Liên Âu, Đừng Quên Nhân Quyền VN

Tổ Chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm Thứ Hai đã công bố báo cáo tố cáo Hà Nội đàn áp người dân Việt Nam bằng nhiều hình thức dã man như dùng đến côn đồ, và kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu quan tâm nhiều hơn nữa đến tình trạng nhân quyền bị đàn áp tại VN, theo bản tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFI viết rằng, “Trước cuộc đối thoại nhân quyền giữa Bruxelles và Hà Nội vào tháng 12/2017, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch công bố bản phúc trình về tình trạng đàn áp tại Việt nam trong hai năm qua và đưa ra một số khuyến nghị cụ thể. HRW đã lập trang mạng danh sách 105 tù nhân chính trị tại Việt Nam hồi tháng 10.“Bản báo cáo dài 6 trang, được Human Rights Watch công bố ngày 27/11/2017, liệt kê danh sách dài các trường hợp cụ thể ai bị đàn áp, bị đánh đập như thế nào, nạn «tự tử» trong đồn công an và thái độ của công an dung túng «côn đồ».“Theo Human Rights Watch, từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng 4/2017, ít nhất 36 blogger và nhà hoạt động dân chủ bị «những người mặc thường phục tấn công». Nhiều nhà hoạt động nhân quyền bảo vệ dân oan, bảo vệ môi trường bị kết tội «vi phạm an ninh quốc gia» hoặc bị cấm xuất ngoại và sách nhiễu.“Tổ chức nhân quyền Mỹ kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu, trong cuộc đối thoại với Việt Nam, tập trung vào những nhà hoạt động bị giam tù vì lý do chính trị và chú ý đến « ba vấn đề then chốt »: tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, đi lại và lập hội, tình trạng trấn áp tự do sinh hoạt tín ngưỡng và nạn công an bạo hành.”Trong khi đó bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 28 tháng 11 cho biết về tình trạng Blogger Mẹ Nấm sắp ra toà như sau:“Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, kêu gọi phái đoàn Liên Minh châu Âu (EU) tại Việt Nam hãy dự phiên tòa xử phúc thẩm con gái bà vào ngày 30/11.“Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động nhân quyền tham gia phản kháng thảm họa cá chết biển miền Trung do Formosa gây ra, bị xử 10 năm tù giam về “tội tuyên truyền chống phá nhà nước” tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 6/2016.“Bà Lan tải thư ngỏ lên trang Facebook cá nhân hôm 28/11 gửi tới phái đoàn EU tại Việt Nam, mặc dù bà thừa nhận rằng hy vọng vào sự hiện diện của họ rất “mong manh.”“....“Phiên xử phúc thẩm Mẹ Nấm sẽ diễn ra vào sáng ngày 30/11 tại tòa án cấp cao ở Đà Nẵng. Bà Lan cho biết bà không được thông báo về phiên tòa xử con gái mình mà chỉ được biết qua các luật sư bào chữa cho con bà, trong đó có luật sư Hà Huy Sơn và Nguyễn Hà Luân.“Luật sư Nguyễn Khả Thành, người đã tiếp xúc với chị Như Quỳnh trong trại giam gần đây, cho biết bà mẹ đơn thân này sẽ tiếp tục không nhận tội như ở phiên tòa sơ thẩm.”Trong hình, Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh với giải thưởng "Phụ nữ dũng cảm quốc tế."