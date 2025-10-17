Trước khi trở thành Bộ trưởng Lao động của Trump, công tố Alexander Acosta được yêu cầu tránh né vì hồ sơ Epstein dính tới tình báo CIA, Mossad / DB Cộng Hòa Greene lại kể tội Trump hại dân nghèo, dìm hồ sơ Epstein, tăng lạm phát và chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao / Virginia Giuffre: tại sao dìm các video tịch thu trong két sắt của Epstein?



Tạp chí Newsweek ghi rằng Công tố viên vụ án Epstein từng bị chất vấn về mối liên hệ bị cáo buộc của nhà tài chính với hai sở tình báo CIA (của Mỹ), Mossad (của Israel). Trong quá trình kiểm tra để trở thành bộ trưởng lao động, Alexander Acosta được cho là đã nói với các quan chức chuyển giao quyền lực của Trump rằng ông được yêu cầu "tránh xa" vụ án Jeffrey Epstein—nói rằng Epstein "thuộc về tình báo". Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Ủy ban Giám sát Hạ viện, Acosta phủ nhận từng nói hoặc tin điều đó là đúng.



Tuyên bố này được ủy ban công bố vào thứ Sáu 17/10/2025, khi ủy ban tiếp tục xem xét cách chính phủ xử lý vụ án Epstein, cùng với các hồ sơ mới từ di sản của Epstein. Những tiết lộ mới nhất từ cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát cho thấy vấn đề điều tra về nhà tài chính quá cố sẽ không sớm kết thúc đối với chính quyền Trump, vốn đã tìm cách giải quyết vấn đề sau khi tổng thống hứa rằng hồ sơ Epstein sẽ được công bố khi ông trở lại Nhà Trắng nhưng bây giờ lại dìm.



Acosta phủ nhận việc ông từng nói Epstein thuộc về tình báo – một tuyên bố mà ông được cho là đã đưa ra với Steve Bannon – và ông cũng phủ nhận việc từng được các thành viên của cộng đồng tình báo tiếp cận về vụ việc. Đơn giản khai là quên. Trong cuộc phỏng vấn với ủy ban vào ngày 19 tháng 9, Acosta, người từng là công tố viên Hoa Kỳ đã phê duyệt thỏa thuận nhận tội cho phép Epstein nhận tội một tội danh dụ dỗ thay vì điều tra liên bang, đã nhiều lần nói rằng ông không nhớ một số cuộc trò chuyện hoặc chi tiết liên quan đến vụ án và những cuộc trò chuyện mà ông đã có.



Sau khi được hỏi liệu các cơ quan tình báo Mỹ có tiếp cận Acosta về cuộc điều tra của ông vào những năm 2000s hay không, ông được hỏi liệu có bất kỳ cơ quan tình báo nước ngoài nào có liên quan đến vụ án của Epstein, đặc biệt là Mossad - một cơ quan của Israel.

"Nếu muốn biết điều đó, bạn cần hỏi cộng đồng tình báo," Acosta nói. Tôi chưa từng được bất kỳ thành viên nào của cộng đồng tình báo tiếp cận, và tôi không biết gì về việc ông ấy là thành viên của cộng đồng tình báo.

Đã có những tin đồn và suy đoán trong một thời gian rằng các quan chức Israel cũ đã thân thiết và làm việc với Jeffrey Epstein. Những người ủng hộ lý thuyết này cho rằng Epstein đã làm việc với tình báo Israel để đổi lấy khối tài sản khổng lồ của mình, hoặc trong một mối quan hệ cùng có lợi – điều mà những người ủng hộ ông đã kịch liệt phủ nhận.



Trong những năm qua, Epstein đã gặp gỡ nhiều quan chức Israel, bao gồm cả cựu Thủ tướng Ehud Barak, từ khoảng năm 2013. Nhà tài chính này đã được chụp ảnh với nhiều người nổi tiếng, doanh nhân giàu có và nhà lập pháp trong những năm qua.

Acosta nói với Ủy ban Giám sát rằng ông không có lý do gì để tin rằng Epstein là nằm vùng của cơ quan tình báo trong nước hay nước ngoài, đồng thời cho biết không ai tiếp cận ông để yêu cầu ông rút lui khỏi vụ án. Các tài liệu liên quan đến Epstein, mà Trump và Bộ trưởng Tư pháp của ông là Pam Bondi đã hứa sẽ công bố, vẫn chưa được công bố, nhưng Ủy ban Giám sát đã nỗ lực để công bố thêm chi tiết về hành vi lạm dụng của ông và cách chính phủ liên bang xử lý cuộc điều tra.

Các đảng viên Cộng hòa nổi tiếng, bao gồm Dân Biểu Marjorie Taylor Greene của Georgia, đã lên tiếng chỉ trích chính quyền vì việc dìm các hồ sơ. Vào hôm thứ Sáu 17/10/2025, Ủy ban Giám sát cũng công bố các thư từ của cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder và Merrick Garland, cũng như cựu Giám đốc FBI James Comey, tất cả đều khẳng định họ không có thông tin hữu ích cho cuộc điều tra của ủy ban.



Sara Guerrero, phát ngôn viên của Ủy ban Giám sát thuộc Đảng Dân chủ, trong một thông cáo báo chí: "Bản ghi lời khai của Alex Acosta xác nhận những gì chúng ta đã biết từ lâu: ông ta không hề hối hận vì đã xử lý sai vụ án Epstein." Ông tiếp tục phủ nhận việc đã ưu ái Jeffrey Epstein, mặc dù đã cắt ngắn cuộc điều tra và cấp cho Epstein một thỏa thuận không truy tố, ngay cả khi đã xác định được 30 nạn nhân bị nô lệ sex vào thời điểm đó. Vì thỏa thuận Alex Acosta đã đưa ra cho Epstein, ông ta đã có thể tiếp tục tấn công và cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em gái trong một thập niên nữa. Dù đảng Cộng hòa tại Hạ viện cố gắng diễn giải điều này thế nào đi chăng nữa, các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát sẽ tiếp tục thúc đẩy sự thật."

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene, phát biểu về lập trường của bà trên CNN vào đầu tháng 10: "Tôi đang nói về danh sách Epstein. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại có bất kỳ nỗ lực nào để che giấu điều này và ngăn nó bị tiết lộ. Nhưng vì những nỗ lực che giấu nó trong nhiều năm nay, nên chắc chắn bạn sẽ cảm thấy sợ hãi khi là một trong những người thực sự ở tuyến đầu." Các thành viên đảng Dân chủ trong ủy ban hứa rằng sẽ có thêm lời khai và hồ sơ sớm.

Trong khi đó, báo The Guardian ghi nhận: Phiên tòa xét xử Epstein sẽ là "một canh bạc", công tố viên thỏa thuận nhận tội nói với Quốc hội. Alex Acosta, cựu công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía nam Florida, người đã đàm phán một thỏa thuận nhận tội vào năm 2008 với Jeffrey Epstein, đã khai trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào tháng trước rằng việc đưa vụ việc ra xét xử sẽ là một "canh bạc" do thiếu sự hợp tác từ các nạn nhân.



Trong bản ghi chép cuộc phỏng vấn kéo dài sáu giờ được công bố vào thứ Sáu 17/10/2025, Acosta, người sau đó giữ chức bộ trưởng lao động trong chính quyền Trump đầu tiên, đã mô tả những khó khăn về bằng chứng mà một vụ truy tố liên bang đối với Epstein sẽ phải đối mặt, và giải thích tại sao văn phòng của ông chuyển vụ án cho các công tố viên tiểu bang Florida, dẫn đến việc nhà tài chính tai tiếng này nhận tội với cáo buộc dụ dỗ quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

"Cuối cùng, phiên tòa là một canh bạc, và chúng tôi chỉ muốn gã đó vào tù," Acosta nói với các thành viên của ủy ban giám sát. Những câu hỏi về thỏa thuận không truy tố của chính phủ với Epstein đã bao trùm vụ bê bối, gây ra suy đoán về sự hiện diện của những thế lực lớn hơn đang hoạt động.

Ông Acosta cho biết theo quan điểm của đội công tố chính phủ, "việc một tỷ phú vào tù sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng rằng điều này là không thể chấp nhận, không đúng đắn và không thể xảy ra".

Acosta nói thêm rằng việc Epstein đăng ký là tội phạm tình dục, như một phần của thỏa thuận không truy tố, "cảnh báo thế giới". Thế giới có lắng nghe hay không thì chúng ta có thể bỏ qua, nhưng nó cho thế giới biết rằng ông ta là một kẻ phạm tội và là một kẻ phạm tội tình dục.

Nếu vụ án liên bang 14 tội danh được đưa ra xét xử và chính phủ thua, Acosta lập luận rằng "điều đó có nghĩa là ông ta đã thoát tội, rằng bạn có thể làm điều đó nhiều hơn. Và vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng việc gửi tín hiệu đó là rất, rất quan trọng, và đó là lý do tại sao... đó là một trong những lý do chúng tôi ủng hộ việc thỏa thuận nhận tội."



Acosta lưu ý rằng văn phòng công tố viên tiểu bang khu vực Palm Beach đã cố gắng khuyến khích ít nhất ba nạn nhân ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn tiểu bang – nhưng chỉ có một người xuất hiện. Acosta cho biết các công tố viên liên bang không chắc chắn liệu họ có thể thành công trong việc truy tố Epstein hay không do có những mâu thuẫn trong lời khai của một số nạn nhân.

Nhiều nạn nhân từ chối làm chứng. Nhiều nạn nhân có những câu chuyện thay đổi. Tất cả chúng tôi đều hiểu tại sao họ lại có những câu chuyện thay đổi, nhưng họ đã làm vậy. Và luật sư bào chữa sẽ có... việc đối chất sẽ rất gay gắt," ông giải thích.

Nhiều cô trong số họ có vấn đề trong quá khứ. Họ có trang MySpace, họ có tiền án tiền sự mà luật sư bào chữa sẽ dùng để chống lại họ. Và đó là thời điểm mà, nói thật lòng, bên bào chữa có thể rất, rất khắc nghiệt với các nạn nhân trên bục khai báo.

Nhưng khi thỏa thuận không truy tố với Epstein – thỏa thuận mà mụ tú bà Ghislaine Maxwell sau đó đã cố gắng dùng làm cơ sở để kháng cáo bản án buôn bán tình dục năm 2021 của mình và đã bị tòa án tối cao bác bỏ vào đầu tháng này – Acosta cho biết các công tố viên dự đoán chính quyền Florida sẽ bảo đảm Epstein phải chấp hành toàn bộ bản án 13 tháng trong tù.

"Chúng tôi đã được đảm bảo rằng ông ấy sẽ bị giam giữ liên tục," Acosta nói. Sau đó trong cuộc phỏng vấn, ông nói thêm: "Nếu chúng tôi biết rằng anh ta sẽ được phép ra ngoài làm việc, thì điều này đã không xảy ra."

Nhưng Acosta phủ nhận rằng Donald Trump, người bạn của Epstein cho đến khi xảy ra bất đồng về một vụ giao dịch bất động sản và tranh chấp về việc Epstein cố gắng thuê nhân viên từ doanh nghiệp Mar-a-Lago của Trump, đã từng được hỏi ý kiến về vấn đề này. "Ông Trump đi theo những con đường mà tôi không đi," anh nói.

Việc công bố bản ghi chép diễn ra vào ngày Hoàng tử Andrew đồng ý từ bỏ tước hiệu hoàng gia Công tước xứ York và các danh hiệu khác sau khi tiết lộ rằng ông vẫn duy trì tình bạn với Epstein sau khi ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2019 rằng tình bạn này đã kết thúc.

Phiên bản mới này cũng được phát hành trước nhiều ngày so với hồi ký được xuất bản sau khi qua đời của cô Virginia Giuffre, người tuyên bố rằng cô đã bị Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell buôn bán cho Andrew ba lần khi cô 17 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với ủy ban giám sát, Acosta cho biết đội luật sư bào chữa cho Epstein, bao gồm luật sư hiến pháp Alan Dershowitz và cựu công tố viên độc lập Kenneth Starr, đã gần như vi phạm đạo đức.



"Mọi người đều có quyền được bảo vệ một cách quyết liệt," Acosta nói. Tôi không nghĩ ranh giới đã bị vượt qua. Tôi không nghĩ có hành vi sai trái... nhưng nó thật khó chịu. Điều đó đã gây khó chịu cho các luật sư của chúng tôi.

Trước đó, Robert Garcia, một thành viên đảng Dân chủ trong ủy ban giám sát, đã công bố một bức thư gửi Pam Bondi, Bộ trưởng Tư pháp, yêu cầu bà chấm dứt nỗ lực cản trở cuộc điều tra của ủy ban về Epstein.

Garcia tuyên bố rằng Bondi đã từ chối tuân thủ trát triệu tập của Quốc hội yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ Epstein hoặc hợp tác với cuộc điều tra của Quốc hội về "sự trao đổi hối lộ giữa Bộ Tư pháp và Ghislaine Maxwell".



Garcia cho biết "sự từ chối liên tục" cung cấp thông tin cho ủy ban "cho thấy sự coi thường của chính quyền Trump đối với việc cung cấp sự minh bạch cho người dân Mỹ về tội ác của Epstein".

Trong khi đó, báo Daily Beast ghi nhận: Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene chỉ trích các động thái 'Nước Mỹ sau cùng' của Trump (thay vì 'Nước Mỹ trước hết'). Bài báo ghi rằng Dân Biểu MAGA Marjorie Taylor Greene lại tiếp tục "đốt sạch" đảng của mình, chỉ trích Đảng Cộng hòa vì không đạt được khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết".

Nữ Dân biểu Cộng hòa tiểu bang Georgia được biết đến là một trong những đồng minh MAGA nổi bật nhất của Tổng thống Donald Trump, nhưng bà đột nhiên đặt câu hỏi liệu phong trào này có đang khựng lại hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Axios được đăng tải vào thứ Sáu 17/10/2025, DB Greene thậm chí còn gọi những lo ngại của đảng là "Nước Mỹ sau cùng".



"Nhà Trắng như một cánh cửa xoay vòng đón các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong khi người Mỹ đang, bạn biết đấy, gào thét hết sức mình," Greene nói. Nếu việc tôi nói những điều đó bị coi là phá vỡ với đảng của mình, vậy thì đảng Cộng hòa là gì? Tôi cứ tưởng chúng ta là "Nước Mỹ trên hết" chứ?

Greene khẳng định bà vẫn ủng hộ Trump—nói rằng ông đã làm "rất tốt ở nhiều nơi"—nhưng cho biết việc chính quyền của ông tập trung trở lại vào các cuộc xung đột toàn cầu đã khiến bà khó chịu.

Bà cảnh báo rằng lạm phát và chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao đang ảnh hưởng nặng nề đến cử tri trong khi đảng Cộng hòa lại bỏ qua các ưu tiên trong nước.

Lạm phát tăng vọt dưới thời chính quyền Biden. "Nhưng kiểu như, được rồi, bây giờ chúng ta phụ trách, vậy khi nào chúng ta sẽ làm việc này?" Cô ấy nói.

DB Greene cũng đã xung đột với lãnh đạo Đảng Cộng hòa về vấn đề chăm sóc sức khỏe, đứng về phía Đảng Dân chủ trong việc kêu gọi hành động đối với các khoản trợ cấp hết hạn của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng ACA (còn gọi là ObamaCare).

"Đảng Cộng hòa không có kế hoạch," bà nói. [Chủ tịch Hạ viện] Mike Johnson chưa có một cuộc họp hội nghị nào về bất kỳ kế hoạch nào để đối phó với việc các khoản tín dụng thuế ACA hết hạn.



Bình luận đó được đưa ra sau khi bà chỉ trích Chủ tịch Hạ viện vì né tránh các câu hỏi về một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa bị cáo buộc quấy rối bạn gái cũ của ông, trong một bài báo của Axios được đăng vào thứ Năm. Đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post, DB Greene đã nổi giận chỉ trích "những người đàn ông Cộng hòa yếu đuối" trong Quốc hội.

Dân Biểu Greene cũng chỉ trích gói cứu trợ 40 tỷ USD của chính quyền cho Argentina là "Nước Mỹ sau cùng", cho rằng nó đẩy nông dân Mỹ "đến bờ vực phá sản". Bà cũng chỉ trích các chính sách thuế quan thất thường, nói rằng các nhà sản xuất "không biết liệu chính sách thuế quan có thay đổi chỉ bằng một bài đăng trên Truth Social hay không".

Trong khi đó, báo The Telegraph loan tin về cuốn sách tuần sau ra của cô Virginia Giuffre (đã tự tử) ghi là: Epstein khoe khoang về việc bắt chẹt bạn bè mình – họ có thể đã giết ông Epstein.

Theo Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein thường xuyên khoe khoang rằng ông có thể bắt chẹt, tống tiền một mạng lưới những người đàn ông quyền lực bằng cách sử dụng các video cho thấy họ lạm dụng phụ nữ trẻ.

Tuyên bố gây chấn động này được đưa ra trong cuốn hồi ký xuất bản sau khi qua đời của cô, "Nobody's Girl, A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" (Cô gái của không ai, Hồi ký về việc sống sót sau bạo hành và đấu tranh vì công lý). Tờ Telegraph đã có được bản sao cuốn sách dày 367 trang, sẽ được Alfred A. Knopf xuất bản vào tuần tới.



Điều này sẽ làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu kẻ ấu dâm quá cố có duy trì "danh sách khách hàng" sau khi chính quyền liên bang kết luận vào tháng 7 rằng không có hoạt động tống tiền nào.

Giuffre hoàn thành việc viết cuốn sách sáu tháng trước khi tự kết liễu đời mình ở tuổi 41.

Cô mô tả việc biết về cái chết của Epstein vào năm 2019 và cho rằng có thể ông đã bị sát hại trong phòng giam.

"Ông ấy luôn gợi ý với tôi rằng những băng video mà ông ấy cẩn thận thu thập trong phòng ngủ và phòng tắm của các ngôi nhà khác nhau đã mang lại cho ông ấy quyền lực đối với người khác," bà viết.

"Ông Epstein đã nói rõ ràng về việc sử dụng tôi và những gì tôi đã bị buộc phải làm với một số người đàn ông nhất định như một hình thức tống tiền, để những người đàn ông này sẽ nợ ông ta những ân huệ."



"Có lẽ nào ai đó sợ bị Epstein phơi bày đã tìm cách tiêu diệt ông ta không?"

Ở những phần khác trong cuốn sách, bà đặt câu hỏi tại sao thông tin về các video thu giữ từ nhà của Epstein ở Manhattan lại không bao giờ được công khai.

Trong hơn 400 trang, Giuffre mô tả lần đầu tiên gặp Ghislaine Maxwell năm 16 tuổi, và cách nữ triệu phú người Anh này tuyển dụng cô làm nhân viên mát-xa cho Epstein.

"Ông ấy thích giúp đỡ mọi người," Giuffre nhớ lại Maxwell đã nói.

Nữ triệu phú người Anh hiện đang thụ án 20 năm tù vì môi giới gái vị thành niên cho Epstein.

Đó là khởi đầu của một thử thách kéo dài hai năm mà cô nói bao gồm việc bị buôn bán cho một loạt những người đàn ông giàu có hoặc có ảnh hưởng, bao gồm các nhà khoa học nổi tiếng, một cựu thủ tướng, một chính trị gia sắp được bầu làm thống đốc và Công tước xứ York.

Công tước đã phủ nhận mọi cáo buộc và một vụ kiện dân sự được đưa ra tại Mỹ đã được giải quyết ngoài tòa án mà không thừa nhận tội lỗi.

Epstein bị bắt vào năm 2019 và bị buộc tội điều hành mạng lưới buôn bán tình dục liên quan đến hàng chục bé gái vị thành niên tại nhà riêng của ông ở New York và Palm Beach, Florida.

Các nhà điều tra đã thu giữ một két sắt từ nhà phố ở Manhattan của ông ta, bên trong chứa các băng video và âm thanh, đĩa CD và ổ cứng.