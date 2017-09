Tàu Mỹ Chiến Sẽ Khai Hỏa Khi Bị Iran Đe Dọa; Mỹ Sắp Thay Đổi Chiến Lược Mạnh Bạo Hơn Đối Phó Với Iran

WASHINGTON - 6 nguồn tin ẩn danh, gồm viên chức và cựu viên chức, cho hay: TT Trump đang cân nhắc chiến luợc cho phép ứng phó mạnh hơn với vệ binh cách mạng Iran và các nhóm dân quân vũ trang Hồi Giáo Shites tiến hành chiến tranh ủy nhiệm tại Iraq và Syria.Đề nghị chiến luợc thích ứng do bộ trưởng quốc phòng James Mattis, cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, ngoại trưởng Res Tillerson và 1 số phụ tá đã trình ra buổi họp hôm Thứ Sáu tại HĐ an ninh quốc gia.Đối sách này có thể đuợc quyết định và công bố trước cuối tháng.Không như các chỉ thị chi tiết của TT tiền nhiệm, TT Trump đuợc trông đợi quyết định các mục tiêu tổng quát về chiến luợc và cho phép các cấp chỉ huy ngoại giao, quân sự và chức trách khác thực hành, theo lời 1 viên chức cao cấp.Bạch Ốc từ chối bình luận.Mục tiêu của chiến luợc mới là tăng áp lực với Iran để giới lãnh đạo Tehran hạn chế chuơng trình phi đạn và giảm hậu thuẫn các tổ chức dân quân Shites trên chiến trường Syria, Iraq và Yemen, gây bất ổn trong vùng.Đoàn cố vấn Bạch Ốc cũng khuyến cáo hành động thích ứng với Bahrain, nơi vương triều theo hệ phái Sunni đàn áp đa số dân theo hệ phái Shites đang đòi cải tổ chính trị.Theo 3 nguồn tin, hải quân sẽ phản ứng mạnh hơn khi tàu thuyền của vệ binh cách mạng Iran sách nhiễu chiến hạm Hoa Kỳ, như thường thấy tại Vịnh Persia – các hạm trưởng sẽ đuợc phép ban lệnh khai hoả khi tàu và thủy thủ đoàn bị đe dọa. Trong vài vụ đáng kể gần đây, 2 phi cơ không người lái của Iran bị bắn hạ hồi Tháng 6.Chiến luợc trình TT Trump không là leo thang quân sự tại Syria, nhưng đánh ISIS vẫn là ưu tiên.Chủ trương chống thỏa ước nguyên tử Vienna 2015 ký kết giữa Lục Cường và Iran là vấn đề nhức đầu với các nhà hoạch định chính sách – đa số HĐ an ninh quốc gia muốn để yên thỏa ước này, nhưng lập trường của TT Trump đuợc hậu thuẫn mạnh bởi ĐS Nikki Haley, là đại diện Hoa Kỳ tại LHQ.