Bất kể CPB chận xe chĩa súng: Dân Biểu Tiểu Bang Hoan Huynh (Dân Chủ) đi các khu phố giải thích cho các cơ sở kinh doanh về quyền nếu bị ICE tới bố ráp. ICE bố ráp bên ngoài 1 trường học Chicago, bắt 1 nhân viên bán hàng. DB Huynh sẽ ứng cử Dân Biểu Liên Bang

CHICAGO (VB) -- Dân biểu Tiểu bang Illinois Hoan Huynh (Dân chủ-Chicago) đã cáo buộc các nhân viên Hải quan và Biên phòng (CBP: Customs and Border Protection) đã chĩa súng vào ông và nhân viên của ông vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 10/2025 tại khu phố Albany Park.
 

Hoan Huynh, người đang tranh cử vào Quốc hội liên bang, đã chia sẻ một đoạn video ghi lại vụ bị CBP chĩa súng uy hiếp. Ông Huynh cho biết, khoảng 11:30 sáng thứ Ba, ông và nhân viên đã đi từng nhà trong khu phố, thông báo cho các doanh nghiệp địa phương về quyền lợi của họ nếu các nhân viên di trú đến cơ sở của họ.
 

Ông Hoan Huynh, người đang tranh cử vào Quốc hội liên bang, nói: "Chúng tôi muốn cho họ biết rằng họ có quyền im lặng, họ có quyền có luật sư khi tương tác với các đặc vụ ICE, và đó là những gì chúng tôi đã và đang làm với tư cách là một phần của mạng lưới phản ứng nhanh với Liên minh Illinois vì Quyền của Người Nhập cư và Người Tị nạn (ICIRR: Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights)", ông Huynh nói trong một cuộc phỏng vấn trên CNN. "Chúng tôi có quyền đảm bảo rằng chúng tôi có thể thông báo cho hàng xóm về quyền của họ."
 

Đài truyền hình WLS loan tin: "Một ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ và hiện là dân biểu tiểu bang cho biết các nhân viên Hải quan và Biên phòng đã bao vây và quấy rối ông trong xe của ông hôm thứ Ba tại khu vực Tây Bắc Chicago."
 

Dân biểu Tiểu bang Hoan Huynh, một đảng viên Dân chủ đến từ Chicago, người đang tranh cử chức Dân Biểu Liên bang cho Khu vực 9, đã ở trong xe của mình vào khoảng 11:30 sáng gần đại lộ Montrose và Kimball ở Công viên Albany, theo thông cáo báo chí từ chiến dịch tranh cử của ông.
 

Thông cáo báo chí cho biết ông Huynh đã có mặt tại khu vực này sau khi nghe tin về hoạt động có thể xảy ra của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ. Ông Huynh cho biết ông nhận được tin báo rằng các đặc vụ đang bắt giữ người dân trên đường phố và muốn cảnh báo người dân về quyền của họ. Bản tin cho biết sáu đặc vụ CBP có vũ trang đã chặn trước và sau xe của ông, rồi tiếp cận xe.
 

Ban vận động tranh cử của ông Huynh cho biết các đặc vụ đã chặn ông và các nhân viên, không cho họ đi theo một chiếc xe không biển số có các đặc vụ ICE bên trong. Ông Huynh cũng cho biết một trong những đặc vụ đã chĩa vũ khí vào ông nhưng đoạn ghi âm không ghi lại được.

Cuối cùng, ông Huynh đã có thể rời đi. "Đây là hành vi đe dọa bạo lực của các đặc vụ liên bang nhằm mục đích bịt miệng chúng tôi", Dân biểu tiểu bang Hoan Huynh nói.

Bộ An ninh Nội địa cho biết trong một tuyên bố: "Hôm nay, Dân biểu Huynh đã bị chặn lại, không chỉ một lần mà là hai lần vì tội rình rập lực lượng thực thi pháp luật và cố gắng can thiệp vào hoạt động. Ông đã bị cảnh cáo lần đầu tiên bị chặn lại, và ông đã phớt lờ cảnh cáo đó, buộc các đặc vụ phải ra khỏi xe lần thứ hai để đánh giá xem ông có phải là mối đe dọa hay không. Hành vi này không phù hợp với một công chức và chỉ là một ví dụ khác về việc các chính trị gia bảo vệ người nhập cư đang đặt các sĩ quan của chúng ta vào tình thế nguy hiểm."
 

Huynh là một người tị nạn Việt Nam, đến Mỹ khi còn nhỏ khi gia đình anh được cấp quy chế tị nạn sau khi hợp tác với quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam, thông cáo cho biết.

Xa hơn về phía bắc, một trường học ở Rogers Park cho biết một nhân viên bán hàng đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ vào chiều thứ Ba. Vụ bố ráp này đã thu hút phụ huynh đến đứng bên ngoài Trường Decatur Classical School trên Đại lộ Sacramento.
 

Ban giám hiệu trường đã gửi thư cho phụ huynh, nói rằng vụ bố ráp xảy ra bên ngoài trường và không có học sinh nào có mặt tại thời điểm đó. Các lớp thể dục buổi chiều đã được chuyển vào bên trong phòng.
 

Trong thư, nhà trường cho biết các chuyên gia sức khỏe tâm thần luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh, và "Xin nhắc lại, trường chúng tôi và CPS (Chicago Public Schools: các trường công Chicago) SẼ KHÔNG phối hợp với các đại diện liên bang, và chúng tôi SẼ KHÔNG cho phép các đặc vụ ICE hoặc bất kỳ đại diện liên bang nào khác vào khuôn viên trường trừ khi họ xuất trình lệnh bắt giữ hình sự."





