Hôm nay,  

Sinh hoạt của Hội Tây ban cầm Cổ điển Việt-Mỹ

15/10/202517:07:00(Xem: 25)

HỘI TÂY BAN CẦM CỔ ĐIỂN VIỆT-MỸ

VIETNAMESE AMERICAN CLASSICAL GUITAR SOCIETY (VACGS)

 

Trân trọng kính mời quý vị tham dự chương trình sinh hoạt Tháng Mười năm 2025 của Hội
với phần trình diễn của

 

Cầm thủ ghi-ta cổ điển KIM CHUNG

 Screenshot 2025-10-15 165100


Vào ngày Chủ Nhật, 26 tháng 10 năm 2025, lúc 14:30

 Địa điểm: Trung tâm Founders Village, Hội trường C

17967 Bushard St, Fountain Valley, CA 92708

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

Các nhạc phẩm của Jose Merlin, Luigi Mozzani, Schubert và những ca khúc Việt Nam nổi tiếng của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Văn Chung, được chuyển soạn cho ghi-ta cổ điển bởi
Võ Tá Hân, Đỗ Đình Phương, Kim Chung.

 
oOo

Sơ lược tiểu sử cầm thủ ghi-ta cổ điển KIM CHUNG
 
KIM CHUNG vào Nhạc viện Quốc gia Sài Gòn, Việt Nam năm 15 tuổi và là học trò của các Giáo sư âm nhạc Huỳnh Hữu Đoan, Bùi Thế Dũng. Trong thời gian học tại Nhạc viện, cô đã đoạt giải thưởng “Nữ nghệ sĩ ghi-ta xuất sắc nhất” tại cuộc thi tài năng ghi-ta trẻ toàn quốc năm 1997. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2000, cô được trao học bổng theo học chương trình hậu-đại học về ghi-ta tại Nhạc viện Hoàng gia Madrid ở Tây Ban Nha (2001-2003) và trở thành giảng viên tại Nhạc viện Quốc gia Sài Gòn vào năm 2004. Cô đã phát hành 5 CD ghi-ta và xuất hiện thường xuyên trên nhiều chương trình truyền hình tại Việt Nam. Từ năm 2024, KIM CHUNG định cư tại Mỹ và hiện đang là giảng viên dạy ghi-ta tại Trường Âm nhạc Lawrenceville-Suwanee ở thành phố Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

