Hãy Mở Cửa Ra

25/12/2025
Hang Belem

Chúa tới đây cơ hàn trong máng cỏ

Song thân Người là những kẻ lưu vong

Nên Chúa hiểu những mảnh đời lưu lạc

Những mảnh đời mong ước được bao dung


                           

Trong tinh thần cầu nguyện cho Năm Thánh 2025.

“Trong trái tim mỗi người, niềm hy vọng là sự khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, dù chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao”. (Đức Thánh Cha Phanxico)

Chiếc bánh anh em để dành là của những người đói khát; chiếc áo nằm trong rương của anh em là của những người trần trụi; vàng bạc anh em chôn giấu dưới đất là của những người nghèo túng. (Thánh Basil) 
 

Cha tới đây với hai bàn tay mở

Hai bàn tay không của một hài nhi

Nhưng Cha đến với trái tim đầy ắp

Cha trao hết cho con chẳng tiếc gì

 

Mở trái tim con như Cha đã mở

Ôm vào lòng bằng tất cả bao dung

Những kẻ khốn cùng và người bệnh tật

Ai không nhà ai không có người thân

 

Hãy mở cửa nhà như lòng con mở

Hãy sót thương người tứ cố vô thân

Chén cơm đó con cho đi một nửa

Một nửa cho là một nửa thâm ân

 

Chiếc áo nào con bỏ quên trong tủ

Hãy mang ra mặc cho kẻ cơ hàn

Đồng tiền đó bao lâu con cất giữ

Có bàn tay nghèo đang đợi thương ban

 

Chúa tới đây cơ hàn trong máng cỏ

Song thân Người là những kẻ lưu vong

Nên Chúa hiểu những mảnh đời lưu lạc

Những mảnh đời mong ước được bao dung

 

Hãy mở lòng cho ai đó bước vào

Hãy chia bớt những gì con đang có

Có tiếng gõ nào trên đôi cánh cửa

Mở cửa đi con…cho kẻ lưu vong.

 

Trần Mộng Tú                                    
Mùa Giáng Sinh 2025

