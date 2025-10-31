Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Sáu 31/10



Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi Thượng Viện bãi bỏ “filibuster” để phe đa số Cộng Còa có thể bỏ qua phe Dân Chủ và mở cửa lại chính phủ liên bang. (Ảnh: Việt Báo)



Trump muốn dùng ‘nuclear option’ để bỏ ‘filibuster’ thông qua dự luật ngân sách của GOP

Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi Thượng Viện bãi bỏ “filibuster” để phe đa số Cộng Còa có thể bỏ qua phe Dân Chủ và mở cửa lại chính phủ liên bang. Trên Truth Social Media tối Thứ Năm, Trump viết: “LỰA CHỌN RẤT RÕ RÀNG — HÃY ÁP DỤNG ‘NUCLEAR OPTION,’ LOẠI BỎ QUY ĐỊNH TRANH LUẬN KÉO DÀI.” Trump đưa ra lời kêu gọi này ngay sau khi trở về từ chuyến công du nước ngoài kéo dài một tuần.

Thủ thục trì hoãn bỏ phiếu (filibuster) là một chiến thuật lâu đời tại Thượng Viện nhằm trì hoãn hoặc ngăn chặn việc bỏ phiếu về các dự luật bằng cách kéo dài cuộc tranh luận. Để bãi bỏ điều này, cần 60 phiếu trong toàn bộ Thượng Viện.

‘Nuclear option” là một thuật ngữ chính trị, ám chỉ một biện pháp cực đoan về thủ tục cho phép đa số (chỉ cần 51 phiếu) thay đổi quy tắc Thượng Viện.

“Quy định tranh luận kéo dài buộc chúng ta phải tìm ra điểm chung trong Thượng viện,” Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Curtis của tiểu bang Utah đã đăng trên X vào sáng thứ Sáu, đáp lại những bình luận của Trump. “Quyền lực có thể thay đổi, nhưng nguyên tắc thì không nên thay đổi. Tôi kiên quyết phản đối việc loại bỏ quy định này.”

Lời kêu gọi của Trump về việc chấm dứt thủ thuật trì hoãn bỏ phiếu có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của Thượng Viện và quá trình đàm phán lập pháp. Tin cho hay, vài ngày qua, một số thượng nghị sĩ và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tin rằng đã đến lúc chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa. Hiện vẫn chưa rõ liệu các nhà lập pháp sẽ làm theo lời kêu gọi của Trump hay tìm cách đàm phán với đảng Dân chủ. Trump cho biết đã suy nghĩ "rất kỹ" về quyết định này trên chuyến bay trở về từ châu Á hôm thứ Năm.

Chính phủ đóng cửa từ ngày 1/10 đến nay, gây ra những hậu quả lớn từ sự tê liệt của các cơ quan liên bang đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Tin của AP cho biết, người dân Alaska đang tích trữ thịt nai sừng tấm, tuần lộc và cá cho mùa Đông, thậm chí trước cả khi chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP dự kiến ​​bị ngừng hoạt động. Người dân Maine đang đổ đầy bình dầu sưởi ấm nhà cửa, nhưng vẫn đang chờ đợi các khoản trợ cấp liên bang mà hiện vẫn chưa thấy đâu.

Các chuyến bay bị trì hoãn trong khi kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm đang đến gần. Người lao động không nhận được tiền lương. Và người Mỹ đang bắt đầu chứng kiến ​​những chi phí bảo hiểm y tế tăng vọt, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến bế tắc tại Quốc Hội.

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska nói “người dân đang rất căng thẳng,” giữa lúc thực phẩm ở Alaska ngày càng khan hiếm. “Đã đến lúc, hoặc thậm chí là quá muộn, để chúng ta kết thúc chuyện này.”

Trong khi các cuộc đàm phán đang được tiến hành trong thinh lặng, đặc biệt là giữa các thượng nghị sĩ lưỡng đảng, việc đóng cửa dự kiến sẽ không kết thúc trước Thứ Bảy, thời điểm mà người dân Mỹ đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Cứ tám người thì có một người phụ thuộc vào chính phủ để có đủ thức ăn. Việc này có thể trở nên rõ hơn nếu quỹ SNAP của liên bang cạn kiệt.

Trong lúc đó, Hạ viện vẫn đóng cửa dưới thời Mike Johnson trong suốt tháng qua. Các thượng nghị sĩ đang chuẩn bị cho những ngày nghỉ dài cuối tuần. Điều đó có nghĩa là tình trạng đóng cửa chính phủ, đã kéo dài 30 ngày, dường như sẽ tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa nếu “filibuster” vẫn tiếp diễn. Nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục, nó có thể trở thành đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử, vượt qua năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, liên quan đến yêu cầu xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

FBI chặn một vụ tấn công nhiều phần là khủng bố ở Michigan

Giám đốc FBI Kash Patel đăng tải trên mạng xã hội X vào sáng sớm thứ Sáu 31/10 rằng FBI đã ngăn chặn một vụ tấn công có nhiều khả năng là khủng bố vào cuối tuần lễ Halloween.

“Sáng nay, FBI đã ngăn chặn một vụ có nhiều phần là khủng bố và bắt giữ nhiều đối tượng ở Michigan, những kẻ bị cáo buộc đang âm mưu thực hiện một cuộc tấn công bạo lực vào cuối tuần lễ Halloween. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau,” theo bài đăng của ông Patel. “Cảm ơn các nhân viên của FBI và lực lượng thực thi pháp luật khắp nơi đã luôn túc trực 24/7 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ quốc gia.”

Tin từ CNN cho hay Sở Cảnh Sát Dearborn nhận được thông báo rằng FBI đã tiến hành các hoạt động tại thành phố Dearborn vào sáng sớm nay. “Chúng tôi muốn trấn an người dân rằng hiện tại không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng,” Sở Cảnh Sát Dearborn tuyên bố.

Tuy nhiên FBI và cảnh sát Dearborn đều không nói rằng các hoạt động này có liên quan đến các vụ bắt giữ nhiều đối tượng mà ông Patel thông báo trên X vào sáng thứ Sáu.

Có lẽ quá muộn để chánh án quyết định số phận của SNAP hôm nay

Hai chánh án liên bang có thể sẽ đưa ra phán quyết sớm nhất vào hôm nay, thứ Sáu 31/10 về việc liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có được tiếp tục cấp phát trợ cấp thực phẩm SNAP cho Tháng Mười Một, bất chấp việc chính phủ đóng cửa, hay không.

Cơ hội mua sắm thực phẩm của khoảng 1/8 người dân Mỹ có thể phụ thuộc vào kết quả phán quyết này, theo AP.

Trong phiên điều trần tại Boston hôm thứ Năm về một vụ kiện pháp lý do các quan chức đảng Dân chủ từ 25 tiểu bang đệ trình, một chánh án liên bang tỏ ra hoài nghi về lập luận của chính quyền rằng có thể ngừng trợ cấp SNAP. Bà Indira Talwani, do cựu Tổng thống Barack Obama đề cử, nói với các luật sư rằng nếu chính phủ không đủ khả năng chi trả chi phí, thì cần phải tuân theo một quy trình chứ không phải chỉ đơn giản là đình chỉ tất cả các khoản trợ cấp. “Các bước cần thực hiện bao gồm tìm ra một cách công bằng để giảm bớt trợ cấp,” bà Talwani nói.

Tuy nhiên, vẫn theo AP, ngay cả khi một chánh án phán quyết rằng trợ cấp không thể bị đình chỉ lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm của chương trình SNAP, nhiều người thụ hưởng vẫn có thể phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc nạp tiền vào thẻ ghi nợ mà họ sử dụng để mua thực phẩm. Quá trình này có thể mất từ ​​một đến hai tuần, vì vậy có lẽ đã quá muộn để nhận được tiền vào thẻ trong những ngày đầu Tháng Mười Một.

Cao ủy nhân quyền LHQ cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ ở Caribe là “vi phạm luật nhân quyền quốc tế”

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm Thứ Sáu 31/10 lên tiếng về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào tàu thuyền ở biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương là “không thể chấp nhận được” và phải chấm dứt.

Theo AP loan tin, ủy viên Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk kêu gọi điều tra các cuộc tấn công này, một hành động được cho là lời lên án đầu tiên từ một tổ chức của LHQ.

Bà Ravina Shamdasani, người phát ngôn của văn phòng ông Türk, đã truyền đạt thông điệp tại một cuộc họp báo thường kỳ của LHQ: “Những cuộc tấn công và thiệt hại về người ngày càng gia tăng là không thể chấp nhận được. Hoa Kỳ phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc giết người ngoài vòng pháp luật đối với những người trên các tàu thuyền này.”

Bà cho biết ông Türk tin rằng “các cuộc không kích của Hoa Kỳ nhằm vào các tàu thuyền ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương vi phạm luật nhân quyền quốc tế.”

Bộ trưởng “Bộ Chiến Tranh” Mỹ Pete Hegseth hôm Thứ Tư đã thông báo về cuộc tấn công quân sự mới nhất của Mỹ trong chiến dịch này, nhằm vào một chiếc tàu mà ông ta cho là đang vận chuyển ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương. Toàn bộ bốn người trên thuyền đều thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công thứ 14 kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào đầu tháng 9, nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 61 người. Dù không có chứng cứ, chính quyền Donald Trump cáo buộc những tàu thuyền này chở ma túy bất hợp pháp từ Nam Mỹ.

Bà Shamdasani lưu ý rằng Mỹ giải thích các hoạt động này là chiến dịch chống ma túy và chống khủng bố, nhưng cho biết các quốc gia từ lâu đã đồng ý rằng cuộc chiến chống buôn bán ma túy bất hợp pháp là vấn đề thực thi pháp luật, được thực thi bởi “những giới hạn chặt chẽ” đối với việc sử dụng vũ lực gây chết người.

Việc cố ý sử dụng vũ lực gây chết người chỉ được phép như là biện pháp cuối cùng đối với người nào đó gây ra “mối đe dọa cận kề đến tính mạng,” bà Shamdasani nói, theo AP. “Nếu không, điều đó sẽ cấu thành vi phạm quyền sống và là hành vi giết người ngoài vòng pháp luật.”

Bộ trưởng Y Tế thừa nhận chưa đủ dữ liệu để nói Tylenol gây tự kỷ

Bộ trưởng Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Robert F. Kennedy Jr. trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư đã đưa ra một phát ngôn trái ngược với những tuyên bố trước đó, cho biết không có đủ bằng chứng cho thấy Tylenol gây ra chứng tự kỷ. Không còn lời khẳng định hùng hồn như trước đây, Kennedy nhắc phụ nữ mang thai chỉ nên sử dụng Tylenol khi "thực sự cần thiết.”

“Ngay từ đầu, tất cả chúng ta đều nói rằng mối liên hệ nhân quả giữa việc sử dụng Tylenol trong thời kỳ mang thai… chưa đủ để khẳng định chắc chắn rằng nó gây ra chứng tự kỷ, nhưng nó rất đáng nghi ngờ,” ông Kennedy nói, theo The Hill.

“Vì vậy, cần phải tiếp cận vấn đề này một cách thận trọng, và đó là lý do tại sao thông điệp của chúng tôi gửi đến bệnh nhân, các bà mẹ, những người đang mang thai, các bà mẹ có con nhỏ, là hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ, và chúng tôi đã yêu cầu các bác sĩ hạn chế sử dụng thuốc này đến mức chỉ dùng khi thực sự cần thiết.”

Hồi Tháng Chín, Bộ trưởng Y Tế và Tổng thống Trump tổ chức một cuộc họp báo để cảnh báo cụ thể phụ nữ mang thai không nên dùng loại thuốc này, mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng khoa học nào.

Những phát biểu của Kennedy xuất hiện sau khi Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas, Ken Paxton (thuộc đảng Cộng Hòa), kiện nhà sản xuất thuốc Tylenol, cáo buộc công ty này đã không cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ khi sử dụng Tylenol trong thời kỳ mang thai.

Những bình luận gần đây nhất của Bộ trưởng lặp lại những gì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã nói trong thông báo gửi các bác sĩ về việc sử dụng acetaminophen ở phụ nữ mang thai, cũng như tuyên bố công khai về việc thay đổi nhãn mác của thuốc acetaminophen.

Cơ quan này lưu ý rằng “mối quan hệ nhân quả chưa được thiết lập và có những nghiên cứu trái ngược trong tài liệu khoa học.”

‘Honeymoon’ giữa Trump và cử tri Gen Z đã chấm dứt

Theo kết quả khảo sát kéo dài nhiều tháng của YouGov/Economist, tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Donald Trump trong giới cử tri trẻ tuổi người Mỹ đang giảm mạnh.

Cuộc khảo sát mới nhất, được thực hiện từ ngày 24 đến 27/10, cho thấy chỉ 20% người trưởng thành dưới 30 tuổi tán thành hiệu quả điều hành đất nước của Trump. Con số này giảm 30 điểm phần trăm so với tháng 2, khi 50% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ ông Trump và 42% phản đối. Tỷ lệ ủng hộ của Trump trong nhóm từ 30 đến 44 tuổi cũng giảm tám điểm trong cùng khoảng thời gian, từ 45% vào tháng Hai xuống còn 37% vào tháng Mười.

Theo hãng thông tấn Associated Press, Trump đã từng thu hút cử tri trẻ tuổi vào năm 2024, đặc biệt là nhóm thế hệ Z sinh từ năm 1997 đến năm 2012. Nhóm này chỉ ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris hơn ông Trump vỏn vẹn bốn điểm, cho thấy sự chuyển dịch đáng kể sang phía cánh hữu sau khi Joe Biden giành được sự ủng hộ của nhóm tuổi này với tỷ lệ chênh lệch 39 điểm trong cuộc bầu cử năm 2020.

Sau cuộc bầu cử năm 2024, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Biden, John Della Volpe, nói với đài NPR rằng cử tri trẻ tuổi cuối cùng đã coi Trump là ứng cử viên tốt nhất để vực dậy nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh lạm phát kỷ lục. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ vẫn là mối lo ngại lớn đối với người dân Mỹ sau chín tháng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Theo cuộc thăm dò của YouGov/Economist từ ngày 24 đến 27/10, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump về cách điều hành nền kinh tế là -22%, sụt giảm mạnh so với mức +12% vào tháng Giêng 2025.

Israel bàn giao thi thể của 30 người Palestine

Hội Chữ Thập Đỏ và giới chức bệnh viện ở Gaza cho biết Israel đã bàn giao thi thể của 30 người Palestine, một ngày sau khi các chiến binh Palestine ở Gaza trao trả hài cốt của hai con tin cho Israel, theo AP loan tin.

Một bác sĩ tại bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis xác nhận đã nhận các thi thể và cho biết tất cả đều chưa được nhận dạng. Hội Chữ Thập Đỏ cho biết các nhóm của họ đã hỗ trợ việc chuyển giao này.

Ông Ahmed al-Farra, trưởng khoa nhi tại bệnh viện Nasser, xác nhận với hãng tin AP sáng thứ Sáu rằng bệnh viện đã tiếp nhận thi thể của 30 người Palestine không rõ danh tính từ Israel. Ông cho biết tất cả các thi thể người Palestine được chuyển giao thông qua thỏa thuận ngừng bắn cho đến nay đều không có thông tin nhận dạng.

Trong những bức ảnh AP nhận được, các thi thể được bọc trong túi đựng xác màu trắng, được xếp thành hàng bên trong khuôn viên bệnh viện Nasser. Giới chức y tế ở Gaza đang gặp khó khăn trong việc xác định danh tính các thi thể do thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm ADN.

Tại Israel, vào tối Thứ Năm, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết hài cốt được các chiến binh Palestine trao trả đã được xác nhận là của Sahar Baruch và Amiram Cooper, cả hai đều bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas, sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến.

Hamas hiện đã trao trả hài cốt của 17 con tin kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, trong khi 11 người khác vẫn đang bị giam giữ ở Gaza và dự kiến ​​sẽ được trao trả theo các điều khoản của thỏa thuận.

Cuộc trao đổi này là dấu hiệu mới nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn đầy khó khăn giữa Israel và Hamas đang tiến triển, bất chấp các cuộc không kích chết người của Israel vào Gaza trong tuần này khiến hơn 100 người thiệt mạng sau cái chết của một binh sĩ Israel.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một người Việt Nam do cáo buộc trộm tiền du khách

Cảnh sát ở miền nam Thái Lan bắt giữ một người đàn ông Việt Nam và cáo buộc người này trộm tiền trong biệt thự sang trọng của một du khách Hồng Kông tại khu nghỉ dưỡng Patong vào cuối tuần trước. Theo tờ Khaosod English loan tin hôm 31/10.

Vụ bắt giữ diễn ra năm ngày sau vụ trộm, xảy ra vào sáng sớm ngày 26/10 tại một biệt thự có hồ bơi trong khu dân cư Premsap ở quận Kathu, tỉnh Phuket, cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu. Cảnh sát Thái Lan đã điều tra khu nhà nghỉ Madame House trên đường Phra Metta vào ngày 29/10, tìm thấy một chiếc xe máy Honda PCX160 màu đỏ đen giống với chiếc xe được nhìn thấy trong đoạn video.

Chủ của ngôi nhà nghỉ đã xác định chủ nhân chiếc xe máy là một người thuê nhà người Việt Nam có hình xăm trên cả hai cánh tay. Cảnh sát đã thẩm vấn người đàn ông này, sau đó được xác định là H. Van Chay, 40 tuổi, người đã thừa nhận hành vi trộm cắp sau khi được xem đoạn video. Cảnh sát cũng thu giữ quần áo xuất hiện trong video và chiếc xe máy làm bằng chứng.

Ông Chay bị buộc tội trộm cắp vào ban đêm. Tội danh này có thể bị phạt tù từ một đến năm năm và phạt tiền từ 20.000 đến 100.000 baht (khoảng $620 đến $3.100 đô la Mỹ). Nghi phạm vẫn đang bị giam giữ chờ xét xử.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Truyền thông trong nước chiều tối Thứ Sáu 31/10, giờ địa phương, đồng loạt loan tin nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, một gương mặt nổi tiếng trong giới điện ảnh Việt Nam, bị bắt.

Trương Ngọc Ánh 49 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, hàng chục tỷ đồng. Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo VnExpress loan tin, trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (Công ty Đất Rồng) trên đường 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, gửi đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Công ty Đất Rồng là do Trương Ngọc Ánh thành lập năm 2007. Bà làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, bà kêu gọi ông Phạm (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng $9,1 triệu (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để thực hiện hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Cơ quan điều tra xác định, trong đó bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Ngoài ra trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.