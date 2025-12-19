Trang Web Tòa Bạch Ốc Bị Tấn Công?

Đoạn video phát trực tiếp xuất hiện trong ít nhất tám phút vào tối Thứ Năm trên trang web whitehouse.gov/live, nơi thường phát trực tiếp các bài phát biểu của tổng thống.
Tòa Bạch Ốc cho biết họ đang điều tra về “sự chiếm quyền” hy hữu này.
Hiện chưa rõ liệu trang web có bị xâm nhập hay video được liên kết nhầm lẫn bởi ai đó trong chính phủ. Chính quyền Trump cho biết trong một tuyên bố rằng họ “đã biết và đang điều tra vụ việc.”
Video xuất hiện bất ngờ đó thuộc về danh khoản YouTube tên @RealMattMoney. Lúc đó người này đang phát trực tiếp để trả lời các câu hỏi về tài chính, kéo dài hơn hai giờ, theo PBS.
Ông Farley cho biết trong một email gửi cho hãng tin Associated Press vào Thứ Sáu rằng anh ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
“Nếu tôi biết rằng đoạn video phát trực tiếp của mình sẽ được công khai rộng rãi như vậy, tôi sẽ ăn mặc đàng hoàng hơn một chút và chuẩn bị một vài chủ đề cụ thể hơn! Và có lẽ nó sẽ không phải là về tài chính cá nhân,” Farley viết.
Theo NCBWashington, chính quyền và chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã gặp phải một loạt các vụ vi phạm và thách thức về an ninh mạng trong năm qua.
Vào Tháng Năm, quan chức chính phủ bắt đầu điều tra việc giám đốc điều hành doanh nghiệp và các nhân vật nổi bật khác nhận được tin nhắn và cuộc gọi điện thoại từ một người mạo danh Susie Wiles, chánh văn phòng của Trump.
Năm ngoái, Iran đã tấn công vào chiến dịch tranh cử của Trump. Các tài liệu nội bộ nhạy cảm đã bị đánh cắp và phát tán, bao gồm cả một hồ sơ về Phó Tổng thống JD Vance, được tạo ra trước khi ông được chọn làm người đồng hành tranh cử của Trump, theo NBCWashington.
