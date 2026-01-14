Mike Pompeo (cựu Ngoại trưởng Mỹ thời Trump): Phải bảo đảm sách lịch sử sẽ không viết về các nạn nhân ở Gaza



Bản tin hôm Thứ Ba 13/1/2026 của phóng viên Charlie Nash trên báo Media-Ite ghi rằng Mike Pompeo được phen thân Israel hoan nghênh vì tuyên bố “Chúng ta cần bảo đảm” rằng sách lịch sử “không viết về các nạn nhân ở Gaza”.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nhận được tràng pháo tay tại một hội nghị ủng hộ Israel hôm thứ Ba sau khi tuyên bố rằng “chúng ta cần bảo đảm” rằng sách lịch sử “không viết về các nạn nhân ở Gaza”.

“Thế hệ trẻ tiếp theo sẽ không nhớ ngày 7 tháng 10/2023 theo cùng một cách. Điều đó đúng ở Israel, ở Mỹ và trên toàn thế giới, và chúng ta cần bảo đảm hai điều,” Pompeo nói trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Israel của Viện MirYam (MirYam Institute Israel Security Briefing).

Ông nói, “Một là, không phải là chúng ta không quên – chúng ta cần bảo đảm rằng câu chuyện được kể đúng cách để khi sách lịch sử viết về điều này, họ không viết về các nạn nhân ở Gaza, đúng không?”

Pompeo nhận được tràng pháo tay trước khi ông nói thêm, “Tôi nên nói chính xác hơn một chút. Có những nạn nhân ở Gaza, đúng không? Điều đó đúng. Có thương vong dân thường trong mọi cuộc chiến tranh đã từng xảy ra, nhưng các nạn nhân là người dân của quốc gia Israel. Kẻ gây hấn là chế độ Iran và lực lượng ủy nhiệm Hamas, và chúng ta cần bảo đảm rằng sách lịch sử phản ánh điều đó.”Cựu Ngoại trưởng kết luận, “Điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta mỗi ngày phải nói về điều đó trong thời gian thực với con cái, với cháu chắt của chúng ta một cách nghiêm túc, chu đáo, đầy đủ và có đạo đức.”

Vào tháng 11 năm 2023, một tháng sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10/2023 chống lại Israel, Pompeo đã kêu gọi “tiêu diệt hoàn toàn Hamas” ở Gaza, tuyên bố, “Chúng chỉ biết giết chóc. Chúng chỉ biết phá hoại. Chúng chỉ biết cưỡng hiếp bừa bãi… Chúng không coi trọng mạng sống con người như chúng ta.”

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 70.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel chống lại Gaza kể từ tháng 10 năm 2023, với thêm 170.000 người bị thương.

Ít nhất 382 nhân viên của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc và hàng trăm nhà báo cũng đã chết vì bom, đạn của quân lực Israel.