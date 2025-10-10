Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Sáu, 10 tháng 10





Trump Trượt Giải Nobel Hòa Bình Dù Được Đề Cử Rộng Rãi





Tổng thống Donald Trump không được trao Giải Nobel Hòa Bình 2025, dù được nhiều đồng minh Cộng Hòa, một số lãnh đạo quốc tế và chính bản thân ông tích cực vận động.

Giải năm nay thuộc về María Corina Machado – lãnh tụ đối lập dân chủ tại Venezuela – được Ủy ban Nobel Na Uy vinh danh “vì những nỗ lực bền bỉ trong việc cổ xúy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và cuộc đấu tranh không ngừng nhằm mang lại một tiến trình chuyển hóa công bằng, hòa bình từ độc tài sang dân chủ.”

Trump từ lâu vẫn nuôi tham vọng giành giải thưởng danh giá này và thường xuyên nhắc đến công lao “chấm dứt các cuộc xung đột khắp thế giới.” Song, ông cũng từng tỏ ý hoài nghi rằng Ủy ban Nobel “sẽ chẳng bao giờ” chọn mình. “Họ muốn làm gì thì làm. Tôi biết một điều: tôi không làm vì giải thưởng ấy. Tôi làm vì đã cứu được nhiều sinh mạng,” Trump nói hôm thứ Năm.

Tại Israel, diễn đàn Hostages Families Forum ra thông cáo bày tỏ sự ủng hộ: “Thành tựu kiến tạo hòa bình phi thường của Tổng thống Trump trong năm qua tự nói lên tất cả. Dù có được vinh danh hay không, điều đó không thể làm giảm ý nghĩa và tác động sâu rộng ông đã mang lại cho gia đình chúng tôi và cho hòa bình toàn cầu.”

Dù nhận được nhiều đề cử, phần lớn trong số đó đến sau thời hạn 1 tháng 2 – chỉ hơn một tuần sau khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai – nên không được tính cho giải năm nay. Văn phòng Dân biểu Claudia Tenney (New York) xác nhận bà đã gửi tên Trump từ tháng 12, đề cử ông vì vai trò trong việc ký kết Hiệp định Abraham năm 2020, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập.

Việc Ủy ban Nobel bỏ qua Trump – nhất là sau khi ông đóng vai trò trung gian giúp Israel và Hamas khởi đầu giai đoạn đầu tiên chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm – đã khiến những người ủng hộ Ông xem đây như một sự khinh miệt có chủ ý đối với lãnh đạo Hoa Kỳ, dù Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Jørgen Wathne Frydnes khi trả lời báo chí đã nói: “Chúng tôi làm việc trong một căn phòng treo đầy chân dung những người từng đoạt giải – căn phòng mang đầy những biểu tượng can đảm và liêm chính. Mọi quyết định của chúng tôi chỉ dựa theo ý nguyện của Alfred Nobel.” Đó là lời xác tín: Giải Nobel không phải dành cho người quyền thế, mà dành cho người dám hiến thân cho tự do.





Bà María Corina Machado, người từng bị cấm tranh cử, từng phải lẩn trốn vì đe dọa đến tính mạng, chính là hình ảnh của sự can đảm ấy. Trong khi nhiều lãnh tụ lớn nói về hòa bình như một khẩu hiệu chính trị, bà Machado sống vì hòa bình như một lý tưởng thiêng liêng.





Tuy vậy, trên mạng xã hội X, nhiều nhân vật thuộc phong trào MAGA bày tỏ phẫn nộ. Tài khoản “MAGA Voice” với hơn 1,3 triệu người theo dõi viết: “Một người chẳng ai biết là ai, Maria Machado, vừa thắng Giải Nobel Hòa Bình. Giải thưởng này đúng là trò hề. Ai có đầu óc đều biết Trump đáng lẽ phải được nhận. Ngay cả nếu Trump chữa được bệnh ung thư, họ vẫn sẽ không trao giải. Thật lố bịch.”





Tại Na Uy, nỗi lo bị Trump trả đũa hiện hữu không nằm ở tên người thắng cuộc, mà ở người thua: Tổng thống Donald Trump. Trên truyền thông quốc gia, tít lớn buổi sáng Thứ Sáu của đài NRK hỏi thẳng: “Liệu Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Na Uy nếu Trump không đoạt Giải Hòa Bình?” Trong khi kênh TV2 nhận xét, giải thưởng năm nay có thể bị xem như “một cú châm vào Trump”.





Trump từ lâu công khai mong đoạt giải, từng khoe về các nỗ lực “chấm dứt xung đột khắp thế giới” và nói riêng với cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng việc ông không được vinh danh sẽ là “một sự xúc phạm với nước Mỹ”.





Giáo sư Benedicte Bull, chuyên về chính trị châu Mỹ La-tinh tại Đại học Oslo, cho biết: “Thông thường, giải Hòa Bình khá ít gây tranh cãi, nhưng năm nay người ta có cảm giác sợ hãi rõ rệt ở Na Uy rằng kết quả này có thể khiến Trump trả đũa. Ông ấy rất khó đoán.”





Trong thông cáo ra chiều Thứ Sáu, Giám đốc truyền thông Bạch Ốc Steven Cheung viết: “Ủy ban Nobel đã chứng tỏ họ chọn chính trị thay vì hòa bình. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cổ xúy hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu mạng người. Ông có trái tim của một nhà nhân đạo, và không ai khác có thể dời non như ông.”



Bản thông cáo không nhắc đến Machado, người thắng giải, cũng không nói Hoa Kỳ sẽ có phản ứng gì. Các viên chức Na Uy nhấn mạnh rằng Ủy ban Nobel hoạt động độc lập với chính phủ. Báo chí trong nước loan rằng người đoạt giải đã được chọn từ đầu tuần, trước khi tin về thỏa thuận ngưng chiến ở Gaza được công bố. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia vẫn tỏ ra thận trọng. Kirsti Bergstø, lãnh tụ Đảng Tả Xã Hội liên minh với Lao Động cầm quyền, nói với The Guardian: “Tôi không chắc Trump biết Ủy ban Nobel không trực thuộc chính phủ. Khi vị tổng thống thất thường và độc đoán như thế, chúng ta phải chuẩn bị cho mọi khả năng.”





Arild Hermstad, lãnh tụ Đảng Xanh Na Uy, bình luận: “Một thỏa thuận muộn không thể xóa đi nhiều năm dung dưỡng bạo lực và chia rẽ. Giải Hòa Bình phải là kết quả của cam kết bền bỉ, chứ không phải bột phát trên mạng xã hội hay bằng đe dọa.”





Nhà bình luận Sigurd Falkenberg Mikkelsen của NRK nhận xét: “Giải năm nay phủ bóng chính trị rõ rệt vì chiến dịch công khai của Trump.”



Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa Bình Oslo, Nina Græger, nói thêm: “Tổng thống xứng đáng được ghi nhận vì nỗ lực chấm dứt chiến tranh Gaza, nhưng còn quá sớm để xem điều đó có dẫn tới hòa bình lâu dài không.” Và bà kết luận: “Ủy ban Nobel có thể xem xét lại công lao của ông ấy vào năm sau — nếu ông thật sự đạt được một nền hòa bình bền vững và thực chất ở Gaza.”

Dân Biểu Oregon Hòa Nguyễn Qua Đời Ở Tuổi 41 Sau Thời Gian Chống Chọi Với Ung Thư

Dân biểu tiểu bang Oregon Hòa Nguyễn, đại diện khu vực Đông Portland, qua đời sáng Thứ Năm 9 tháng 10 sau thời gian dài điều trị ung thư giai đoạn bốn. Bà hưởng dương 41 tuổi, theo Oregon Capital Chronicle.

Hòa Nguyễn thông báo chẩn đoán bệnh vào tháng Hai năm nay và phải tạm ngưng tham dự các phiên họp trực tiếp của Quốc hội tiểu bang trong thời gian hóa trị. Đến tháng Sáu, bà trở lại nghị trường với chiếc khẩu trang, gọi sự trở lại ấy là “một phép lạ.”

Phát ngôn viên khối Dân Chủ tại Hạ viện Oregon, Mack Smith, cho biết: “Bà Nguyễn mong được nhớ đến qua công trình xây dựng một Oregon công bằng, nhân ái, nơi mọi gia đình đều được nhìn thấy và quan tâm.”

Là con gái của gia đình tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ năm 1975, Hòa Nguyễn lớn lên tại Louisiana, sau đó chuyển đến Oregon năm 16 tuổi. Bà tốt nghiệp ngành xã hội học tại Đại học Portland State và từng làm việc trong hệ thống trường công Portland, phục vụ trong Hội đồng Giáo dục David Douglas trước khi được bầu vào Hạ viện năm 2022.

Trong Quốc hội Oregon, Hòa Nguyễn được biết đến với những chính sách về giáo dục, chăm sóc trẻ em và bảo vệ người tiêu dùng. Bà là tác giả của Dự luật 3199 nhằm nghiên cứu tình trạng học sinh vắng học, lập hội đồng cố vấn và yêu cầu Hội đồng Giáo dục tiểu bang đưa ra biện pháp khắc phục. Dự luật được Thống đốc Tina Kotek ký ban hành ngày 17 tháng Bảy.

Phát biểu hôm Thứ Năm, Thống đốc Kotek nói việc cộng tác với Hòa Nguyễn là “một vinh dự,” và rằng bà “đã cống hiến đời mình cho giáo dục công với niềm tin và lòng nhiệt thành.” Chủ tịch Hạ viện Julie Fahey cũng ghi nhận bà “luôn đặt trẻ em, thầy cô và các gia đình di dân, tị nạn vào trung tâm công việc lập pháp.”

Lãnh tụ phía Cộng Hòa Lucetta Elmer bày tỏ thương tiếc, gọi bà Nguyễn là người “giàu lòng trắc ẩn, thông minh và tận tụy với gia đình Oregon.”

Hòa Nguyễn là một trong năm dân biểu gốc Việt được bầu cùng năm 2022 – nhóm được báo chí gọi là “Phab 5,” đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất trong một cơ quan lập pháp cấp tiểu bang.

Theo văn phòng Hạ viện Oregon, chi tiết về lễ tưởng niệm sẽ được thông báo sau. Ghế dân biểu địa hạt 48 của Hòa Nguyễn, bao gồm vùng Damascus và Đông Portland, sẽ được bổ nhiệm người thay thế bởi hội đồng quận Multnomah và Clackamas từ danh sách ứng viên do đảng Dân Chủ địa phương đề cử. Nhiệm kỳ hiện tại của bà kéo dài đến tháng Giêng năm 2027.

Israel Chấp Thuận Giai Đoạn Một Của Thỏa Ước Ngưng Chiến Với Hamas Do Hoa Kỳ Bảo Trợ

Chính phủ Israel tối Thứ Năm đã thông qua giai đoạn đầu của thỏa thuận ngưng chiến với Hamas, một phần trong kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến hai năm ở Dải Gaza. Thỏa thuận này mở đường cho việc trao đổi con tin Israel còn bị giam giữ với khoảng 2.000 tù nhân Palestine đang bị cầm giữ tại Israel.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo sau phiên họp toàn thể nội các: “Chính phủ nay đã phê chuẩn khuôn khổ cho việc trả tự do toàn bộ con tin – gồm cả những người còn sống và đã chết.” Cuộc biểu quyết diễn ra sau khi các phái đoàn Israel và Hamas đạt được đồng thuận tại Ai Cập, dưới sự trung gian của Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump gọi đây là “một bước đột phá trọng đại ở Trung Đông – điều mà nhiều người tưởng không thể thực hiện được.” Ông cho hay việc trao trả 20 con tin còn sống có thể diễn ra ngay Thứ Hai hoặc Thứ Ba tới, trong khi việc thu hồi thi hài 28 người đã chết có thể kéo dài do nhiều người bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại Gaza.

Theo kế hoạch, lực lượng Israel sẽ rút khỏi các vị trí gần Gaza City nhưng vẫn duy trì hiện diện trong dải đất này, trong khi Hamas bắt đầu đưa con tin ra trao trả. Một ủy ban quốc tế do viên chức Israel Gal Hirsch phụ trách sẽ được lập để tìm kiếm hài cốt các con tin chưa xác định.

Đổi lại, Israel sẽ trả tự do gần 2.000 tù nhân Palestine, trong đó có những người bị kết án giết người hoặc bị giam không qua xét xử trong thời chiến. Trump dự trù công du Ai Cập và Israel cuối tuần này, theo lời mời của Netanyahu để phát biểu trước Quốc hội Israel.

Vì Israel và Hamas không liên lạc trực tiếp, tiến trình đàm phán được thực hiện qua đặc sứ Trung Đông của Trump là Steve Witkoff, con rể Jared Kushner và các trung gian từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc thương thuyết kéo dài suốt đêm tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Hồng Hải.

Sau hai năm đổ máu, phần lớn dân chúng ở cả Israel lẫn Palestine đón nhận tin ngưng chiến trong tâm trạng nhẹ nhõm và hy vọng. Nhiều người tại Tel Aviv đã đổ ra Quảng trường Con Tin mừng tin hòa bình, trong khi tại Gaza, hàng ngàn người tản cư vẫn sống trong lều tạm dưới mưa. “Tôi không biết nên vui mừng vì điều gì sau bao nhiêu máu đổ và người thân mất đi,” Abu Ahmed Eid, một cư dân Gaza, nói với NPR. Ông cho biết mình đã mất 150 thân nhân trong các trận oanh kích.

Tại Israel, Rotem Cooper – người có cha chết trong lúc bị Hamas giam – nói rằng Netanyahu đã trì hoãn các cuộc thương lượng trước đây khiến cơ hội cứu sống cha ông bị bỏ lỡ. Cooper bày tỏ biết ơn Trump vì đã thúc đẩy thỏa thuận lần này.

Căng Thẳng Giữa Chính Quyền Trump Và Giới Tư Pháp Leo Thang





Quan hệ giữa chính phủ Donald Trump và giới tư pháp đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đe dọa làm suy giảm uy tín của chính quyền trong các tòa án liên bang, theo giới chuyên môn pháp lý nhận định.

Trong tuần qua, một loạt phán quyết đã khiến Bạch Ốc nổi giận: tại Oregon, thẩm phán Karin J. Immergut – do chính Trump bổ nhiệm – tuyên bố việc ông điều Vệ Binh Quốc Gia đến Portland là “hoàn toàn tách rời thực tế.” Ở Tennessee, một thẩm phán do Obama bổ nhiệm cho phép bị cáo Kilmar Abrego García tiếp tục vụ kiện hiếm hoi về “truy tố mang tính trả đũa.” Còn tại Chicago, thẩm phán April M. Perry – người do Joe Biden bổ nhiệm – cho biết bà “thiếu niềm tin” vào các lời khai từ Bộ An Ninh Nội Địa, cho rằng các bản tường trình “chỉ ra việc bắt giữ những người không hề phạm tội.”

Đáp lại, Cố vấn chính sách nội địa Stephen Miller công kích Immergut trên mạng xã hội, cáo buộc bà “thực hiện một cuộc nổi loạn pháp lý.” Miller viết: “Đây là cuộc tấn công có tổ chức nhắm vào chính phủ liên bang và các viên chức của nó; việc điều quân là cần thiết tuyệt đối để bảo vệ trật tự và nền Cộng hòa.”

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi khẳng định trước Thượng viện rằng Bộ Tư pháp không hề bất tuân phán lệnh tòa, song ngôn từ của Miller cho thấy Bạch Ốc có thể đang nhìn nhận khác.

Theo các chuyên gia, sự đối đầu ngày càng gay gắt này có thể làm tổn hại uy tín lâu đời của Bộ Tư pháp trước tòa, khiến các thẩm phán nghi ngờ tính trung thực của các lập luận do chính phủ đưa ra. “Họ đang làm cạn kiệt kho tín nhiệm mà nhiều thế hệ luật sư Bộ Tư pháp đã gây dựng,” cựu công tố viên liên bang Patrick J. Cotter nói.

Chính quyền Trump cho biết đã bị kiện hơn 420 lần kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, với hơn 90 phán quyết của tòa cấp dưới từng tạm thời chặn các chính sách. Một phát ngôn viên Bộ Tư pháp tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ thẩm quyền hợp hiến của Tổng thống trước các thẩm phán cực tả tìm cách cản trở nghị trình của ông.”

Phát ngôn viên Bạch Ốc Abigail Jackson nói thêm: “Dù gặp sự chống đối của một số tòa cấp dưới, các chính sách của Tổng thống Trump vẫn được Tối Cao Pháp Viện xác nhận là hợp pháp.”

Trong khi các vụ truy tố thường nhật vẫn diễn ra bình thường, những vụ có yếu tố chính trị ngày càng trở thành điểm bùng nổ giữa hành pháp và tư pháp – từ những tháng đầu nhiệm kỳ, khi các thẩm phán liên bang chê chính phủ “không nêu nổi cơ sở pháp lý” cho các lệnh trừng phạt, cho đến nay, khi các tòa ở Oregon và Illinois liên tiếp ngăn Trump điều quân Vệ Binh.

Theo các quan sát viên, đây không chỉ là mâu thuẫn pháp lý tức thời, mà là dấu hiệu một cuộc khủng hoảng lòng tin giữa hai trụ cột quyền lực của nền dân chủ Hoa Kỳ.

IRS Công Bố Khung Thuế Thu Nhập Liên Bang 2026, Giữ Nguyên Thuế Suất Nhưng Nâng Mức Thu Nhập Theo Lạm Phát

Cơ quan Thuế vụ Liên bang (IRS) hôm Thứ Năm 9 tháng 10 công bố các khung thuế thu nhập mới cho năm 2026, điều chỉnh theo mức lạm phát để tránh “trượt khung” và giảm gánh nặng cho người nộp thuế trong kỳ khai năm 2027, dù gần một nửa nhân viên cơ quan này đang tạm nghỉ việc vì chính phủ liên bang đóng cửa.

Theo thông báo, mức khấu trừ tiêu chuẩn sẽ tăng lên 32.200 USD cho các cặp vợ chồng khai chung (từ 31.500 USD hiện nay), và 16.100 USD cho người độc thân hoặc khai riêng (từ 15.750 USD). Các mức thu nhập trong từng khung thuế cũng được điều chỉnh, nhưng tỷ lệ phần trăm thuế giữ nguyên nhờ đạo luật cải tổ thuế được Tổng thống Donald Trump ký ban hành hồi tháng Bảy – thường được ông gọi là “One Big Beautiful Bill.”

Cụ thể, mức thuế cao nhất 37% sẽ chỉ áp dụng cho cá nhân có thu nhập chịu thuế trên 640.600 USD và cho các cặp vợ chồng khai chung có thu nhập từ 768.700 USD trở lên. Việc nâng ngưỡng thu nhập này được kỳ vọng sẽ giúp một số người Mỹ giảm gánh thuế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt – từ thực phẩm, nhà ở đến xăng dầu – tiếp tục tăng.

Ngoài khung thuế, IRS cũng công bố một loạt điều chỉnh khác: giới hạn đóng góp cho tài khoản chi tiêu y tế linh hoạt (FSA) tăng lên 3.400 USD, trong đó được phép chuyển tối đa 680 USD sang năm sau; tài khoản tiết kiệm y tế (HSA) tăng mức đóng góp lên 4.400 USD cho cá nhân và 8.750 USD cho gia đình.

Tín dụng thuế thu nhập Earned Income Tax Credit – dành cho người lao động có con nhỏ – tăng từ 8.046 USD lên 8.321 USD. Mức miễn trừ thuế tặng quà giữ nguyên 19.000 USD mỗi người. Trong khi đó, thuế thừa kế chỉ áp dụng cho tài sản vượt 15 triệu USD, thay vì 13,9 triệu USD như năm 2025.

Theo IRS, việc điều chỉnh định kỳ vào tháng Mười hoặc Mười Một hằng năm nhằm ngăn hiện tượng “bracket creep” – khi lạm phát đẩy thu nhập danh nghĩa tăng, khiến người nộp thuế bị chuyển sang khung cao hơn dù mức sống thực không đổi.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi IRS xác nhận sẽ tạm cho nghỉ gần 50% nhân viên do chính phủ liên bang bước sang ngày thứ chín của tình trạng đóng cửa.

Thống Đốc Texas Dọa Cắt Ngân Khoản Nếu Không Xóa Vạch Cầu Vồng Và Biểu Tượng “Chính Trị” Trên Đường Phố

Thống đốc Texas Greg Abbott vừa ra lệnh cho Sở Giao thông Texas (TxDOT) buộc các thành phố và quận phải xóa bỏ các vạch sơn cầu vồng cùng những biểu tượng không tiêu chuẩn khác trên đường phố mà ông cho là “quảng bá ý thức hệ chính trị.”

“Người dân Texas muốn tiền thuế của họ được sử dụng hợp lý, chứ không để thúc đẩy nghị trình chính trị,” Abbott nói trong thông cáo hôm Thứ Tư. Ông yêu cầu TxDOT “đảm bảo mọi đường phố ở Texas không còn mang dấu ấn ý thức hệ.”

Chỉ thị mới cấm toàn bộ biểu tượng, cờ, hoặc hình ảnh thể hiện “thông điệp xã hội, chính trị hay tư tưởng” trên đường công cộng. Abbott cảnh báo các thành phố không tuân thủ có thể bị cắt nguồn tài trợ giao thông từ tiểu bang và liên bang.

Trong thư gửi đến toàn bộ thành phố và quận trong tiểu bang, TxDOT cho rằng các vạch kẻ không theo quy chuẩn giao thông có thể “gây nhầm lẫn, làm giảm tính đồng nhất của đường sá, và ảnh hưởng đến khả năng định hướng của con người lẫn xe tự hành.” Cơ quan này cho các địa phương 30 ngày để xóa bỏ mọi thiết kế vi phạm.

Lệnh của Abbott được xem là nhằm trực tiếp vào các vạch cầu vồng – biểu tượng ủng hộ cộng đồng LGBTQ – tại các đô thị như Dallas, Austin, San Antonio và Houston. Chính quyền Houston xác nhận tối Thứ Tư rằng sẽ sớm xóa các vạch này để “tuân thủ quy định liên bang,” trong khi giới chức San Antonio cho rằng tiểu bang “không có thẩm quyền” can thiệp vào đường nội thành.

Chỉ thị của Abbott được đưa ra sau thư của Bộ trưởng Giao thông Liên bang Sean Duffy hồi tháng Bảy, trong đó ông cũng cảnh cáo sẽ cắt ngân khoản nếu các tiểu bang không loại bỏ hình ảnh “mang thông điệp chính trị” khỏi đường phố. “Người đóng thuế muốn tiền của họ dùng để xây đường an toàn, chứ không phải cho vạch cầu vồng,” Duffy viết trên mạng xã hội.

Letitia James Trở Thành Mục Tiêu Mới Trong Chiến Dịch Báo Thù Của Trump





Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York, về hai tội danh liên quan đến hồ sơ vay thế chấp, đánh dấu bước mới trong chuỗi hành động trả đũa của Tổng thống Donald Trump nhắm vào những người từng đối đầu với ông.





James, người từng thắng kiện Trump trong vụ gian lận tài sản khiến ông bị phạt gần nửa tỉ đô-la, nay bị cáo buộc đã khai man khi mua một căn nhà tại Virginia. Bộ Tư pháp nói bà khai căn nhà là nơi ở thứ hai để được hưởng lãi suất thấp, trong khi thực tế dùng cho thuê. Vụ án đòi hỏi chứng minh ý đồ gian dối và tác động thực tế đối với ngân hàng — một tiêu chuẩn rất khó đạt.





James bác bỏ cáo buộc là “vô căn cứ”. Một số công tố viên sự nghiệp tại Bộ Tư pháp cũng được cho là phản đối truy tố. Quyền công tố viên liên bang phụ trách vụ này đã từ chức sau khi khuyên hủy hồ sơ. Theo phía luật sư của James, cuộc điều tra có dính dáng hai nhân vật thân Trump: Ed Martin, người từng bào chữa cho các bị cáo ngày 6 Tháng Giêng, và Bill Pulte, giám đốc Cơ quan Tài chính Gia cư Liên bang. Martin từng xuất hiện trước nhà James để chụp ảnh, khoác áo măng-tô như thám tử, nay dẫn đầu nhóm “chống vũ khí hóa luật pháp” tại Bộ Tư pháp.





Trump, vốn nhiều lần công khai thù địch với James, cho rằng phán quyết gian lận trước đây là “một vụ gian lận nhắm vào tôi”. Ông từng gọi bà là “quái vật”. Việc truy tố James nối tiếp vụ khởi tố James Comey, cựu giám đốc FBI, người cũng từng bị Trump chỉ trích. Hai vụ này cho thấy Bộ Tư pháp đang bị lôi vào một chiến dịch trả thù chính trị.





Những người ủng hộ Trump cho rằng ông chỉ đáp trả “cuộc săn phù thủy” mà phe Dân Chủ khởi xướng, sau khi Bộ Tư pháp dưới thời Joe Biden từng truy tố ông hai lần. Nhưng các chuyên gia cảnh báo việc biến luật pháp thành công cụ báo thù sẽ làm suy yếu nền tư pháp. Khi nhiều công tố viên kỳ cựu từ chức, bộ máy sẽ bị lấp chỗ bởi những người ít kinh nghiệm hoặc mang tư tưởng cực đoan.





Theo giáo sư Saikrishna Prakash (Đại học Virginia), vòng báo thù này có thể kéo dài nhiều năm: “Có thể phải tệ hơn trước khi tốt lên.” Ông dự đoán các chính quyền tương lai có thể trả đũa bằng ân xá hoặc truy tố ngược. Trong khi đó, các bồi thẩm đoàn và thẩm phán còn lại là chốt chặn cuối cùng. Một số tòa án ở Chicago, Los Angeles và Washington D.C. đã từ chối các vụ truy tố thiếu căn cớ, cho thấy nền tư pháp vẫn còn khả năng tự điều chỉnh.





Nếu Bộ Tư pháp không chứng minh được tội danh trước bồi thẩm đoàn, chiến dịch báo thù của Trump có thể chỉ thành chuỗi vụ kiện phiền nhiễu — công cụ để quấy nhiễu kẻ thù, điều mà Trump từng dùng thuần thục trên thương trường.

Nga Oanh Kích Quy Mô Lớn Khiến Kyiv Chìm Vào Bóng Tối

Ít nhất 20 người bị thương và toàn thủ đô Ukraine chìm trong bóng tối sau đợt không kích “quy mô lớn” của Nga rạng sáng Thứ Sáu, theo The Guardian. Hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục hỏa tiễn nhắm vào các cơ sở năng lượng, trong đó lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ được 405 trong tổng số 465 drone và 15 trong 32 hỏa tiễn.

Tại trung tâm Kyiv, một chung cư 17 tầng bốc cháy dữ dội, hơn 20 người được cứu thoát, 5 người nhập viện. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy gọi đây là “cuộc tấn công tàn nhẫn và tính toán kỹ lưỡng”, nhằm phá hủy hạ tầng dân sự và năng lượng trước mùa lạnh, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ, châu Âu và nhóm G7 “hành động dứt khoát” để cung cấp thêm hệ thống phòng không.

Khoảng 28.000 hộ dân vùng Kyiv vẫn mất điện đến sáng Thứ Sáu, trong khi tại Zaporizhzhia, một em bé bảy tuổi thiệt mạng trong đợt oanh kích tương tự. Chính phủ Ukraine cho biết đây là đợt tấn công tập trung nặng nhất vào hạ tầng năng lượng kể từ khi chiến tranh khởi sự.

Tập Cận Bình Đích Thân Tham Gia Soạn Kế Hoạch 5 Năm Mới Của Trung Quốc





Từ ngày 20 đến 23 tháng 10, khoảng 370 lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản Trung Hoa sẽ họp tại khách sạn Tĩnh Tây (Jingxi), nơi từng gắn với những quyết định lớn của chế độ, để vạch hướng phát triển kinh tế đến năm 2030. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, dự kiến công bố vào tháng Ba năm tới, có sự can dự trực tiếp của Tập Cận Bình, theo tờ The Economist.





Bối cảnh cuộc họp đầy khó khăn: tăng trưởng nửa đầu năm 2025 đạt 5,3%, nhờ đầu tư vào sản xuất và xuất cảng, nhưng sức mua trong nước yếu do thị trường việc làm bất định và khủng hoảng địa ốc kéo dài. Giá tiêu dùng giảm 0,4% trong tháng Tám, dấu hiệu thiểu phát lan rộng. Trung Quốc hiện sản xuất 30% hàng hóa toàn cầu nhưng chỉ chiếm 18% tiêu thụ, khiến căng thẳng thương mại gia tăng, nhất là khi quan hệ với Hoa Kỳ dưới thời Trump vẫn mong manh.





Khác với những kế hoạch trước chỉ tập trung vào GDP, bản kế hoạch mới được cho sẽ nhấn mạnh phát triển kỹ nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, robot hình người và lượng tử học. Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% ngành chế tạo sẽ ứng dụng AI nhằm tăng năng suất. Song song, Trung Quốc tìm cách thoát khỏi lệ thuộc vào linh kiện và kỹ thuật phương Tây, nhất là vi mạch bán dẫn và động cơ hàng không, được xem là “điểm nghẽn công nghệ.”





Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đề nghị chuyển hướng sang tiêu dùng nội địa. Kinh tế gia Lư Phong (Đại học Bắc Kinh) kêu gọi nâng tỷ trọng tiêu dùng trong GDP từ 57% lên 65–70% vào năm 2030. Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cùng Citigroup và UBS, đều khuyến nghị Trung Quốc đầu tư mạnh vào phúc lợi xã hội – từ mở rộng trường mẫu giáo miễn phí đến cải thiện bảo hiểm y tế – để dân chúng bớt tích trữ và chi tiêu nhiều hơn.





Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, việc mở rộng an sinh xã hội vấp phải trở ngại lớn: ngân sách địa phương cạn kiệt, còn Tập Cận Bình từng cảnh báo “phúc lợi quá tay sẽ sinh ra kẻ lười biếng.” Do đó, kế hoạch có thể chỉ nêu mục tiêu mơ hồ như “tăng thu nhập khả dụng nhanh hơn tốc độ tăng GDP.”

Dù thiếu minh bạch và nặng tính hình thức, các kế hoạch 5 năm vẫn phản ánh rõ ý chí trung ương. Với Tập Cận Bình trực tiếp chỉ đạo, kế hoạch sắp tới nhiều khả năng sẽ củng cố quyền kiểm soát kinh tế của Đảng – vừa mang dáng dấp cổ điển của thời Mao, vừa khoác lớp vỏ công nghệ của thời đại trí tuệ nhân tạo.