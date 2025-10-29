Bản Tin Cà-phê Sáng thứ Tư 29 tháng 10

- Trump Đến Nam Hàn, Nhận “Vương Miện”và Đòi “Công Bằng Thương Mại”

- Giáo chức Florida có thể bị buộc tuyên thệ trung thành theo dự luật mới.

- Trump Sa Thải Toàn Bộ Hội Đồng Kiến Trúc Thủ Đô, Chuẩn Bị Thay Đổi Lớn Khu Bạch Ốc.

- Bảy Quỹ Tư Nhân Chung Tay Thành Lập Quỹ Văn Học Nghệ Thuật Trị Giá 50 Triệu Đô La.

- Số Di Dân Nhận Trợ Cấp Thực Phẩm Ở Hoa Kỳ Thấp Hơn Nhiều So Với Công Dân Bản Xứ

- Việt Nam Giữ Lại Phóng Viên BBC, Thẩm Vấn Nhiều Ngày Giữa Lúc Tô Lâm Công Du Anh Quốc.

- Trump Ủng Hộ Israel Trong Các Cuộc Không Kích Gaza, Cảnh Báo Hamas

- Trung Quốc Tăng Xuất Khẩu Dù Chiến Tranh Thương Mại Với Hoa Kỳ Leo Thang.

- Liên Hiệp Quốc Tố Nga Cố Ý Sát Hại Thường Dân Ukraine Trong Chiến Dịch Không Kích Bằng Phi Cơ Không Người Lái.

- Chỉ Huy Tuần Tra Biên Giới Hoa Kỳ Bị Khiển Trách Vì Lạm Dụng Hơi Cay Tại Chicago

GYEONGJU, NAM HÀN – 29 tháng 10: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung tiếp đón tại Viện Bảo tàng Quốc gia Gyeongju. Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ hội nghị APEC, sau khi Trump tham dự thượng đỉnh ASEAN tại Mã Lai và ghé Nhật Bản yết kiến Nhật hoàng Naruhito cùng tân Thủ tướng Sanae Takaichi. (Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images)

Trump Đến Nam Hàn, Nhận “Vương Miện”và Đòi “Công Bằng Thương Mại”





Tổng thống Donald Trump đến Nam Hàn hôm thứ Tư, trong chặng cuối chuyến công du châu Á, được đón tiếp bằng lễ nghi trọng thể tại thành phố cổ Gyeongju – và cả một tấm huân chương. Tổng thống Lee Jae Myung trao cho Trump phần thưởng cao nhất của Nam Hàn ‘Grand Order of Mugunghwa’, cùng mô hình vương miện vàng thời Silla – món quà mang nhiều ý nghĩa biểu trưng hơn là thực quyền, hợp với một người sưu tập biểu tượng chiến thắng.

Trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC, hai nhà lãnh đạo thảo luận về thương mại, quốc phòng và tình hình an ninh khu vực. Trump nói ông muốn “thiết lập quan hệ kinh tế dựa trên công bằng và tôn trọng lẫn nhau,” song đồng thời tiếp tục phàn nàn về thặng dư thương mại kỷ lục của Nam Hàn với Hoa Kỳ, đạt 55,6 tỷ Mỹ kim trong năm 2024 – tăng 25% so với năm trước và gần năm lần so với năm 2019.





Bắc Hàn chọn đúng thời điểm để thử hỏa tiễn, như lời chào không mấy thân thiện gửi đến người từng hứa “giải quyết xong vấn đề Triều Tiên chỉ trong một buổi họp.” Khi được hỏi về khả năng gặp lại Kim Jong Un, Trump đáp gọn: “Không có thời gian,” rồi thêm rằng “sẽ xử lý sau.”





Bên ngoài hội nghị, hàng trăm người biểu tình tại Seoul mang biểu ngữ “No Trump! No China!” – phản ánh tâm thế lưỡng nan của Nam Hàn giữa hai cường quốc mà ai cũng muốn giành phần áp đảo. Trong khi đó, giới doanh nghiệp hy vọng những cuộc nói chuyện về “tôn trọng lẫn nhau” sẽ ít áp lực thuế hơn và nhiều hợp đồng hơn.





Trump khép lại chuyến thăm bằng bữa tiệc chiêu đãi ở Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, nơi ông khen phong cách đón tiếp “tuyệt vời,” và hứa “Hoa Kỳ sẽ luôn ở bên Nam Hàn” – một câu từng được nói nhiều lần, chỉ khác nhau ở tông giọng và giá thương lượng.





Ngành kỹ nghệ xe hơi – trụ cột kinh tế Nam Hàn – chiếm 14% tổng kim ngạch xuất cảng và là nguồn việc làm lớn nhất nước. Trước khi Washington áp mức thuế 25% vào tháng 4, xe hơi Nam Hàn nhập vào Hoa Kỳ hầu như không bị đánh thuế. Năm 2024, lượng xe Nam Hàn bán sang Mỹ đạt 34,7 tỷ Mỹ kim, chiếm 49% tổng xuất cảng xe của nước này.





Trump sẽ rời Nam Hàn trong ngày thứ Năm để tiếp tục chương trình gặp gỡ lãnh đạo Trung Quốc.







Giáo chức Florida có thể bị buộc tuyên thệ trung thành theo dự luật mới





Giáo chức tại tiểu bang Florida có thể sớm bị buộc phải tuyên thệ trung thành với Hiến pháp và chính quyền Hoa Kỳ cùng tiểu bang, đồng thời cam kết “làm gương tốt về hạnh kiểm và tư cách”, theo dự luật H.B. 147 vừa được đệ trình. Nếu được thông qua, đạo luật sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026 và trở thành điều kiện bắt buộc trước khi giáo viên được bước vào lớp học.





Dự luật do Dân biểu Cộng Hòa Tom Fabricio đề xướng, cho rằng hơn 30 tiểu bang khác đã có quy định tương tự. Tuy nhiên, giới luật gia cảnh báo đạo luật này có thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận và đời sống riêng của giáo viên ngoài giờ làm việc. Luật sư hiến pháp John Phillips nhận định: “Chính quyền không thể can thiệp vào việc đánh giá chủ quan thế nào là một ‘tấm gương’ hay chuẩn mực đạo đức ngoài lớp học.”





H.B. 147 là một phần trong loạt dự luật đang được các nhà lập pháp Florida đưa ra nhằm thay đổi chương trình giáo dục, bên cạnh các đề nghị dạy viết chữ hoa tay trong trường K-12 và bảo vệ học sinh khỏi kỳ thị kiểu tóc tự nhiên.





Dự luật hiện chưa rõ có đủ hậu thuẫn để thông qua trong kỳ họp tới hay không, nhưng nếu được chấp thuận, nó có thể vấp phải những thách thức pháp lý về tính hợp hiến.





Trump Sa Thải Toàn Bộ Hội Đồng Kiến Trúc Thủ Đô, Chuẩn Bị Thay Đổi Lớn Khu Bạch Ốc





Tổng thống Donald Trump đã sa thải toàn bộ sáu thành viên của Ủy ban Mỹ thuật (Commission of Fine Arts) – cơ quan phụ trách xem xét và giám sát các dự án xây dựng tại thủ đô Washington – khi ông chuẩn bị thực hiện hàng loạt kế hoạch mới, trong đó có đại sảnh khiêu vũ rộng 90.000 foot vuông trong khu Bạch Ốc.





Một giới chức Bạch Ốc nói với CBS News rằng những người được bổ nhiệm mới “sẽ phù hợp hơn với chính sách America First của Tổng thống Trump.” Sáu ủy viên vừa bị bãi nhiệm đều được bổ nhiệm dưới thời Joe Biden. Việc thay thế này có tiền lệ: chính quyền Biden trước đây cũng từng thay toàn bộ các thành viên do Trump chỉ định trong nhiệm kỳ đầu.





Trump đã ký sắc lệnh “Làm cho kiến trúc liên bang đẹp trở lại”, quy định các công trình trong vùng Washington phải mang phong cách cổ điển Hy Lạp – La Mã. Ông cũng dự tính xây dựng một Khải Hoàn Môn lớn bên kia sông Potomac, nhằm tạo dấu ấn riêng trong cảnh quan thủ đô.





Quyết định phá dỡ khu East Wing của Bạch Ốc tuần trước đã gây nhiều tranh luận, nhất là sau khi Trump từng khẳng định dự án đại sảnh mới sẽ không ảnh hưởng đến tòa nhà hiện hữu. Một số dân biểu Dân Chủ cùng các tổ chức bảo tồn di tích yêu cầu chính quyền tuân thủ quy trình phê chuẩn thông thường.





Bạch Ốc bác bỏ các chỉ trích, cho rằng đây là “sự phẫn nộ giả tạo”, và nhấn mạnh rằng các tổng thống trước cũng từng sửa đổi khu nhà. Tại buổi tiệc cảm ơn giới bảo trợ cho dự án trị giá 300 triệu đô la, Trump kể lại với khách mời: “Họ bảo tôi, ‘Ngài có thể bắt đầu tối nay. Không cần xin phép ai. Ngài là Tổng thống.’”

Bảy Quỹ Tư Nhân Chung Tay Thành Lập Quỹ Văn Học Nghệ Thuật Trị Giá 50 Triệu Đô La





Bảy tổ chức từ thiện lớn của Hoa Kỳ loan báo việc thành lập Quỹ Văn Học Nghệ Thuật (Literary Arts Fund), nhằm hỗ trợ các chương trình văn học phi lợi nhuận trên toàn quốc trong bối cảnh chính quyền Trump đã cắt giảm ngân sách cho các cơ quan tài trợ nghệ thuật liên bang như Quỹ Nghệ Thuật Quốc Gia (NEA), Quỹ Nhân Văn Quốc Gia (NEH) và Viện Bảo Tàng – Thư Viện Liên Bang (IMLS).





Theo thông cáo, quỹ mới sẽ phân phối ít nhất 50 triệu đô la trong vòng năm năm tới cho các tổ chức phi lợi nhuận về văn học – gồm những đơn vị cấp học bổng, tổ chức trại sáng tác, ấn hành văn học dịch và tổ chức sự kiện ra mắt sách. Đợt nhận đơn xin tài trợ sẽ mở từ ngày 10 tháng 11.





Chủ tịch Quỹ Mellon, nhà thơ Elizabeth Alexander, cho biết: “Chúng tôi muốn làm một việc có ý nghĩa thật sự, không manh mối. Văn học là phần thiết yếu để chúng ta hiểu chính mình trong một danh nghĩa xã hội.” Mellon Foundation là đơn vị khởi xướng, với sự góp mặt của Ford Foundation, Hawthornden Foundation, Lannan Foundation, MacArthur Foundation, Poetry Foundation và một quỹ giấu tên.





Theo dữ kiện từ tổ chức Candid, chỉ 1,9% trong tổng số 5 tỷ đô la tài trợ nghệ thuật năm 2023 được dành cho lĩnh vực văn học. Alexander cho rằng sự chênh lệch này một phần vì người ta nghĩ nhà văn không cần nhiều chi phí như các đoàn múa hay dàn nhạc, và cũng vì “chúng ta đã quá xem thường văn chương.”





“Ngọn lửa sáng tạo của người viết không bao giờ tắt,” Alexander nói. “Nhưng điều đáng ngại là nếu thị trường chỉ còn chỗ cho những gì thương mại, văn học nghệ thuật độc lập sẽ bị đẩy ra bên lề. Và đó là lý do quỹ này cần thiết.”





Người điều hành quỹ là Jennifer Benka, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Học viện Thi sĩ Hoa Kỳ (Academy of American Poets), với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn học phi lợi nhuận.

Số Di Dân Nhận Trợ Cấp Thực Phẩm Ở Hoa Kỳ Thấp Hơn Nhiều So Với Công Dân Bản Xứ





Nhiều người thường cho rằng người di dân là gánh nặng cho ngân sách phúc lợi của Hoa Kỳ, nhưng dữ kiện mới cho thấy thực tế ngược lại: họ nhận trợ cấp thực phẩm ít hơn nhiều so với công dân sinh tại Hoa Kỳ.





Theo phân tích của Newsweek dựa trên dữ kiện từ Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và nhiều viện nghiên cứu độc lập, người không có quốc tịch Hoa Kỳ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số người hưởng chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang (SNAP).





Theo Viện Chính Sách Di Dân (Migration Policy Institute – MPI), năm 2019 có khoảng 50% hộ nghèo người Mỹ sinh tại Hoa Kỳ tham gia chương trình SNAP, trong khi chỉ 47% hộ nghèo là di dân hợp pháp đủ điều kiện và 46% hộ có thành viên đủ điều kiện hỗn hợp tham gia. Julia Gelatt, Phó Giám đốc Chương trình Chính Sách Di Dân của MPI, cho biết “nhiều năm nghiên cứu cho thấy người không có quốc tịch sử dụng SNAP ở mức thấp hơn công dân Hoa Kỳ.”





Một báo cáo của Trung tâm Sáng kiến Chính sách Kinh tế (Economic Policy Innovation Center – EPIC) ước tính trong năm tài khóa 2023 có khoảng 1,76 triệu người không có quốc tịch nhận trợ cấp SNAP, tương đương 5,7 tỷ đô la chi tiêu, tức khoảng 4,8% tổng ngân sách 119,6 tỷ đô la của chương trình. Tuy nhiên, Gelatt khẳng định không có người di dân bất hợp pháp nào trong số này, vì các nhóm được tạm hoãn trục xuất hoặc xin tị nạn đều không đủ điều kiện nhận SNAP.





Theo USDA, người nước ngoài hợp pháp – bao gồm thường trú nhân, người tị nạn, hoặc được cho phép tạm cư – có thể đủ điều kiện tham gia, nhưng người không có giấy tờ thì không. Trong một số trường hợp đặc biệt, như người Ukraine và Afghanistan được Quốc hội miễn chờ 5 năm, họ có thể nhận trợ cấp ngay.





Năm 2024, chương trình SNAP phục vụ trung bình 41,7 triệu người mỗi tháng, với tổng chi 99,8 tỷ đô la, mỗi người nhận trung bình 187 đô la một tháng. USDA cảnh báo nếu tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp tục, hàng triệu người có thể tạm mất nguồn trợ cấp thực phẩm, vì Bộ sẽ không dùng quỹ dự phòng khẩn cấp.





Theo Viện Nghiên cứu Cato, năm 2022 người không có quốc tịch chiếm khoảng 4% số người hưởng SNAP, trong khi họ chiếm 6,5% dân số Hoa Kỳ. Nghiên cứu dựa trên dữ kiện của Cục Thống Kê Dân Số cho thấy mức sử dụng phúc lợi bình quân đầu người của di dân thấp hơn công dân bản xứ: 310 đô la so với 435 đô la mỗi năm. Cato giải thích sự khác biệt này do yếu tố tuổi, cấu trúc gia đình và tỷ lệ đi làm cao hơn trong nhóm di dân.





Tổng hợp các kết quả nghiên cứu cho thấy người không có quốc tịch chiếm tỉ lệ nhỏ trong chương trình SNAP và tiêu thụ ít ngân sách công hơn so với công dân Hoa Kỳ sinh tại chỗ, dù tranh luận chính trị quanh vấn đề phúc lợi di dân vẫn tiếp tục gay gắt.





Việt Nam Giữ Lại Phóng Viên BBC, Thẩm Vấn Nhiều Ngày Giữa Lúc Tô Lâm Công Du Anh Quốc





Chính quyền Việt Nam đã ngăn một phóng viên của đài BBC rời khỏi nước và thẩm vấn người này trong nhiều ngày, trong một trường hợp được xem là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí – đúng vào thời điểm Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đang có chuyến thăm chính thức tại Anh.





Theo nguồn tin am hiểu sự việc, phóng viên là công dân Việt Nam hiện sinh sống và làm việc tại Thái Lan, trở về nước hồi tháng 8 để thăm gia đình và gia hạn hộ chiếu. Tuy hộ chiếu mới đã được cấp, nhưng bị công an giữ lại, và trong thời gian đó người này bị thẩm vấn nhiều lần, chủ yếu về hoạt động nghề nghiệp.





BBC xác nhận phóng viên này “đã bị kẹt lại tại Việt Nam trong nhiều tháng qua do bị giữ hộ chiếu và căn cước công dân,” đồng thời cho biết trong suốt thời gian này, người đó “bị thẩm vấn nhiều ngày bởi nhà chức trách.” Trong thông cáo, BBC nói: “Chúng tôi vô cùng quan ngại về tình trạng của phóng viên và kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép họ rời khỏi nước ngay, trao lại hộ chiếu để trở lại làm việc.”





Bạn bè của phóng viên hy vọng Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đang đón tiếp Tô Lâm tại London, sẽ trực tiếp nêu vấn đề trong các cuộc gặp. Phil Robertson, Giám đốc tổ chức Nhân quyền và Lao động Á châu, nói rằng khi Tô Lâm có mặt tại London, ông cần được “đối diện với yêu cầu rõ ràng và kiên quyết” đòi trả lại hộ chiếu cho phóng viên để người này lập tức rời Việt Nam. Robertson cảnh báo rằng nếu Anh không can thiệp, “phóng viên có thể bị bắt giữ hoặc đối mặt với tình huống tệ hơn dưới tay Bộ Công an Việt Nam.”





Việt Nam là quốc gia độc đảng do đảng Cộng sản kiểm soát toàn bộ truyền thông. Báo chí trong nước bị kiểm duyệt chặt chẽ, những người bày tỏ ý kiến trái chiều thường bị bắt giữ. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters sans Frontières) xếp Việt Nam hạng 173 trên 180 quốc gia về tự do báo chí, và gọi đây là “một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành cho ký giả.”





Hồi tháng 5, tạp chí The Economist – số có hình Tô Lâm trên trang bìa – đã bị cấm phát hành tại Việt Nam, thêm một bằng chứng cho thấy sự kiểm soát truyền thông gắt gao của chính quyền.

Trump Ủng Hộ Israel Trong Các Cuộc Không Kích Gaza, Cảnh Báo Hamas





Ngày 29 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza, dù các đợt tấn công này đã khiến ít nhất 104 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 35 trẻ em và hơn 250 người bị thương. Ông khẳng định thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian “vẫn được duy trì” và cảnh báo rằng nhóm Hamas “phải biết cư xử, nếu không sẽ bị tiêu diệt.”





Theo Reuters, Trump nói: “Một binh sĩ Israel đã bị hạ. Israel đáp trả, và họ có quyền đáp trả. Khi chuyện đó xảy ra, họ nên đáp trả.” Ông phát biểu trong lúc đang công du Nam Hàn và nhấn mạnh rằng “không gì có thể đe dọa thỏa thuận ngừng bắn.”





Các vụ không kích diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh “các cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm vào Gaza, sau một vụ đụng độ ở Rafah khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng. Các khu dân cư tại Bureij, Sabra và Khan Younis bị đánh trúng, nhiều tòa nhà sập, dân thường bị vùi lấp trong đống đổ nát.





Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố “sẽ không có vùng an toàn nào cho lãnh đạo Hamas, dù họ ở trong hầm hay trong văn phòng,” và khẳng định hàng chục cơ sở cùng chỉ huy Hamas đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công trả đũa.





Israel sau đó thông báo đã “trở lại tuân thủ lệnh ngừng bắn,” song trên thực tế, nhiều khu vực ở Gaza vẫn bị oanh kích lẻ tẻ. Giới quan sát cho rằng thỏa thuận do Washington bảo trợ đang bị thử thách nghiêm trọng, khi số thương vong dân sự tăng nhanh và Israel vẫn kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Gaza.





Trump, trong khi đó, vẫn khẳng định rằng “mọi việc trong tầm kiểm soát,” và rằng Hoa Kỳ “sẽ không cho phép Hamas đe dọa an ninh của Israel hay phá hoại tiến trình hòa bình.”

Bộ Tư Pháp Texas Kiện Johnson & Johnson Về Quảng Cáo Sai Lệch Thuốc Tylenol





Tổng Trưởng Tư Pháp Texas Ken Paxton hôm thứ ba đã đệ đơn kiện tập đoàn Johnson & Johnson và công ty tách nhánh Kenvue, cáo buộc hai hãng này quảng cáo sai thuốc Tylenol cho phụ nữ mang thai và che giấu nguy cơ gây tự kỷ nơi thai nhi.





Theo đơn kiện, Paxton cho rằng các hãng đã phớt lờ những khảo cứu cho thấy việc dùng acetaminophen – thành phần chính của Tylenol – trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ở trẻ. Ông tuyên bố: “Các tập đoàn dược đã phản bội niềm tin của công chúng, khi đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe người dân.”





Đơn kiện cũng cáo buộc Johnson & Johnson chuyển trách nhiệm pháp lý sang Kenvue để né các vụ kiện trong tương lai. Paxton trích dẫn những khảo cứu như Nurses’ Health Study II và Boston Birth Cohort, từng được Tổng thống Donald Trump viện dẫn gần đây khi ông đặt nghi vấn về độ an toàn của Tylenol.





Tuy nhiên, Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết chưa có chứng cớ xác thực cho thấy acetaminophen gây tổn hại thần kinh. FDA nhấn mạnh đây vẫn là loại thuốc hạ sốt duy nhất được khuyến cáo dùng trong thai kỳ.





Kenvue phản đối mạnh mẽ, nói các cáo buộc “bóp méo sự thật một cách cố ý” và khẳng định “sẽ tự bảo vệ đến cùng, vì an toàn người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu.”





Thượng Viện Hoa Kỳ Biểu Quyết Chấm Dứt Thuế Quan Của Trump Đối Với Brazil





Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ ba thông qua nghị quyết chấm dứt mức thuế Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Brazil, trong một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối lưỡng đảng đối với chính sách thương mại của Bạch Ốc.





Nghị quyết được thông qua với 52 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Năm thượng nghị sĩ Cộng Hòa, gồm Rand Paul, Thom Tillis, Susan Collins, Lisa Murkowski và Mitch McConnell, đã đứng về phía Dân Chủ. McConnell nói: “Thuế quan khiến hàng hóa ở Mỹ đắt đỏ hơn. Trong lịch sử, các cuộc chiến thương mại luôn kết thúc bằng thiệt hại kinh tế.”





Nghị quyết, do Thượng nghị sĩ Dân Chủ Tim Kaine bảo trợ, nhằm hủy tình trạng khẩn cấp mà Trump viện dẫn để áp thuế, với lý do chính phủ Brazil truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Kaine gọi lý do ấy là “vô lý” và “không thể coi là mối đe dọa với Hoa Kỳ.”





Giới quan sát nhận định nghị quyết khó được Hạ viện – hiện do Cộng Hòa kiểm soát – thông qua, song cuộc bỏ phiếu vẫn mang ý nghĩa chính trị đáng kể, phản ánh sự rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng Hòa về chính sách thuế quan của Trump.





Trung Quốc Tăng Xuất Khẩu Dù Chiến Tranh Thương Mại Với Hoa Kỳ Leo Thang





Số liệu mới công bố cho thấy xuất khẩu Trung Quốc trong chín tháng đầu năm tăng hơn 7%, bất chấp kinh tế nội địa chậm lại và căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.





Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh đang chuyển hướng sang thị trường châu Âu và Đông Nam Á để bù phần sụt giảm từ Hoa Kỳ. Một chủ xưởng ở Denyang – nơi sản xuất 20 triệu chiếc kính mỗi năm – nói: “Chúng tôi đang xoay trục sang châu Âu để giữ sản lượng.”





Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm gần 25% so với ba năm trước, trong khi xuất sang châu Âu tăng hơn 10%. Tuy nhiên, việc Trung Quốc trợ cấp công nghiệp có thể khiến thâm hụt thương mại của Liên Âu tiếp tục nới rộng.





Cuộc đàm phán thương mại mùa hè vừa qua giữa Trump và Tập Cận Bình không đạt kết quả, làm gia tăng lo ngại rằng căng thẳng thương mại sẽ kéo dài sang năm tới.





Liên Hiệp Quốc Tố Nga Cố Ý Sát Hại Thường Dân Ukraine Trong Chiến Dịch Không Kích Bằng Phi Cơ Không Người Lái





Ủy Ban Điều Tra Quốc Tế về Ukraine của Liên Hiệp Quốc cho biết Nga đang nhắm có chủ đích vào dân thường trong chiến dịch không kích bằng phi cơ không người lái, nhằm làm trống dân cư ở miền Nam Ukraine, theo tin Reuters.





Phúc trình nêu rõ các hành động của quân Nga tại khu vực Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv đã cấu thành tội ác chống nhân loại, gồm sát nhân và cưỡng bức di dời dân.





Qua hơn 200 cuộc phỏng vấn và tài liệu hình ảnh, ủy ban kết luận quân Nga “cố ý tạo ra bầu không khí khủng bố thường trực,” nhắm vào xe cộ, nhà dân và phương tiện cứu hộ. Từ tháng Bảy 2024 đến nay, ít nhất 200 dân thường thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.





Nhiều khu vực “gần như bị bỏ trống hoàn toàn,” và các toán cứu hỏa, xe cứu thương cũng bị tấn công ngay trong lúc đang cứu người. Cư dân địa phương mô tả họ “sống trong nỗi sợ hãi thường trực, như bị săn đuổi mỗi ngày.”





Chỉ Huy Tuần Tra Biên Giới Hoa Kỳ Bị Khiển Trách Vì Lạm Dụng Hơi Cay Tại Chicago





Gregory Bovino, chỉ huy lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ tại Chicago, hôm thứ ba ra hầu tòa liên bang sau khi bị cáo buộc vi phạm lệnh tòa và cho phép nhân viên dùng hơi cay tùy tiện trong khu dân cư, tờ Chicago Tribune đưa tin.





Thẩm phán Sara Ellis ra lệnh Bovino phải có mặt tại tòa mỗi chiều trong tuần để báo cáo trực tiếp, và nộp toàn bộ phim từ máy quay gắn trên người cùng báo cáo sử dụng vũ lực trong hai tháng qua.





Vụ việc bùng lên sau khi xuất hiện hình ảnh nhân viên di trú bắn hơi cay vào khu phố có phụ nữ và trẻ em. Thẩm phán Ellis nhắc lại lệnh cấm ngày 6 tháng 10, yêu cầu chỉ được dùng hơi cay khi có nguy hiểm thực tế, và buộc nhân viên đeo máy quay khi thi hành nhiệm vụ.





Khi được hỏi tại tòa, Bovino thừa nhận ông “không đeo máy quay” hôm bị ghi hình và “chưa được huấn luyện sử dụng.” Thẩm phán Ellis bày tỏ bất bình: “Thật khó để coi việc phun hơi cay vào trẻ em là hành động cần thiết.”





Bà cảnh cáo chính phủ không được tái diễn cảnh hỗn loạn trong lễ Halloween sắp tới và nhắc lại: “Những đứa trẻ đi dự lễ hội không phải là mối đe dọa với cảnh sát.”