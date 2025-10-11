OPEC: Trữ lượng dầu Venezuela lớn nhất thế giới. Venezuela xin Trump đừng tấn công, mời các công ty Mỹ vào khai thác mỏ dầu và mỏ vàng. Trump từ chối, nói Venezuela buôn ma túy, tàu chiến Mỹ bao vây Venezuela, sẵn sàng đánh.



OPEC cho biết trữ lượng dầu của Venezuela là lớn nhất thế giới. Và do vậy, khó bình yên. Chính quyền Trump trong mấy tuần qua đã dội bom làm chìm 3 tàu cá của ngư dân Venezuela và làm chết nhiều ngư dân, mà Hoa Kỳ nói là ghe chở ma túy nhưng không đưa chứng cớ nào về ma túy. Báo New York Times và Oilprice cho biết chính phủ Venezuela đã đề nghị mở cửa cho các công ty Mỹ khai thác các mỏ dầu khí và vàng, trong khi sẽ cắt bớt các hợp đồng mỏ với Nga, Trung Quốc và Iran để chính phủ Trump không gây chiến. Trong khi đó, báo Discovery Alert của Australia cho biết nhiều chi tiết về các diễn biến bí ẩn. Bài này sẽ tổng hợp các thông tin.



Bài trên OilPrice hôm 10/10/2025 cho biết: Maduro đề nghị cung cấp dầu mỏ của Venezuela cho Trump để tránh chiến tranh với Mỹ (Maduro Offered Venezuela’s Oil to Trump to Avoid Conflict with U.S.), bài này là của phóng viên Charles Kennedy.

Chính quyền của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đã đề nghị mở cửa các dự án dầu mỏ và vàng của Venezuela cho các công ty Mỹ nhằm xoa dịu Chính quyền Trump và tránh xung đột, tờ New York Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn nhiều nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận.

Trong nhiều tháng qua, các quan chức của chính quyền Maduro đã đàm phán với các quan chức Mỹ về các đề nghị cung cấp tài nguyên thiên nhiên của Venezuela và đề xuất chấm dứt một số thỏa thuận với Iran và Nga, nhằm tránh gia tăng đối đầu với Mỹ.



Theo NYT, Maduro được cho là đã đề nghị với Chính quyền Trump rằng Venezuela sẽ mở cửa tất cả các dự án dầu mỏ và vàng của Venezuela cho các công ty Mỹ. Chính quyền Venezuela cũng sẵn sàng cung cấp các hợp đồng ưu đãi cho các công ty Mỹ, chuyển hướng xuất cảng dầu mỏ của Venezuela từ Trung Quốc sang Mỹ, và giảm các thỏa thuận năng lượng và khai khoáng với các công ty từ Iran, Trung Quốc và Nga.

Tuy nhiên, đề xuất của Maduro dường như đã bị Chính quyền Hoa Kỳ bác bỏ, theo chỉ thị của Tổng thống Trump về việc cắt đứt các nỗ lực ngoại giao với Venezuela, theo một báo cáo khác của NYT cho biết vào đầu tuần này.

Việc cắt đứt liên lạc ngoại giao trên thực tế đã giết chết một thỏa thuận tiềm năng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, theo các nguồn tin của NYT thân cận với cuộc thảo luận.



Trong những tuần gần đây, Hoa Kỳ đã điều tàu chiến đến vùng Caribe và nhắm mục tiêu vào các tàu nhỏ ngoài khơi Venezuela với cáo buộc chúng vận chuyển ma túy.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuần này đã cho phép công ty Shell và chính phủ Trinidad và Tobago khai thác và phát triển một mỏ khí đốt ngoài khơi Venezuela, dự kiến ​​cung cấp khí đốt cho Trinidad, quốc gia có đường biên giới biển với Venezuela gần mỏ này.

Bộ trưởng Tư pháp Trinidad, John Jeremie, cho biết hôm thứ Năm rằng việc Hoa Kỳ phê duyệt được cấu trúc thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên cho phép Shell và Trinidad đàm phán dự án với Venezuela và công ty dầu khí nhà nước PDVSA của nước này. Tuy nhiên, việc phê duyệt này quy định bắt buộc phải có sự tham gia của các công ty Hoa Kỳ vào quá trình phát triển dự án.

"Các công ty Hoa Kỳ phải đạt được các mục tiêu thương mại. Chúng tôi không nghĩ những mục tiêu đó khó đạt được. Chúng hoàn toàn hợp lý", Bộ trưởng Jeremie phát biểu tại một cuộc họp báo, được Reuters đưa tin.



Trong khi đó, báo Discovery Alert của Australia ngày 10/10/2025 cho biết: Đề nghị dầu mỏ trị giá 150 triệu USD của Maduro cho Trump bị từ chối ("Maduro’s $150 Million Venezuela Oil Offer to Trump Rejected").

Đề xuất dầu mỏ của Venezuela do Maduro đưa ra cho Trump: Ván cờ vua về địa chính trị ở Caribe (Maduro's Venezuela Oil Offer to Trump: Geopolitical Chess in the Caribbean): Trong những năm gần đây, một hoạt động ngoại giao có ý nghĩa địa chính trị quan trọng đã diễn ra ở Tây Bán Cầu: Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được cho là đã đưa ra một đề xuất đáng kể cho chính quyền Trump, đề nghị cho phép tiếp cận ưu đãi với trữ lượng dầu khổng lồ của đất nước này. Động thái chiến lược này đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong ngoại giao năng lượng của Venezuela, vốn trước đây ưu tiên các quan hệ đối tác với Nga, Trung Quốc và Iran.



Venezuela đã đề nghị gì về dầu mỏ với chính quyền Trump? Lời đề nghị được báo cáo từ chính phủ Maduro được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Caracas, với chính phủ Venezuela tìm cách giảm bớt áp lực ngoại giao và ngăn chặn khả năng đối đầu quân sự. Hoạt động ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh Venezuela là quốc gia nắm giữ khoảng 303,8 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh – lớn nhất thế giới theo Bản tin Thống kê Hàng năm của OPEC (OPEC's Annual Statistical Bulletin 2023) năm 2023.



Sản lượng dầu của Venezuela đã giảm mạnh trong những năm gần đây, đạt khoảng 735.000 thùng/ngày (thùng/ngày) vào tháng 9 năm 2024, theo các nguồn thứ cấp được trích dẫn trong Báo cáo Thị trường Dầu hàng tháng của OPEC (OPEC's Monthly Oil Market Report). Điều này thể hiện sự sụt giảm đáng kinh ngạc so với mức cao lịch sử hơn 3 triệu thùng/ngày vào cuối những năm 1990s, làm nổi bật cuộc khủng hoảng kinh tế mà đất nước đang phải đối mặt.

Vành đai dầu Orinoco, nơi chứa phần lớn trữ lượng của Venezuela, đặt ra những thách thức kỹ thuật độc đáo. Dầu thô loại rất nặng ở đó có độ API từ 4° đến 16°, đòi hỏi năng lực lọc tinh chuyên biệt. Những nguồn tài nguyên này đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật và đầu tư đáng kể để khai thác và chế biến – chuyên môn mà các công ty Mỹ có thể cung cấp.



Tại sao Maduro lại đề nghị dầu Venezuela cho Trump? Áp lực sống còn đối với chế độ. Chính phủ Maduro đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nhiều phía:

. Các biện pháp trừng phạt kinh tế ngày càng tăng đang tàn phá nền kinh tế Venezuela.

. Tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Caribe.

. Các hoạt động ngăn chặn của Mỹ nhắm vào các tàu gần vùng biển Venezuela.

. Việc Washington công nhận lãnh đạo phe đối lập là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

. Sự cô lập ngày càng tăng ở Tây Bán Cầu.

Sự kết hợp của những áp lực này đã tạo ra điều mà các nhà phân tích mô tả là "mối đe dọa hiện hữu" đối với chính quyền Maduro, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao bất thường.



Sự tuyệt vọng về kinh tế thúc đẩy chính sách. Sự sụp đổ kinh tế của Venezuela đã thảm khốc theo bất kỳ thước đo nào:

. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP đã giảm khoảng 75% từ năm 2013 đến năm 2021.

. Siêu lạm phát đạt 65.374% vào năm 2018 theo Ngân hàng Trung ương Venezuela.

. Dự trữ ngoại hối giảm từ 30 tỷ USD năm 2012 xuống còn khoảng 5,4 tỷ USD vào năm 2024.. Sản lượng dầu giảm từ 2,4 triệu thùng/ngày vào năm 2015 xuống dưới 800.000 thùng/ngày vào năm 2024.. Xuất cảng của PDVSA đã giảm 68% từ năm 2018 đến năm 2020 do các lệnh trừng phạt.Các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được thực hiện vào tháng 1 năm 2019 đã cấm giao dịch với PDVSA và phong tỏa khoảng 7 tỷ USD tài sản. Với nguồn sống kinh tế của đất nước - sản xuất dầu mỏ - bị hạn chế nghiêm trọng, chính phủ của Maduro đã tìm kiếm một giải pháp thực tế thông qua ngoại giao năng lượng.Venezuela đã đưa ra những điều khoản cụ thể nào?Gói Năng lượngMặc dù các chi tiết chính xác của bất kỳ đề nghị nào đều cần được xác minh từ các nguồn chính thức, nhưng theo báo cáo, đề nghị năng lượng của Venezuela bao gồm một số thành phần quan trọng:. Ưu tiên tiếp cận các lĩnh vực dầu mỏ và vàng của Venezuela cho các công ty Mỹ.. Chuyển hướng xuất khẩu từ Trung Quốc và Nga sang thị trường Mỹ.. Giảm bớt quan hệ đối tác với các đối thủ địa chính trị của Hoa Kỳ.. Cùng phát triển các trữ lượng chưa khai thác trong Vành đai Orinoco.. Khả năng tư nhân hóa một số tài sản của PDVSA (công ty dầu khí nhà nước).Gói này sẽ đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý so với chủ nghĩa dân tộc tài nguyên và luận điệu chống Mỹ trước đây của Venezuela, làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của tình thế khó khăn mà chế độ này đang phải đối mặt.Trước khi có lệnh trừng phạt, các công ty Mỹ bao gồm Chevron, Halliburton, Schlumberger và Baker Hughes đã hoạt động rộng rãi ở Venezuela. Chevron đã duy trì sự hiện diện tại quốc gia này từ những năm 1920 thông qua nhiều giấy phép và thỏa thuận khác nhau, định vị công ty là một nhân tố tiềm năng chủ chốt trong bất kỳ mối quan hệ năng lượng mới nào.Khoáng sản chiến lược ngoài dầu mỏNgoài dầu mỏ, Venezuela còn được cho là đã đề nghị cho phép tiếp cận:. Các nhượng quyền khai thác vàng ở khu vực Essequibo đang tranh chấp.. Các mỏ nguyên tố đất hiếm chủ yếu chưa được khai thác ở phía đông nam đất nước.. Trữ lượng coltan (nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất điện tử).. Quặng bauxite để sản xuất nhôm.. Những nguồn lực bổ sung này thể hiện nỗ lực của Venezuela nhằm tận dụng tất cả các tài sản có sẵn để đảm bảo sự ổn định của chế độ.Chính quyền Trump đã phản ứng như thế nào?Sự từ chối ngoại giaoPhản ứng của chính quyền Trump được cho là không do dự:. Từ chối thẳng thừng lời đề nghị.. Chấm dứt các kênh liên lạc ngầm đã tạo điều kiện thuận lợi cho đề xuất.. Duy trì sự công nhận đối với lãnh đạo phe đối lập là chính phủ hợp pháp của Venezuela.. Tiếp tục triển khai quân sự trong khu vực Caribbean.. Duy trì chế độ trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Venezuela.Sự từ chối này cho thấy Washington không sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Maduro nếu không có sự thay đổi chính trị cơ bản ở Venezuela.Hoa Kỳ công nhận Juan Guaidó là tổng thống lâm thời của Venezuela vào ngày 23 tháng 1 năm 2019, sau khi Maduro tái đắc cử gây tranh cãi vào năm 2018. Sự công nhận này đã tạo cơ sở cho các quyết định chính sách tiếp theo liên quan đến tài nguyên của Venezuela.Ngoại lệ về năng lượng hạn chếMặc dù bị từ chối rộng rãi, Mỹ vẫn cho phép một số hợp tác năng lượng hạn chế nhất định:. Cho phép Shell và Trinidad và Tobago phát triển một mỏ khí ngoài khơi của Venezuela.. Yêu cầu sự tham gia của các công ty Mỹ trong bất kỳ dự án phát triển nào.. Duy trì các miễn trừ nhân đạo đối với một số lệnh trừng phạt nhất định.. Cho phép các giao dịch cụ thể thông qua giấy phép có thời hạn.Những ngoại lệ này phản ánh cách tiếp cận tinh tế của Washington trong việc cân bằng giữa áp lực lên chế độ Maduro và các mối quan tâm về an ninh năng lượng khu vực.Chevron đã đóng vai trò gì trong quan hệ năng lượng giữa Mỹ và Venezuela?Vị thế độc đáo của ChevronChevron duy trì vị thế đặc biệt trong quan hệ Mỹ - Venezuela:. Công ty dầu khí phương Tây hoạt động lâu nhất tại Venezuela (từ những năm 1920).. Nắm giữ cổ phần đáng kể trong các liên doanh với PDVSA.. Được định vị là cầu nối tiềm năng giữa Washington và Caracas.. Duy trì hoạt động thông qua các giấy phép hạn chế bất chấp các lệnh trừng phạt rộng hơn.Chevron nắm giữ cổ phần trong các liên doanh bao gồm Petropiar (30% cổ phần), Petroboscan (39,2% cổ phần) và các liên doanh khác ở Venezuela. Sự hiện diện kéo dài hàng thế kỷ của công ty đã khiến nó trở thành kênh dẫn tự nhiên cho bất kỳ sự bình thường hóa tiềm năng nào trong quan hệ năng lượng.Trạng thái giấy phép dao động. Giấy phép hoạt động của Chevron thay đổi theo diễn biến ngoại giao:. Giấy phép chỉ giới hạn cho các hoạt động bảo trì vào năm 2019.. Tạm thời mở rộng vào năm 2023 để cho phép sản xuất hạn chế.. Lại bị hạn chế sau cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Venezuela.Được phục hồi một phần trong bối cảnh các cân nhắc chính sách thay đổi.Tháng 11 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) đã cấp Giấy phép Chung số 41 cho phép Chevron hoạt động hạn chế để sản xuất và xuất cảng dầu thô Venezuela. Theo giấy phép này, sản lượng của Chevron tại Venezuela đạt khoảng 150.000 thùng/ngày vào năm 2023. Bộ Tài chính đã sửa đổi giấy phép của Chevron nhiều lần, với Giấy phép chung 41 bị thu hồi và cấp lại có giới hạn dựa trên các diễn biến ngoại giao.

Những thay đổi này phản ánh việc chính quyền sử dụng sự hiện diện của Chevron như một đòn bẩy ngoại giao hơn là một cân nhắc thuần túy về thương mại.



Đề xuất dầu mỏ của Venezuela phù hợp với địa chính trị năng lượng toàn cầu như thế nào?

Cạnh tranh năng lượng toàn cầu

Lời đề nghị của Venezuela được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt về tài nguyên năng lượng:

. Mỹ theo đuổi an ninh năng lượng thông qua sản xuất trong nước và các nhà cung cấp thân thiện.

. Các khoản đầu tư chiến lược của Trung Quốc vào các quốc gia giàu tài nguyên đang phải đối mặt với áp lực từ phương Tây.

. Việc Nga sử dụng quan hệ đối tác năng lượng để xây dựng các liên minh địa chính trị.

. Các nhà sản xuất Trung Đông muốn duy trì thị phần.

Bối cảnh toàn cầu này đã khiến trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela—trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới với khoảng 303 tỷ thùng—trở thành một phần thưởng địa chính trị quan trọng.

Theo Cơ sở dữ liệu tài chính Trung Quốc - Mỹ Latinh của Tổ chức Đối thoại Liên Mỹ, Trung Quốc (Inter-American Dialogue's China-Latin America Finance Database) đã đầu tư hơn 60 tỷ USD vào Venezuela thông qua các thỏa thuận đổi dầu lấy vốn kể từ năm 2007. Các công ty Trung Quốc, bao gồm CNPC và Sinopec, đã thành lập các liên doanh với PDVSA, tạo ra mối quan hệ bền chặt khó có thể tháo gỡ.

Bây giờ chính quyền Trump đòi gỉ nhiều hơn thì chưa rõ.