Công Tố James “Jim” Rodden của ICE tại Tòa Di Trú Texas: Mỹ là quốc gia của người da trắng, bọn di dân đều là tội phạm



Bản tin của Yasmeen F. trên báo Atlanta Black Star News ghi rằng lời công khai nói “Mỹ là quốc gia của người da trắng” của Công tố viên Texas, người bị cáo buộc điều hành tài khoản mạng xã hội ủng hộ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, gây ra làn sóng phẫn nộ.

Một công tố viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở Texas, người được cho là điều hành một tài khoản mạng xã hội ủng hộ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, vẫn đang làm việc tại tòa án di trú bất chấp những lời kêu gọi điều tra về các hoạt động trực tuyến của ông ta.

Theo tờ Texas Observer, James “Jim” Rodden đã trở lại làm việc tại tòa án di trú Dallas, gần một năm sau khi tờ báo này lần đầu tiên đưa tin rằng Rodden đứng sau một tài khoản X (trước đây là Twitter) đăng tải những tuyên bố thù hận, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái.

Tài khoản có tên GlomarResponder hiện đã được đặt ở chế độ riêng tư, nhưng trước đó nổi tiếng với hàng loạt bài đăng xúc phạm đối với 17.000 người theo dõi.

Một số bài đăng đó bao gồm những tuyên bố như:

“Mỹ là một quốc gia của người da trắng, được thành lập bởi người da trắng… Đất nước chúng ta nên ưu tiên chúng ta.”

“Tất cả người da đen đều là người ngoại quốc đối với dân tộc tôi, đồ ngu ngốc.”

“’Người di dân’ đều là tội phạm.”

Một báo cáo điều tra của Observer đã xem xét lịch sử mạng xã hội, hoạt động tại tòa án, thông tin tiểu sử và các tài liệu công khai của Rodden, tất cả đều liên kết phó chánh văn phòng luật sư của ICE với trang này.

Rodden đã bị loại khỏi lịch làm việc tại tòa án di trú liên bang ngay sau khi báo cáo được công bố, và ba thành viên Quốc hội — Marc Veasey, Bennie Thompson và Jamie Raskin — đã gửi thư cho Bộ An ninh Nội địa yêu cầu điều tra ông ta.

Veasey khẳng định rằng những cáo buộc chống lại Rodden “đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính liêm chính của quy trình tố tụng của ICE và cam kết của họ đối với công lý công bằng.”

Thompson, thành viên cấp cao của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Hoa Kỳ, viết rằng các hoạt động của tài khoản này vi phạm Quy tắc ứng xử của ICE, và nói thêm, “Bất cứ ai đưa ra những tuyên bố phân biệt chủng tộc và gợi ý bạo lực chống lại người nhập cư đều không đủ tư cách đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ trong các thủ tục tố tụng di trú.”

Các cuộc biểu tình kêu gọi sa thải Rodden đã diễn ra ngay sau đó tại một tòa nhà liên bang ở trung tâm thành phố Dallas.

ICE đã trả lời thư của Dân biểu liên bang Veasey vào tháng 3 năm ngoái, tuyên bố rằng Văn phòng Trách nhiệm Nghề nghiệp của ICE (OPR) “hiểu được mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và sẽ đảm bảo rằng các cáo buộc được giải quyết một cách thích hợp, công bằng và nhanh chóng” và thông thường “các cuộc điều tra hành chính của OPR được hoàn thành trong vòng 120 ngày.” Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cuộc điều tra về các hoạt động xã hội của Rodden đã hoàn tất hay chưa. Ông ta đã được nhìn thấy trở lại làm việc trong những ngày gần đây. Cơ quan ICE cũng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về tình trạng công việc của ông ta.

“Tôi sẽ không để chuyện này trôi qua một cách im lặng,” Veasey nói trong một tuyên bố gửi cho tờ Observer. “Những kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng không nên nắm giữ các vị trí quyền lực trong hệ thống tư pháp của chúng ta, và tôi sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để đảm bảo Rodden phải chịu trách nhiệm.”

Các hoạt động thực thi luật nhập cư của ICE đã tăng cường trong những tháng gần đây và đã gây ra nhiều cuộc biểu tình và tuần hành trên khắp cả nước, đặc biệt là sau cái chết của Renee Good, một người mẹ và nhà thơ bị một đặc vụ ICE bắn chết vào ngày 7 tháng 1.