Tướng Quân Pháp Steven J. Lepper (về hưu): chính quyền Trump đã phạm tội ác chiến tranh vì ngụy trang chiến đấu cơ làm phi cơ dân sự, giấu vũ khí trong thân phi cơ thay vì để lộ, và dội bom 2 lần vào 1 ghe của dân Venezuela để giết 2 người sống sót.



Theo phóng viên Carl Gibson của Alternet: Tướng về hưu nói chính quyền Trump đã phạm tội ác chiến tranh. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh sau khi những chi tiết mới về một chiến dịch ở vùng biển Caribe được tiết lộ.

Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Hai 12/1/2026 rằng Bộ Quốc phòng (DOD) hiện đang bị cáo buộc đã ngụy trang phi cơ quân sự thành phi cơ dân sự khi thực hiện một trong những cuộc tấn công gây tranh cãi nhằm vào các ghe ngư dân Venezuela bị nghi chở ma túy. Cuộc tấn công này đã giết chết 11 người vào tháng 9 năm ngoái, và được cho là đã giấu vũ khí trong thân chiến đấu cơ thay vì để lộ ra dưới cánh. Đây cũng là cuộc tấn công mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth được cho là đã cho phép thực hiện cuộc tấn công thứ hai để giết chết hai người sống sót đang bám vào mảnh vỡ của ghe.

Tuy nhiên, những chi tiết về cuộc tấn công này – vốn chưa được báo cáo cho đến nay – đã gây ra báo động đối với nhiều chuyên gia pháp lý. Tờ NY Times đưa tin rằng hành động ngụy trang phi cơ quân sự để xóa bỏ mọi dấu hiệu quân sự là một tội ác chiến tranh được gọi là "ngụy trang phản trắc" (perfidy).

Thiếu tướng Steven J. Lepper (đã nghỉ hưu), người từng làm việc trong quân đoàn Thẩm phán Quân pháp (JAG: Judge Advocate General), nói với tờ NY Times rằng nếu Bộ Quốc phòng tiến hành một cuộc tấn công bằng chiến đấu cơ được ngụy trang thành phi cơ dân sự, thì đó sẽ được coi là tội ác chiến tranh theo các tiêu chuẩn xung đột vũ trang hiện hành.

“Che giấu danh tính là một yếu tố của sự ngụy trang phản trắc,” Lepper nói. “Nếu phi cơ bay phía trên không thể được nhận dạng là phi cơ chiến đấu, thì nó không nên tham gia vào hoạt động chiến đấu.”

Theo tờ NY Times, chiếc ghe nói trên đã nhìn thấy phi cơ khi nó bay qua, khiến nó quay đầu và hướng về phía Venezuela trước khi cuộc tấn công diễn ra. Sau cuộc tấn công đầu tiên, hai người sống sót được nhìn thấy nổi trên mặt nước cạnh mảnh vỡ của con tàu trong khoảng 40 phút trước khi cuộc tấn công thứ hai thổi bay họ xuống nước.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson khẳng định với tờ NY Times rằng cuộc tấn công được thực hiện theo đúng tất cả luật pháp trong nước và quốc tế hiện hành, mặc dù Wilson không trực tiếp đề cập đến cáo buộc về sự ngụy trang phản trắc.

“Quân đội Hoa Kỳ sử dụng nhiều loại phi cơ tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ,” Wilson nói. “Trước khi đưa vào sử dụng, mỗi phi cơ đều trải qua một quy trình mua sắm nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ luật pháp trong nước, các chính sách và quy định của bộ, và các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, bao gồm cả luật xung đột vũ trang.”