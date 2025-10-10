Hôm nay,  

Vài ngày sau khi Trump hăm dọa, 4.200 công chức liên bang nhận giấy sa thải. Các dân cử Dân Chủ tố cáo Trump muốn gây đau khổ thêm cho dân. Sẽ cắt giảm thêm nữa

Theo báo Government Executive: Việc Trump cảnh báo sẽ sa thải nhân viên do đóng cửa chính phủ dẫn đến ít nhất 4.200 người bị cắt giảm tại bảy cơ quan. Nhiều khả năng sẽ có thêm các cuộc cắt giảm nhân sự liên bang (RIF) khi chính quyền Trump đang thực hiện lời đe dọa lợi dụng việc đóng cửa chính phủ để thực hiện cắt giảm nhân sự liên bang. Không chỉ phía Dân Chủ phản đối, một số dân cử Cộng Hòa cũng lên tiếng chỉ trích Trump.
 

Thượng nghị sĩ Susan Collins, Đảng Cộng hòa tiểu bang Maine, chủ tịch ủy ban phân bổ ngân sách liên bang, cho biết bà "kịch liệt phản đối" việc sa thải này.

"Việc sa thải tùy tiện dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự cần thiết để thực hiện sứ mệnh của cơ quan và cung cấp các chương trình thiết yếu, đồng thời gây tổn hại cho các gia đình ở Maine và trên khắp đất nước chúng ta", bà Collins nói.
 

Bản tin CNN chiều Thứ Sáu 10/10/2025 cho biết hơn 4.000 nhân viên liên bang đã nhận được thông báo sa thải vào hôm thứ Sáu, một phần trong nỗ lực rộng lớn của chính quyền Trump nhằm tái cấu trúc chính phủ trong thời gian chính phủ vẫn đóng cửa, theo hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu.

Hồ sơ này cung cấp thêm thông tin chi tiết về thông báo trước đó của giám đốc ngân sách của Tổng thống Donald Trump rằng chính quyền đã bắt đầu cắt giảm biên chế trên toàn chính phủ, điều đã được dự đoán từ khi ngân sách liên bang hết hạn vào ngày 1 tháng 10/2025.
 

"Các RIF đã bắt đầu", Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought đăng trên X, nhưng không nêu rõ có bao nhiêu nhân viên liên bang đã nhận được thông báo RIF - hay còn gọi là giảm biên chế. (Ghi chú: RIF: reduction in force, sa thải, cắt giảm)

Tính đến tối thứ Sáu, thông báo RIF đã được gửi đến nhân viên tại các bộ Thương mại, Giáo dục, Năng lượng, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Nhà ở và Phát triển Đô thị, An ninh Nội địa và Tài chính, theo người phát ngôn của các bộ, đại diện công đoàn và các nguồn tin trực tiếp bị ảnh hưởng.
 

Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) chứng kiến ​​số lượng cắt giảm nhân sự cao nhất, với hơn 1.000 nhân viên bị sa thải tại mỗi bộ, theo hồ sơ trong vụ kiện do hai công đoàn nhân viên liên bang đệ trình nhằm ngăn chặn việc sa thải.

Những ngày gần đây, Đảng Cộng hòa tại Quốc hội và Nhà Trắng đã đưa ra lời đe dọa cắt giảm việc làm hàng loạt khi họ tìm cách gây áp lực tối đa lên Đảng Dân chủ để giành đủ số phiếu cần thiết nhằm phá vỡ thế bế tắc tại Thượng viện và mở cửa lại chính phủ. Tuy nhiên, hơn một tuần sau khi chính phủ đóng cửa, cả hai đảng tại Lưỡng viện Quốc Hội vẫn giữ nguyên lập trường về những điều kiện cần thiết để đạt được thỏa thuận tài trợ, dù chỉ trong thời gian ngắn.


 

Sáng thứ Sáu, một phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB: Office of Management and Budget) cho biết việc sa thải sẽ là "đáng kể", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi lấy làm tiếc vì Đảng Dân chủ đã đóng cửa chính phủ và buộc người lao động phải vào tình cảnh này."

Mặc dù Nhà Trắng nhiều lần đổ lỗi cho Đảng Dân chủ tại Quốc hội vì không mở cửa lại chính phủ, nhưng việc sa thải hàng loạt trong thời gian đóng cửa này là do quyết định của Trump - chính quyền không bắt buộc phải cắt giảm việc làm khi ngân sách chính phủ hết hạn. Việc sa thải này khác với việc nghỉ phép tạm thời luôn xảy ra khi ngân sách chính phủ cạn kiệt.
 

Các đảng viên Dân chủ trên Đồi Capitol đã nhanh chóng chỉ trích hành động sa thải công chức.

“Một lần nữa: nếu Tổng thống Trump và Russ Vought (Giám đốc OMB) quyết định sa thải hàng loạt, họ CHỌN gây thêm đau khổ cho người dân. ‘Cắt giảm biên chế’ không phải là một quyền lực mới mà những kẻ ngốc này có được trong một cuộc đóng cửa chính phủ”, Thượng nghị sĩ Patty Murray của Washington, người đứng đầu nhóm phân bổ ngân sách của đảng Dân chủ tại Thượng viện, đã viết trên X. “Chúng ta không thể bị những kẻ gian này đe dọa.”

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng lập luận rằng “không ai ép buộc Trump và Vought phải làm điều này. Họ không bắt buộc phải sa thải; họ muốn làm”, gọi việc sa thải là “sự hỗn loạn có chủ ý”.

Thông tin tức thời về việc sa thải hôm thứ Sáu rất ít ỏi, Nhà Trắng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, một số cơ quan nói với CNN rằng họ đã bắt đầu thực hiện việc cắt giảm.
 

Ban đầu, chính quyền Trump hứa sẽ nhanh chóng triển khai việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang khi chính phủ bắt đầu thiếu hụt ngân sách, nhưng - như CNN đưa tin - Nhà Trắng sau đó dường như đã thay đổi chiến lược, trì hoãn việc thực hiện lâu hơn một chút khi ngày càng nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và các quan chức chính quyền Trump thừa nhận những rủi ro chính trị tiềm ẩn của hành động sa thải. Thông báo hôm thứ Sáu được đưa ra vào ngày thứ 10 của thời gian đóng cửa.
 

Một số nhân viên bị cho nghỉ việc tạm thời đã đặt câu hỏi làm thế nào họ biết mình đã bị sa thải vì họ bị hạn chế quyền truy cập vào email công việc trong thời gian đóng cửa.

Các quan chức hành chính cho biết những nhân viên bị ảnh hưởng bởi việc sa thải cũng sẽ được Bưu điện Hoa Kỳ thông báo, cơ quan này vẫn hoạt động trong thời gian chính phủ đóng cửa.

(CHICAGO, ngày 8 tháng 10, Reuters) – Một đoạn phim thu được từ camera gắn trước ngực (bodycam) viên chức Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) đã hé lộ nhiều chi tiết mâu thuẫn với thông tin của Bộ Nội An (DHS) về vụ nổ súng khiến một phụ nữ ở Chicago bị thương nặng vào tuần trước.
