quyết dự án này.



Evergrande, từng là biểu tượng của thời kỳ xây dựng bằng mọi giá của đất nước, đã sụp đổ vào năm 2021 với khoản nợ hơn 300 tỷ đô la sau khi Bắc Kinh hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng dễ dàng của các nhà phát triển. Người sáng lập của nó, Xu Jiayin, người được cho là đã phác thảo quần đảo hình bông hoa trong một chuyến đi nước ngoài năm 2011, hiện đang bị giam giữ vì tội phạm tài chính. Các quan chức địa phương đã bật đèn xanh cho dự án gây tranh cãi về môi trường này, bao gồm cựu bí thư đảng ủy thành phố Danzhou và cựu thống đốc tỉnh Hải Nam, đã bị bỏ tù vì tội tham nhũng. Niềm tin vào bất động sản đã giảm mạnh, với doanh số bán nhà mới ở mức thấp nhất trong hơn 15 năm. Các quan chức thậm chí đã bắt đầu xóa bỏ những bình luận tiêu cực trên mạng về thị trường nhà ở.



Trong khi những người mua nhà ban đầu trên đảo chứng kiến giá trị đầu tư của họ tăng gấp ba lần vào khoảng năm 2021, thì sự sụp đổ sau đó đã khiến nhiều người phải đối mặt với những khoản lỗ nặng nếu bán nhà. Khách du lịch rất ít và thưa thớt, và khi Eleanor Olcott của Financial Times đến thăm vào năm 2024, bà thấy địa điểm tổ chức đám cưới trên đảo "phủ đầy bụi" và phim trường "không hoạt động". Tuy nhiên, chính quyền Danzhou vẫn đang cố gắng cứu vãn tầm nhìn ban đầu, tiếp thị khu phức hợp này như một "khái niệm lối sống độc đáo". Nó chủ yếu thu hút những người nghỉ hưu từ phía bắc, nhưng với số lượng người nghỉ hưu ở Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 300 triệu người trong vòng một thập niên, một số cư dân và các nhà môi giới bất động sản hy vọng rằng một giấc mơ dang dở có thể trở thành một thành công muộn màng.

.

---- Maine: Máy bay phản lực tư nhân chở 8 người gặp nạn trong bão. Sân bay quốc tế Bangor ở Maine đóng cửa khi các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Một máy bay phản lực tư nhân đang cố gắng cất cánh từ Bangor, Maine, đã gặp nạn vào tối Chủ nhật với tám người trên máy bay, các quan chức liên bang cho biết. Chiếc máy bay Bombardier Challenger 650 được cho là chở năm hành khách và ba thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống sân bay quốc tế Bangor vào khoảng 7:45 tối, theo CNN đưa tin. Các quan chức địa phương cho biết lực lượng cứu hộ đang "tích cực làm việc tại hiện trường" nhưng họ chưa tiết lộ ngay tình trạng của những người trên máy bay. Sân bay đã đóng cửa trong đêm.



Vụ tai nạn xảy ra khi phần lớn đất nước đang bị ảnh hưởng bởi một cơn bão mùa đông. Khu vực địa phương đã có "tuyết rơi liên tục" vào Chủ nhật, theo AP. Các đoạn ghi âm kiểm soát không lưu được LiveATC.net thu lại cho thấy máy bay đã được phép cất cánh trên đường băng 33 sau cuộc trao đổi về tầm nhìn thấp. Sau đó, một kiểm soát viên được nghe thấy ra lệnh dừng tất cả các chuyến bay trước khi một kiểm soát viên khác nói, "Chúng ta có một máy bay chở khách bị lật ngược." Thành phố Bangor và sân bay cho biết thêm thông tin sẽ được cung cấp sau khi lực lượng cứu hộ hoàn thành công việc.

.

---- Mexico: trận bóng đá kết thúc, nổ súng, 11 người chết, 12 bị thương hôm Chủ nhật tại Salamanca, Mexico. Theo AP, các nhà chức trách cho biết, những kẻ có vũ trang đã nổ súng tại một sân bóng đá ở miền trung Mexico vào Chủ nhật, giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương 12 người. Thị trưởng Salamanca, Cesar Prieto, cho biết trong một tuyên bố đăng trên các nền tảng mạng xã hội rằng những kẻ có vũ trang đã đến vào cuối trận đấu bóng đá. Mười người chết tại hiện trường và một người chết sau đó tại bệnh viện. Thị trưởng cho biết một phụ nữ và một trẻ vị thành niên nằm trong số những người bị thương. Ông Prieto cho biết vụ tấn công là một phần của "làn sóng tội phạm" trong thành phố và kêu gọi Tổng thống Claudia Sheinbaum giúp đỡ kiểm soát bạo lực. Văn phòng công tố tiểu bang Guanajuato cho biết họ đang điều tra và phối hợp với chính quyền liên bang để tăng cường an ninh trong khu vực.

.

Theo New York Times, Guanajuato có số vụ giết người cao nhất Mexico năm ngoái với 2.035 vụ. Một băng đảng địa phương, Santa Rosa de Lima, đang chiến đấu với băng đảng Jalisco New Generation Cartel hùng mạnh để giành quyền kiểm soát Salamanca, nằm giữa lãnh thổ riêng biệt của hai băng đảng và là nơi đặt một nhà máy lọc dầu quan trọng. Năm người khác cũng đã bị giết ở thành phố này vào thứ Bảy, theo NY Times. "Thật không may, có những nhóm tội phạm đang cố gắng khuất phục chính quyền, điều mà chúng sẽ không thể đạt được", thị trưởng nói. Nhìn chung, chính phủ Mexico cho biết tỷ lệ giết người của nước này năm 2025 là thấp nhất kể từ năm 2016 với 17,5 vụ giết người trên 100.000 dân, mặc dù các nhà phân tích cảnh báo rằng những con số này có thể không phản ánh đầy đủ tình hình bạo lực của đất nước.

.