Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt Tổ Chức Đại Hội Thường Niên 2025 với Chủ Đề “50 Năm Quê Hương Niềm Nhớ”

08/10/202521:24:00(Xem: 47)
 
(1)ĐẠI-HỘI-CỰU-HỌC-SINH-LVD--DSC_1378
Ca sĩ Kim Loan với nhạc phẩm “Biết Bao Giờ Trở Lại” 
 
Westminster (Thanh Huy) – Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trung Học Lê Văn Duyệt do cựu nữ sinh Huỳnh Kim Phượng làm hội trưởng vừa tổ chức Đại Hội Thường Niên năm 2025 vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 10, 2025 tại White Palace 1 Restaurant, 15351 Brookhurst St, Westminster, CA 92683. Đại Hội thường niên 2025 với chủ đề “50 Năm Quê Hương Niềm Nhớ”.
 
Trước giờ khai mạc có các ca sĩ, cựu nữ sinh LVD  và thân hữu lên trình diễn những ca khúc, trong đó có cựu nữ sinh LVD Kim Loan trong nhạc phẩm Biết Bao Giờ Trở Lại, sáng tác của NS Ngô Thụy Miên, ca sĩ  Quỳnh Hoa và Minh Trí cùng một số thân hữu khác.
 
Tham dự Đại Hội ngoài hai giáo sư cố vấn của Hội là các giáo sư  Vũ Thị Ngọc Mai,  Vũ Thị Vân còn có các giáo sư Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hoàng Thanh Hương, Phạm Hiếu Tâm và Thầy Phó Đức Long. Quan khách có các giáo sư Trần Minh Công, Trần Huy Bích, Phạm Quý Minh và đại diện các trường bạn như Chu Văn An, Petrus Ký, Gia Long, Trưng Vương, Hưng Đạo, Võ Trường Toản… và các Hội đoàn khác như  Hội Bà Triệu, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, Nhóm hậu duệ Vì Dân, Sư Đoàn 5 BB, Hội CSQG, Viện Việt Học, Giải Khuyến Học v.v...cùng đông đảo các phóng viên báo chí, truyền hình.

(2)-ĐẠI-HỘI-CỰU-HỌC-SINH-LVD-DSC_1396
Nghi thức chào cờ
 
Chương trình được mở đầu với nghi thức khai mạc  gồm Lễ chào Quốc Kỳ VNCH, Hoa Kỳ và phút Mặc Niệm. Trong phút mặc niệm, mọi người im lặng cúi đầu tưởng niệm anh linh Tổ Tiên, Anh Hùng Liệt Nữ, Các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh bảo vệ miền Nam Việt Nam, Tưởng niệm quý Thầy, Cô và bạn bè đã ra đi, đặc biệt tưởng nhớ  cựu học sinh Thanh Tâm, người đã có công thành lập Hội Ái Hữu trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt.
 
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt trong đồng phục áo dài màu xanh  hợp ca nhạc phẩm “Lê Văn Duyệt Hành Khúc”. Tiếng hát của các cựu nữ sinh vang dội trong hội trường. Tiếp theo, cô Huỳnh Kim Phượng, Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cảm ơn quý Thầy, Cô, quý quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng môn, thân hữu. Cô cũng nhắc lại những hoạt động của hội trong thời gian qua…
 
Chương trình tiếp tục với phần Tặng Quà Tri Ân quý Thầy Cô. Ban tổ chức kính mời qúy giáo sư Vũ Ngọc Mai, Vũ Thị Vân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hoàng Thanh Hương, Phạm Hiếu Tâm và Thầy Phó Đức Long lên ngồi ở các ghế danh dự và Ban Tổ Chức đến trao quà cho mỗi thầy Cô, thể hiện tinh thần  “Tôn Sư Trọng Đạo” của các học sinh dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.

(3)-ĐẠI-HỘI-CỰU-HỌC-SINH-LVD-DSC_1424
Tặng quà quý thầy, Cô
Hai giáo sư Vũ Ngọc Mai và Vũ Thị Vân được mời lên sân khấu để có vài lời cảm tưởng và nhắn nhủ các học sinh cũ của mình. GS Vũ Ngọc Mai tuy tuổi đã khá cao, đi đứng khó khăn nhưng trí óc của Cô vẫn còn minh mẫn, Giáo sư đã nhắc đến những ngày thầy, trò còn ở dưới mái trường Lê Văn Duyệt  với cây xanh, bóng mát, với hoa Phượng đỏ rực mỗi khi hè đến. Cô khen các cựu học sinh của mình, dù nay có người đã là những bà nội, bà ngoại nhưng tinh thần trọng thầy, mến bạn vẫn như xưa. Cô cám ơn Ban Tổ Chức đã rất chu đáo trong việc tổ chức.

(4)ĐẠI-HỘI-CỰU-HỌC-SINH-LVD--DSC_1429
Từ trái GS Vũ Ngọc Mai và GS Vũ Thị Vân phát biểu và nhắn nhủ học sinh LVD
 
Chương trình bước sang phần Tiệc mừng, văn nghệ và xổ số. Cô Phượng Hồng, Trưởng Ban Văn Nghệ  giới thiệu tiết mục đầu tiên, nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam Ơi” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 do ban hợp ca Lê Văn Duyệt trình bày được tán thưởng nồng nhiệt. Sau đó, còn 12 tiết mục khác gồm song ca, tam ca, tứ ca, múa, nhóm ca, nhạc cảnh và xổ số. Đại Hội kết thúc tốt đẹp vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.
 

Kính thưa ông Hội trưởng, kính thưa quý vị trong Ban Trị sự, quý quan khách và các bạn trẻ - nhất là các bạn trẻ: Hôm 14 tháng trước, được cho phép tham dự, lại còn phát biểu trong một sinh hoạt thiêng liêng của Phật giáo Hòa Hảo là Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, chúng tôi phân vân suốt hai tuần, vì muốn dung hợp hai mục tiêu trái ngược. Một là nhắc lại chuyển động xa xưa về tâm linh và văn hóa nước nhà. Hai là mơ ước rằng các bạn trẻ có thể phát huy ý hướng cao siêu của tiền nhân trong một thế giới đã đổi thay, nay lại có đầy nguy cơ khủng hoảng.

Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 14180 All American Way Thành Phố Westminster, Nam California vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 5 tháng 10 năm 2025, Ban tổ chức “Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng do Ông Phan Thanh Châu làm Trưởng Ban Tổ Chức cùng các vị trong ban tổ chức gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới; Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện Phong Trào Quốc Dân đòi trả tên Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Phó Tăng Thống GHPGVNTN và các đoàn thể: Đại Việt Quốc Dân Đảng; Đảng Nhân Bản Xã Hội; Họp Mặt Dân Chủ; Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc; Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại; Việt Nam Quốc Dân Đảng…

AJSOCAL đề nghị cư dân nên mang theo một số giấy tờ để bảo vệ bản thân trước nhân viên ICE.

Luật sư Lân cho biết ông rất hãnh diện về đồng hương cuối cùng rời trại tị nạn Phi Luật Tân, sang đây họ rất thành công, lập gia đình và sinh con. Họ thành công và tổ chức quay lại giúp làng Việt Nam ở Phi Luật Tân. Luật sư Lân nhắc đến hội Công Giáo Phi Luật Tân, dì phước Pascal giúp đỡ người tị nạn rất tích cực. Làng Việt Nam sau này không có người Việt Nam.

Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn hợp tác với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California sẽ tổ chức Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời (Apostille Pop-Up Shop) trong một ngày tại Tòa Nhà Hành Chính Quận Nam (County Administration South Building, 601 N. Ross St, Santa Ana, CA 92701) vào ngày Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025.

Vào ngày 4 tháng 11 sắp tới, người dân California sẽ bỏ phiếu cho Dự luật 50, cho phép tiểu bang tạm thời vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới để bầu các dân biểu liên bang, đáp trả hành động của tiểu bang Texas.

Khi mùa thu đến, Pechanga Resort Casino chào đón mùa mới với chuỗi chương trình khuyến mãi Trung Thu kéo dài suốt tháng 10, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trúng thưởng tiền mặt và phần thưởng EasyPlay. Lễ hội kéo dài cả tháng này kết hợp các sự kiện xổ số đặc biệt cùng cơ hội hàng tuần dành cho hàng trăm người chiến thắng.

Hôm nay, Sky River Casino đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án mở rộng được mong chờ từ lâu bằng lễ “đặt khối bê tông cuối cùng”, lắp đặt khối bê tông đúc sẵn cuối cùng cho nhà đỗ xe mới. Kế hoạch xây dựng Dịch Vụ Đưa Đón (Valet) được cải thiện và Cổng Đón (Porte Cochere) mới cũng đang được triển khai. Khách hàng sẽ sớm được tận hưởng bãi đậu xe thuận tiện, có mái che từ đầu năm 2026.

Đại lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14) kỷ niệm 35 năm thành lập Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Trưởng Ban Tổ Chức đã long trọng tổ chức trong 3 ngày từ Thứ Sáu ngày 26 đến Chủ Nhật ngày 28 tháng 9 năm 2025. Trước ngày khai mạc, hàng trăm chư Tôn Thiện Đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử khắp nơi trên thế giới cũng như các Tiểu Bang Hoa Kỳ đã vân tập về Chùa Bảo Quang để tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lần Thứ 14 (2025)

Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.
