Bầu phiếu qua thư sẽ có thể trễ đóng dấu vài ngày vì Bưu điện ra quy định mới: không đóng dấu thư ngay trong ngày, chỉ đóng dấu khi thư qua máy phân loại.



Bạn hãy cẩn thận, nếu bạn quen bầu phiếu qua bưu điện: theo quy định mới của Bưu Điện (USPS), con dấu ngày gửi in trên phong bì phiếu bầu có thể sẽ không đúng là ngày bạn đưa vào thùng thư bưu điện, vì con dấu ngày gửi sẽ tính là giây phút phong bì chạy qua máy phân loại phong bì. Nghĩa là, con dấu có thể sẽ trễ vài ngày, sau ngày bạn bỏ phong bì vào thùng thư bưu điện. Như thế, phiếu bầu qua thư của bạn sẽ không được đếm.

Trừ phi, bạn đứng xếp hàng, trao tay phong bì phiếu cho nhân viên bưu điện đóng dấu tay, thì ngày bạn gửi là đúng ngày bạn trao phiếu. Bưu Điện Mỹ bắt đầu đổi cách in dấu ngày gửi vào thư. Điều này sẽ ảnh hưởng tới nhiều văn kiện pháp lý. N



USPS đã làm rõ các quy định về dấu bưu điện, ảnh hưởng đến phiếu bầu và các tài liệu pháp lý bằng cách xác định thời điểm đóng dấu bưu điện. Đối với các thời hạn quan trọng, bạn hãy trực tiếp tới chi nhánh bưu điện, yêu cầu đóng dấu bưu điện bằng tay hoặc gửi thư sớm.

Trong một thời gian dài, người Mỹ đã cho rằng thư sẽ được đóng dấu bưu điện vào ngày gửi và có thể không chuẩn bị sẵn sàng cho việc thư bị chậm trễ vài ngày. Các khoản thanh toán thuế, đóng góp từ thiện, hồ sơ pháp lý, thanh toán tiền thuê nhà và các hóa đơn hoặc các khoản mục khác dựa vào ngày đóng dấu bưu điện để đáp ứng thời hạn có thể bị ảnh hưởng bởi việc đóng dấu bưu điện muộn hơn và có nguy cơ bị phạt phí, tiền phạt hoặc chậm trễ.

Nhiều tiểu bang cũng chấp nhận các phiếu bầu được đóng dấu bưu điện trước Ngày bầu cử.

Thư có thời hạn quan trọng nên được gửi vài ngày trước thời hạn. Mọi người cũng có thể đến bưu điện địa phương và yêu cầu đóng dấu bưu điện bằng tay vào ngày đó, hoặc sử dụng dịch vụ gửi thư bảo đảm.

Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đang làm rõ cách thức đóng dấu bưu điện được áp dụng, một động thái có thể ảnh hưởng đến thời hạn đối với phiếu bầu, tờ khai thuế và các tài liệu pháp lý.



Theo quy định mới nhất có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2025, Dịch vụ Bưu chính đã thêm mục 608.11, “Dấu bưu điện và việc tiếp nhận thư”, vào Cẩm nang Thư tín Nội địa (Domestic Mail Manual). Quy định này định nghĩa những gì được coi là dấu bưu điện, giải thích khi nào dấu bưu điện được đóng và hướng dẫn khách hàng cách lấy bằng chứng về ngày Dịch vụ Bưu chính tiếp nhận thư của họ.

Hầu hết các dấu bưu điện trước giờ phản ánh ngày thư được xử lý tại cơ sở khu vực, chứ không phải ngày thư được gửi tại bưu điện. Điều đó có nghĩa là một lá thư được gửi đúng hạn có thể nhận được dấu bưu điện muộn hơn, có khả năng ảnh hưởng đến các tài liệu dựa vào ngày đóng dấu bưu điện để đáp ứng các thời hạn pháp lý hoặc quy định.

USPS cho biết hướng dẫn mới không làm thay đổi các hoạt động bưu chính hoặc thực tiễn đóng dấu bưu điện hiện có mà nhằm mục đích cải thiện sự hiểu biết của công chúng về dấu bưu điện và mối quan hệ của chúng với ngày gửi thư.

Đối với thư có thời hạn quan trọng, cơ quan này khuyến nghị khách hàng mang thư đến quầy bưu điện và yêu cầu đóng dấu bưu điện bằng tay miễn phí tại địa phương, hoặc gửi tài liệu ít nhất một tuần trước đó.

Các quan chức bưu chính cho biết việc làm rõ này có thể đặc biệt quan trọng đối với các mục như phiếu bầu, tờ khai thuế và giấy tờ pháp lý.