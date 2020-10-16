Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Năm 16 Tháng Mười

Hàng chục phóng viên đã nộp thẻ tác nghiệp và rời khỏi Ngũ Giác Đài vào chiều Thứ Tư 15/10, thay vì chấp nhận ký vào văn bản làm việc mới với các hạn chế do chính phủ áp đặt. (Ảnh: Việt Báo)

Hàng chục phóng viên đã nộp thẻ tác nghiệp và rời khỏi Ngũ Giác Đài vào chiều Thứ Tư 15/10, thay vì chấp nhận ký vào văn bản làm việc mới với các hạn chế do chính phủ áp đặt. AP loan tin, giới lãnh đạo quốc gia gọi các quy định mới là "lẽ thường" để giúp quản lý một nền báo chí "rất dễ gây rối loạn".

Hình ảnh do lan truyền trên các trang mạng cho thấy nhiều phóng viên đã chờ đợi để cùng nhau rời khỏi tòa nhà vào lúc 4 giờ chiều, thời hạn chót do Bộ Quốc Phòng quy định. Họ mang các thùng tài liệu trên tay, bước ra theo dọc hành lang Ngũ Giác Đài. Có người mang ghế, máy photocopy, sách và ảnh cũ ra bãi đậu xe từ những nơi làm việc nay đột nhiên bị bỏ hoang. Sau 4 giờ, có khoảng từ 40 đến 50 nhà báo đã cùng nhau rời đi sau khi nộp lại thẻ tác nghiệp.

Các hãng tin tức gần như đã đồng thuận không đồng ý ký vào các quy định mới do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra, theo đó, các nhà báo có nguy cơ bị trục xuất nếu họ tìm cách đưa tin, dù là thông tin mật hay không - mà chưa được Hegseth chấp thuận công bố.

“Thật buồn, nhưng tôi cũng thực sự tự hào về đội ngũ báo chí mà chúng tôi đã sát cánh cùng nhau,” AP trích lời Nancy Youssef, phóng viên của tờ The Atlantic, người đã làm việc tại Ngũ Giác Đài từ năm 2007. Cô mang theo một bản đồ Trung Đông ra xe.

Hiện vẫn chưa rõ các quy định mới sẽ có tác động thực tế như thế nào, mặc dù các hãng tin đã cam kết sẽ tiếp tục đưa tin mạnh mẽ về quân đội bất kể góc nhìn nào.

Tổng thống Trump, người nổi tiếng với câu nói “truyền thông là kẻ thù của nhân dân,” đã tham gia vào các vụ kiện tụng chống lại tờ New York Times, CBS News, ABC News, Wall Street Journal và The Associated Press trong năm qua.

---- Chánh án liên bang chặn Trump sa thải nhân viên trong thời gian đóng cửa, gọi đó là bất hợp pháp

Một chánh án liên bang hôm thứ Tư đã ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn chặn chính quyền Tổng thống Trump sa thải nhân viên liên bang trong thời gian chính phủ đóng cửa, hiện đã kéo dài đến hai tuần.

Tin từ NBC cho hay vào tháng trước, hai công đoàn đã kiện chính quyền Trump, sau khi Tòa Bạch Ốc tỏ ý về kế hoạch sa thải nhân viên thông qua "giảm hiệu lực" (RIF) tại các cơ quan liên bang. Tại phiên điều trần vào thứ Tư, một chánh án liên bang Northern District of California đã chấp thuận kiến nghị của các công đoàn, ban hành lệnh cấm tạm thời ngăn chặn việc sa thải, bắt đầu vào thứ Sáu tuần này.

“Các hoạt động đang được thực hiện ở đây là trái với luật pháp,” Chánh Án tòa liên bang Susan Yvonne Illston cho biết. "Chúng ta không thể làm điều này trong một quốc gia có luật pháp.”

Illston cho biết chính quyền Trump đã "lợi dụng sự suy giảm trong chi tiêu và hoạt động của chính phủ để cho rằng mọi thứ đã sụp đổ, luật pháp không còn áp dụng cho họ nữa, và họ có thể áp đặt những cấu trúc mà họ thích lên tình hình chính phủ mà họ không thích."

Chánh Án Illston nói bà tin rằng các nguyên đơn có thể chứng minh rằng hành động của chính quyền Trump là bất hợp pháp, vượt quá thẩm quyền và “tùy tiện và thất thường,” theo NBC.

Trợ lý công tố viên Elizabeth Themins Hedges lập luận rằng những thiệt hại liên quan đến việc làm "có thể khắc phục được" và việc mất việc làm không phải là “tổn hại không thể khắc phục.” Tuy nhiên, chánh án đã ban hành lệnh cấm tạm thời, nói rằng nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Dân biểu Ryan Mackenzie, đảng Cộng Hòa – PA, nói với NBC10 ở Philadelphia rằng ông "không ủng hộ" hành động của chính quyền Trump muốn sa thải hàng ngàn nhân viên chính phủ liên bang trong thời gian chính phủ liên bang đang đóng cửa.

"Đó không phải là điều tôi ủng hộ,” Mackenzie nói khi đến thăm các kiểm soát viên không lưu đang làm việc không lương tại phi trường Quốc tế Lehigh Valley.

---- Chính sách visa mới của Trump đe dọa các trường học ở nông thôn

Bản tin từ NPR cho biết chính sách visa làm việc mới của chính quyền Trump với $100.000 lệ phí, sẽ gây khó khăn cho các trường học ở nông thôn. Cô Maria Cristina Tomimbang đã dạy toán trung học cơ sở được 22 năm, trong đó có tám năm ở Philippines và bốn năm ở Montana.

“Thật sự là một điều may mắn," cô nói về công việc của mình tại Trường Công lập Hardin. "Tôi yêu cộng đồng này."

Hardin là một thị trấn 4.000 dân, cách Billings khoảng một giờ lái xe về phía Đông và nằm ngay gần khu bảo tồn Crow Indian, vốn là một nơi gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên.

"Chúng tôi không có ứng viên nào cả,” Tobin Novasio, giám đốc học khu, cho biết. Trước đây, ông từng nói rằng nếu ông đăng tuyển giáo viên tiểu học, ít nhất 20 người sẽ nộp đơn. Giờ đây, "nếu chúng tôi có hai người, chúng tôi sẽ rất vui mừng.”

Hardin, giống như nhiều học khu nông thôn khác, phụ thuộc vào giáo viên quốc tế để bổ sung nhân sự. Trong số 150 giáo viên của học khu, khoảng 30 người đang ở Hoa Kỳ theo thị thực giảng dạy. Nhiều người đang có thị thực J1 ngắn hạn, với hy vọng một ngày nào đó sẽ tốt nghiệp và chuyển sang thị thực H-1B dài hạn hơn.

Vào tháng trước, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch yêu cầu chủ doanh nghiệp phải trả lệ phí $100.000 đô la cho thị thực H-1B mới đối với các nhân công ngoại quốc. Trong thông báo, Trump đặc biệt chỉ trích các công việc công nghệ lương cao mà ông cho rằng đang dùng quá nhiều lao động ngoài nước Mỹ.

Tuy nhiên, tác động đối với các trường học và nhà giáo dục sẽ rất đáng kể. Theo dữ liệu từ Bộ Nội An, hơn 20.000 người làm trong môi trường giáo dục trong nước với thị thực H-1B — nhóm nghề nghiệp phổ biến thứ ba của chương trình này.

Cựu TT Obama ủng hộ ứng cử viên thống đốc VA Abigal Spanberger

Cựu Tổng thống Barack Obama tuyên bố ủng hộ bà Abigail Spanberger, cựu dân biểu đảng Dân Chủ trong cuộc đua giành chức thống đốc Virginia, theo NBC News. Ông Obamaxuất hiện trong hai quảng cáo mới cho chiến dịch tranh cử của bà.

“Các cuộc bầu cử ở Virginia là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất cả nước trong năm nay,” ông Obama nói trong cả hai video quảng cáo, được chia sẻ đầu tiên với NBC News, tập trung vào nền kinh tế và quyền phá thai. Trong đó, ông nói thêm, “mỗi lá phiếu đều có giá trị.”

Cựu Tổng Thống Obama đã thắng Virginia hai lần, lần đầu tiên là 6%vào năm 2008 và sau đó là 4% vào năm 2012.

Cùng với New Jersey, Virginia là một trong hai tiểu bang tổ chức các cuộc đua giành chức thống đốc trong năm nay. Một năm sau cuộc bầu cử năm 2024, cả hai cuộc đua sẽ được theo dõi sát sao như những chỉ báo về phản ứng của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump và hướng đi chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Tổng thống Trump chưa “tham gia” cuộc đua bằng cách lên tiếng ủng hộ ứng cử viên của ông. Bà Spanberger đang cạnh tranh với Phó Thống đốc Đảng Cộng Hòa Earle-Sears.

Bà Spanberger luôn dẫn trước Earle-Sears trong các cuộc thăm dò dư luận và chi tiêu cho quảng cáo trên sóng truyền hình. Bà cũng có thành tích đáng nể, khi đảng kiểm soát Tòa Bạch Ốc đã thua 11 trong 12 cuộc bầu cử gần đây nhất, theo NBC.

---- Các thượng nghị sĩ Dân Chủ muốn điều tra video TSA do Noem độc diễn

Các thượng nghị sĩ Dân Chủ cáo buộc Bộ Nội An có thể đã vi phạm Đạo luật Hatch khi yêu cầu các phi trường ở Mỹ phát một video Bộ trưởng DHS Kristi Noem đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ về tác động của việc đóng cửa chính phủ.

Tin từ ABC cho biết, Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Richard Blumenthal của Connecticut đã viết trong thư gửi Bộ Nội An, trích dẫn một điều khoản trong Anti-Lobbying Act – Đạo luật Chống Vận động Hành lang.

"Điều này dường như là một sự vi phạm trắng trợn Mục 715, trong đó nêu rõ 'Không một phần nào trong số tiền được phân bổ cho đạo luật này hoặc bất kỳ đạo luật nào khác được một cơ quan hành pháp sử dụng cho mục đích, hoặc chuẩn bị, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ… chương trình chiếu phim nào có mục đích ủng hộ hoặc bác bỏ luật đang chờ Quốc Hội thông qua, ngoại trừ việc trình bày trước Quốc Hội.”

Bức thư được gửi ra sau khi có những phi trường tuyên bố từ chối phát video, viện dẫn chính sách của phi trường cấm hiển thị nội dung chính trị. Một số người trong số họ cũng chỉ ra Đạo luật Hatch.

Đạo luật Hatch hạn chế một số hoạt động chính trị của nhân viên liên bang và một số nhân viên chính quyền tiểu bang, Washington, D.C. và địa phương tham gia hoặc làm việc trong các chương trình do liên bang tài trợ. Theo Văn phòng Cố vấn Đặc biệt, hình phạt cho việc vi phạm bao gồm sa thải khỏi công việc liên bang, đình chỉ công tác không lương, giáng chức hoặc ngăn cản một đảng phái khỏi các công việc liên bang trong tối đa năm năm.

Trả lời yêu cầu bình luận của ABC News về lời kêu gọi điều tra, Trợ lý Bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin cho biết “DHS trả lời thư thông qua các kênh chính thức.”

---- Bộ trưởng Tài Chính: ‘Trump sẵn sàng gặp Tập và Hoa Kỳ sẽ không bị Trung Quốc kiểm soát’

Bộ trưởng Tài Chính Mỹ, hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười, nói rằng Tổng Thống Donald Trump sẵn sàng gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Nam Hàn vào cuối tháng này. Ông nhấn mạnh Washington không muốn leo thang tranh chấp thương mại với Bắc Kinh, theo CNBC cho biết.

Ông Bessent cho biết giới chức hai nước liên lạc với nhau hàng ngày để chuẩn bị cho cuộc gặp, và Washington không muốn tách rời với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc.

Cuối tuần vừa qua, Trung Quốc loan báo mở rộng hơn nữa các biện pháp kiểm soát xuất cảng đất hiếm, dẫn đến việc ông Trump đáp trả với đe dọa tăng thuế 100% hàng hóa Trung Quốc. Hành động của hai nhà lãnh đạo khiến thị trường tài chính và quan hệ Mỹ-Trung rơi vào hỗn loạn và dường như sắp sửa trở lại cuộc thương chiến toàn diện.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer lên tiếng hôm thứ Tư rằng các hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với xuất cảng khoáng sản đất hiếm là một “sự chiếm đoạt quyền lực chuỗi cung ứng toàn cầu.” Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nói chuyện với các phóng viên tại Bộ Tài Chính ở Washington. Bessent nói rằng hành động của Bắc Kinh là một sự khiêu khích.

Ông Bessent cho biết Hoa Kỳ sẽ “không bị Trung Quốc chỉ huy hay kiểm soát” trong bối cảnh căng thẳng thương mại hai nước ngày càng gia tăng, theo NBC.

---- Thống Đốc Illinois thắng blackjack $1.4 triệu đô la, quyên góp từ thiện

Thống đốc bang Illinois. JB Pritzker, một tỷ phú, đã mang về $1,4 triệu đô la tiền thắng cược sau khi chơi blackjack tại một sòng bạc ở Las Vegas vào năm ngoái. NBC News loan tin theo một bản sao hồ sơ thuế mới của ông.

Tin cho biết Thống Đốc Pritzker – người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ ba và có tên trong danh sách ứng viên tổng thống năm 2028, đã báo cáo thu nhập hồ sơ thuế mới nhất của ông sau kỳ nghỉ với vợ và một số bạn bè ở Las Vegas. Phát ngôn viên của ông Pritzker cho biết hôm thứ Năm rằng ông đã thắng trò chơi blackjack trong chuyến đi đó.

Thống đóc sẽ quyên góp số tiền thắng ván bài cho từ thiện, theo chiến tranh tranh cử của ông cho biết. Cũng theo chiến dịch tranh cử của ông, ông thích chơi poker, và đã thành lập một giải đấu poker từ thiện.

Ông Pritzker dự trù sẽ nói nhiều hơn về điều này cùng các vấn đề khác tại một cuộc họp báo vào cuối ngày thứ Năm 16/10.

---- New York xác nhận ca nhiễm virus chikungunya đầu tiên trong 6 năm

Sở Y tế tiểu bang New York xác nhận một trường hợp nhiễm virus Chikungunya tại Long Island hôm Thứ Tư 15/10, theo ABC. Đây là ca nhiễm virus đầu tiên được báo cáo tại New York và là cũng là lần đầu tiên ở Hoa Kỳ kể từ năm 2019, theo giới chức y tế, xét nghiệm tại Trung tâm Wadsworth của Nassau County.

Giới chức y tế cho biết một cuộc điều tra phát hiện bệnh nhân có khả năng đã nhiễm virus sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. “Mặc dù trường hợp này được phân loại là lây truyền tại địa phương dựa trên thông tin hiện tại, nhưng nguồn lây nhiễm chính xác vẫn chưa được xác định,” theo ABC.

Chikungunya là một bệnh do muỗi đốt, phổ biến nhất ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, với các triệu chứng bao gồm sốt và đau khớp, đau đầu, đau cơ, sưng khớp hoặc phát ban. Nhà chức trách cho biết căn bệnh này không thể lây lan trực tiếp từ người này sang người khác và nguy cơ đối với công chúng là thấp. Bệnh hiếm khi gây tử vong và hầu hết bệnh nhân đều hồi phục trong vòng một tuần, mặc dù một số người có thể bị triệu chứng đau khớp kéo dài.

Theo Bộ Y tế tiểu bang New York, những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn bao gồm trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh vào khoảng thời gian sinh, người lớn từ 65 tuổi trở lên và những người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao, tiểu đường hoặc bệnh tim.

---- Trump xác nhận cho phép CIA hoạt động ở Venezuela

Các hoạt động của CIA ở ngoại quốc thường được giữ bí mật, nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết đã cho phép CIA thực hiện một hành động không rõ ràng ở Venezuela. Theo NBC nhận định, đây là quyết định bất thường và chưa từng có từ một vị tổng tư lệnh.

Một phóng viên hỏi Trump tại Tòa Bạch Ốc: “Tại sao ông lại cho phép CIA vào Venezuela?"

"Tôi thực sự cho phép vì hai lý do,” Trump nói. “Thứ nhất, họ đã chuyển hết tù nhân vào Hoa Kỳ.” Lý do thứ hai, Trump nói, là “buôn bán ma túy.”

"Và lý do khác là ma túy. Chúng ta có rất nhiều nguồn ma túy đến từ Venezuela,” Trump trả lời.

Ông Trump đưa ra những phát biểu rất bất thường này chỉ vài giờ sau khi tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Trump đã cho phép CIA thực hiện các hành động ám sát bí mật ở Venezuela.

CIA từ chối bình luận về báo cáo này.

Hai ngày trước, hôm Thứ Ba, Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc tấn công vào một chiếc thuyền khác ở vùng Caribe, mà ông cáo buộc là đang buôn lậu ma túy vào Hoa Kỳ. Đây là cuộc tấn công thứ năm của Mỹ nhắm vào các tàu Venezuela kể từ đầu Tháng Chín năm nay.

---- Hamas cần thêm thời gian để thu nhận hài cốt của con tin

Hamas sẽ cần thêm thời gian để thu nhận hài cốt của các con tin vẫn còn ở Gaza, theo hai cố vấn cấp cao của Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm 16/10. Tin từ NBC cho hay quân đội Israel bắt đầu chuẩn bị cho khả năng giao tranh tái diễn trong bối cảnh tang thương và phẫn nộ về sự chậm trễ trong việc trao trả những người bị bắt cóc.

Hamas đã trao trả 20 con tin còn sống vào ngày thứ Hai, theo đúng kế hoạch của Tổng thống Donald Trump. Chín trong số 28 thi thể con tin bị sát hại cho đến nay đã được tìm thấy. Một cố vấn nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng các nhà đàm phán đã đạt được thỏa thuận với Hamas "là chúng tôi sẽ đưa tất cả các con tin còn sống ra ngoài, và họ đã làm đúng như vậy.”

Một cố vấn khác cho biết việc tìm kiếm và nhận dạng thi thể trở nên khó khăn do các tòa nhà ở Gaza đã bị phá hủy sau hai năm bị Israel ném bom dữ dội. Trong các cuộc đàm phán trước khi thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin giữa Hamas và Israel được ký kết, tất cả các bên đều thừa nhận rằng việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn.

“Toàn bộ Dải Gaza đã bị san phẳng,” các cố vấn nói. “Trong thời gian ngừng bắn 72 giờ, tôi nghĩ Hamas gần như không thể huy động lực lượng, ngay cả khi họ biết, để huy động tất cả 28 thi thể và đưa họ về nhà.”

Hamas đã thừa nhận vấn đề này và cho biết hôm thứ Tư rằng các thi thể còn lại cần “những nỗ lực và thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm.”

Sáng sớm thứ Năm, Israel đã xác định được hai thi thể mới nhất được Hamas trả về.