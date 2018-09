Hãng Đa Cấp Gạt 67 Ngàn Dân Chiếm Đoạt 44 Triệu Đôla Mỹ

HANOI -- Lừa gạt 90 triệu dân thì an toàn... nhưng lừa gạt 67 ngàn người, liền dính án tù.Bản tin CafeF/Công An Nhân Dân kể rằng: Gần 67 nghìn người bị lừa trong vụ Liên Kết Việt.Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.Bản tin CafeF/CAND ghi rằng vào ngày 24-9, Viện KSND Tối cao đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội; đồng thời Viện KSND Tối cao giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25-1-2018 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt); Lê Văn Tú – Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên kết Việt.Cáo trạng nêu, lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.Trong thời gian từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường đã thực hiện hành vi gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP; Công ty BQP là công ty của Bộ Quốc phòng.Kinh doanh là đa cấp dỏm, lấy tiền sau đắp tiền trước...Bản tin viết:“Cùng với việc quảng cáo tạo lòng tin sai sự thật về Công ty Liên Kết Việt, các đối tượng Giang, Tú, Sơn, Dung và Sáng còn đặt ra và đưa vào triển khai trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào Công ty Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.Nếu vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá lên tới 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi tour du lịch nước ngoài, được hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hàng tháng với số tiền thu được do các bị hại nộp vào nhiều tỷ đồng.Với các phương thức, thủ đoạn nêu trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11-2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố. Lôi kéo được hơn 66.880 bị hại tại 49 tỉnh tham gia và nộp cho Công ty Liên Kết Việt hơn 2.091 tỷ đồng.”Tổng số tiền gom về là bao nhiêu?Bản tin ghi là:“Tổng số tiền công ty Liên Kết Việt thu của 66.880 người là hơn 2.091 tỷ đồng. Riêng 7.346 bị hại, cơ uqan CSĐT Bộ Công an làm rõ với số tiền là hơn 658 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của 66.880 người là hơn 1.024 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt của 7.346 người bị hại là 443 tỷ đồng.”Con số 2.091 tỷ đồng là tương đương 90 triệu đôla Mỹ.Con số chiếm đoạt 1024 tỷ đồng VN là tương đương 44 triệu đôla Mỹ.