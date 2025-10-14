Cựu Tổng Thống Barack Obama đang tham gia cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ Viện Hoa Kỳ bằng cách xuất hiện trong một quảng cáo dài 30 giây, kêu gọi cử tri California ủng hộ Pro50. (Ảnh: Việt Báo)

Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Ba 14/10

Obama bước vào ‘cuộc chiến’

Hàng loạt hãng tin, cả bảo thủ, từ chối ký quy tắc mới của Ngũ Giác Đài

Các gia đình quân nhân lo lắng về tiền lương trong bối cảnh chính phủ đóng cửa

TCPV bác bỏ nỗ lực của Alex Jones muốn lật ngược phán quyết vụ Sandy Hook

Phi trường từ chối chiếu video Kristi Noem đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ về việc chính phủ đóng cửa

Các trường học ở South Carolina: 153 học sinh chưa tiêm ngừa bệnh sởi đang phải cách ly

Instagram có những hạn chế mới đối với người dùng vị thành niên

Trump thúc đẩy hòa bình lâu dài ở Trung Đông

Vài ngày trước khi Zelenskyy gặp Trump, Nga không kích một bệnh viện ở Ukraine

Cựu Tổng Thống Barack Obama đang tham gia cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ Viện Hoa Kỳ bằng cách xuất hiện trong một quảng cáo dài 30 giây, kêu gọi cử tri California chấp thuận một đề nghị bỏ phiếu vào Tháng Mười Một, có thể bổ sung thêm năm ghế Hạ Viện do Đảng Dân Chủ nắm giữ tại California. Theo AP loan tin hôm Thứ Ba 14/10.

“Đảng Cộng Hòa muốn giành đủ số ghế trong Quốc Hội để gian lận trong cuộc bầu cử tiếp theo và nắm giữ quyền lực không bị kiểm soát trong hai năm nữa,” ông Obama nói trong quảng cáo, nhìn thẳng vào máy quay. “Bạn có thể ngăn chặn Đảng Cộng Hòa ngay lúc này.”

Thống đốc Đảng Dân Chủ Gavin Newsom đã định hình cuộc bầu cử này như một cuộc trưng cầu dân ý về mọi thứ liên quan đến Tổng Thống Trump, người không được ưa chuộng tại California, theo AP. California là nơi có số đông cư dân xu hướng tự do, bên cạnh nhóm cử tri bảo thủ của Trump. Việc bỏ phiếu cho đề nghị vẽ lại bản đồ bầu cử đang được tiến hành và kết thúc vào ngày 4/11/2025.

Dự luật 50 (Pro 50) sẽ định hình lại các khu vực bầu cử quốc hội của California với mục đích bổ sung thêm ghế cho Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội. Dự luật này được xây dựng nhằm giành quyền kiểm soát Hạ Viện của Đảng Dân chủ, nhằm bù đắp cho các động thái của Tổng thống Donald Trump tại Texas và các nơi khác nhằm giành thêm ghế cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Đảng Cộng Hòa hiện đang nắm giữ đa số 219-213 tại Hạ Viện Hoa Kỳ, với ba ghế trống.

Bên cạnh đó, khi là khách mời trong chương trình phát thanh cuối cùng của Marc Maron, cựu Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích các công ty, trường đại học và hãng luật đã ký kết hoặc điều chỉnh chính sách để phù hợp với chính quyền Trump. Ông lên án các doanh nghiệp và những người khác đã tạo điều kiện cho Tổng Thống Trump bằng cách nhượng bộ và thỏa hiệp. Ông cho rằng những tổ chức này đã đánh mất nguyên tắc khi chọn cách thỏa hiệp thay vì bảo vệ giá trị cốt lõi.

---- Hàng loạt hãng tin, cả bảo thủ, từ chối ký quy tắc mới của Ngũ Giác Đài

Các hãng tin tức bao gồm The New York Times, The Associated Press và kênh truyền hình bảo thủ như Newsmax hôm Thứ Hai cho biết họ sẽ không ký một văn bản của Bộ Quốc Phòng về các quy định báo chí mới, điều khiến chính quyền Trump có khả năng sẽ trục xuất các phóng viên của họ khỏi Ngũ Giác Đài.

Thời hạn mà Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đưa ra cho các cơ quan truyền thông phải ký là 5 giờ chiều ngày Thứ Ba 14 Tháng Mười.

Newsmax, kênh truyền hình ủng hộ chính quyền của Donald Trump, tuy bố “chúng tôi tin rằng các chính sách trong văn bản này là không cần thiết và gây khó khăn. Hy vọng Ngũ Giác Đài sẽ xem xét lại vấn đề này.”

Các cơ quan báo chí này lần lượt ra thông báo chính thức trên, cho biết chính sách của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đe dọa trừng phạt họ vì công việc đưa tin tức thường xuyên vốn được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ. Tờ Washington Post, The Atlantic và Reuters cũng công khai tham gia nhóm tuyên bố sẽ không ký. Chiều Thứ Hai, AP đã xác nhận rằng họ sẽ không ký.

“Reuters cam kết cung cấp tin tức chính xác, khách quan và độc lập,” hãng thông tấn cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi cũng kiên định tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ báo chí được Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định, nội dung thông tin và báo chí không bị hạn chế, phục vụ lợi ích công cộng mà không sợ hãi hay thiên vị. Những hạn chế mới của Ngũ Giác Đài làm xói mòn những giá trị cơ bản này."

Văn phòng của Pete Hegseth tuyên bố các phóng viên không ký vào bằng văn bản phải nộp thẻ làm việc cho Ngũ Giác Đài và dọn sạch không gian làm việc của họ vào ngày hôm sau.

Theo các quy tắc mới, dài 17 trang, “thông tin phải được một viên chức có thẩm quyền phê duyệt để công bố công khai trước khi được công bố, ngay cả khi thông tin đó không thuộc phạm trù của bí mật quốc gia.” Các phóng viên từ chối ký sẽ mất thẻ báo chí, thứ mà cho đến nay vẫn mang lại cho họ quyền làm việc ở nơi cho phép báo chí thể tác nghiệp - qua các cuộc chiến tranh và khủng hoảng quốc gia, dưới thời các chính quyền Dân Chủ và Cộng Hòa - kể từ khi Ngũ Giác Đài mở rộng cánh cửa của nó vào ngày 15/1/1943.

---- Các gia đình quân nhân lo lắng về tiền lương trong bối cảnh chính phủ đóng cửa

Bản tin của CBS News hôm Thứ Ba 14/10 cho thấy những gia đình quân nhân đang lo lắng họ không nhận được tiền lương trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Gia đình cô Naomi Pyle không chắc liệu khoản lương tiếp theo của chồng cô từ Hải Quân Hoa Kỳ có đến vào Thứ Tư này hay không. Vợ chồng cô hiện đang nuôi hai con nhỏ ở San Diego, California, đã phải vật lộn để trang trải chi phí trước khi chính phủ đóng cửa vào ngày 1/10, Pyle, 30 tuổi, chia sẻ với CBS News, đồng thời cho biết thêm rằng gia đình sẽ không thể trang trải toàn bộ chi phí nếu chồng cô không được trả lương đúng hạn.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã tìm cách xoa dịu những lo ngại này, viết trên mạng xã hội rằng chính quyền của ông đã “có được nguồn quỹ” để trả lương cho các quân nhân và chỉ đạo Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth bảo đảm việc trả lương đúng hạn vào ngày 15/10. Mặc dù tổng thống không cung cấp thêm chi tiết, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc đã nói với hãng thông tấn AP rằng họ sẽ sử dụng quỹ nghiên cứu và phát triển của Ngũ Giác Đài để trả lương cho quân nhân "trong trường hợp tình trạng thiếu hụt ngân sách tiếp tục kéo dài sau ngày 15/10.”

Tuy nhiên, đối với một số gia đình quân nhân, ngay cả khả năng mất một khoản lương là một trở ngại lớn cho họ về tiền bạc.

Cô Pyle nói với CBS News: "Chúng tôi đã sống dựa vào các khoản tiền lương định kỳ. Vì vậy điều này không giúp được gì cả". "Chúng ta phải chọn hóa đơn nào để thanh toán ngay bây giờ."

Theo một khảo sát năm 2023 của Blue Star Families, cứ 6 gia đình quân nhân tại ngũ thì có một gia đình đã gặp phải tình trạng thiếu lương thực trước khi chính phủ đóng cửa. Nhóm này cũng phát hiện ra rằng khoảng 1/3 số hộ gia đình quân nhân có tiền tiết kiệm dưới $3.000 đô la, khiến họ dễ gặp phải các trường hợp khẩn cấp về tài chính.

---- TCPV bác bỏ nỗ lực của Alex Jones muốn lật ngược phán quyết vụ Sandy Hook

Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Ba 14/10 đã bác đơn kháng cáo của Alex Jones, gạt bỏ nỗ lực nhằm lật ngược phán quyết phỉ báng trị giá $1,4 tỷ đô la mà tòa án cấp dưới đã tuyên vì những bình luận sai sự thật về vụ thảm sát trường học Sandy Hook năm 2012.

Tin từ CNN cho biết, người theo chủ thuyết âm mưu cự hữu Alex Jones đã phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng sau khi bồi thẩm đoàn ở Connecticut và Texas tuyên bố ông ta phải chịu trách nhiệm về những lời phỉ báng dối trá của ông ta về vụ thảm sát, trong đó 20 học sinh lớp Một và sáu giáo viên đã thiệt mạng. Alex Jones đã nhiều lần cố gắng ngăn chặn việc bán mạng xã hội cực hữu của mình, Infowars, để bồi thường những thiệt hại đó.

Trong một đơn kháng cáo khẩn cấp khác mà ông ta đệ trình lên TCPV tuần trước, Alex Jones cho biết Inforwars của mình có trung bình 30 triệu người nghe hàng ngày. Nếu không có sự can thiệp của TCPV, theo các luật sư của ông tranh tụng, "những người xem/người nghe này sẽ không chỉ bị tước mất một nguồn thông tin giá trị, mà còn có nguy cơ bị lừa dối và tổn hại nghiêm trọng bởi hoạt động của nguồn truyền thông InfoWars bởi những người có tư tưởng đối lập.”

---- Phi trường từ chối chiếu video Kristi Noem đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ về việc chính phủ đóng cửa

Một số phi trường lớn của Hoa Kỳ - bao gồm Phi Trường Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas, Phi trường Quốc tế Portland, Phi trường Quốc tế Seattle-Tacoma, Phi trường Quốc tế Charlotte Douglas và ba phi trường ở New York, từ chối phát video của Bộ Trưởng Bộ Nội An Kristi Noem, trong đó bà đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ về việc chính phủ liên bang đóng cửa.

Trong email gửi cho CNN, người phát ngôn của Port of Portland, đơn vị điều hành Phi trường Quốc tế Portland, Hillsboro và Troutdale, đã xác nhận Văn Phòng Bộ Trưởng Bộ Giao Thông đã yêu cầu hiển thị thông điệp video.

Molly Prescott, phát ngôn viên của Port of Portland, cho biết: “Chúng tôi không đồng ý chiếu video với nội dung hiện có vì chúng tôi tin rằng Đạo Luật Hatch rõ ràng cấm sử dụng tài sản công cho mục đích chính trị và truyền tải thông điệp.”

Đoạn video do Fox News thu thập đầu tiên, dự trù chiếu tại các khu vực kiểm tra an ninh, với tuyên bố của bà Noem: “Ưu tiên hàng đầu của TSA là quý khách có sự cảm giác thoải mái ở phi trường trong khi chúng tôi vẫn bảo đảm an toàn cho quý khách.”

Bà cũng cho biết: "Tuy nhiên, các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội từ chối cấp ngân sách cho chính phủ liên bang, và vì điều này, nhiều hoạt động của chúng tôi bị ảnh hưởng, và hầu hết nhân viên TSA của chúng tôi đang làm việc không lương.”

---- Instagram có những hạn chế mới đối với người dùng vị thành niên

Hôm Thứ Ba, Meta, công ty mẹ của Instagram, thông báo rằng người dùng tuổi vị thành niên sẽ nhận được nội dung trên Instagram tương tự như những gì họ có thể thấy khi xem phim trong phân loại PG-13.

Điều này là do các cài đặt nội dung mới dành cho người dùng Instagram dưới 18 tuổi sẽ tuân thủ các quy định tương tự. Theo Meta, công ty sẽ khai triển các biện pháp bảo vệ tự động mới bắt đầu từ thứ Ba và sẽ được thực hiện đầy đủ vào cuối năm nay.

"Chúng tôi hy vọng bản cập nhật này sẽ trấn an các bậc phụ huynh rằng chúng tôi đang nỗ lực để hiển thị nội dung an toàn, phù hợp với lứa tuổi trên Instagram theo mặc định, đồng thời cung cấp cho họ nhiều cách hơn để định hình sự phát triển của con mình,” công ty cho biết trong thông báo.

PG-13, một mức phân loại được sử dụng trong ngành truyền thông, cho biết cần có sự hướng dẫn của phụ huynh khi xem nội dung, đặc biệt là đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

---- Các trường học ở South Carolina: 153 học sinh chưa tiêm ngừa bệnh sởi đang phải cách ly

CBS News cho biết ít nhất 153 học sinh chưa tiêm vaccine ngừa bệnh sởi tại các trường học ở North Carolina đang bị cách ly. Việc bùng phát bệnh sởi ở North Carolina là một phần của dịch bệnh đang lan rộng hơn trên khắp Hoa Kỳ.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Năm tuần trước, quan chức y tế địa phương xác nhận những học sinh này đã tiếp xúc với người bệnh mà không có miễn dịch, khiến các em phải nghỉ học cho đến khi thời gian có thể lây truyền bệnh kết thúc.

Theo buổi họp báo, các trường học, Học viện Toàn cầu của Spartanburg County và Trường Tiểu học Fairforest, đang làm việc với Sở Y tế Công cộng North Carolina để thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Cũng hôm thứ Năm, giới chức y tế đã xác nhận trường hợp mắc sởi thứ 11 tại North Carolina trong năm nay và là trường hợp thứ tám kể từ ngày 25/9.

“Trường hợp này cho thấy trong cộng đồng đang diễn ra sự lây truyền bệnh sởi. Vùng Upstate có những trường hợp chưa được phát hiện, điều này khiến việc bảo đảm người dân đã được tiêm vaccine sởi là vô cùng quan trọng,” thông cáo từ Sở Y tế Công cộng North Carolina cho biết.

Vào Thứ Sáu cuối tuần qua, Sở Y tế đã cảnh báo công chúng trong một thông cáo báo chí rằng bệnh sởi "rất dễ lây lan,” đồng thời cho biết thêm rằng virus có thể "sống trong không khí tới hai giờ sau khi người nhiễm bệnh rời đi.” Sở cũng nhắc lại rằng vaccine sởi - thường được tiêm trong ba loại vaccine sởi – quai bị – rubella, còn gọi là vaccine MMR – là "cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi bệnh sởi.”

Bệnh sởi có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng ở phổi và não, dẫn đến các vấn đề về nhận thức, điếc hoặc tử vong. Tuy nhiên, các bác sĩ và quan chức y tế cho biết vaccine này rất an toàn và hiệu quả, theo CBS News.

---- Trump kêu gọi ân xá cho Netanyahu, nói ‘bị xúc động bởi những tràng pháo tay’

Trên Không Lực Một ngày Thứ Ba 14/10, Tổng thống Trump nói ông được truyền cảm hứng để vận động một lệnh ân xá thay mặt Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhìn thấy các nhà lập pháp Israel reo hò ủng hộ nhà lãnh đạo này sau khi các con tin bị Hamas bắt giữ được thả tự do.

Trump nói: “Tôi đã nói với [Netanyahu] rằng tôi không muốn nhắc đến lệnh ân xá, nhưng đó đã là một thời điểm hoàn hảo. Thật là đúng lúc, phải không?" Trump phát biểu trong một buổi họp báo trên chuyên cơ Không Lực Một.

“Ông ấy đã nhận được một tràng pháo tay rất nồng nhiệt, và khi họ dừng lại, tôi đã nói, ‘Tại sao các vị không ân xá cho người đàn ông này?’ Nếu ông ấy không nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt, tôi đã không làm điều đó,” Trump nói thêm về những phát biểu của mình trước Knesset ở Israel.

Trong bài phát biểu hôm Thứ Hai trước cơ quan lập pháp, Trump đã quay sang Tổng thống Israel Isaac Herzog và yêu cầu ân xá cho Netanyahu khỏi các cáo buộc nhận hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin.

“Thưa Tổng thống, tại sao ngài không ân xá cho ông ấy,” Trump nói từ bục phát biểu, quay sang ông Herzog. “Xì gà và sâm-banh, ai quan tâm chứ?" Trump nói đùa, chế giễu những chi tiết xung quanh việc Netanyahu bị cáo buộc nhận hối lộ hàng xa xỉ để đổi lấy ân huệ chính trị.

Netanyahu đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc và thường xuyên hoãn phiên điều trần cho ba vụ án, lấy lý do xung đột với lịch trình của ông ta trong bối cảnh chiến tranh Israel-Hamas.

---- Vài ngày trước khi Zelenskyy gặp Trump, Nga không kích một bệnh viện ở Ukraine

Quân đội Nga đã không kích vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine trong các cuộc tấn công vào một bệnh viện, làm bảy người bị thương. AP dẫn lời một giới chức biết hôm thứ Ba 14/10, trong bối cảnh viện trợ quân sự của châu Âu cho Kyiv giảm mạnh và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chuẩn bị yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk.

Cuộc tấn công trong đêm của Nga vào Kharkiv ở Đông Bắc Ukraine đã đánh trúng bệnh viện chính của thành phố, buộc 50 bệnh nhân phải sơ tán, người đứng đầu khu vực Oleh Syniehubov cho biết. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là các cơ sở năng lượng, Tổng Thống Zelenskyy nói, nhưng không cung cấp chi tiết về những gì đã bị tấn công.

“Mỗi ngày, mỗi đêm, Nga đều tấn công các nhà máy điện, đường dây điện và các cơ sở khí đốt (tự nhiên) của chúng tôi,” ông Zelenskyy viết trên X.

Theo AP, Tổng Thống Zelensky dự kiến ​​sẽ gặp Tổng Thống Trump tại Washington vào thứ Sáu tuần này. Các cuộc đàm phán dự trù ​​sẽ tập trung vào khả năng Mỹ cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa tinh vi, có thể đáp trả Nga.

Trump đã cảnh báo Moscow rằng ông có thể sẽ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sử dụng. Hành động này trước đây bị Washington loại trừ vì lo ngại leo thang chiến tranh, sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga.

Các cuộc tấn công tầm xa của Nga vào lưới điện của nước láng giềng là một phần của chiến dịch kể từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2/2022, nhằm vô hiệu hóa nguồn cung cấp điện của Ukraine, khiến người dân không được hưởng nhiệt và nước sạch trong mùa đông khắc nghiệt.