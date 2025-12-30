Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba 30 Tháng Mười Hai

Theo phán quyết, ICE sẽ nhận được các thông tin cơ bản như dữ liệu cá nhân, nơi cư trú và thông tin liên lạc bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch từ chính phủ liên bang.

(Minh họa: Việt Báo)

Tòa Cho Phép Chính Quyền Trump Tiết Lộ Thông Tin Medicaid Của Di Dân Cho ICE

FBI Tăng Cường Nhân Lực Đến Minnesota Để Điều Tra Nhà Trẻ Gian Lận

Luật Sư Yêu Cầu Tòa Thả Nghi Phạm Đặt Bom D.C, Lập Luận không Đủ Bằng Chứng Buộc Tội

Chính Phủ Pháp Cấp Quốc Tịch Cho Gia Đình George Clooney

Nghệ Sĩ Hủy Buổi Hòa Nhạc Giao Thừa Tại Kennedy Center

Toà Tạm Ngăn Chính Quyền Trump Chấm Dứt Quy Chế Bảo Vệ Di Dân Nam Sudan

Israel Sẽ Đình Chỉ Hoạt Động Nhiều Tổ Chức Nhân Đạo Tại Gaza Từ Ngày 1 Tháng 1

Giới Chức Nga Đe Dọa Zelenskyy

Trung Quốc Phóng Hỏa Tiễn Gần Đài Loan, Phô Trương Sức Mạnh Quân Sự

Amanda Nguyễn Tiết Lộ Chứng Trầm Cảm Sau Chuyến Bay Vào Vũ Trụ Với Blue Origin

Trung Quốc Phóng Hỏa Tiễn Gần Đài Loan, Phô Trương Sức Mạnh Quân Sự

Tòa Cho Phép Chính Quyền Trump Tiết Lộ Thông Tin Medicaid Của Di Dân Cho ICE

Một chánh án ở California hôm Thứ Hai ra phán quyết cho phép chính phủ liên bang được phép chia sẻ thông tin cơ bản về những người tham gia chương trình Medicaid với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực tìm kiếm những người mà họ cho là đang cư trú bất hợp pháp tại quốc gia này.

Trước đó, hành động này đã bị một lệnh cấm tạm thời áp dụng cho 20 tiểu bang đệ đơn kiện, trong đó có California. Phán quyết của chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ Vince Chhabria là một chiến thắng nữa cho cuộc càn quét di dân của Tổng thống Donald Trump, vì nó cho phép ICE sử dụng dữ liệu Medicaid trong các vụ trục xuất bắt đầu từ ngày 6 Tháng Giêng.

Theo phán quyết, các thông tin cơ bản như dữ liệu cá nhân, nơi cư trú và thông tin liên lạc bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch, sẽ được phép chia sẻ theo luật hiện hành. Tuy nhiên, chánh án cũng ban hành lệnh cấm tạm thời đối với việc chia sẻ các dữ liệu “nhạy cảm” hơn, như thông tin y tế chi tiết hoặc dữ liệu của công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp và những người có tình trạng cư trú hợp pháp.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta lên án quyết định này, nhưng lại hoan nghênh việc tòa án ngăn chặn nỗ lực tiếp cận dữ liệu y tế sâu hơn. Chánh án Chhabria cho rằng chính sách mới thiếu rõ ràng và đặt ra nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, đặc biệt liên quan đến quyền riêng tư và các hộ gia đình có tình trạng cư trú hỗn hợp.

Medicaid hiện phục vụ khoảng 79 triệu người trên toàn nước Mỹ, và vụ kiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

FBI Tăng Cường Nhân Lực Đến Minnesota Để Điều Tra Nhà Trẻ Gian Lận

Giám đốc Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) Kash Patel hôm Thứ Ba 30/12 cho biết cơ quan này đã tăng cường nguồn lực và nhân sự đến Minnesota để điều tra các vụ nghi ngờ gian lận tại gần một chục cơ sở dịch vụ xã hội sau một video lan truyền trên mạng vào cuối tuần qua. Video do một người tên Nick Shirley thực hiện, cáo buộc các trung tâm trông trẻ tại đây nhận hàng triệu đô la ngân sách dù không hoạt động.

Shirley, 23 tuổi, tự nhận mình là một nhà báo độc lập, đã đưa vấn đề gian lận bầu cử ở Minnesota trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông bảo thủ trong những ngày gần đây. Phó Tổng thống JD Vance, Elon Musk và nhiều kênh truyền thông cánh hữu khác ủng hộ mạnh mẽ những phóng sự của người này từ Minneapolis. Video của anh ta có hàng triệu lần xem trên X và YouTube.

Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem cũng nhanh chóng tham gia, cho biết giới chức của bộ này đang tiến hành điều tra gian lận tại Minneapolis.

Hành động này diễn ra sau nhiều năm điều tra bắt đầu từ vụ lừa đảo trị giá $300 triệu tại tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future, trong đó 57 bị cáo ở Minnesota đã bị kết tội. Các công tố viên cho biết tổ chức này là trung tâm của vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19 lớn nhất cả nước, khi các bị cáo đã lợi dụng một chương trình do tiểu bang điều hành, được liên bang tài trợ, nhằm cung cấp thực phẩm cho trẻ em.

Tin từ NBC cho hay văn phòng Thống đốc Tim Walz khẳng định tiểu bang đã nỗ lực xử lý gian lận từ nhiều năm qua. Giới chức tiểu bang cũng xác nhận một số cơ sở xuất hiện trong video, bao gồm "Quality Learning Center" đã bị đóng cửa hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan thực thi pháp luật trước đó. Vụ việc này nối tiếp cuộc điều tra lớn từ năm 2022, khi các công tố viên liên bang buộc tội 77 người trong âm mưu chiếm đoạt $250 triệu từ chương trình dinh dưỡng trẻ em.

Giám đốc FBT nhận định vụ gian lận này, chủ yếu nhắm vào các nghi phạm thuộc cộng đồng người nhập cư Somali, chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm.” Trong khi Trump có những lời lẽ gay gắt nhắm vào người nhập cư Somali, Thống Đốc Walz đã lên án việc quy chụp cả một cộng đồng dựa trên chủng tộc.

Vụ việc đã trở thành vũ khí chính trị khi chính quyền Trump sử dụng nó để chỉ trích Thống đốc Walz và siết chặt vấn đề nhập cư. Người của chính quyền Trump nhanh chóng viện dẫn sự việc này kêu gọi Thống Đốc Walz từ chức, cáo buộc không ngăn chặn được tham nhũng.

Luật Sư Yêu Cầu Tòa Thả Nghi Phạm Đặt Bom D.C, Lập Luận không Đủ Bằng Chứng Buộc Tội

Luật sư của Brian Cole Jr., cư dân tiểu bang Virginia, đã đề nghị thẩm phán cho thân chủ của họ được tại ngoại trước khi xét xử. Brian Cole Jr. là phạm bị cáo buộc đặt bom ống bên ngoài trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) và Đảng Cộng hòa (RNC) vào đêm trước vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol Mỹ.

Trong đơn nộp vào chiều tối hôm Thứ Hai, phía bào chữa cho rằng công tố viên chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy nghi phạm gây nguy hiểm cho cộng đồng hoặc có nguy cơ bỏ trốn. Yêu cầu này được đưa ra trước phiên tòa dự kiến diễn ra vào Thứ Ba. Cole bị bắt đầu tháng này sau một cuộc điều tra kéo dài gần 5 năm và hiện đối mặt với hai cáo buộc liên bang, có thể dẫn đến mức án tối đa lên tới 30 năm tù nếu bị kết án. Nghi phạm chưa nhận tội.

Theo công tố, Cole đã thú nhận việc đặt bom nhưng nói rằng không nhằm vào phiên họp Quốc Hội chứng nhận chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden. Hồ sơ tòa án cho biết Cole đã vứt bỏ vật liệu chế tạo bom sau khi nhận ra hình ảnh của mình trong các đoạn video do FBI công bố và giữ kín hành vi này trong nhiều năm. Công tố cũng cho rằng nghi phạm đã nhiều lần xóa dữ liệu trên điện thoại cá nhân.

Luật sư của Cole chỉ trích các phát biểu công khai của công tố viên liên bang Jeanine Pirro, cho rằng công bố chi tiết lời thú nhận có thể đã vi phạm quyền của thân chủ. Họ nhấn mạnh Cole không có tiền án, bị chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồng thời sẵn sàng chấp nhận quản thúc tại gia và đeo vòng giám sát điện tử nếu được thả.

Nghệ Sĩ Hủy Buổi Hòa Nhạc Giao Thừa Tại Kennedy Center

Ban nhạc jazz kỳ cựu The Cookers thông báo họ sẽ không biễu diễn hai buổi hòa nhạc đêm Giao Thừa tại Kennedy Center theo dự trù. Đây là hành động tiếp nối với một loạt buổi biểu diễn đã hủy bỏ sau khi tổ chức nghệ thuật danh tiếng này gắn thêm tên của Donald Trump lên bảng tên của trung tâm. Nhóm The Cookers cho biết quyết định của họ xuất phát từ tinh thần của nhạc jazz, một dòng nhạc gắn liền với tự do tư tưởng, tự do biểu đạt và sự phản kháng trước áp bức.

Kennedy Center trước đó đã quảng bá các buổi biểu diễn của The Cookers như những sự kiện nổi bật nhất trong đêm Giao Thừa. Tuy nhiên, nhóm đã gia nhập danh sách ngày càng dài các nghệ sĩ rút lui kể từ khi hội đồng quản trị của trung tâm, do Trump bổ nhiệm, bỏ phiếu đổi tên thành Trump Kennedy Center.

Richard Grenell, đồng minh thân cận của ông Trump và hiện là chủ tịch trung tâm, cho rằng các vụ hủy diễn mang động cơ chính trị và gọi đây là những hành động tẩy chay. Trước đó, một buổi hòa nhạc jazz đêm Giáng Sinh và một số buổi biểu diễn múa cũng đã bị hủy.

Donald Trump luôn khao khát để lại dấu ấn của mình ở Washington, bằng cách đặt tên mình lên các tòa nhà trong nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó là Viện Hòa Bình, và mới nhất là Trung tâm biểu diễn Kennedy Center. Đảng Dân Chủ phản ứng bằng cách chỉ trích việc đổi tên là trái pháp luật, trong khi gia đình cố Tổng thống John F. Kennedy lên án động thái này làm tổn hại di sản của ông.

Chính Phủ Pháp Cấp Quốc Tịch Cho Gia Đình George Clooney

Nam diễn viên George Clooney, cùng vợ là Amal Clooney và cặp song sinh Ella và Alexander đã trở thành công dân Pháp, theo thông báo chính thức đăng trên Công báo Pháp (Journal Officiel). Amal Clooney, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, được nhập quốc tịch dưới tên thời con gái là Amal Alamuddin. Thông báo cũng xác nhận tên đầy đủ của George Clooney là George Timothy Clooney.

Gia đình Clooney mua một điền trang tại Pháp vào năm 2021 và từ đó xem đây là nơi cư trú chính của họ. Trong các cuộc phỏng vấn, Clooney cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn nuôi dạy con cái tránh xa ánh đèn sân khấu và văn hóa paparazzi khắc nghiệt của Hollywood. Ông nhấn mạnh rằng cuộc sống tại Pháp mang lại cho các con nhiều quyền riêng tư hơn, một tuổi thơ cân bằng và lành mạnh, nhờ các luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em.

Hiện chưa rõ George Clooney có giữ quốc tịch Mỹ hay không, theo truyền thông cho biết. Bà Amal Clooney sinh ra tại Lebanon và lớn lên ở Anh, còn hai bé song sinh được sinh ra tại London. Clooney cũng hài hước thừa nhận tiếng Pháp của ông còn rất kém, trong khi vợ và các con nói tiếng Pháp thành thạo.

Truyền thông Pháp cho biết gia đình Clooney sống bán thời gian trong một biệt thự sang trọng thế kỷ 18 gần thị trấn Brignoles, miền nam nước Pháp. Thị trưởng địa phương mô tả họ là một gia đình giản dị, dễ gần, và cho rằng việc nhập quốc tịch Pháp thể hiện tình yêu của Clooney dành cho đất nước này cũng như mong muốn sống một cuộc sống bình thường.

Tòa tạm ngăn Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ trục xuất người Nam Sudan

Một chánh án liên bang Mỹ tạm thời ngăn chặn chính quyền Donald Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ khỏi bị trục xuất đối với người di cư đến từ Nam Sudan đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Theo CNN hôm Thứ Ba, chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ Angel Kelley tại Boston đã chấp thuận yêu cầu khẩn cấp nhằm ngăn việc tình trạng bảo vệ tạm thời (Temporary Protected Status – TPS) của người Nam Sudan hết hạn sau ngày 5/1 như kế hoạch của Bộ Nội An dưới thời Trump.

Quyết định này được đưa ra sau khi bốn người di cư Nam Sudan cùng tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư African Communities Together đệ đơn kiện, cáo buộc Bộ Nội An đã hành động trái pháp luật và khiến họ có nguy cơ bị trục xuất về Nam Sudan, nơi vẫn đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Kể từ khi giành độc lập năm 2011, Nam Sudan liên tục chìm trong xung đột, bao gồm một cuộc nội chiến khiến khoảng 400.000 người thiệt mạng.

Mỹ áp dụng quy chế TPS cho Nam Sudan từ năm 2011, cho phép người đủ điều kiện được làm việc và tạm thời không bị trục xuất. Hiện có khoảng 232 công dân Nam Sudan hưởng TPS và 73 hồ sơ khác đang chờ xét duyệt.

Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem cho rằng điều kiện tại Nam Sudan đã được cải thiện, nhưng phía nguyên đơn lập luận rằng quyết định này vi phạm luật liên bang, bỏ qua tình hình nhân đạo thực tế và mang động cơ phân biệt đối xử.

Giới Chức Nga Đe Dọa Zelenskyy

Một quan chức cao cấp của Nga đe dọa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sau khi Moscow cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào một trong những dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố cuộc tấn công xảy ra tại khu vực Novgorod vào ngày 29/12, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Tổng Thống Zelenskyy đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó là thông tin sai lệch của Nga nhằm biện minh cho các hành động quân sự tiếp theo tấn công nhằm vào Kyiv và các cơ quan nhà nước Ukraine.

Theo ABC, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev và hiện là thành viên Hội đồng An ninh, đã đăng những phát ngôn cứng rắn trên mạng xã hội, cáo buộc Zelenskyy phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn và đe dọa ông sẽ phải sống trong cảnh lẩn trốn. Một số nhân vật thân cận với Điện Kremlin, bao gồm ông Kiril Dmitriev, cũng công khai đặt câu hỏi về tương lai chính trị của tổng thống Ukraine.

Điện Kremlin cho biết Donald Trump đã biết về cáo buộc này trong cuộc điện đàm với Putin trước cuộc gặp với tổng thống Ukraine ở Mar-a-lao, đồng thời Nga cảnh báo sẽ tiến hành các đòn trả đũa. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh Nga không đưa ra được bằng chứng vì “không có cuộc tấn công nào xảy ra.”

Dù căng thẳng leo thang, Nga tuyên bố vẫn tiếp tục đàm phán hòa bình, nhưng lập trường có thể trở nên cứng rắn hơn. Trong khi đó, cả hai bên đều báo cáo các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới, cho thấy tiến trình hòa bình vẫn rất mong manh.





Israel Sẽ Đình Chỉ Hoạt Động Nhiều Tổ Chức Nhân Đạo Tại Gaza Từ Ngày 1 Tháng 1

Israel cho biết sẽ đình chỉ hơn hai chục tổ chức nhân đạo quốc tế đang hoạt động tại Gaza, với lý do không đáp ứng các quy định mới về cung cấp thông tin nhân sự, tài chính và điều hành. Quyết định này do Bộ Phụ Trách Cộng Đồng Do Thái Hải Ngoại loan báo và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, theo AP.





Trong số các tổ chức bị đình chỉ có Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières – MSF), một trong những tổ chức y tế lớn nhất còn hiện diện tại Gaza. Phía Israel cáo buộc MSF không làm rõ vai trò của một số nhân viên mà họ cho là có liên hệ với Hamas và các nhóm võ trang khác. Cơ quan điều phối viện trợ quân sự Israel (COGAT) nói MSF đã từ chối hợp tác trong thủ tục đăng ký và không cung cấp danh sách nhân viên theo yêu cầu của chính phủ.





Bộ này cho biết khoảng 25 tổ chức, tương đương 15% các tổ chức phi chính phủ đang làm việc tại Gaza, không được gia hạn giấy phép. Các tổ chức quốc tế phản đối, cho rằng quy định mới mang tính tùy tiện và có thể đẩy nhân viên cứu trợ vào nguy hiểm.





MSF chưa lên tiếng phản hồi ngay. Trước đó, trong năm 2024, tổ chức này từng bác bỏ các cáo buộc tương tự, khẳng định không bao giờ cố ý tuyển dụng người tham gia hoạt động quân sự.





Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi kéo dài giữa Israel và các tổ chức quốc tế về lượng viện trợ vào Gaza. Israel nói đang tuân thủ các cam kết viện trợ theo thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10, trong khi các tổ chức nhân đạo cho rằng con số này không phản ánh nhu cầu thực tế tại vùng lãnh thổ hơn 2 triệu dân đang bị tàn phá nặng nề.



Trong khi đó, Netanyahu gặp Trump ở Mar Largo hôm qua thứ Hai, loan báo Trump sẽ được trao giải "Israel Prize for Peace" — giải thưởng dân sự cao quý nhất của Israel — đánh dấu lần đầu tiên phần thưởng này được trao cho một cá nhân không mang quốc tịch Israel. Quyết định được đưa ra trong lúc Tel Aviv tìm cách ghi nhận vai trò của Trump trong các nỗ lực trung gian và sắp xếp an ninh khu vực, giữa lúc tình hình Gaza tiếp tục gây tranh cãi sâu rộng trên trường quốc tế.

Trung Quốc Phóng Hỏa Tiễn Gần Đài Loan, Phô Trương Sức Mạnh Quân Sự Cảnh Cáo Hoa Kỳ

Hôm Thứ Ba 30/12, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan, bắn hỏa tiễn đạn đạo tầm xa vào vùng tiếp giáp lãnh hải chung quanh hòn đảo này. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng điều động các tàu tấn công đổ bộ mới, đồng thời các tàu và phi cơ quân sự của họ tiến hành diễn tập đẩy lùi lực lượng địch đang tiếp cận, thể hiện khả năng vừa tấn công vừa cô lập hòn đảo.

Theo NYTimes, Tướng Hsieh Jih-sheng, một quan chức quốc phòng Đài Loan, cho biết tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc rằng các đơn vị pháo binh tầm xa của Trung Quốc đã bắn 27 hỏa tiễn vào vùng biển phía Bắc và Tây Nam Đài Loan, những khu vực mà Trung Quốc trước đó đã tuyên bố là vùng bắn đạn thật. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết các đơn vị Trung Quốc đã phóng hàng chục quả tên lửa bắn trúng vùng biển phía bắc hòn đảo.

Quân đội Trung Quốc cảnh báo các tàu khu trục, tàu hộ vệ và máy bay chiến đấu của họ đã hoạt động ở các khu vực lân cận, nơi họ thử nghiệm khả năng phát hiện và tấn công máy bay, tàu chiến và tàu ngầm của đối phương. Trung Quốc yêu cầu các tàu và máy bay không tham gia cuộc tập trận phải tránh xa bảy khu vực bắn đạn thật. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài một ngày.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ “đáp trả mạnh mẽ” các thương vụ bán vũ khí quy mô lớn của Mỹ cho Đài Loan, đồng thời khẳng định “bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở việc Trung Quốc thống nhất với hòn đảo này chắc chắn sẽ kết thúc trong thất bại.”

Chính quyền Đài Loan lên tiếng phản đối gay gắt, gọi các hoạt động quân sự của Trung Quốc là vô căn cứ và khiêu khích. Tổng thống Lai Ching-te cho biết lực lượng phòng vệ đặt trong tình trạng báo động cao, và cáo buộc Bắc Kinh làm suy yếu ổn định khu vực bằng áp lực quân sự.

Dù căng thẳng gia tăng, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh chưa có dấu hiệu chuẩn bị tấn công toàn diện Đài Loan trong ngắn hạn. Mục tiêu trước mắt, theo đánh giá này, là răn đe Hoa Kỳ và phô trương khả năng siết chặt, cô lập hòn đảo khi cần thiết.





Amanda Nguyễn Tiết Lộ Chứng Trầm Cảm Sau Chuyến Bay Vào Vũ Trụ Với Blue Origin

Nhà khoa học và nhà hoạt động dân quyền Amanda Nguyen lần đầu chia sẻ công khai trên Instagram về những tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe tinh thần sau khi cô tham gia chuyến bay không gian toàn nữ của Blue Origin. Chuyến bay này có sự góp mặt của các nhân vật nổi tiếng như Katy Perry, Lauren Sánchez Bezos và Gayle King, đã vấp phải làn sóng chỉ trích xoay quanh chi phí và tính phô trương.

Amanda, 34 tuổi, con của một gia đình thuyền nhân tị nạn, cho biết cô bị trầm cảm nặng khi đối diện với phản ứng dữ dội từ công chúng và truyền. Trong bài đăng trên Instagram, cô mô tả việc một giấc mơ cả đời và một cột mốc lịch sử, trở thành người phụ nữ Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên bay vào không gian, đã bị chôn vùi dưới làn sóng công kích mang tính kỳ thị giới tính. Theo cô, những năm tháng nghiên cứu khoa học, nỗ lực vì sức khỏe phụ nữ và ý nghĩa biểu tượng của chuyến bay, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm chiến tranh Mỹ–Việt, gần như bị phủ nhận.

Trong bài chia sẻ, cô cho biết mình từng không thể rời khỏi nhà một tuần lễ và thậm chí không đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhân viên Blue Origin. Tuy vậy, cô cũng nhấn mạnh rằng sứ mệnh này mang lại những kết quả tích cực, như nâng cao nhận thức về nghiên cứu ung thư vú và thúc đẩy khoa học như một công cụ ngoại giao.

Sau tám tháng, cô nói mình đang dần vượt qua trầm cảm, tìm thấy sức mạnh từ sự ủng hộ của công chúng và khẳng định rằng cô đã giữ trọn lời hứa với chính bản thân mình: tiếp tục đấu tranh cho những ước mơ xứng đáng.