Bản tin cà phê sáng Thứ Tư 15/10

- Trump dọa: TQ không mua đậu nành Mỹ, thì Mỹ không bán TQ dầu ăn

- TQ mở rộng mặt trận: trừng phạt 5 công ty tại Mỹ có hãng mẹ là Nam Hàn.

- Giới trẻ lãnh đạo Cộng Hòa nhiều tiểu bang gọi người da đen là loài khỉ vượn, hăm dọa tấn công tình dục đối thủ (bao giờ Mỹ da vàng hay Mỹ gốc Việt bị xem là đười ươi?)

- Trump: chính phủ đóng cửa là cơ hội để dẹp các chương trình của Đảng Dân chủ, danh sách xóa sổ sẽ đưa ra ngày mốt

- Chương trình giáo dục trẻ em khuyết tật liên bang đã bị xóa sổ; các dân cử Virginia nổi giận

- Arizona yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên thệ nhậm chức cho Adelita Grijalva, nếu trễ 2 ngày sẽ bị kiện

- Michigan: Đại cử tri giả kháng cáo, bị Tòa Tối Cao liên bang từ chối nghe.

- Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene lại lên án Cộng Hòa: nam dân cử nhát hơn nữ dân cử vì không dám giữ ObamaCare để cứu dân nghèo, không dám đòi công bố hồ sơ Epstein

- Thuế quan của Trump, xe tăng giá: xóa sổ thị trường xe 20.000 đô la. Trung bình xe là vượt mốc 50.000 đô la

- Thủ tướng Canada: hứa bảo vệ việc làm cho công ty Stellantis để giảm áp lực từ Mỹ.

- Bank of America: doanh thu quý 3 đạt 28,1 tỷ đô la, tăng 11%

- Mỹ thu hồi visa của 6 người nước ngoài chế giễu Charlie Kirk.

- Thẩm phán Florida đã tạm thời chặn kế hoạch chuyển nhượng khu đất đắc địa cho thư viện tổng thống tương lai của Trump

- Trump dọa áp lực FIFA đưa World Cup ra khỏi các thành phố Dân Chủ như Boston, Los Angeles

- ICE bố ráp gây nguy hiểm, làm suy sụp kinh tế: Los Angeles phải tuyên bố khẩn cấp để cứu dân.

- Có 6 cách để hối lộ Trump: CLC ghi ra gần 30 ví dụ điển hình

- Những cách mà Đạo luật Bự và Đẹp của Trump siết tiền dân nghèo và bơm tiền cho người giàu từ 2026 tới năm 2034

- Israel: sẽ có các khu định cư Do Thái ở Gaza (bất chấp thỏa thuận ngừng bắn) vì Chúa cho phép như thế / Israel: 1 thi thể Hamas trao trả không phải là của bất kỳ con tin nào / Israel cắt 1/2 lời hứa cho xe lương thực vào Gaza / Còn hơn 9.100 người Palestine bị giam tại Israel / Lính Israel bắn chết 7 người Palestine bất kể ngưng bắn

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra tòa Tel Aviv về tội tham nhũng

- Mỹ lại ném bom, chìm 1 thuyền đánh cá khác ngoài khơi Venezuela, chết 6 ngư dân bị gọi là khủng bố ma túy / Tổng Thống Venezuela năn nỉ, nói không hề dính ma túy, mời Trump và tư bản Mỹ vào khai thác mỏ dầu, mỏ vàng

- TQ nói với Liên Âu: sẵn sàng đối thoại về đất hiếm, lên án Hòa Lan siết công ty Nexperia của TQ / TQ khuyên EU nên đối thoại, hợp tác

- Tây Ban Nha: Trump không có cớ đuổi Tây Ban Nha ra khỏi NATO vì 3.000 lính TBN đang giữ an ninh sườn phía đông NATO

- Cảnh sát Nam Hàn điều tra: 1 phụ nữ Nam Hàn chết tại VN gần biên giới Campuchia

- Hãng Mỹ Apple hợp tác với BYD của TQ, mở xưởng sản xuất ở VN cho nhiều sản phẩm gia dụng.

- Quận Cam, California: chàng và nàng vô tiệm ăn ở Phố Đại Hàn, bắn chết rồi tự sát.

- Đồ gỗ, nội thất từ VN và bị áp thêm thuế quan, giá tăng, dân Mỹ sẽ gánh chịu 55%.

.

.

---- Seoul: Cảnh sát Nam Hàn cho biết hôm thứ Tư rằng một phụ nữ Nam Hàn đã được tìm thấy đã chết tại Việt Nam gần biên giới Campuchia vào tuần trước trong tình huống chưa rõ ràng. Theo Đồn Cảnh sát Hyehwa ở Seoul, người phụ nữ ngoài 30 tuổi này được tìm thấy đã chết gần biên giới Việt Nam - Campuchia vào ngày 7 tháng 10/2025.

.

Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân cái chết. Thi thể của người phụ nữ được cho là đã được khám nghiệm tử thi trước khi được chuyển giao cho gia đình. Cảnh sát Nam Hàn cũng đã mở một cuộc điều tra nội bộ về vụ án sau khi nhận được đơn khiếu nại từ gia đình tang quyến. Họ được cho là đang xem xét mối liên hệ bị cáo buộc giữa người phụ nữ này và một băng đảng lừa đảo qua điện thoại.

.

---- VN hưởng lợi nhờ bắt cá hai tay: Trong một bước đi táo bạo về đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hãng Mỹ Apple đang chuyển hướng khỏi Trung Quốc và Ấn Độ, hướng đến Việt Nam, nơi hãng hiện đang chuẩn bị sản xuất một số thiết bị gia dụng hợp tác với hãng xe điện khổng lồ BYD của Trung Quốc.

.

Theo bài viết của Mark Gurman trên Bloomberg, Apple đang cố gắng khai phá một thị trường trọng điểm (TAM: Total Addressable Market, or Total Available Market, hay Tổng Thị trường Khả dụng, là tổng doanh thu triển vọng của một sản phẩm hoặc dịch vụ nếu đạt được 100% thị phần) hoàn toàn mới liên quan đến thiết bị gia dụng:

.

Apple đang nhắm đến việc thành lập một cơ sở sản xuất tại Việt Nam hợp tác với BYD. Sự hợp tác này được cho là liên quan đến một loạt thiết bị gia dụng, bao gồm:

- HomePod với màn hình 7 inch để điều khiển các thiết bị gia dụng thông minh và hoạt động như một trung tâm chỉ huy.

- Camera an ninh trong nhà.

- Robot AI để bàn có khả năng di chuyển thông qua một số động cơ và cảm biến.

- HomePod sẽ ra mắt vào năm 2026.

- Robot để bàn hiện đang được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2027.

.

Những Đau Đầu Về Chuỗi Cung Ứng Của Apple: Apple đã áp dụng một cách tiếp cận vào đầu năm nay để đối phó với cuộc chiến thương mại và thuế quan của Tổng thống Trump. Hãng đã chuyển hoạt động sản xuất iPhone chính từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Khi chính quyền Trump cũng áp đặt mức thuế nhập cảng cao hơn đối với Ấn Độ, Apple đã giành được quyền miễn trừ cho các sản phẩm của mình bằng cách cam kết đầu tư 600 tỷ đô la vào Hoa Kỳ trong vài năm tới để tạo ra một chuỗi cung ứng silicon toàn diện trong nước.

.

---- Quận Cam, California: chàng và nàng vô tiệm ăn ở Phố Đại Hàn, bắn chết rồi tự sát. Cảnh sát Quận Cam đang điều tra một vụ giết người rồi tự sát được cho là bên trong một nhà hàng thịt nướng Nam Hàn vào hôm qua, thứ Ba. Cảnh sát La Habra đã phản hồi cuộc gọi báo cáo "có tiếng súng nổ" tại nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc Gui Gui nằm trong một trung tâm thương mại tại số 1240 W. Imperial Highway ngay trước 7 giờ tối. Cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ bị thương nặng, cứu hỏa nói cả hai đều tử vong tại hiện trường.

.

"Dựa trên thông tin ban đầu, vụ việc dường như là một vụ giết người tự sát", các quan chức cảnh sát cho biết. "Hiện tại, các nhà điều tra không có dấu hiệu nào cho thấy nghi phạm nào đang bị truy nã, và không có mối đe dọa nào được biết đến đối với công chúng." Không rõ liệu những khách hàng khác của nhà hàng có chứng kiến ​​vụ việc hay không. Danh tính của các nạn nhân đang được giữ kín cho đến khi thông báo cho người thân.

.

---- Đồ gỗ, nội thất từ VN và bị áp thêm thuế quan, giá tăng, dân Mỹ sẽ gánh chịu 55%. Với mức thuế mới có hiệu lực từ hôm thứ Ba 14/10/2025 đối với đồ nội thất và gỗ xẻ, một phân tích do Goldman Sachs công bố cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang phải trả hơn một nửa chi phí thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Trong một báo cáo nghiên cứu gửi khách hàng, ngân hàng Goldman Sachs cho biết người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh chịu 55% chi phí thuế quan vào cuối năm nay. Theo phân tích của Goldman Sachs, các doanh nghiệp Mỹ sẽ gánh chịu 22% chi phí, các nhà xuất cảng nước ngoài (trong đó có VN) sẽ gánh chịu 18% và 5% sẽ được miễn thuế.

.

Báo cáo cho biết người tiêu dùng có thể phải gánh chịu 70% chi phí vào cuối năm sau. Tuy nhiên, hiện tại, các doanh nghiệp Mỹ có thể phải gánh chịu phần chi phí lớn hơn do một số mức thuế quan vừa có hiệu lực và cần thời gian để tăng giá cho người tiêu dùng và đàm phán giảm giá nhập khẩu với các nhà cung cấp nước ngoài. Vào thứ Ba, mức thuế quan mới có hiệu lực vào lúc nửa đêm. Gỗ và gỗ xẻ nhập khẩu sẽ phải chịu thêm mức thuế 10%.

.

Chi phí xây dựng nhà cũng đã tăng vọt và dự kiến ​​sẽ còn tăng cao hơn nữa với mức thuế mới đối với gỗ xẻ. Một báo cáo của UBS cho biết mức thuế mới đối với các sản phẩm gỗ có thể làm tăng thêm 1.000 đô la vào chi phí xây dựng nhà trung bình, ngoài mức thuế 8.000 đô la mà các nhà thầu xây dựng đã phải chịu trong năm nay. Tủ bếp và đồ nội thất bọc nệm sẽ phải đối mặt với mức thuế mới 25%. Các nhà thầu xây dựng và một số công ty nội thất đã cảnh báo rằng chi phí cao hơn này có thể đồng nghĩa với việc giá cả của người tiêu dùng sẽ cao hơn.

.

Các công ty sản xuất đồ nội thất trong Hoa Kỳ đã ăn mừng mức thuế mới với hàng ngoại. Theo trang thương mại Furniture Today, Hoa Kỳ đã nhập 25,5 tỷ đô la đồ nội thất vào năm 2024, tăng 7% so với năm trước. Báo cáo cho thấy Việt Nam và Trung Quốc chiếm khoảng 60% lượng hàng nhập khẩu. Trong những tháng gần đây, Trump đã áp đặt thuế quan riêng cho từng quốc gia đối với các nhà xuất khẩu đồ nội thất hàng đầu. Ví dụ, sản phẩm từ Việt Nam phải chịu mức thuế 20%, trong khi hàng nhập cảng từ Trung Quốc phải chịu mức thuế 30%.

.

Theo Cục Thống kê Lao động, giá đồ nội thất nói chung đã tăng 4,7% kể từ tháng 8 năm 2024. Giá đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đã tăng 9,5%, theo Cục Thống kê Lao động. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân của chính phủ cho thấy giá đồ nội thất đã tăng vọt 1,4% trong ba tháng kết thúc vào tháng 6, so với cùng kỳ ba tháng trước đó.

.

---- Giới trẻ lãnh đạo Cộng Hòa gọi người da đen là loài khỉ vượn, hăm dọa tấn công tình dục đối thủ... (Đọc bản tin, lại tự nghĩ: bao giờ Mỹ da vàng hay Mỹ gốc Việt bị xem là đười ươi?) Liên đoàn Quốc gia Cộng hòa Giới Trẻ (Young Republican National Federation) đã kêu gọi những người liên quan từ chức ngay lập tức sau khi Politico đưa tin về một cuộc trò chuyện hàng ngàn phát trong lãnh đạo Liên Đoàn qua nhiều tiểu bang bị rò rỉ với những nội dung phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và bạo lực.

.

“Chúng tôi vô cùng kinh hoàng trước ngôn ngữ tục tĩu và không thể tha thứ được tiết lộ trong bài báo của Politico được công bố hôm nay. Hành vi như vậy là đáng xấu hổ, không phù hợp với bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào, và hoàn toàn trái ngược với các giá trị mà phong trào của chúng tôi đại diện”, ban giám đốc Liên đoàn Quốc gia Cộng hòa Giới Trẻ cho biết trong một bài đăng trên Instagram hôm thứ Ba. “Những người liên quan phải ngay lập tức từ chức khỏi mọi vị trí trong các tổ chức Cộng hòa Trẻ tại tiểu bang và địa phương. Chúng ta phải giữ vững các tiêu chuẩn cao nhất về sự chính trực, tôn trọng và tính chuyên nghiệp.”

.

Các tin nhắn mà Politico thu thập được kéo dài hơn bảy tháng và là một phần của cuộc trò chuyện giữa các nhà lãnh đạo Cộng hòa Trẻ tại New York, Kansas, Arizona và Vermont. Theo báo cáo của Politico được công bố hôm thứ Ba, các thành viên của nhóm trò chuyện Telegram có tên “RESTOREYR WAR ROOM” đã gọi người da đen là “khỉ” và “người dưa hấu”. Họ cũng thảo luận về việc đưa các đối thủ chính trị vào phòng hơi ngạt và tấn công tình dục đối thủ trong cuộc trò chuyện, Politico đưa tin.

.

Cuộc trò chuyện cũng có những lời lẽ phân biệt chủng tộc và được cho là đã nói rằng vụ hiếp dâm là "kinh hoàng", theo báo cáo. Một quan chức Nhà Trắng nói với Politico rằng Nhà Trắng không liên quan gì đến nhóm trò chuyện này và hàng trăm nhóm đã yêu cầu Nhà Trắng ủng hộ. Báo cáo của Politico cũng được đưa ra vào thời điểm đang có những cuộc thảo luận sôi nổi về bạo lực chính trị sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, vụ sát hại một nghị sĩ Minnesota và các vụ ám sát Tổng thống Trump.

.

Gần đây, áp lực cũng gia tăng đối với ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ tại Virginia, Jay Jones, để ông rút khỏi cuộc đua sau khi các tin nhắn văn bản bị rò rỉ, trong đó ông công khai thảo luận về bạo lực nhắm vào cựu Chủ tịch Hạ viện Virginia, Todd Gilbert (Đảng Cộng hòa). Nhiều đảng viên Cộng hòa, cả trong và ngoài Virginia, đã thúc đẩy Jones rút lui, bao gồm cả Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance.

.

---- Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cho biết việc chính phủ đóng cửa đang diễn ra là cơ hội để đóng cửa "các chương trình của Đảng Dân chủ mà chúng ta muốn đóng cửa hoặc không bao giờ muốn xảy ra. Đảng Dân chủ đang bị tiêu diệt vì chúng ta đang đóng cửa các chương trình của Đảng Dân chủ mà chúng ta đã phản đối. Vì vậy, chúng ta đang và -- và trong nhiều trường hợp, chúng sẽ không bao giờ quay trở lại."

.

Trump nói như thế khi được hỏi về thời điểm ông sẽ bắt đầu tập hợp các đảng lại với nhau để đàm phán chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa đang diễn ra. "Vì vậy, chúng ta có thể làm những điều mà trước đây chúng ta không thể làm. Vì vậy, chúng ta đang đóng cửa các chương trình của Đảng Dân chủ mà chúng ta muốn đóng cửa hoặc không bao giờ muốn xảy ra. Và bây giờ chúng ta đang đóng cửa chúng, và chúng ta sẽ không để chúng quay trở lại."

.

Trump cho biết danh sách các chương trình sẽ bị cắt giảm dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày mốt, tức thứ Sáu. Sau đó, Trump đã làm rõ rằng các chương trình của Đảng Dân chủ bao gồm những điều "mà chúng tôi không đồng tình", nhưng không đưa ra bất kỳ ví dụ cụ thể nào. Trump cho biết "các chương trình của Đảng Cộng hòa" sẽ không bị chấm dứt.

.

---- Thực tế, chương trình giáo dục trẻ em khuyết tật đã bị xóa sổ mấy ngày qua. Một đợt sa thải mới tại Bộ Giáo dục đang làm suy yếu một cơ quan vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt sa thải hàng loạt trước đây của chính quyền Trump, đe dọa gây ra sự gián đoạn mới cho học sinh và trường học trên toàn quốc trong các lĩnh vực từ giáo dục đặc biệt (giáo dục trẻ em khuyết tật) đến thực thi quyền công dân và các chương trình sau giờ học.

.

Các thành viên của Hội Phụ huynh Giáo dục Đặc biệt Quận Fairfax (SEPTA) tại Virginia đã họp bàn về những khoản cắt giảm có thể ảnh hưởng không chỉ đến trẻ em khuyết tật mà còn đến tất cả trẻ em. Phụ huynh của trẻ em khuyết tật đã bày tỏ sự lo ngại về việc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách vào cuối tuần qua. Hầu hết nhân viên giám sát các chương trình giáo dục đặc biệt đã bị sa thải. “Chúng tôi đang ở tuyến đầu để đảm bảo mọi trẻ em đều có quyền được tôn trọng, chăm sóc và nhận được một nền giáo dục phù hợp”, Dân biểu tiểu bang Virginia Karen Keys-Gamarra phát biểu.

.

Chính quyền Trump đã bắt đầu sa thải 466 nhân viên Bộ Giáo dục vào thứ Sáu trong bối cảnh các đợt sa thải hàng loạt trên khắp chính phủ nhằm gây áp lực lên các nhà lập pháp Dân chủ về việc đóng cửa chính phủ liên bang. Việc sa thải này sẽ cắt giảm gần 1/5 lực lượng lao động của cơ quan và khiến quy mô của cơ quan này giảm xuống còn chưa đến một nửa khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

.

Việc cắt giảm này nằm trong kế hoạch rộng hơn của Trump nhằm đóng cửa Bộ Giáo dục và phân chia hoạt động của bộ này cho các cơ quan khác. Vào mùa hè, bộ này đã bắt đầu chuyển giao các chương trình giáo dục người lớn và lực lượng lao động cho Bộ Lao động, và trước đó cho biết đang đàm phán một thỏa thuận để chuyển giao danh mục cho vay sinh viên trị giá 1,6 nghìn tỷ đô la cho Bộ Tài chính.

.

Các quan chức của Bộ chưa công bố chi tiết về việc sa thải và chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ địa phương 252, một công đoàn đại diện cho hơn 2.700 nhân viên trong các sở, cho biết thông tin từ nhân viên cho thấy việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều văn phòng trong cơ quan.

.

---- Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Arizona, Kris Mayes, một đảng viên Dân chủ, đã yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa-La.) hãy tuyên thệ nhậm chức cho Adelita Grijalva, người đã được bầu vào Hạ viện Quốc hội vào tháng trước trong một cuộc bầu cử đặc biệt. Trong một lá thư gửi Johnson, Mayes nói rằng nếu ông không đưa ra "cam kết" trong vòng hai ngày rằng Grijalva sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay lập tức, bà sẽ "tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý" - thực chất là đe dọa sẽ kiện tụng.

.

"Ông và đội ngũ của ông đã đưa ra những câu chuyện liên tục thay đổi, không thỏa đáng và đôi khi vô lý về lý do tại sao bà Grijalva chưa tuyên thệ nhậm chức", Mayes nói trong lá thư đề ngày hôm qua, Thứ Ba. Khi được liên hệ để xin bình luận, Chủ tịch Hạ viện Johnson cho biết trong một tuyên bố do người phát ngôn của ông cung cấp: "Như tôi đã nói nhiều lần, Hạ viện sẽ tuân theo thông lệ thông thường bằng cách tuyên thệ nhậm chức cho Dân biểu đắc cử Grijalva khi Hạ viện đang trong kỳ họp lập pháp." Báo chí nói rằng Johnson muốn trì trệ áp lực đòi công bố hồ sơ ấu dâm Epstein mà nhiều người tin rằng có tên Trump, vì Tổng Thống Trump đã tuyên bố rằng ai đòi mở hồ sơ Epstein là thù địch với ông, trong khi Grijalva nói sẽ ký ngay yêu cầu công bố hồ sơ Epstein sau khi nhậm chức.

.

---- Michigan: Đại cử tri giả kháng cáo, bị Tòa Tối Cao liên bang từ chối nghe. Hôm thứ Ba, Tòa án Tối cao đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của một viên chức Cộng hòa Michigan, người đã ký một văn bản gian dối tuyên bố Tổng thống Trump đã thắng cử tổng thống ở tiểu bang Michigan năm 2020. Clifford James Frost kháng cáo rằng vụ án hình sự của Bộ trưởng Tư pháp Michigan Dana Nessel (D) chống lại ông và 15 "đại cử tri giả" khác đã bị theo đuổi một cách thiếu thiện chí và yêu cầu các thẩm phán ngăn chặn việc tiếp tục vụ án.

.

"Bộ trưởng Tư pháp Michigan đã khởi tố vụ án hình sự Michigan mà không có kỳ vọng hợp lý nào về việc đưa ra các bản án hợp lệ đối với các Đại cử tri Đảng Cộng hòa", luật sư của Frost tuyên bố trong đơn thỉnh cầu gửi lên các thẩm phán. "Bà ta làm như vậy để trả thù và/hoặc trừng phạt các Đại cử tri Đảng Cộng hòa - tất cả đều là đối thủ chính trị của Bộ trưởng Tư pháp - vì những nỗ lực bất thành của họ trong việc phản đối kết quả bầu cử", họ viết tiếp tục.

.

Tuy nhiên, tháng trước, một thẩm phán Michigan đã bác bỏ các cáo buộc chống lại Frost và 14 bị cáo khác sau khi xác định rằng tiểu bang không có đủ bằng chứng để chứng minh ý định, nghĩa là vụ án sẽ kết thúc nếu Bộ trưởng Nessel không kháng cáo phán quyết đó. Thẩm phán Quận Kristen Simmons cho rằng các bị cáo không "đủ hiểu biết hoặc tinh tế" để hiểu đầy đủ về quy trình bầu cử mà họ bị cáo buộc thao túng nhằm phá hoại chiến thắng bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Biden.

.

Bộ trưởng Nessell khi đó cho biết văn phòng của bà đang "đánh giá" quyết định kháng cáo. Văn phòng của bà đã từ bỏ quyền phản hồi đơn kiện của Frost lên Tòa án Tối cao. Michigan vào năm 2023 đã truy tố 16 đại cử tri giả đã ủng hộ Trump (trong bầu cử năm 2020), khẳng định rằng có "bằng chứng rõ ràng về một nỗ lực có tổ chức nhằm lách luật bỏ phiếu hợp lệ của hàng triệu cử tri Michigan trong một cuộc bầu cử tổng thống". Các cáo buộc sau đó đã được hủy bỏ đối với một bị cáo vì đã thú tội để hợp tác với bên công tố.

.

Kế hoạch đại cử tri thay thế dựa vào việc Phó Tổng thống Mike Pence lúc bấy giờ chứng nhận danh sách đại cử tri ủng hộ Trump tại các tiểu bang chiến trường thay vì số phiếu Đại cử tri đoàn thực sự bỏ cho Biden. Pence đã từ chối làm như vậy vào ngày 6 tháng 1/2021, cùng ngày một đám đông ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol. Các vụ án hình sự chống lại "đại cử tri giả" ở các tiểu bang khác cũng gặp phải những trở ngại tương tự.

.

Tại Arizona, vào tháng 5, một thẩm phán tiểu bang đã ra lệnh cho các công tố viên trả lại vụ án cho đại bồi thẩm đoàn. Vụ án ở Georgia, liên quan đến chính Trump, đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi tòa án tối cao của tiểu bang từ chối xem xét việc Công tố viên Quận Fulton, Fani Willis (D) bị tước tư cách do mối quan hệ tình cảm với một công tố viên hàng đầu. Vụ án ở Nevada đã bị bác bỏ, và Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ của tiểu bang đang kháng cáo. Và vụ án lật đổ kết quả bầu cử liên bang chống lại Trump đã bị bác bỏ khi ông Trump thắng cử tổng thống.

.

Vụ án hình sự ở Wisconsin chống lại hai cựu luật sư của Trump và một cựu trợ lý chiến dịch tranh cử đang được tiến hành sau khi một thẩm phán tiểu bang vào tháng 8 từ chối bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã âm mưu nộp giấy tờ giả mạo tuyên bố Trump đã thắng cử tổng thống của tiểu bang.

.

---- Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene của Georgia đã phản pháo lại những người đồng cấp Đảng Cộng hòa về phản ứng dữ dội mà bà phải đối mặt khi bất đồng quan điểm với đảng về các vấn đề nổi cộm, khi bà chỉ trích lập trường của đảng Cộng Hòa về việc đóng cửa chính phủ cho đến việc đảng này đòi dìm hồ sơ liên quan đến trùm ấu dâm Jeffrey Epstein.

.

“Có rất nhiều nam giới Cộng hòa yếu đuối, và họ sợ những phụ nữ Cộng hòa mạnh mẽ hơn,” Greene nói với tờ Washington Post trong một bài báo được xuất bản hôm thứ Ba. “Vì vậy, họ luôn cố gắng gạt ra ngoài lề những phụ nữ Cộng hòa mạnh mẽ, những người thực sự muốn làm điều gì đó và thực sự muốn đạt được thành tựu.”

Trong những ngày gần đây, nữ dân biểu Georgia đã công khai chỉ trích Đảng Cộng hòa vì không đạt được một kế hoạch xoay quanh việc ngừng trợ cấp bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng ACA (còn gọi là ObamaCare). DB Greene cũng đã chia tay với lãnh đạo đảng Cộng Hòa bằng cách ký một nghị quyết lưỡng đảng nhằm buộc Bộ Tư pháp công bố hồ sơ liên quan đến Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án và đã chết trong tù vào năm 2019.

.

Bản tính thẳng thắn của bà đã vấp phải sự chỉ trích từ các đồng nghiệp Cộng hòa và những lời khen ngợi hiếm hoi từ Đảng Dân chủ. Greene cho biết bà đang làm những gì cử tri mong đợi ở bà. “Khu vực của tôi biết tôi tranh cử Quốc hội với mục đích chỉ trích đảng Cộng hòa,” Greene nói với tờ Washington Post. “Họ bỏ phiếu cho tôi vì họ đồng ý với điều đó. Khu vực của tôi không ngạc nhiên,” bà nói thêm.

.

Những phát biểu của Greene đã nhận được lời khen ngợi từ các đảng viên Dân chủ cấp cao, bao gồm Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Dân chủ-New York) và Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân chủ-New York). “Nhiều người trong chúng ta dường như thấy bà ấy đã có một vài tuần sáng suốt đến bất ngờ,” Jeffries nói với MSNBC hôm thứ Hai.

.

Một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã cáo buộc bà bỏ rơi Tổng thống Trump, mặc dù bà khẳng định mình vẫn là một người ủng hộ trung thành, dù có tư tưởng tự do, của ông. “Cho dù đó là Gaza, hay Epstein, hay giờ là khoản tín dụng ACA [Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng], bà ấy đã hoàn toàn trái ngược với Trump,” một đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện nói với tờ The Hill.

.

---- Mất thị trường xe 20.000 đô la. Với giá xe hơi đang tăng cao tại Mỹ, việc giá tem dán cửa sổ vượt mốc 50.000 đô la chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo Kelley Blue Book (KBB), giá giao dịch trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 50.000 đô la, đạt mức cao kỷ lục 50.080 đô la. KBB, một công ty con của Cox Automotive, cho biết giá xe đã tăng mạnh 2,1% so với tháng 8 và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng 3,6% trong tháng 9 là mức tăng lớn nhất trong hơn hai năm.

.

"Chúng tôi đã kỳ vọng sẽ vượt qua ngưỡng 50.000 đô la. Việc này chỉ còn là vấn đề thời gian, đặc biệt là khi xét đến mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ là xe bán tải của Ford, thường có giá trên 65.000 đô la", chuyên gia phân tích cấp cao Erin Keating của Cox Automotive cho biết trong báo cáo.

.

Trong khi đó, thị trường xe hơi giá 20.000 đô la đã "tuyệt chủng", Keating nói, khi những người mua có thu nhập thấp và quan tâm đến giá cả đang tìm kiếm thị trường xe cũ. Dữ liệu CPI gần đây nhất từ ​​tháng 8 xác nhận những gì KBB quan sát được vào tháng 9. Cục Thống kê Lao động báo cáo rằng giá xe mới tăng 0,3% trong tháng 8 và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngay cả thị trường xe cũ cũng chứng kiến ​​giá tăng, tăng 1% trong tháng và 6% so với cùng kỳ năm trước.

.

---- Mày không mua đậu nành của tao, thì tao không bán dầu ăn cho mày: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố vào Thứ Tư ngày 15 tháng 10 rằng Hoa Kỳ đang xem xét chấm dứt thương mại dầu ăn với Trung Quốc như một phần của một biện pháp trả đũa kinh tế rộng lớn hơn. Trong một tuyên bố trên nền tảng Truth của mình, Trump cáo buộc Bắc Kinh cố tình gây hại cho nông dân trồng đậu nành Mỹ bằng cách từ chối mua đậu nành của Hoa Kỳ, gọi đó là "Đạo luật Thù địch Kinh tế".

.

"Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của chúng ta và gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành của chúng ta là một Đạo luật Thù địch Kinh tế", Trump lưu ý trong tuyên bố. "Chúng tôi đang xem xét chấm dứt kinh doanh với Trung Quốc liên quan đến Dầu ăn và các yếu tố thương mại khác, như một sự trả đũa. Ví dụ, chúng tôi có thể dễ dàng tự sản xuất Dầu ăn, chúng tôi không cần phải mua từ Trung Quốc."

.

Những phát biểu của Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa hai nước về chính sách thương mại. Đậu nành là mặt hàng xuất khẩu chính của nông dân Hoa Kỳ, và Trung Quốc từ lâu đã là nước mua lớn nhất. Quyết định của Bắc Kinh giảm mua đậu nành Mỹ trong các cuộc tranh chấp thương mại trước đây đã giáng một đòn nặng nề vào nông dân, đặc biệt là ở vùng Trung Tây. Thương mại dầu ăn là một trong nhiều mặt trận kinh tế trong mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung rộng lớn, vốn được đánh dấu bằng thuế quan, các biện pháp trả đũa và các cuộc đàm phán định kỳ.

.

---- TQ trừng phạt 5 công ty tại Mỹ có công ty mẹ là Nam Hàn. Trung Quốc đã có thêm một bước đi cứng rắn trong căng thẳng thương mại đang diễn ra với Hoa Kỳ. Quốc gia này đã ghi thêm 5 công ty chi nhánh tại Hoa Kỳ của tập đoàn Hanwha Ocean của Nam Hàn vào danh sách trừng phạt. Động thái này đã khiến cổ phiếu của công ty tại Seoul giảm hơn 8% khi các nhà đầu tư phản ứng với thông báo bất ngờ này.

.

Các công ty chi nhánh tại Mỹ bị TQ trừng phạt bao gồm Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC và HS USA Holdings Corp. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các lệnh trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức. Các tổ chức và cá nhân Trung Quốc hiện bị cấm giao dịch với các công ty này. Sắc lệnh này được coi là một tín hiệu mạnh mẽ từ Bắc Kinh nhằm đáp trả các biện pháp gần đây của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến thương mại và vận tải biển.

.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington, khi cả hai nước đều có những động thái ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Các biện pháp trừng phạt đối với các công ty chi nhánh của Hanwha Ocean tại Hoa Kỳ dường như có liên quan trực tiếp đến việc công ty này tham gia vào các hoạt động đang bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra liên quan đến ngành vận tải biển Trung Quốc. Tình hình này cho thấy bản chất phức tạp và đan xen của vận tải biển toàn cầu, chính sách thương mại và kinh doanh quốc tế.

.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công ty chi nhánh của Hanwha Ocean tại Hoa Kỳ do bị cáo buộc tham gia vào các cuộc điều tra của Hoa Kỳ đối với ngành vận tải biển Trung Quốc. Tuyên bố của Trung Quốc nhấn mạnh rằng các công ty này bị hạn chế giao dịch với các tổ chức hoặc cá nhân Trung Quốc. Hậu quả trước mắt là các công ty này có thể gặp khó khăn trong việc vận hành trơn tru, đặc biệt là trong các giao dịch liên quan đến đối tác Trung Quốc. Các nhà đầu tư đã phản ứng nhanh chóng với tin tức này, với cổ phiếu của Hanwha Ocean tại Seoul giảm mạnh hơn 8%.

---- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich hôm thứ Ba đã tuyên bố rằng "sẽ có các khu định cư Do Thái ở Gaza" bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mà Israel đã ký vào tuần trước. Bộ trưởng Israel, người cũng nắm giữ một vị trí trong Bộ Quốc phòng, cho phép ông có quyền mở rộng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, tuyên bố rằng các khu định cư ở Gaza là cần thiết cho an ninh của Israel."Vì vậy, chúng tôi kiên nhẫn, nhưng chúng tôi quyết tâm, và có niềm tin, và với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ tiếp tục chuỗi chiến thắng và những phép màu lớn lao", ông Smotrich phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Sderot, miền nam Israel, theo tờ The Times of Israel. Smotrich là một trong những người ủng hộ hàng đầu việc thanh trừng người Palestine khỏi Gaza và thiết lập các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ này, một ý tưởng nhận được sự ủng hộ đáng kể trong chính phủ Israel.Mặc dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không công khai tán thành ý tưởng định cư ở Gaza, ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thanh trừng sắc tộc ở vùng lãnh thổ này, mà ông gọi là "kế hoạch Trump", dựa trên lời kêu gọi trước đây của Tổng thống Trump về việc đưa người Palestine ra khỏi Dải Gaza. Trump từng đề nghị dân Palestine rời Gaza, nhưng rồi đổi ý, nói ai muốn ở lại cũng được. Tuy nhiên, chi tiết về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn vẫn chưa được xác định. Israel và Hamas mới chỉ đồng ý bước vào giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn, điều mà Israel đã vi phạm bằng cách hạn chế viện trợ và tiếp tục sát hại người Palestine. Giai đoạn 2 sẽ bàn sau.---- Quân đội Israel cho biết hôm thứ Tư rằng thi thể được Hamas trao trả cho Israel theo thỏa thuận ngừng bắn của Tổng thống Trump không phải là của bất kỳ con tin nào được biết đến. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các xét nghiệm pháp y đã xác nhận 1 thi thể được trao trả hôm thứ Ba không trùng khớp với bất kỳ thi thể nào trong số 28 con tin được cho là đã chết ở Gaza. Tuy nhiên, thi thể của ba con tin—Tamir Nimrodi, Eitan Levy, và Uriel Baruch—đã được xác định trong số những người được trao trả trong tuần này. Tổng cộng bảy trong số 28 thi thể con tin đã chết đã được trao trả kể từ thứ Hai.Israel cắt 1/2 lời hứa cho xe lương thực vào Gaza. Theo thỏa thuận ngừng bắn mà Israel và Hamas đã ký kết, Hamas có 72 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu để trả tự do cho tất cả các con tin còn sống và tất cả hài cốt của những người bị bắt giữ Israel mà Hamas và các phe phái Palestine khác đang “sở hữu”. Thỏa thuận quy định rằng một cơ chế chia sẻ thông tin giữa Israel và Hamas sẽ được thực hiện thông qua các quốc gia trung gian và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), cơ quan đã xác nhận rằng việc tìm kiếm các thi thể sẽ mất thời gian.ICRC cho biết hôm thứ Ba rằng Hamas sẽ mất thời gian để bàn giao tất cả hài cốt, nói rằng việc tìm thấy tất cả hài cốt trong đống đổ nát sẽ là một "thách thức lớn". "Đó là một thách thức thậm chí còn lớn hơn cả việc thả những người còn sống. Đó là một thách thức lớn", người phát ngôn của ICRC, Christian Cardon, cho biết, theo Reuters. Cardon nói thêm rằng có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để tìm thấy tất cả các thi thể, và có khả năng một số thi thể sẽ không bao giờ được tìm thấy.Mặc dù gần 2.000 tù nhân Palestine đã được thả vào thứ Hai theo thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel, nhưng vẫn còn hơn 9.100 người Palestine bị giam giữ tại Israel trong điều kiện khắc nghiệt và ngày càng tồi tệ. Trong khi đó Israel chỉ cho 300 xe viện trợ lương thực vào mỗi ngày, they vì cam kết là 600 xe/ngày mới đủ nuôi dân Gaza. Ngoài việc hạn chế viện trợ, Israel cũng đã giết chết ít nhất bảy người Palestine ở Gaza vào hôm qua, thứ Ba, bao gồm sáu người ở Thành phố Gaza và một người ở thành phố Khan Younis, phía nam.---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xuất hiện tại tòa án Tel Aviv vào sáng hôm nay, thứ Tư, cho phiên điều trần mới nhất trong phiên tòa xét xử tham nhũng kéo dài của ông, phiên tòa đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực. Phiên tòa, bắt đầu vào tháng 5 năm 2020, tiếp tục hai ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị ân xá cho Netanyahu trong ba vụ án tham nhũng của ông. "Xì gà và sâm panh, ai quan tâm đến điều đó chứ?", ông Trump nói, ám chỉ đến cáo buộc nhà lãnh đạo Israel đã nhận quà đắt tiền từ các cộng sự giàu có.---- Quân đội Hoa Kỳ đã ném bom một chiếc thuyền đánh cá khác ngoài khơi bờ biển Venezuela, theo một tuyên bố của Tổng thống Trump, người đã tuyên bố, mà không đưa ra bằng chứng, rằng con thuyền này chở ma túy. Trump cũng tuyên bố rằng cuộc không kích đã tiêu diệt "sáu tên khủng bố ma túy nam", nâng tổng số người bị quân đội Hoa Kỳ hành quyết ngoài vòng pháp luật kể từ khi chiến dịch ném bom bắt đầu vào ngày 2 tháng 9 lên 27 người, mà chính phủ Venezuela nói nạn nhân chỉ là ngư dân. Chính quyền Trump chưa trình bất kỳ bằng chứng nào lên Quốc hội để chứng minh cho cáo buộc rằng những chiếc thuyền mà họ ném bom chở ma túy hoặc các nạn nhân là "những kẻ khủng bố ma túy", một thuật ngữ được sử dụng để biện minh cho các vụ giết người.Cuộc không kích mới nhất của Hoa Kỳ vào một chiếc thuyền ở vùng Caribe diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng chính quyền Trump đang xem xét ném bom Venezuela như một phần trong nỗ lực lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Chính quyền đang sử dụng các cáo buộc buôn bán ma túy làm cái cớ để thúc đẩy thay đổi chế độ ở nước này và có khả năng sẽ thực hiện hành động quân sự trực tiếp chống lại Maduro.Đáp lại áp lực, Maduro và các quan chức cấp cao của ông đã phủ nhận cáo buộc buôn bán ma túy bằng cách chỉ ra dữ liệu cho thấy phần lớn cocaine được sản xuất tại Colombia không đi qua Venezuela. Tổng thống Trump đã định hình chiến dịch quân sự trong khu vực là một phản ứng đối với các ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Mỹ do fentanyl, nhưng thực tế fentanyl không được sản xuất tại Venezuela và nó không hề đi qua quốc gia này trên đường đến Mỹ.Maduro cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Mỹ để tránh chiến tranh và được cho là đã đề nghị các công ty Mỹ tiếp cận khai thác dầu mỏ, vàng và các tài nguyên thiên nhiên khác của Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Trump gần đây đã dừng các hoạt động ngoại giao với chính phủ Venezuela và đòi thay đổi chính phủ qua bầu cử.---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến (Lin Jian) hôm thứ Tư đã bác bỏ những tuyên bố từ Liên minh Châu Âu EU rằng các biện pháp kiểm soát xuất cảng đất hiếm của Trung Quốc là "vô căn cứ" và gây ra "mối quan ngại nghiêm trọng". Ông Lâm tuyên bố rằng các biện pháp này phù hợp với luật pháp và quy định liên quan và "nhằm bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới và ổn định khu vực, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và các nghĩa vụ khác".Ông Lâm nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại về vấn đề này "để đảm bảo an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu". Ông cũng bình luận về quyết định của chính phủ Hoà Lan về việc nắm quyền kiểm soát Nexperia, một công ty do Trung Quốc sở hữu đang hoạt động tại Hoà Lan. "Trung Quốc kiên quyết phản đối việc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và các hành vi phân biệt đối xử nhắm vào các quốc gia hoặc công ty cụ thể", ông nói. à Lan lập luận rằng nhà sản xuất chip này đã thể hiện "những thiếu sót nghiêm trọng về mặt hành chính" có thể "đe dọa tính liên tục và bảo vệ tri thức và năng lực công nghệ quan trọng" ở Châu Âu.---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) hôm thứ Tư cho biết Trung Quốc và Liên minh Châu Âu EU nên cải thiện đối thoại và thúc đẩy quan hệ đối tác. "Trong hoàn cảnh hiện tại, Trung Quốc và EU nên kiên quyết hơn nữa trong việc duy trì quan hệ đối tác, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường giao tiếp, nâng cao lòng tin lẫn nhau và cùng nhau giải quyết các thách thức khác nhau", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Albares, theo tuyên bố của Bộ.Hơn nữa, Albares chỉ ra rằng "vì lợi ích của cả châu Âu và Trung Quốc, việc kiên trì đối thoại và hợp tác" là "vì lợi ích của cả châu Âu và Trung Quốc", đồng thời cho biết thêm rằng Tây Ban Nha sẵn sàng đóng "vai trò xây dựng" trong việc phát triển quan hệ EU-Trung Quốc.---- Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã phản hồi những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua, tuyên bố rằng "không còn nghi ngờ gì nữa" về cam kết của nước này đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong chuyến thăm người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, Albares nói với các phóng viên rằng Tây Ban Nha là một "đồng minh đáng tin cậy" hiện đang triển khai 3.000 quân ở "sườn phía đông [Liên Âu]" để "đảm bảo an ninh châu Âu-Đại Tây Dương", điều mà ông cho là "nền tảng cho an ninh trên bầu trời Baltic".Trump đòi đuổi Tây Ban Nha ra khỏi NATO vì xài quốc phòng ít. Những bình luận của Albares được đưa ra sau khi Trump đe dọa "trừng phạt thương mại" đối với Tây Ban Nha do Madrid từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng NATO nên xét tới khả năng "loại họ ra khỏi" liên minh vì vấn đề này.---- Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ của ông đang nỗ lực bảo vệ việc làm cho công ty Stellantis tại Brampton sau khi nhà sản xuất xe hơi này điều chỉnh kế hoạch sản xuất, một động thái mà ông cho là liên quan trực tiếp đến căng thẳng thương mại giữa Canada với Hoa Kỳ."Quyết định hôm nay là hậu quả trực tiếp của các mức thuế quan hiện tại của Hoa Kỳ và các hành động thương mại tiềm năng trong tương lai của Hoa Kỳ", ông Carney nói, đồng thời cho biết thêm rằng Stellantis vẫn phải thực hiện các cam kết với người lao động tại Ontario. Carney cho biết sự bất ổn sẽ tiếp tục cho đến khi Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) được xem xét lại. Trong thời gian chờ đợi, ông cho biết Ottawa đang đầu tư vào các chương trình nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ và củng cố nền tảng kinh tế của Canada.---- Bank of America Corp. đã công bố hôm nay, thứ Tư 15/10, rằng doanh thu trong quý 3 năm tài chính 2025 đạt 28,1 tỷ đô la, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập ròng của ngân hàng đã tăng lên 8,5 tỷ đô la trong quý được báo cáo, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,06 đô la, cũng vượt kỳ vọng của thị trường. Phản ứng: Cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 3,83% lên 52,01 đô la vào lúc 6:54 giờ sáng giờ Miền Đông Hoa Kỳ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi báo cáo được công bố."Tăng trưởng cho vay và tiền gửi mạnh mẽ, cùng với định vị bảng cân đối kế toán hiệu quả, đã mang lại thu nhập lãi ròng kỷ lục. Chúng tôi cũng chứng kiến ​​hiệu suất phí mạnh mẽ từ các mảng kinh doanh hướng đến thị trường. Khi doanh thu tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với chi phí, chúng tôi đã thúc đẩy đòn bẩy hoạt động tốt và tỷ lệ hiệu quả dưới 62%. Với sự tăng trưởng hữu cơ liên tục, mọi mảng kinh doanh đều báo cáo những cải thiện về doanh thu và lợi nhuận. Tôi cảm ơn các đồng nghiệp của chúng tôi vì một quý kinh doanh mạnh mẽ", CEO Brian Moynihan phát biểu.

.

---- Mỹ thu hồi visa của 6 người nước ngoài chế giễu Charlie Kirk. Chính quyền Trump đã thu hồi thị thực (visa) của 6 người nước ngoài bị các quan chức Hoa Kỳ cho là đã đưa ra những bình luận chế giễu hoặc xem nhẹ vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tháng trước, theo hãng tin AP. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã quyết định thu hồi thị thực của những người này sau khi xem xét các bài đăng và clip trực tuyến trên mạng xã hội về Kirk, người đã bị bắn chết khi đang phát biểu tại một đại học ở Utah vào ngày 10 tháng 9. Thông báo này được đưa ra đúng lúc Tổng thống Trump đang truy tặng ông Huân chương Tự do của Tổng thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ.

.

Tại tang lễ của Kirk vào tháng 9, Trump đã gọi ông là "anh hùng vĩ đại của nước Mỹ" và "người tử vì đạo" vì tự do. Chính quyền và những người ủng hộ đã nhắm vào những người bình luận về Kirk, dẫn đến việc sa thải hoặc kỷ luật các nhà báo, giáo viên và những người khác, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về quyền tự do ngôn luận. Sáu người nước ngoài bị thu hồi thị thực đến từ Argentina, Brazil, Đức, Mexico, Paraguay và Nam Phi. Danh tính của họ vẫn chưa được xác định.

.

---- Hôm thứ Ba, một thẩm phán Florida đã tạm thời chặn kế hoạch chuyển nhượng khu đất đắc địa ở trung tâm thành phố Miami cho thư viện tổng thống tương lai của Tổng thống Trump, theo hãng tin AP. Động thái của Thẩm phán Mavel Ruiz được đưa ra sau khi một nhà hoạt động ở Miami cáo buộc các quan chức tại một đại học địa phương đã vi phạm luật chính phủ mở của Florida khi họ tặng một lô đất rộng lớn cho tiểu bang, sau đó tiểu bang đã bỏ phiếu chuyển nhượng nó cho quỹ xây dựng thư viện theo kế hoạch. "Đây không phải là một quyết định dễ dàng", Mavel phát biểu hôm thứ Ba khi giải thích phán quyết của mình từ thẩm phán, cho rằng trường đại học đã không thông báo hợp lý cho công chúng trước cuộc bỏ phiếu tháng trước. "Đây không phải là một vụ án, ít nhất là đối với tòa án này, bắt nguồn từ chính trị", bà nói thêm.

.

Khu đất rộng gần 3 mẫu Anh là giấc mơ của một nhà phát triển và được định giá hơn 67 triệu đô la, theo đánh giá năm 2025 của công ty thẩm định bất động sản Quận Miami-Dade. Một chuyên gia bất động sản đã đặt cược rằng lô đất này - một trong những lô đất chưa phát triển cuối cùng trên đoạn đường Biscayne Boulevard mang tính biểu tượng rợp bóng cây cọ - có thể bán được với giá cao hơn hàng trăm triệu đô la. Marvin Dunn, một nhà hoạt động và biên niên sử về lịch sử người da đen địa phương, đã đệ đơn kiện lên tòa án Quận Miami-Dade trong tháng này chống lại Hội đồng Quản trị của Cao đẳng Miami Dade, một trường do tiểu bang điều hành sở hữu khu đất này. Ông cáo buộc rằng hội đồng đã vi phạm luật Sunshine Law của Florida khi không thông báo đầy đủ cho cuộc họp đặc biệt vào ngày 23 tháng 9, khi bỏ phiếu từ bỏ khu đất.

.

Một chương trình nghị sự được công bố trước cuộc họp chỉ đơn giản nêu rõ hội đồng sẽ xem xét chuyển nhượng tài sản cho một quỹ tiểu bang do Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis và Nội các Florida giám sát, nhưng không cung cấp chi tiết về phần tài sản nào đang được xem xét hoặc lý do. Không giống như mọi cuộc họp khác mà hội đồng đã tổ chức trong năm nay, cuộc họp lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 9 không được phát trực tiếp. Một tuần sau, DeSantis và các quan chức cấp cao khác của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chuyển nhượng lại khu đất, trên thực tế đã đặt khu đất này dưới sự kiểm soát của gia đình Trump khi họ chuyển nhượng nó cho quỹ dành cho thư viện của Trump. Quỹ này được điều hành bởi ba người được ủy thác: Eric Trump; chồng của Tiffany Trump, Michael Boulos; và luật sư của tổng thống James Kiley.

.

---- Tổng thống Trump hôm thứ Ba đã đe dọa sẽ gây áp lực buộc cơ quan quản lý bóng đá tước quyền đăng cai World Cup 2026 của Boston, tờ Guardian đưa tin. "Chúng tôi có thể tước quyền đăng cai của họ", Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng với Tổng thống Argentina Javier Milei, ám chỉ các trận đấu được lên lịch tại Sân vận động Gillette ở Foxborough, Massachusetts, cách Boston khoảng 22 dặm. "Thị trưởng của họ không tốt... bà ấy là người cực tả, và họ đang chiếm giữ một số khu vực của Boston. Đó là một tuyên bố khá lớn, phải không?" Những bình luận của Trump được đưa ra để đáp lại câu hỏi về vụ việc "chiếm giữ đường phố" gần đây ở Boston bị cho là liên quan đến bạo lực chống lại cảnh sát.

.

Trump cho biết nếu ông cảm thấy tình hình không an toàn, ông sẽ gọi cho chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người mà ông mô tả là một đồng minh thân cận, để yêu cầu dời địa điểm tổ chức các trận đấu. Trump cũng cho biết ông có thể tìm cách tước quyền đăng cai Thế vận hội 2028 tại Los Angeles nếu ông cảm thấy thành phố này không an toàn. Như tờ Guardian đã lưu ý, Trump không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện những hành động này, nhưng ông có thể gây áp lực lên FIFA hoặc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nếu muốn. Thực tế, ông đã nêu ý tưởng tận dụng ảnh hưởng của mình đối với IOC liên quan đến việc đăng cai Olympic tại Los Angeles, nói rằng nếu Thống đốc Gavin Newsom "không hợp tác, chúng tôi sẽ phải rất cứng rắn. ... Về vấn đề này, có lẽ tôi sẽ phải xin một loại giấy phép khác, nhưng chúng tôi sẽ làm vậy." Trump vẫn chưa gặp chủ tịch IOC mới, người được bầu vào tháng 3.

.

Nhưng mối giao tình, quan hệ đồng minh công khai giữa Trump và Infantino đã được ghi nhận rõ ràng, với việc chủ tịch FIFA thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của Trump và thậm chí còn trao cúp vô địch World Cup cho Trump để trưng bày tại Phòng Bầu dục. Ông thậm chí còn xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza, khiến nhiều người tự hỏi ông đang làm gì ở đó, theo tờ New York Times đưa tin. Trump trước đây đã từng đe dọa vị thế đăng cai World Cup của Seattle và San Francisco, chỉ trích ban lãnh đạo và an toàn công cộng của cả hai thành phố.

.

Phó chủ tịch FIFA, Victor Montagliani, đã bác bỏ những lời đe dọa đó, tuyên bố: "Đây là giải đấu của FIFA, quyền hạn của FIFA, FIFA đưa ra những quyết định đó. ... Bóng đá lớn hơn họ và bóng đá sẽ tồn tại qua chế độ, chính phủ và khẩu hiệu của họ. Đó chính là vẻ đẹp của môn thể thao của chúng ta, nó lớn hơn bất kỳ cá nhân nào và lớn hơn bất kỳ quốc gia nào."

.

---- ICE bố ráp gây nguy hiểm quá xá, Los Angeles phải tuyên bố khẩn cấp để cứu dân. Các quan chức Quận Los Angeles đã bỏ phiếu hôm thứ Ba đồng ý ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép họ có quyền hỗ trợ cho những cư dân mà họ cho là đã chịu thiệt hại về tài chính do các cuộc truy quét nhập cư liên bang đang diễn ra, theo hãng tin AP. Động thái này cho phép Hội đồng Giám sát Quận Los Angeles giảm tiền thuê nhà cho những người thuê nhà bị chậm trả tiền do chính sách đàn áp người nhập cư. Các cuộc truy quét nhập cư gia tăng trong mùa hè đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư, khiến nhiều người phải hạn chế ra ngoài. Các đặc vụ liên bang ICE đã bắt những người nhập cư không có tư cách pháp lý tại Hoa Kỳ từ các cửa hàng Home Depot, tiệm rửa xe, trạm xe buýt và trang trại. Một số công dân Hoa Kỳ cũng đã bị giam giữ. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương cũng có thể chuyển tiền của tiểu bang cho hỗ trợ pháp lý và các dịch vụ khác.

.

Văn phòng Giám sát viên Lindsey Horvath cho biết tiền thuê nhà sẽ được cung cấp cho những người nộp đơn thông qua một cổng thông tin trực tuyến sẽ được ra mắt trong vòng hai tháng. Đề xuất này cũng có thể là bước đầu tiên hướng tới lệnh hoãn trục xuất, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi một hành động riêng biệt từ các giám sát viên. Bản tuyên bố đã được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 4-1, với sự phản đối của Giám sát viên Kathryn Barger. Tuần trước, hội đồng gồm năm thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-1 để đưa tuyên bố này ra bỏ phiếu tại cuộc họp thường kỳ vào thứ Ba. Phiếu "không" duy nhất cũng đến từ Barger, người lập luận rằng các cuộc đột kích nhập cư không đáp ứng các tiêu chí của một tình trạng khẩn cấp và có thể gây bất công cho chủ nhà, những người mà bà cảnh báo có thể sẽ kiện, như họ đã làm trong thời gian tạm dừng trục xuất do COVID-19 của Los Angeles.

.

Vào cuối tháng 8, đã có hơn 5.000 vụ bắt giữ tại Los Angeles trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp. Khoảng một phần ba trong số 10 triệu cư dân của quận là người nước ngoài. Một số thành phố trong khu vực đã hủy bỏ các lễ kỷ niệm Ngày Độc lập Hoa Kỳ (4/7) và các buổi chiếu phim mùa hè khi các gia đình ở nhà do lo ngại về an toàn. "Chúng tôi có những cư dân sợ rời khỏi nhà, chúng tôi có những cử tri liên hệ với văn phòng của tôi vì người thân của họ không bao giờ trở về nhà và họ không biết liệu họ đã bị ICE bắt giữ hay bị đưa đi đâu", Hahn nói. "Chúng tôi có những gia đình rơi vào cảnh túng quẫn vì cha hoặc mẹ của họ bị bắt đi khỏi nơi làm việc và họ không có cách nào để trả tiền thuê nhà hoặc kiếm thức ăn trên bàn."

.

---- Có 6 cách để Trump ưu đãi. Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng chính quyền của ông luôn sẵn sàng đối xử ưu đãi — với một cái giá nào đó. Trung tâm Pháp lý Chiến dịch (Campaign Legal Center) đã tổng hợp gần ba mươi ví dụ điển hình nhất — một danh sách không may vẫn đang tiếp tục dài ra — về những cá nhân, công ty, nhóm lợi ích đặc biệt và chính phủ nước ngoài giàu có đã đóng góp cho lợi ích chính trị và tài chính của Trump và nhận lại những ân huệ chính thức hào phóng.

.

1. Bổ nhiệm Nội các hoặc chức vụ cao. Một số thành viên giàu có nhất trong danh sách này đã chi những khoản tiền lên đến hàng triệu đô la cho các ủy ban PAC liên kết với Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 hoặc cho quỹ nhậm chức tổng thống — một kênh nổi tiếng cho tiền đen — trong những tuần sau khi Trump tái đắc cử. Tổng thống đã bổ nhiệm nhiều nhà hảo tâm này vào một số vị trí quyền lực nhất trong chính phủ.

.

2. Chức vụ Đại sứ. Sau khi đóng góp hàng triệu đô la cho chiến dịch tranh cử tổng thống hoặc quỹ nhậm chức của Trump, Trump đã tuyên bố ý định đề cử một số nhà tài trợ siêu giàu vào các chức vụ đại sứ quan trọng, bất chấp việc họ không đủ điều kiện để đảm nhiệm những vị trí quan trọng này.

.

3. Ân xá và Giảm án. Những cá nhân bị kết án hoặc đang thụ án vì các tội nghiêm trọng được hưởng chế độ ưu đãi sau khi đóng góp chính trị cho Trump, trên thực tế là mua được tấm thẻ "ra tù miễn phí".



4. Hủy bỏ các vụ án và điều tra. Chính quyền Trump đã nhanh chóng hủy bỏ các vụ án và cuộc điều tra liên bang nhắm vào các nhà tài trợ doanh nghiệp lớn của ông, bất chấp khả năng các tập đoàn này có thể vi phạm pháp luật và gây hại cho người tiêu dùng.



5. Đặc quyền và lời hứa cho các tập đoàn. Các ngành công nghiệp đã xếp hàng để giành được sự ủng hộ của Trump trong những ngày sau cuộc bầu cử, với các công ty và giám đốc điều hành đều chi hàng triệu đô la để đảm bảo sự ủng hộ của chính quyền đối với các chính sách sẽ ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của họ.



6. Ưu đãi cho các chính phủ nước ngoài. Các chính phủ nước ngoài đang chi hàng tỷ đô la — bằng tiền mặt, đầu tư hoặc một chiếc máy bay mới — để đảm bảo một vị thế thuận lợi trong các cuộc đàm phán với chính quyền Trump.

.

---- Những cách mà Đạo luật Bự và Đẹp của Trump bơm tiền cho người giàu: Đến năm 2034, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự đoán thu nhập của 10% người có thu nhập thấp nhất sẽ giảm 3,1%, chủ yếu do việc cắt giảm ngân sách cho Medicaid và SNAP. Đây chỉ là một trong những tác động của Đạo luật Bự và Đẹp (OBBBA: One Big Beautiful Bill Act) của Trump. Nhiều điều khoản khác sẽ khiến các gia đình có thu nhập thấp bị thiệt hại trong khi các gia đình giàu có lại được hưởng lợi.

.

Đạo luật OBBBA đã phân bổ 29,9 tỷ đô la cho Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) để hỗ trợ chương trình trục xuất hàng loạt của Tổng thống Trump. Khoản tiền này sẽ giúp ICE thực hiện các vụ bắt giữ tăng cường, bất chấp tình trạng pháp lý và đóng góp của cộng đồng trong thời hạn bốn năm. Đạo luật này cũng làm tăng chi phí xin giấy phép lao động, ân xá nhân đạo và tị nạn, làm phức tạp thêm thủ tục nhập cư. Với ước tính mất gần 6 triệu việc làm, chiến lược kép này tạo ra sự mất cân bằng cho cả tăng trưởng kinh tế và sự toàn vẹn của gia đình. Ngoài ra còn có những hạn chế trong việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ do liên bang tài trợ, như Medicaid (có tên là Medi-Cal tại California) và SNAP (tem phiếu thực phẩm), vốn loại trừ người tị nạn và một số người xin tị nạn. Luật cuối cùng đã loại bỏ điều khoản ban đầu nhằm mục đích giảm phạm vi bảo hiểm Medicaid của tiểu bang đối với một số nhóm dân nhập cư.

.

Theo ước tính từ tháng 7 và tháng 8 năm 2025, từ 10 triệu đến 11,8 triệu người có thể mất bảo hiểm Medicaid do luật được đề xuất. Đạo luật này cũng đóng băng các quyền lợi SNAP, làm giảm hỗ trợ theo thời gian và hạn chế nguồn thu của tiểu bang thông qua thuế của nhà cung cấp. Điều khoản này hiện yêu cầu người thụ hưởng SNAP phải xác minh thời gian làm việc của họ và tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục giấy tờ để đủ điều kiện. Ngoài ra, việc dự luật không gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế ACA (còn gọi là ObamaCare) được dự đoán sẽ làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cho tầng lớp trung lưu, trong khi các bệnh viện nông thôn có thể bị thiệt hại nghiêm trọng về doanh thu và thậm chí phải đóng cửa. Hơn nữa, các hạn chế đối với các nhà cung cấp dịch vụ phá thai phi lợi nhuận nhận được khoản hoàn trả Medicaid sẽ cản trở việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho các gia đình có thu nhập thấp tại một số phòng khám.

.

OBBBA bãi bỏ hoàn toàn nhiều khoản tín dụng năng lượng sạch khỏi Đạo luật Giảm Lạm phát (Inflation Reduction Act), làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu và làm tăng chi phí tiện ích. Các hộ gia đình có thể phải đối mặt với thêm 305 đô la chi phí năng lượng vào năm 2035. Bằng cách đẩy nhanh việc loại bỏ các lợi ích thuế gió và mặt trời, đặt ra các hạn chế mới nghiêm ngặt đối với các tổ chức nước ngoài và buộc các công ty phải đánh giá lại chuỗi cung ứng và thời gian biểu dự án, OBBBA đã tác động bất lợi đến năng lượng tái tạo. Những thay đổi này gây ra sự gián đoạn và có thể làm giảm tổng đầu tư vào công nghệ tái tạo, dẫn đến giá điện cao hơn, mặc dù mục tiêu của chúng là khuyến khích sản xuất trong nước và an ninh năng lượng. Tín dụng Sản xuất Năng lượng Sạch (Clean Energy Production Credit) cũng đã bị cắt giảm đáng kể, hạn chế hỗ trợ cho các dự án năng lượng tái tạo mới sau năm 2027.

.

Theo phân tích, các gia đình có thu nhập thấp sẽ được hưởng lợi rất ít, trong khi nhóm 1% giàu nhất sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc cắt giảm thuế. Bắt đầu từ năm 2026, biện pháp này sẽ nâng mức miễn trừ thuế di sản và quà tặng liên bang (federal estate and gift tax exemption) lên 15 triệu đô la cho cá nhân và 30 triệu đô la cho các cặp vợ chồng. Nhờ đó, tầng lớp giàu có có thể trao cho người thừa kế khối tài sản lớn hơn mà không phải trả thuế.

.