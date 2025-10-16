Hôm nay,  

Hội Ái Hữu cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh Thủ Đức Nam Cali Kỷ Niệm 74 Năm Thành Lập Trường (Ngày 9/10/1951-9/10/2025)

(1)-TRƯỜNG-BỘ-BINH-THỦ-ĐỨC-DSC_0807
Lễ chào cờ
 
Westminster (Bình Sa) – Hội Ái Hữu cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức do cựu Sinh Viên Vũ Đình Trung làm Hội Trưởng đã tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập quân trường, buổi lễ diễn ra vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant.
 
Khoảng 400 quan khách, đại diện các hội đoàn thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quý hội Ái Hữu Đồng Hương,  Tây Sơn Bình Định, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH,  Cộng Đồng Người Việt San Diego, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, Nguyệt San Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa (do chiến hữu Vương Trùng Dương phụ trách.)

(2)-TRƯỜNG-BỘ-BINH-THỦ-ĐỨC-DSC_0800
Quang cảnh lễ chào cờ
 
Quý Niên Trưởng có: NT. Đại Tá Lê Bá Khiếu, NT. Phan Khắc Nhượng, NT. Trung Tá Nhảy Dù La Trinh Tường, NT. Phan Huy Nghiêm, v.v…

Điều hợp chương trình buổi lễ do Trưởng ban tổ chức và Nghi lễ cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên.
 
Trước khi vào chương trình chính thức phần văn nghệ Hát cho nhau nghe do anh chị em nghệ sĩ thân hữu và các cựu SVSQ thực hiện.
  
Nghi thức khai mạc bắt đầu với toán rước Quốc Quân Kỳ và Hiệu Kỳ theo lễ nghi quân cách do toán hầu kỳ Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California vào vị trí hành lễ. Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.

(3)-TRƯỜNG-BỘ-BINH-THỦ-ĐỨC-DSC_0814
Vũ Đình Trung, Hội trưởng chào mừng quý niên trưởng và quan khách cùng đồng môn
 
Tiếp theo nghi thức Niệm hương truy điệu trước bàn thờ Anh Linh các Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị vị quốc vong thân, trong lúc nầy ban tổ chức mời Niên trưởng Đại Tá Lê Bá Khiếu, NT.Đỗ Giáo và Hội Trưởng Vũ Đình Trung lên niệm hương, trong lúc niệm hương, cựu SV. Nguyễn Văn Chuyên đọc lời truy điệu Anh Linh các sinh viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã vị quốc vong thân: “Hôm nay kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức, nơi đã đào tạo trên 84 ngàn Sĩ Quan, các đại diện cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Nam Định, Đồng Đế và Long Thành, hiện diện tề tựu về đây, trước bàn thờ các tử sĩ: Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa, dâng lên nén hương tưởng nhớ và truy điệu anh linh các Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị đã hy sinh vì Tổ Quốc, Dân Tộc và cùng  khấn nguyện rằng: “Nay kỷ niệm bảy mươi bốn năm Ngày thành lập Quân Trường / Thuở xa xăm dù cách biệt / Dù phiêu bạt thế giới, Đồng môn Thủ Đức vẫn ghi nhớ trong tâm.

(4)-TRƯỜNG-BỘ-BINH-THỦ-ĐỨC-DSC_0817
Ban hợp ca Thủ Đức Nam California hát bản “Việt Nam Việt Nam” 
 
Hỡi anh linh hàng ngàn vạn Sĩ Quan trừ Bị đã tử chiến / đã “da ngựa bọc thây”, Hãy độ trì cho Việt Nam/ có tự do dân chủ. Xin hiển hiện/ và xin nhận lời cầu nguyện hôm nay.”
 
(Cảm tác của KQ Nguyễn văn Chuyên Khóa 1/70 SVSQ TRỪ BỊ THỦ ĐỨC.)
 
Trong lúc cựu sinh viên Nguyễn Văn Chuyên đọc những lời nầy thì tiếng kèn truy điệu do chiến hữu Nguyễn Công thổi lên đã làm cho những người tham dự không giấu được niềm xúc động khi nghĩ về quá khứ xa xăm một thời dọc ngang trên khắp nẻo đường đất nước…

Tiếp theo  Hội Trưởng Vũ Đình Trung lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý quan khách, quý niên trưởng, quý hội đoàn, đoàn thể cùng toàn thể các cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức và thân hữu tham dự buổi họp mặt hôm nay, Ông cho biết: “Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức” thành lập vào ngày 9 Tháng 10, 1951. Đến ngày 30 Tháng Tư, năm 1975, ngày Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, thì anh em cựu SVSQ Thủ Đức phiêu bạt khắp bốn phương trời. Nhưng lúc nào cũng không quên: “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” trong tinh thần “Bảo Quốc An Dân”.
 
Ông chúc quý niên trưởng, quý quan khách cùng toàn thể đại gia đình cựu sinh viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức luôn luôn an lành, Ông không quên nhắc nhở qúy đồng môn đừng quên những anh em đông môn thương phế binh đang sống lây lất tại quê nhà.

(5)-TRƯỜNG-BỘ-BINH-THỦ-ĐỨC-DSC_0797
Các huynh đệ chụp hình lưu niệm từ trái; nguyễn Thanh Huy, Lê Hùng, Nguyễn Bình Trị, Vương Trùng Dương
 
Tiếp xúc với Niên Trưởng Lê Bá Khiếu, được Ông cho biết: “Nơi khởi đầu của trường Bộ Binh Thủ Đức đó là Nam Định rồi đến Thủ Đức, Đồng Đế, Long Thành. Những nơi nầy đã từng đào tạo nhiều sĩ quan nhất để phục vụ cho tổ quốc trong tinh thần “Vì Dân Chiến Đấu/ Vì Nước Hy Sinh.” Chúng ta họp mặt hôm nay để cùng nhớ lại những đồng môn nhưng chúng ta cũng không quên những bà vợ Sĩ Quan sau năm 1975 đã vất vả nuôi con, nuôi chồng trong một giai đoạn nghiệt ngã dưới chế độ tàn bạo của chính quyền cộng sản…”
 
Tiếp theo SVSQ Nguyễn Văn Chuyên lên giới thiệu quan khách và thành phần tham dự.
 
Tiệc bắt đầu. Mở màn cho phần văn nghệ, Ban hợp ca Hội Ái Hữu Thủ Đức lên hợp ca bản “Việt Nam Việt Nam” 
Tiếp tục chương trình văn nghệ dưới sự điều hợp của Trưởng Ban Văn Nghệ cựu SVSQ Ngô Thế Phú. 
 
Thành phần Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức gồm có: Hội Trưởng, Vũ Đình Trung; Hội Phó Ngoại Vụ, Nguyễn Văn Chuyên; Hội Phó Nội Vụ, Ngô Thế Phú; Tổng Thư Ký, Nguyễn Hữu Hạnh; Thủ Quỹ, Phạm Cao Tùng; Giao tế Hậu Sự, Lê Hiến; Đặc trách trang Web: kbc4100 Mai Phương; Thông tin báo chí, Nguyễn Chi và Nguyễn Hữu Hạnh, ngoài ra còn có một số các ban chuyên môn.
 
Mọi chi tiết liên lạc: Vũ Đình Trung (714) 306-9151, Nguyễn Văn Chuyên (714) 767-1647, Ngô Thế Phú (626)315-7712.
 
(Ghi chú hình: Hình 1- Lễ chào cờ, 2-Quang cảnh lễ chào cờ, 3- Vũ Đình Trung, Hội trưởng chào mừng quý niên trưởng và quan khách cùng đồng môn, 4-Ban hợp ca Thủ Đức Nam California hát bản “Việt Nam Việt Nam” 5- Các huynh đệ chụp hình lưu niệm từ trái; nguyễn Thanh Huy, Lê Hùng, Nguyễn Bình Trị, Vương Trùng Dương.)
 
 

