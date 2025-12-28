NEW YORK: TRAO TIỀN 1.200 USD/NGƯỜI/THÁNG TRONG 9 THÁNG ĐỂ CỨU NGƯỜI VÔ GIA CƯ

MAGA nổi giận: Thị trưởng đắc cử Mamdani bổ nhiệm 1 người đồng tính nữ để đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố New York



NEW YORK (VB) --- Phe MAGA phản ứng dữ dội trước việc Thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani chọn một người đồng tính nữ để đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố New York. Elon Musk nói rằng việc bổ nhiệm Lillian Bonsignore, một người có 31 năm kinh nghiệm trong Sở Cứu hỏa New York (FDNY), có nghĩa là "sẽ có người chết".



Bà Lillian Bonsignore có đầy đủ phẩm chất để trở thành Ủy viên Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY). Bà đã phục vụ trong Sở Cứu hỏa 31 năm, kết thúc nhiệm kỳ với chức vụ người đứng đầu các hoạt động y tế khẩn cấp. Bà không chỉ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này, mà còn đi vào lịch sử với tư cách là một người đồng tính nữ công khai. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Sở Cứu hỏa đạt cấp bậc bốn sao. Bà được ca ngợi rộng rãi về khả năng lãnh đạo trong đại dịch COVID. Bà được cả ba công đoàn đại diện cho lính cứu hỏa, sĩ quan và nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa ủng hộ và sẽ đi vào lịch sử với tư cách là người đồng tính nữ đầu tiên lãnh đạo FDNY.



Không cần phải nói, phe MAGA ghét bà ấy. Sau khi Thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani đưa ra thông báo, phe cánh hữu đã đưa ra tất cả những lời chỉ trích quen thuộc đối với Bonsignore, bao gồm cả những lời chỉ trích kỳ thị đồng tính.

Nhiều lời chỉ trích tập trung vào việc Bonsignore chưa từng là lính cứu hỏa. Đứng đầu danh sách những lời chỉ trích gay gắt là Elon Musk. Trong một bài đăng trên X vào thứ Sáu, Musk đã tuyên bố một cách kịch tính rằng "Sẽ có người chết vì điều này."



Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng lên tiếng: "Một ý tưởng tuyệt vời... trừ khi có hỏa hoạn." Megyn Kelly nói thêm: "Lại chuyện này nữa rồi."

Mamdani đã vận động tranh cử dựa trên sự ủng hộ của ông đối với cộng đồng LGBTQ, giành được hơn 80% phiếu bầu từ cộng đồng LGBTQ theo một cuộc thăm dò ý kiến ​​​​của NBC News. Trong bài phát biểu chiến thắng vào đêm bầu cử, Mamdani cam kết bảo vệ cộng đồng người chuyển giới khỏi các cuộc tấn công từ chính quyền Trump và thành lập một văn phòng phụ trách các vấn đề LGBTQIA+.

Đừng chụp mũ Thị trưởng tân nhiệm là Cộng sản, vì các chế độ CS không làm kiểu này: trao tiền để giúp dân từ từ tự lập. Thành phố New York đang chuẩn bị triển khai chương trình thu nhập bảo đảm, cung cấp 15.800 đô la cho mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đồng thành phố New York đã dành 1,5 triệu đô la trong ngân sách năm 2026 cho một sáng kiến ​​mới có tên gọi “Tiền mặt kèm hỗ trợ chăm sóc” (Cash with Care). Chương trình này nhằm hỗ trợ những người dân đang gặp khó khăn về nhà ở. Theo báo cáo của hội đồng, mục tiêu chính của chương trình thu nhập đảm bảo này là hỗ trợ những người trẻ tuổi chuyển tiếp từ tình trạng vô gia cư bằng cách cung cấp thu nhập ổn định, linh hoạt và các dịch vụ toàn diện.



Theo sáng kiến ​​này, 60 thanh niên New York từ 18 đến 24 tuổi hiện đang sống trong các nhà tạm trú dành cho người vô gia cư hoặc các cơ sở tương tự sẽ được lựa chọn. Những người tham gia sẽ nhận được khoản trợ cấp tiền mặt hàng tháng là 1.200 đô la trong chín tháng, cùng với khoản thanh toán một lần 5.000 đô la có thể được sử dụng bất cứ lúc nào trong chín tháng đầu tiên của chương trình kéo dài 12 tháng.

Chương trình "Tiền mặt kèm hỗ trợ chăm sóc" là một sáng kiến ​​chung của Hội đồng thành phố và nhà tạm trú dành cho thanh thiếu niên vô gia cư Covenant House New York. Chương trình này tiếp nối một nỗ lực tương tự được Hội đồng thành phố New York khởi xướng để hỗ trợ phụ nữ mang thai đang gặp khó khăn về nhà ở.



Việc Hội đồng thành phố New York giới thiệu chương trình thu nhập đảm bảo là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề thiếu an ninh nhà ở. Bằng cách cung cấp thu nhập ổn định cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng tài chính mà những người này phải đối mặt và hỗ trợ họ chuyển tiếp khỏi tình trạng vô gia cư.

Thành công của sáng kiến ​​này có thể mở đường cho các chương trình tương tự ở các thành phố khác, góp phần vào nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại tình trạng vô gia cư và thiếu an ninh nhà ở trên toàn quốc.