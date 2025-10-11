Trump áp thuế 130% đối với TQ, thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi 2 ngàn tỷ đô ngay trong ngày. Bộ Lao Động: ICE bố ráp di dân lậu, nông nghiệp Mỹ thê thảm. Nghiên cứu: nếu nông trại Mỹ mất 10% người lao động, sản lượng rau quả sẽ giảm 4,2% và doanh thu nông nghiệp giảm 5,5%



Hai bản tin trên Tạp chí Fortune Magazine hôm Thứ Bảy cho biết các trận bão kinh tế đang cùng lúc vùi dập Hoa Kỳ. Bản tin thứ nhất của Nino Paoli ghi lời nhận định trên Fox Business về cuộc thương chiến giữa Tập Cận Bình và Trump trong vài giờ đã làm bốc hơi 2 ngàn tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán vào hôm thứ Sáu, trong khi bản tin thứ nhì của Jason Ma ghi lời chính quyền Trump thú nhận rằng ICE bố ráp di dân lậu đang làm cho sản lượng nông nghiệp Mỹ giảm: ngay cả việc giảm 10% lực lượng lao động nông nghiệp cũng có thể dẫn đến sản lượng trái cây và rau quả giảm 4,2% và doanh thu nông nghiệp giảm 5,5%.



Các chuyên gia kinh tế hàng đầu cho rằng thuế quan mới của Trung Quốc được công bố trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và cuộc tranh luận về định giá AI là một "cơn bão hoàn hảo đang ập đến." Đợt áp thuế bổ sung 100% lên Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump đã xóa sổ 2 ngàn tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán vào hôm thứ Sáu và có lẽ không thể diễn ra vào thời điểm tồi tệ hơn.



Chuyên gia kinh tế trưởng Torsten Slok của Apollo Global Management cho biết hôm thứ Bảy trên Fox Business rằng một cuộc chiến thương mại có khả năng tái diễn có nguy cơ làm bùng phát sự bất ổn trên thị trường, trong khi nỗi lo về bong bóng AI làm dấy lên nghi ngờ về định giá cổ phiếu và việc chính phủ liên bang đóng cửa dường như có thể kéo dài đến hết tháng Mười. "Đây gần như là một cơn bão hoàn hảo đang ập đến", ông cảnh báo.

Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu rằng các đợt sa thải hàng loạt công chức liên bang đã bắt đầu và tổng số có thể lên tới hơn 4.000 người (con số từ Government Executive là: 4.200 công chức bị sa thải hôm Thứ Sáu).



Slok chỉ ra rằng "Ngày Giải phóng", khi các nhà đầu tư bị sốc vào tháng Tư bởi mức thuế quan mạnh tay của Trump, đã diễn ra hơn sáu tháng trước, và thị trường đã dần quen với ý nghĩ rằng "có lẽ điều tồi tệ nhất đã qua rồi".

Thông báo về Ngày Giải phóng (đầu tháng 4/2025) đã xóa sổ hơn 6,6 nghìn tỷ đô la giá trị khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chỉ trong vòng hai ngày. Chỉ số S&P 500 đã trải qua mức giảm hai ngày lớn nhất trong lịch sử.



Giờ đây, thông báo hôm thứ Sáu của Trump, bao gồm kế hoạch tăng thuế đối với Trung Quốc lên 130% (tức là: 100% áp thuế lên mức 30% đương hữu là 130%) và áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng phần mềm của Hoa Kỳ vào tháng tới, được coi là một "bất ngờ", Slok nói hôm thứ Bảy. Mối đe dọa tăng thuế được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng thương mại dường như đã giảm bớt giữa hai nước.

Sau thông báo của Trump, S&P 500 đã giảm 2,7%, ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 10 tháng 4, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 878 điểm, khoảng 1,9%, và Nasdaq giảm 3,6%.



Slok cho biết thuế quan cần thời gian để các công ty áp dụng, nhưng tác động của một làn sóng thuế quan khác sẽ sớm xuất hiện.

"Bạn nên lường trước điều tương tự, cụ thể là lạm phát tăng cao hơn và áp lực giảm GDP", Slok nói.

Tạp chí Fortune cũng ghi nhận: Bộ Lao động của Trump lặng lẽ thừa nhận rằng chính sách siết chặt nhập cư của ông có nguy cơ gây ra "cú sốc cung" và giá cả tăng cao. Chính quyền Trump đã lặng lẽ đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về chính sách siết chặt nhập cư của tổng thống, thừa nhận rằng nó có nguy cơ gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực và người lao động Mỹ sẽ không nỗ lực đáp ứng nhu cầu lao động.



Sự thừa nhận đáng ngạc nhiên này đã bị chôn vùi trong hồ sơ nộp lên Công báo Liên bang (Federal Register) ngày 2 tháng 10/2025 để giải thích về quy định mới sẽ giảm lương theo chương trình thị thực H-2A, cho phép các công ty Hoa Kỳ tuyển dụng công dân nước ngoài làm việc tạm thời trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo báo cáo đầu tiên của tờ American Prospect, Bộ Lao động cho biết "tình trạng thiếu hụt lao động hiện tại và sắp xảy ra, vốn đã trầm trọng hơn do dòng người nhập cư bất hợp pháp gần như chấm dứt hoàn toàn, việc tăng cường thực thi luật nhập cư hiện hành và áp lực cạnh tranh toàn cầu được mô tả dưới đây, tạo ra nguy cơ thiếu hụt lương thực do cú sốc nguồn cung đủ để biện minh cho việc thực hiện ngay lập tức" quy định này.

Bộ Lao động cho biết thêm rằng việc thiếu hụt lao động không có giấy tờ và có giấy tờ "gây ra gián đoạn đáng kể đến chi phí sản xuất và đe dọa sự ổn định của sản xuất lương thực trong nước cũng như giá cả cho người tiêu dùng Hoa Kỳ".



Đồng thời, hồ sơ của Bộ Lao động cũng thừa nhận rằng người Mỹ không sẵn sàng thay thế những người lao động nông nghiệp không có giấy tờ.

Điều này diễn ra bất chấp sự suy giảm mạnh mẽ của thị trường lao động nói chung trong những tháng gần đây, khi việc tuyển dụng gần như đình trệ do chế độ thuế quan mạnh tay của Trump làm tăng chi phí và tạo ra sự bất ổn cho các doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins đã cam kết rằng lực lượng lao động nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ trở thành "100% người Mỹ" nhờ cuộc đàn áp nhập cư.



Nhưng Bộ Lao động lại có quan điểm khác.

"Ngoài ra, Bộ không tin rằng người lao động Mỹ hiện đang thất nghiệp hoặc có việc làm tạm thời sẽ sẵn sàng thay thế số lượng lớn người nước ngoài không còn nhập cảnh vào nước này, tự nguyện rời đi hoặc chọn rời khỏi lực lượng lao động do họ tự nhận thấy có khả năng bị trục xuất dựa trên tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp của mình", hồ sơ đăng trên Công báo Liên bang cho biết.

Theo Cục Điều tra Dân số, người lao động sinh ra ở nước ngoài chiếm chưa đến 19% lực lượng lao động Hoa Kỳ vào năm 2023 nhưng chiếm 38% số việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp. Hồ sơ nộp lên Công báo Liên bang cho thấy tỷ lệ này còn cao hơn, ước tính 42% lực lượng lao động nông nghiệp Hoa Kỳ không thể nhập cảnh, đối mặt với nguy cơ bị trục xuất hoặc đang rời khỏi Hoa Kỳ.



Bộ Lao động cũng thừa nhận rằng công việc nông nghiệp là một trong những nghề nghiệp đòi hỏi thể lực và nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ, đòi hỏi lao động chân tay, làm việc nhiều giờ và tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt.

Bộ này cho biết thêm rằng kinh nghiệm của họ với chương trình thị thực H-2A cho thấy "sự thiếu hụt dai dẳng và mang tính hệ thống về số lượng lao động Mỹ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện và quan tâm để thực hiện các loại công việc mà các nhà tuyển dụng nông nghiệp yêu cầu."

Bộ Lao động đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 10/2025. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính quyền nói với tờ Washington Post rằng Tổng thống Trump đang "tăng cường lực lượng lao động nông nghiệp và cải thiện các chương trình thị thực H-2A và H-2B" đồng thời "thực thi pháp luật và ưu tiên sửa đổi các chương trình mà nông dân và chủ trang trại dựa vào để sản xuất nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và năng suất nhất trên thế giới."



Giữa làn sóng phản đối từ ngành nông nghiệp và dịch vụ nhà hàng (2 ngành thuê nhiều di dân không giấy tờ), Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc đột kích nhập cư vào những người lao động này vào tháng 6 nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi quyết định.

Việc thiếu hụt lao động nhập cư là một trở ngại khác đối với nền kinh tế nông nghiệp, vốn đã chịu ảnh hưởng từ giá nông sản thấp và chi phí đầu vào cao trong ba năm qua.



Và gần đây hơn, cuộc chiến thương mại của Trump đã khiến Trung Quốc tạm dừng mua đậu nành của Hoa Kỳ, khiến các nhóm nông dân phải cầu xin chính quyền đạt được một thỏa thuận thương mại để giải phóng các đơn đặt hàng khi mùa thu hoạch bắt đầu.

Bộ Lao động đã trích dẫn các nghiên cứu cho thấy ngay cả việc giảm 10% lực lượng lao động nông nghiệp cũng có thể dẫn đến sản lượng trái cây và rau quả giảm 4,2% và doanh thu nông nghiệp giảm 5,5%.



"Các nhà tuyển dụng nông nghiệp Hoa Kỳ cần một lực lượng lao động hợp pháp và ổn định để hỗ trợ hoạt động nông nghiệp của họ, và tình trạng thiếu hụt lao động dai dẳng cùng với chi phí sản xuất tăng cao sẽ chỉ gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ, đe dọa sản xuất lương thực, đẩy giá tiêu dùng lên cao và tạo ra bất ổn ở các cộng đồng nông thôn", hồ sơ cho biết.



