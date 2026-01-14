Hôm nay,  

Công Tố James “Jim” Rodden của ICE tại Tòa Di Trú Texas: Mỹ là quốc gia của người da trắng, bọn di dân đều là tội phạm

Công Tố James “Jim” Rodden của ICE tại Tòa Di Trú Texas: Mỹ là quốc gia của người da trắng, bọn di dân đều là tội phạm
 

Bản tin của Yasmeen F. trên báo Atlanta Black Star News ghi rằng lời công khai nói “Mỹ là quốc gia của người da trắng” của Công tố viên Texas, người bị cáo buộc điều hành tài khoản mạng xã hội ủng hộ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, gây ra làn sóng phẫn nộ.

Một công tố viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở Texas, người được cho là điều hành một tài khoản mạng xã hội ủng hộ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, vẫn đang làm việc tại tòa án di trú bất chấp những lời kêu gọi điều tra về các hoạt động trực tuyến của ông ta.

Theo tờ Texas Observer, James “Jim” Rodden đã trở lại làm việc tại tòa án di trú Dallas, gần một năm sau khi tờ báo này lần đầu tiên đưa tin rằng Rodden đứng sau một tài khoản X (trước đây là Twitter) đăng tải những tuyên bố thù hận, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái.

Tài khoản có tên GlomarResponder hiện đã được đặt ở chế độ riêng tư, nhưng trước đó nổi tiếng với hàng loạt bài đăng xúc phạm đối với 17.000 người theo dõi.

Một số bài đăng đó bao gồm những tuyên bố như:

“Mỹ là một quốc gia của người da trắng, được thành lập bởi người da trắng… Đất nước chúng ta nên ưu tiên chúng ta.”

“Tất cả người da đen đều là người ngoại quốc đối với dân tộc tôi, đồ ngu ngốc.”

“’Người di dân’ đều là tội phạm.”

Một báo cáo điều tra của Observer đã xem xét lịch sử mạng xã hội, hoạt động tại tòa án, thông tin tiểu sử và các tài liệu công khai của Rodden, tất cả đều liên kết phó chánh văn phòng luật sư của ICE với trang này.

Rodden đã bị loại khỏi lịch làm việc tại tòa án di trú liên bang ngay sau khi báo cáo được công bố, và ba thành viên Quốc hội — Marc Veasey, Bennie Thompson và Jamie Raskin — đã gửi thư cho Bộ An ninh Nội địa yêu cầu điều tra ông ta.

Veasey khẳng định rằng những cáo buộc chống lại Rodden “đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính liêm chính của quy trình tố tụng của ICE và cam kết của họ đối với công lý công bằng.”

Thompson, thành viên cấp cao của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Hoa Kỳ, viết rằng các hoạt động của tài khoản này vi phạm Quy tắc ứng xử của ICE, và nói thêm, “Bất cứ ai đưa ra những tuyên bố phân biệt chủng tộc và gợi ý bạo lực chống lại người nhập cư đều không đủ tư cách đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ trong các thủ tục tố tụng di trú.”

Các cuộc biểu tình kêu gọi sa thải Rodden đã diễn ra ngay sau đó tại một tòa nhà liên bang ở trung tâm thành phố Dallas.

ICE đã trả lời thư của Dân biểu liên bang Veasey vào tháng 3 năm ngoái, tuyên bố rằng Văn phòng Trách nhiệm Nghề nghiệp của ICE (OPR) “hiểu được mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và sẽ đảm bảo rằng các cáo buộc được giải quyết một cách thích hợp, công bằng và nhanh chóng” và thông thường “các cuộc điều tra hành chính của OPR được hoàn thành trong vòng 120 ngày.” Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cuộc điều tra về các hoạt động xã hội của Rodden đã hoàn tất hay chưa. Ông ta đã được nhìn thấy trở lại làm việc trong những ngày gần đây. Cơ quan ICE cũng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về tình trạng công việc của ông ta.

“Tôi sẽ không để chuyện này trôi qua một cách im lặng,” Veasey nói trong một tuyên bố gửi cho tờ Observer. “Những kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng không nên nắm giữ các vị trí quyền lực trong hệ thống tư pháp của chúng ta, và tôi sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để đảm bảo Rodden phải chịu trách nhiệm.”

Các hoạt động thực thi luật nhập cư của ICE đã tăng cường trong những tháng gần đây và đã gây ra nhiều cuộc biểu tình và tuần hành trên khắp cả nước, đặc biệt là sau cái chết của Renee Good, một người mẹ và nhà thơ bị một đặc vụ ICE bắn chết vào ngày 7 tháng 1.





Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

