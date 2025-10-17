Tập Cận Bình sa thải 9 tướng hàng đầu vì "tham nhũng" vài ngày trước khi họp Ủy Ban Trung Ương./ Trump thú nhận không thể áp thuế 100% đối với TQ như hù dọa, nhưng sẽ gặp Tập cuối tháng này để tìm thỏa thuận thương mại



BEIJING --- Trong khi Chủ Tịch Tập Cận Bình thanh trừng nội bộ Đảng CSTQ, Tổng Thống Trump thú nhận rằng không thể áp thuế cao Trung Quốc. Sau đây là tổng hợp nhiều tin từ UPI, ABC Australia và Yahoo Finance. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sa thải 9 vị tướng quân hàng đầu của mình khỏi Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA vì điều mà Trung Quốc cho là tham nhũng, bao gồm cả vị tướng số hai của đất nước.

Tướng He Weidong (Hà Vệ Đông), một trong hai phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã bị Tập Cận Bình sa thải. Ông là người thứ ba trong chỉ huy của PLA và là thành viên của Bộ Chính trị Trung Quốc.

"Việc loại bỏ He Weidong là một trong những thay đổi lớn nhất trong PLA trong nhiều thập niên," theo lời Lyle Morris, một chuyên gia về quân đội Trung Quốc tại Viện Chính sách của Hiệp hội Châu Á (Asia Society Policy Institute), cho biết, theo báo Financial Times. Ông đang trên đà nhanh chóng trở thành phó chủ tịch cấp cao tiếp theo của [Ủy ban Quân sự Trung ương], có thể thay thế Zhang Youxia (Trương Hữu Hiệp), và đã bỏ qua một cấp khi được thăng chức vào Ủy ban Quân sự Trung ương trong Đại hội Đảng lần thứ 20.

Một quan chức cấp cao khác bị loại khỏi cuộc thanh trừng là Miao Hua (Miêu Hoa), quan chức chính trị hàng đầu của quân đội. Ông đã bị đình chỉ vào tháng 11 năm 2024.



Một tuyên bố từ ông Tập Cận Bình cho biết những người bị loại bỏ bị nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng công vụ, liên quan đến số tiền đặc biệt lớn". "Bản chất các tội phạm của họ là cực kỳ nghiêm trọng, và tác động là vô cùng tai hại," Newsweek đưa tin.

Có 8 trong số 9 người bị loại là thành viên của Ủy ban Trung ương, dự kiến sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch phát triển 5 năm tới.

Khi ông Tập Cận Bình tiếp quản đảng vào năm 2012, ông đã phát động một cuộc điều tra tham nhũng sâu rộng, và hơn 4 triệu đảng viên đã bị điều tra. Chiến dịch tăng tốc vào năm 2023 khi bắt đầu tập trung vào quân đội và mua sắm. Mặc dù cuộc đàn áp này phổ biến ở Trung Quốc, nó cũng cho phép ông Tập Cận Bình loại bỏ các đối thủ của mình, theo báo cáo của Newsweek.

Bản tin ABC Australia đưa thêm nhiều chi tiết: Hai nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản cầm quyền của đất nước và quân đội vì tội tham nhũng. He Weidong, vị tướng cao cấp thứ hai của Trung Quốc, và đô đốc hải quân Miao Hua, cựu chính ủy cao nhất của quân đội, đã bị cáo buộc "phạm tội nghiêm trọng liên quan đến nhiệm vụ với số tiền cực lớn".



Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản dự kiến sẽ họp trong vài ngày tới tại Bắc Kinh, nơi dự kiến sẽ chính thức hóa thêm nhiều trường hợp khai trừ nhân sự. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của nước này đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản cầm quyền và quân đội vì tội tham nhũng. Động thái này đánh dấu một cuộc thanh trừng các sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội trong chiến dịch chống tham nhũng bắt đầu vào năm 2023.

He Weidong, vị tướng cao cấp thứ hai của Trung Quốc, và đô đốc hải quân Miao Hua, cựu chính ủy hàng đầu của quân đội Trung Quốc, là những quan chức quân sự cấp cao mới nhất bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch chống tham nhũng trong Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Việc loại bỏ Tướng He là lần đầu tiên một thành viên đương nhiệm của Ủy ban Quân sự Trung ương bị loại kể từ cuộc Cách mạng Văn hóa 1966-1976. Cuộc điều tra về các hoạt động của ông trước đây chưa được chính quyền Trung Quốc công bố, nhưng ông đã không xuất hiện công khai kể từ tháng 3.

Nhà phân tích cho biết ông Tập Cận Bình đang "dọn dẹp nhà cửa". Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, ông Zhang Xiaogang (Trương Hiếu Cương), cho biết Tướng Hà, Đô đốc Miêu và 7 quan chức quân sự cấp cao khác được nêu tên trong thông báo "đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và bị nghi phạm phạm tội liên quan đến công vụ nghiêm trọng với số tiền cực lớn".



Tội phạm của họ "có tính chất nghiêm trọng, với những hậu quả cực kỳ tai hại", tuyên bố cho biết thêm. Việc tướng He, 68 tuổi, bị trục xuất có ý nghĩa vượt ra ngoài quân đội. Ông cũng là thành viên của Bộ Chính trị 24 người – cấp cao thứ hai trong hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản cầm quyền.

Là một trong hai phó chủ tịch của ủy ban, vị tướng này là chỉ huy thứ ba quyền lực nhất của Quân Giải phóng Nhân dân và được coi là người thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình, tổng tư lệnh quân đội. Thông báo về việc trục xuất này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản, một cơ quan tinh hoa với hơn 200 quan chức cấp cao, dự kiến tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ tư tại Bắc Kinh.

Các quyết định nhân sự khác, chẳng hạn như việc khai trừ và thay thế các thành viên Ban Chấp hành Trung ương, dự kiến sẽ được chính thức hóa tại cuộc họp. Xi chắc chắn đang dọn dẹp nhà cửa. Việc chính thức loại bỏ ông He và ông Miao có nghĩa là ông sẽ được bổ nhiệm các thành viên mới của Ủy ban Quân sự Trung ương – vốn gần như trống một nửa kể từ tháng 3 – tại Hội nghị toàn thể," theo lời Wen-Ti Sung, thành viên của Trung tâm Trung Quốc Toàn cầu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council's Global China Hub), cho biết.

Đô đốc Miao trước đó đã bị loại khỏi Ủy ban Quân sự Trung ương vào tháng 6 sau khi bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" vào tháng 11 năm ngoái. Các quan chức khác được nêu tên bao gồm He Hongjun, cựu quan chức cấp cao tại Cục Công tác Chính trị của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Wang Xiubin thuộc Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Liên hợp của Ủy ban Quân sự Trung ương, cựu chỉ huy Chiến khu Phía Đông Lin Xiangyang và hai cựu chính ủy của quân đội và hải quân Trung Quốc. Những người quan sát đã nhận thấy rằng nhiều quan chức này đã vắng mặt trước công chúng trong vài tháng.

Cựu chỉ huy Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Wang Chunning (Vương Xuân Ninh), cũng được nêu tên trong tuyên bố, đã bị loại khỏi cơ quan lập pháp quốc gia vào tháng trước, cùng với ba tướng khác của Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Tướng bị thanh trừng có mối quan hệ lâu dài với Tập Cận Bình. Ông có kinh nghiệm hoạt động phong phú và mối quan hệ lâu dài với Chủ tịch Tập Cận Bình. Mối quan hệ của ông với Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu từ thời gian họ cùng phục vụ tại các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang vào cuối những năm 1990. Ông Tập là phó bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng từ năm 1995 đến năm 2002.



Tướng He gia nhập Ủy ban Quân sự sau khi chỉ huy Chiến khu phía Đông của PLA ở tỉnh Phúc Kiến, nơi đối diện với Đài Loan và sẽ là khu vực trọng điểm trong bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Năm 2022, Tướng He được thăng chức trực tiếp lên phó chủ tịch quân ủy, bỏ qua bước thông thường là phục vụ trong Ủy ban Trung ương 205 thành viên. Ngũ Giác Đài cho biết Tướng He đóng vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch diễn tập bắn đạn thật xung quanh Đài Loan sau khi bà Nancy Pelosi, khi đó là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khiến Trung Quốc tức giận bằng chuyến thăm Đài Bắc vào tháng 8 năm 2022. Các cuộc tập trận là những động thái hung hăng nhất mà Bắc Kinh đã thực hiện chống lại hòn đảo trong những năm gần đây.

Trong khi đó, Trump bày tỏ thất vọng: Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết mức thuế cao đe dọa đối với hàng hóa Trung Quốc là "không bền vững", làm giảm bớt lo ngại về sự leo thang thương mại hơn nữa giữa hai nước. "Nhưng đó là con số," ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business. Có lẽ nó không [bền vững] đâu — bạn biết đấy, nó có thể đứng được, nhưng họ đã ép tôi làm điều đó.

Trump hôm thứ Tư đã xác nhận rằng căng thẳng thương mại với Trung Quốc vẫn ở mức cao, trả lời một phóng viên khi được hỏi liệu hai nước có đang hướng tới một cuộc chiến thương mại kéo dài hay không, "Vâng, bây giờ bạn đang ở trong một tình huống như vậy đấy."

Nhận xét của tổng thống được đưa ra bất chấp việc Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng có thể gia hạn lệnh tạm dừng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Trump hôm thứ Sáu đã xác nhận rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thỏa với Trung Quốc," Trump nói.



Trong tuần qua, quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng, mặc dù cả hai bên đều phát đi những tín hiệu trái chiều về mức độ nghiêm trọng của những hậu quả có thể xảy ra. Trung Quốc hôm thứ Năm cáo buộc Mỹ gây ra "hoảng loạn" về việc Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu các vật liệu đất hiếm, theo một báo cáo trên tờ báo nhà nước Trung Quốc, Global Times.

Thứ Sáu tuần trước, Trump cho biết Mỹ sẽ áp đặt mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, do Bắc Kinh có kế hoạch áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm. Lập tức có trả đũa: kể từ đó, Trung Quốc đã trừng phạt các đơn vị của một công ty vận tải Nam Hàn tại Mỹ, trong khi Trump đe dọa sẽ cắt giảm hơn nữa thương mại với nước này để đáp lại việc nước này ngừng mua đậu nành của Mỹ.

Đây là những điều khác cần biết về thuế quan của Trump:

- Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã giảm trong năm tài chính 2025, một phần là do doanh thu thuế quan tăng vọt. Theo số liệu do Bộ Tài chính công bố, thâm hụt đã giảm 2% trong năm tài chính xuống còn 1,78 nghìn tỷ USD, giảm so với 1,82 nghìn tỷ USD vào năm 2024.

- Nhà Trắng sẵn sàng nới lỏng thuế quan đối với ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, mang lại chiến thắng lớn cho các nhà sản xuất xe đã vận động hành lang để giảm thiểu tác động từ thuế nhập cảng cao hơn. Bộ Thương mại dự kiến sẽ công bố việc gia hạn 5 năm, cho phép các nhà sản xuất xe giảm thuế nhập cảng linh kiện phụ tùng xe hơi. Theo Goldman Sachs, người Mỹ sẽ phải trả hơn một nửa số thuế quan của Tổng thống Trump khi các công ty tăng giá.

- Đầu tháng tới, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ nghe một vụ kiện thách thức các mức thuế quan rộng nhất của Trump. Một phán quyết chống lại thuế quan – vốn sẽ phù hợp với các quyết định của tòa án cấp dưới – có thể có những hệ lụy đáng kể đối với chiến lược thuế quan của Trump.

- Mọi thứ trong nhà đều tăng giá. Thuế mới đối với tủ bếp và tủ lavabo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Thuế quan đối với gỗ và một số sản phẩm gỗ nhất định (như đồ nội thất) có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10.