Nhà Thơ Công Giáo Lê Đình Bảng & Kinh Cầu Mùa



Nhà thơ Lê Đình Bảng

Ngày 17 tháng 9 năm 2025, thi sĩ “Công giáo” Lê Đình Bảng đã bước vào độ tuổi thượng thọ. Ông đã chính thức đạt 83 tuổi Tây và 84 năm tuổi ‘Mụ’. Một độ tuổi cần nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Song với tình yêu văn chương, chữ nghĩa và đặc biệt là niềm tin vào tôn giáo, ông vẫn như một thanh niên tráng kiện, đầy đức tin và nhiệt huyết, khi cho ra mắt thi phẩm thứ 25, sau rất nhiều tác phẩm nổi tiếng với nhiều thể loại khác nhau như văn xuôi, nghiên cứu lịch sử, tôn giáo...sáng tác kể từ năm 1967 miệt mài cho đến nay...



Ngày 17 tháng 9 năm 2025, thi sĩ “Công giáo” Lê Đình Bảng đã bước vào độ tuổi thượng thọ. Ông đã chính thức đạt 83 tuổi Tây và 84 năm tuổi ‘Mụ’. Một độ tuổi cần nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Song với tình yêu văn chương, chữ nghĩa và đặc biệt là niềm tin vào tôn giáo, ông vẫn như một thanh niên tráng kiện, đầy đức tin và nhiệt huyết, khi cho ra mắt thi phẩm thứ 25, sau rất nhiều tác phẩm nổi tiếng với nhiều thể loại khác nhau như văn xuôi, nghiên cứu lịch sử, tôn giáo...sáng tác kể từ năm 1967 miệt mài cho đến nay...

“Kinh Cầu Mùa” thi phẩm thứ 25 của ông, gồm có 68 bài thơ, với bút pháp và đề tài quen thuộc, nhiều ấn tượng về hình ảnh và đức tin của những người Công giáo thuần thành, đã để lại những rung động và cảm nhận tốt đẹp trong lòng những độc giả yêu mến thơ, không phân biệt lương, giáo...





“Kinh cầu mùa”, trong nếp sống đức tin của người Công giáo, được ông trân trọng, dùng làm tên tựa đề cho thi phẩm, và cũng là tựa đề của 2 bài thơ trong thi tập. Đó cũng chính là những lời cầu nguyện trong các mùa phụng vụ của Giáo hội, với ý nguyện chuẩn bị tâm hồn sám hối, cầu xin ơn Chúa cho xã hội và cuộc sống... Ta hãy lắng lòng nghe ông khấn nguyện:





“ Lạy Mẹ, lạy Cha, Non cao, biển cả

Bốn phương trời, mười phương đất bao dung

Con lạy vong linh đồng bái, rẫy rừng

Gặp ai, cũng thấy dè chừng, ngờ vực” và

“ Thấy như mình đang làm theo vô thức

Cũng cách ly, cũng rào trước, đón sau

Cố gượng vui, cho đủ cả sắc màu

Dịch từng ngày, đang diễn ra phức tạp...” (Kinh cầu mùa 1)





Vì sao vậy? Điều gì xảy ra, khi nhà thơ đã khẩn thiết?:





“ Quê hương ơi có điều chi gấp gáp

Hỏi vì sao, trâu chậm, uống nước bùn

Họ coi mình như nước lã, người dưng

Mưa đều khắp. Sao quê mình hạn hán?” (Kinh cầu mùa 1) và tác giả đã tự trả lời:





“ Em có yên thân ở nơi di tản

Hẹn ngày nào về? Mùa nắng? Mùa mưa?

Mình chờ nhau vào giữa lúc ban trưa

Dưới chân Đức Mẹ Hòa Bình, Em nhé...

... Em bảo tôi, đây là bờ, là bến

Là chốn nương thân yên ấm một đời.”



Bìa Kinh Cầu Mưa

Với một bài thơ “ Kinh cầu mùa” khác trong tập, ở thể loại thơ lục bát truyền thống, cùng với chủ đề chính của thi phẩm, thi sĩ Lê Đình Bảng đã lồng trong lời nguyện cầu “mùa”:





“ Ai về phương ấy xanh rì

Và ai ra ngóng tà huy, chợt buồn

Lạy trời cho lúa trên non

Vẫn xanh tươi lá và xôn xao cành...” ( Kinh cầu mùa), và một tình yêu thánh thiện, nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, cùng lòng tin yêu cuộc sống, hãy nghe ông “thì thầm”:

“ Lạy trời, mưa cứ vây quanh

Để Em cuống quýt đợi mình ngoài hiên

Tôi chong đèn, thức thâu đêm

Khi đong đưa hát, khi mềm mại ru”.

Và: “ Phải chăng, lòng kẻ đương yêu

Em tôi còn có trăm điều viển vông...” để rồi:

“Hai người, một mái nghiêng che

Tiếng chuông thiêm thiếp bên kia giáo đường

Hồn tôi, con vạc kêu sương...” (Kinh cầu mùa).





Một chút buồn lắng đọng, bâng khuâng và cả... vu vơ, của người tình si?





Là một thi sĩ Công giáo, một “tác giả có thế giá”, như trước đây Ban văn hóa Giáo phận Xuân Lộc đã nhận định. Thi sĩ Lê Đình Bảng đã dành cả cuộc đời mình, “thi hóa” đức tin tôn giáo thành những bài thơ đi sâu vào lòng người, đó là những thi khúc:





“ Tháng giêng, về Long Beach. Phút hiển linh. Kinh cáo mình. Xin Mẹ chữa lành. Lễ vượt qua. Về bến bờ nào, Chúa ơi. Nơi hành lang nhà Chúa v.v...” trong tập. Độc giả dễ dàng bắt gặp những câu thơ tràn đầy cảm xúc thi ca, song cũng đầy đức tin ân phúc, như :





“ Chào em nhé, tháng giêng về Long Beach

Từng lũ chim non vừa mới ra ràn

Cali, vẫn chiều vàng, nắng chói chang

Có hơi ấm, biển bờ Tây rất nhẹ...

Ơi cô gái, mang dầu đèn, đi lễ/ ...

Chiều, ngang qua tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Ta đứng đợi một mình, câu kinh muộn...” ( Tháng giêng, về Long Beach), hay như:





“ Cái nhớ xứ người, cũng thèm, cũng vụng

Dọn mình đi Em, xưng tội đầu năm

Mai, mưa mùa về, trở lạnh căm căm

Ta núp kín ở sau lưng Đức Mẹ” (TGVLB), rồi những hình ảnh lam lũ, thực dụng, tốt, xấu, đời thường:





“ Kẻ trộm, đang đêm, khoét ngạch, đào tường”, “ người đàn bà đẻ đau, mang nặng”, “ gã nhà quê gặt hái, phơi phong”, “Khói đốt đồng, mùa lúa mới, vui mở hội...”.





Tất cả đều như có bàn tay xếp đặt của đấng tạo hóa trong bài thơ “Kinh cáo mình”, lời thơ hồn nhiên, giản dị nhưng cũng đầy minh triết của niềm tin:





“ Việc của Chúa, Chúa làm, nào ai biết

Bởi thiên nhiên là bàn tiệc ê hề

Dọn bày ra cho ăn uống thỏa thuê

Để nếm trải đủ ngọt bùi thế sự” (KCM).

Lê Đình Bảng, bên cạnh niềm tin tôn giáo, ông còn hiện thân là một nghệ sĩ, với một tâm hồn thấu cảm, khi vận nước, quê nhà biển dâu, hoán cải, đành chấp nhận kiếp ly hương đầy thương xót:





“ Nửa vòng trái đất xa khơi

Chúng con khẩn khoản dâng lời kêu van...”. Vì bởi:





“ Ngày mai, đôi ngả, đôi đường

Quê hương con vẫn quê hương mịt mờ...”( Xin Mẹ chữa lành). Đó là:





“ Nỗi nhớ mang tên Sài Gòn, Hà Nội

Cầu xin trời cho bão lũ mau qua

Làm ơn hái dùm ta một chùm hoa

Và đặt dưới chân Mẹ, lời khấn nhỏ...” (Thư nhà).

Bên cạnh sự ly hương là tình “hoài hương” đau đáu, trĩu nặng, luôn khiến tác giả trăn trở với “ Thưa Mẹ, con không về kịp lễ”, Lê Đình Bảng viết:





“Thưa Mẹ, con không về kịp lễ

Bao năm đằng đẵng, những đêm dài

Vời trông mây trắng về phương nớ

Nguyện một lời kinh mỗi sớm mai

Xa Huế, xa một miền đất hứa

Thương chi, thương lạ, cứ thương hoài

La Vang, Quảng Trị, chừ mưa nắng

Đường đất đi về, ai vắng ai?”





Điệp khúc “ Thưa Mẹ, con không về kịp lễ” luyến láy đến 7 lần trong một bài thơ, như nỗi nôn nao, sốt ruột, mong về của người xa xứ, càng khiến bạn đọc thêm đồng cảm với ông, mà cùng ông:





“ Đành thôi Em, dỗ dành cơn đau

La Vang, đêm trắng, đêm không ngủ

Thắp nến lên, canh thức, nguyện cầu...” (TM,CKVKL)





Cái rưng rức khổ đau, của người ly hương, theo ông là:





“ Bởi có lúc, đành im hơi lặng tiếng

Để tập nghe, tập nói giọng nước ngoài

Lại một lần, phải hóa kiếp lão Lai

Sống là sống, mượn linh hồn người khác...” (Xuân ở một miền quê khác)





Người thi sĩ ấy, nhớ, và nhớ nhiều thứ:





“ Cái ổ rơm, bờ duối dại, đường đê

Và hết thảy những gì đang tàn lụi...

Nhớ nồi nước xông, vỏ bòng, vỏ bưởi

Bếp liu riu, bồng gạch đỏ riêu cua

Quê hương ơi, trong ngọn gió đầu mùa

Nắm lá thuốc, mẹ sao vàng hạ thổ!” (XƠMMQK)





“Hoài hương”, hoài hương! Ai xa xứ mà không nặng lòng khắc khoải? Cám ơn thi sĩ đã nhắc nhớ cho mọi người...

Và người thi sĩ ấy đã không mềm yếu, nhận ra những điều từ chữ nghĩa:





“ Phải biết giữ, để bút không cạn mực

Phải hà hơi, để ngôn ngữ có hồn

Uống từng lời vàng, trong mỗi dụ ngôn

Những va chạm thấm sâu vào chữ nghĩa” (Giữa những vòng gai).





Phải chăng đó cũng chính là nghệ thuật thi ca của thi sĩ Lê Đình Bảng? Có cả những điều bất diệt:

“ Thơ, có cả muôn chiều từ thiên địa

Ẩn mình trong ngóc ngách của linh hồn” (GNVG)...





Còn nhiều, nhiều nữa những dụ ngôn và minh triết trong ngóc ngách linh hồn ông, một cây viết già dặn, sâu sắc, một “Đức ông” của nghệ thuật thi ca Công giáo...Và xin mời, những độc giả yêu mến, quí trọng ông, thi sĩ Lê Đình Bảng, hãy cùng khám phá...





Trần Hoàng Vy

Katy, TX, October, 2025