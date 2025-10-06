Nobel Y học: 2 GS Mỹ, 1 GS Nhật / 21 tổ chức quốc tế tuyên bố chung, đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang đang thụ án 9 năm tù vì đã đòi tự do báo chí./ Tô Lâm sẽ thăm Bắc Hàn



- Nobel Y học: 2 GS Mỹ, 1 GS Nhật nhờ khám phá khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên (peripheral immune tolerance), giúp trị ung thư

- 21 tổ chức quốc tế tuyên bố chung, đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang đang thụ án 9 năm tù vì đã đòi tự do báo chí.

- Tổng Bí thư CSVN Tô Lâm sẽ thăm Bắc Hàn tuần này. Nam Hàn chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 29 tháng 10, với 21 nước thành viên, Trump ​​sẽ họp với Tập Cận Bình.

- VN: Xuất cảng giày dép sang Mỹ giảm 27% trong tháng 9 xuống còn 611 triệu đô la, vì Trump thuế quan. Xuất cảng dệt may cũng giảm 20% trong tháng, xuất cảng điện thoại và linh kiện giảm 24,38%.

- Đài Loan: 1 du học sinh VN họ Lê bị bắt vì tôi cướp

- California: Tuần này, bạn sẽ nhận được phiếu bầu. Nếu Dự luật 50 được thông qua, Dân Chủ sẽ cân bằng nhờ vẽ bản đồ khu vực bầu cử quốc hội, bù với Cộng Hòa ở Texas

- Tòa Tối Cao bác đơn kháng cáo của Ghislaine Maxwell, người giúp Jeffrey Epstein / Trump ém hồ sơ Epstein: 1.089 chuyến bay du lịch tới đảo của Epstein không được ghi rõ ràng trong sổ./ Theo lịch trình, vào Thứ Tư 8/10 các nạn nhân của Epstein sẽ họp báo, đòi công bố hồ sơ Epstein.

- Hôm nay, Thứ Hai, là ngày thứ 6 đóng cửa chính phủ. Dân Chủ đòi giữ y tế ObamaCare cho dân nghèo. Trump hứa tiền lương lính sẽ có đều./ Khoảng 750.000 công chức vẫn phải nghỉ việc / Trump tới giờ đã cắt giảm hơn 200.000 công chức liên bang.

- Trump dọa sa thải công chức ào ạt./ AP: Sự bùng nổ kinh tế mà Trump nói thu được 17 nghìn tỷ đô la nhờ thuế quan và quốc tế đầu tư không có chứng cớ / chỉ 37% người Mỹ tin Trump, giảm từ 56% hồi đầu năm 2020

- Trump: trận đấu võ tự do UFC sẽ diễn ra tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào ngày 14 tháng 6/2026, mừng sinh nhật 80 của ông.

- Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) đã tăng hơn 34% sáng nay sau khi công bố quan hệ đối tác với OpenAI.

- Thẩm phán Karin Immergut đã ban hành lệnh tạm cấm Trump đưa lính vào Oregon /Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Oregon sẽ kiện Trump vì đưa lính vào Oregon./ Thống đốc Illinois JB Pritzker: Trump đang ra lệnh triển khai 400 lính Vệ binh Quốc gia Texas đến Illinois, Oregon và nơi khác

- Trump đòi Sở FCC gây sự để rút giấy phép 2 đài MSNBC và NBC vì loan tin tiêu cực về Trump

- GS luật Tim Bakken của West Point kiện Học viện Quân sự Hoa Kỳ, cáo buộc Học viện cấm quyền tự do ngôn luận

- Sau khi Thẩm phán Diane Goodstein ngăn cản chính quyền Trump liền bị đốt nhà, Dân Biểu Dân Chủ Daniel Goldman tố cáo MAGA khủng bố.

- Thủ đô: ứng cử viên nghị viên Oye Owolewa bị sơn xịt cửa nhà, khủng bố

- Chicago: trực thăng đổ bộ đặc vụ ICE giữa khu nhà dân, vào từng nhà, bắt trước, xét giấy tờ sau, bắt 1 nghị viên

- Nga nói đã bắn rớt 251 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm. Ukraine nói đã bắn cháy 1 kho dầu ở Crimea.

---- 21 tổ chức quốc tế tuyên bố chung, đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang đang thụ án 9 năm tù vì đã đòi tự do báo chí. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists) đã cùng 20 tổ chức đối tác ra tuyên bố chung hôm thứ Hai kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Phạm Đoan Trang, người đoạt Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế (International Press Freedom Award) năm 2022, hiện đang thụ án 9 năm tù vì tội danh chống nhà nước. Tuyên bố chung đánh dấu 5 năm ngày chị Trang bị bắt, nhấn mạnh tình trạng xuống cấp trong tù của cô và kêu gọi chính quyền đảm bảo an toàn cho cô, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế độc lập và cho phép cô thường xuyên gọi video cho gia đình.

Vào ngày 6 tháng 10/2020, Phạm Đoan Trang, người sáng lập tạp chí trực tuyến Luật Khoa và The Vietnamese, đã bị bắt tại nhà riêng ở Thành phố Sài Gòn. Cô bị giam giữ biệt lập hơn một năm và vào tháng 12 năm 2021, bị kết án 9 năm tù vì tội "tuyên truyền chống nhà nước", một cáo buộc mơ hồ thường được chế độ Việt Nam sử dụng để bịt miệng các nhà báo.

Kể từ khi bị kết án, điều kiện trong tù của cô Trang ngày càng tồi tệ hơn. Vào tháng 10 năm 2022, cô bị chuyển đến một cơ sở giam giữ cách nhà gần 1.600 km, khiến mẹ cô, 85 tuổi, gần như không thể đến thăm. Cô Trang đã gặp phải một số vấn đề sức khỏe trong thời gian bị giam giữ, bao gồm cả tình trạng khuyết tật dai dẳng do bị cảnh sát hành hung vào năm 2015 khiến cô bị gãy chân. Cô cũng đang phải chịu đựng những di chứng dai dẳng của COVID-19 mắc phải trong tù, cũng như viêm xoang mãn tính, viêm khớp và các vấn đề phụ khoa.

Liên minh #FreePhamDoanTrang viết: "Bất chấp bản án nặng nề dành cho Phạm Đoan Trang, chế độ Việt Nam sẽ không thể xóa bỏ cuộc đấu tranh của bà cho tự do báo chí và quyền thông tin tại Việt Nam. Năm năm sau khi bà bị bắt, việc ghi nhận tinh thần làm báo nghiêm túc và lòng dũng cảm phi thường của bà càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần tăng cường gây áp lực lên Hà Nội để đảm bảo bà được trả tự do."

Phạm Đoan Trang, người đoạt Giải thưởng Tự do Báo chí RSF năm 2019, Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế CPJ năm 2022, Giải thưởng Tự do Viết PEN/Barbey năm 2024, Giải thưởng Tucholsky năm 2025 của PEN Thụy Điển và Giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, là tác giả của nhiều cuốn sách điều tra về báo chí và nhân quyền, thách thức chủ nghĩa độc tài và thúc đẩy trao quyền cho công dân. Cuốn sách cuối cùng của cô, được xuất bản trước khi bị bắt, đã vạch trần vụ thảm sát của cảnh sát gần Hà Nội.

Sinh năm 1978 tại Hà Nội, Trang liên tục phải đối mặt với sự đàn áp của nhà nước vì các hoạt động của mình. Từ năm 2015 đến năm 2020, cô đã phải chịu đựng khoảng 20 lần tạm giam, bao gồm cả lần bị tạm giam 26 giờ vào tháng 5 năm 2016 khiến cô không thể tham dự một cuộc họp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tổng thống Barack Obama, và bị giam giữ chín ngày vào năm 2009, sau đó bà bị sa thải khỏi báo VietnamNet, nơi cô làm việc.

Vụ án của Phạm Đoan Trang là điển hình cho chiến dịch đàn áp của chế độ Việt Nam đối với các nhà báo và nhà văn, như một phần của cuộc đàn áp ngày càng leo thang đối với quyền thông tin. Việt Nam xếp hạng 173/180 trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2025 của RSF và là một trong những quốc gia giam giữ nhà báo và nhà văn hàng đầu thế giới, theo RSF, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo và PEN America.

Trong các cuộc thảo luận với chính phủ Việt Nam, liên minh #FreePhamDoanTrang kêu gọi cộng đồng quốc tế kêu gọi:

. Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang, cũng như các nhà báo và nhà văn bị giam giữ khác;

. Đảm bảo sự an toàn, sức khỏe tâm lý, và quyền được chăm sóc y tế đầy đủ và độc lập cho Phạm Đoan Trang, một luật sư do chính cô lựa chọn, và các cuộc gọi video hàng tuần với gia đình.

---- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm Bắc Hàn trong tuần này, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới quốc gia bị cô lập này sau gần 20 năm. Chuyến thăm, được Reuters đưa tin lần đầu tiên vào tháng trước, sẽ trùng với cuộc duyệt binh mà Bắc Hàn sẽ tổ chức vào ngày 10/10 để kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động cầm quyền. Chuyến thăm ba ngày của ông Tô Lâm sẽ bắt đầu vào ngày 9/10. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang dự kiến ​​sẽ tham gia phái đoàn.

Trong khi đó, Nam Hàn đang chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), với sự tham gia của 21 thành viên, bao gồm Trung Quốc và Hoa Kỳ, tại thành phố Gyeongju từ ngày 29 tháng 10. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến ​​sẽ đến thăm Nam Hàn vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh và sẽ có cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

---- Theo tin Reuters, dựa theo dữ liệu hải quan công bố hôm thứ Hai, xuất cảng giày dép của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã giảm 27% trong tháng 9 xuống còn 611 triệu đô la, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong tất cả các ngành sau khi chính phủ Hoa Kỳ áp dụng thuế quan.

Theo hải quan, xuất cảng dệt may cũng giảm mạnh 20% trong tháng, trong khi xuất cảng điện thoại và linh kiện giảm 24,38%.

Mặc dù có sự sụt giảm theo ngành, tổng kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ chỉ giảm 1,5% xuống còn 13,7 tỷ đô la trong tháng 9, nhờ vào sự gia tăng trong xuất cảng cà phê và máy móc, dữ liệu cho thấy.

---- Đài Loan: Theo Văn phòng Công tố Quận Miaoli, một sinh viên đại học người Việt họ Lê đã bị bắt sau khi bị cáo buộc cướp một cửa hàng tiện lợi ở huyện Miaoli bằng súng BB và đâm vào hàm một cảnh sát. Các công tố viên, những người đã yêu cầu chính thức tạm giam Lê để chờ điều tra sơ bộ, cho biết vụ này xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu tại thị trấn Zhunan, nơi nghi phạm bị cáo buộc đã bắn một nhân viên cửa hàng bằng súng BB trong khi thực hiện vụ cướp tại cửa hàng.

Các công tố viên cho biết tối hôm đó, khi cảnh sát cố gắng bắt giữ nghi phạm, nghi phạm đã đâm vào hàm một cảnh sát bằng dao trước khi bỏ trốn. Cảnh sát đã xác định và bắt giữ Lê vào khoảng 6 giờ chiều thứ Bảy tại quận Xiangshan, thành phố Hsinchu (Tân Trúc). Sau khi thẩm vấn anh ta vào chiều Chủ nhật, các công tố viên xác định Lê bị tình nghi phạm tội cướp có vũ trang, hành hung, cản trở nghiêm trọng người thi hành công vụ và cố ý giết người.

---- Nobel Y học: 2 GS Mỹ, 1 GS Nhật. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi đã giành giải Nobel Y học hôm thứ Hai cho những khám phá của họ liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên (peripheral immune tolerance), theo AP. Brunkow là quản lý chương trình cấp cao tại Viện Sinh học Hệ thống (Systems Biology) ở Seattle. Ramsdell là cố vấn khoa học của Sonoma Biotherapeutics ở San Francisco. Sakaguchi là giáo sư danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Tiên phong Miễn dịch học (Frontier Research Center) thuộc Đại học Osaka, Nhật Bản. Thomas Perlmann, Tổng Thư ký Ủy ban Nobel, cho biết ông chỉ có thể liên lạc với Sakaguchi qua điện thoại vào sáng thứ Hai. Ông đã để lại tin nhắn thoại cho Brunkow và Ramsdell.

Khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên là một cách cơ thể giúp hệ thống miễn dịch không bị rối loạn và tấn công các mô của chính nó thay vì các tác nhân xâm lược bên ngoài. Những người đoạt giải này được ghi nhận là đã góp phần phát triển các phương pháp điều trị các bệnh tự miễn và ung thư. CNN đưa tin Sakaguchi đã phát hiện ra một lớp tế bào T mới vào năm 1995, trong khi Brunkow và Ramsdell, hai nhà khoa học người Mỹ, đã phát hiện ra gen Foxp3 liên quan vào đầu những năm 2000. Giải thưởng này là giải thưởng đầu tiên trong số các giải Nobel năm 2025 được công bố bởi một hội đồng tại Viện Karolinska ở Stockholm. Bộ ba giáo sư này sẽ chia nhau tổng số tiền thưởng gần 1,2 triệu đô la.

Giải thưởng năm ngoái được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun vì khám phá ra microRNA, những đoạn vật chất di truyền nhỏ xíu đóng vai trò như công tắc bật/tắt bên trong tế bào, giúp kiểm soát hoạt động và thời điểm tế bào thực hiện. Các giải Nobel tiếp tục được công bố với giải Vật lý vào thứ Ba, giải Hóa học vào thứ Tư, và giải Văn học vào thứ Năm. Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào thứ Sáu và Giải Nobel Kinh tế vào ngày 13 tháng 10. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12, kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, nhà công nghiệp giàu có người Thụy Điển và là nhà phát minh ra thuốc nổ, người sáng lập ra giải thưởng này. Ông mất năm 1896.

---- California: Tuần này... bạn sẽ nhận được phiếu bầu. Một năm sau khi người dân California đổ xô đến các điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, tháng 11 này họ lại một lần nữa được yêu cầu bỏ phiếu cho một biện pháp có tác động toàn quốc. Lần này là Dự luật 50, được Thống đốc Gavin Newsom công bố cùng với cuộc bầu cử đặc biệt. Nếu Dự luật 50 được thông qua, California sẽ áp dụng các bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới được vẽ lại theo hướng có lợi cho Đảng Dân chủ nhằm chống lại việc phân chia lại khu vực bầu cử giữa thập niên ở Texas, vốn ủng hộ các ghế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ. Tất cả diễn ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, trong đó việc giành được ghế của cả hai đảng là rất quan trọng.

. Cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang California diễn ra khi nào? Sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 11 năm 2025.

. Bạn phải bao nhiêu tuổi mới được bỏ phiếu ở California? Phải ít nhất 18 tuổi mới được bỏ phiếu tại tiểu bang.

. Ai đủ điều kiện bỏ phiếu ở California? Bạn đủ điều kiện bỏ phiếu nếu bạn: Là công dân Hoa Kỳ đang sống tại California; Ít nhất 18 tuổi; Đăng ký cư trú tại nơi bạn hiện đang sống; Hiện không đang thụ án tù tiểu bang hoặc liên bang vì tội trọng tội và hiện không bị tòa án tuyên bố là không đủ năng lực tâm thần để bỏ phiếu.

. Khi nào tôi sẽ nhận được phiếu bầu qua thư? Các viên chức bầu cử của quận sẽ bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư chậm nhất là ngày 6 tháng 10 năm 2025. Tất cả cử tri đã đăng ký tại California sẽ nhận được một phiếu.

. Làm thế nào để tôi đăng ký bỏ phiếu tại California? Nếu bạn chưa đăng ký bỏ phiếu, bạn có thể truy cập registertovote.ca.gov và bắt đầu quy trình đăng ký, có sẵn bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Việt, Tây Ban Nha, Hoa, và tiếng Tagalog.

. Tôi không nhớ mình đã đăng ký bỏ phiếu chưa. Tôi phải làm gì? Nếu bạn không chắc mình đã là cử tri đã đăng ký hay chưa, hãy truy cập voterstatus.sos.ca.gov. Tại đó, bạn có thể kiểm tra xem mình đã đăng ký bỏ phiếu hay chưa; kiểm tra lựa chọn đảng phái chính trị của bạn; Kiểm tra ngôn ngữ bạn muốn sử dụng cho tài liệu bầu cử; tìm địa điểm bỏ phiếu; xem trạng thái phiếu bầu qua thư hoặc phiếu bầu tạm thời của bạn và nhiều thông tin khác.

. Tôi có phải đăng ký bỏ phiếu hàng năm không? Nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu, bạn sẽ không cần phải đăng ký lại trừ khi bạn đổi tên hoặc thay đổi đảng phái chính trị. Nếu bạn chuyển đi, bạn có thể cập nhật địa chỉ bằng cách đăng ký lại trực tuyến.

. Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu tại California là khi nào? Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đặc biệt là ngày 20 tháng 10 năm 2025.

. Tôi đã bỏ lỡ thời hạn đăng ký bỏ phiếu. Tôi vẫn có thể bỏ phiếu chứ? Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu là ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, bạn có thể bỏ phiếu thông qua quy trình đăng ký cử tri trong ngày, có sẵn tại văn phòng bầu cử quận của bạn hoặc bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào trong quận của bạn bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 và cho đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày 4 tháng 11. Thông qua quy trình này, cử tri sẽ đăng ký "có điều kiện" (conditionally) và bỏ phiếu tạm thời (provisional ballot).

---- Hôm nay, Thứ Hai, là ngày thứ 6 của đợt đóng cửa chính phủ, và các nhà lập pháp dường như vẫn chưa tiến gần hơn đến một thỏa thuận về việc mở cửa trở lại một loạt các cơ quan và dịch vụ liên bang. Cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về việc Quốc hội không đạt được thỏa thuận tài trợ, đồng thời nêu vấn đề này trong một sự kiện kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Hoa Kỳ tại Norfolk, Virginia, vào ngày 5 tháng 10. Trump tuyên bố với các quân nhân hiện đang làm việc không lương rằng họ sẽ sớm nhận được chi phiếu tiền và thậm chí còn hứa hẹn sẽ tăng lương "trên diện rộng".

Tại Đồi Capitol, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân chủ-New York) đã cáo buộc Đảng Cộng hòa đóng cửa chính phủ thay vì hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho "những người đóng thuế Mỹ chăm chỉ". Để đáp ứng điều kiện cho cuộc bỏ phiếu rất cần thiết tại Thượng viện nhằm cấp vốn cho chính phủ liên bang, Đảng Dân chủ đang thúc đẩy Đảng Cộng hòa gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA: còn gọi là ObamaCare).

Khoảng 2 triệu công chức liên bang đã bị tạm ngừng trả lương và khoảng 750.000 công chức vẫn phải nghỉ việc sau khi ngân sách bị cắt giảm kể từ đầu năm tài chính mới vào ngày 1 tháng 10. Các công việc khác được coi là thiết yếu đối với an toàn công cộng và an ninh quốc gia như quân đội và nhân viên kiểm soát không lưu vẫn phải làm việc mà không được trả lương. Theo Tổ chức Đối tác vì Dịch vụ Công (Partnership for Public Service), chính quyền Trump tới giờ đã cắt giảm hơn 200.000 nhân viên trong lực lượng công chức liên bang.

---- Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) đã tăng vọt hơn 34% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Hai sau khi công bố quan hệ đối tác kéo dài nhiều năm với OpenAI. Theo thỏa thuận, OpenAI sẽ sử dụng 6 gigawatt cơ sở hạ tầng AI của AMD để tăng cường sức mạnh tính toán, đồng thời có quyền chọn mua tới 160 triệu cổ phiếu AMD, tương đương khoảng 10% cổ phần của công ty. Cổ phiếu của hãng sản xuất chip này đã tăng vọt 34,41% và được bán với giá 221,43 đô la vào lúc 8:18 sáng giờ ET (giờ Miền Đông).

OpenAI dự kiến ​​xây dựng một cơ sở sản xuất công suất một gigawatt sử dụng chip dòng MI450 sắp ra mắt của AMD vào nửa cuối năm 2026. "Quan hệ đối tác của chúng tôi với OpenAI dự kiến ​​sẽ mang lại hàng chục tỷ đô la doanh thu cho AMD, đồng thời đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI của OpenAI", Jean Hu, Giám đốc Tài chính kiêm Thủ quỹ của AMD, cho biết. "Thỏa thuận này tạo ra sự liên kết chiến lược đáng kể và giá trị cổ đông cho cả AMD và OpenAI, đồng thời dự kiến ​​sẽ đóng góp đáng kể vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo chuẩn mực kế toán chung (GAAP) của AMD." Cổ phiếu AMD đã tăng 25% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi thỏa thuận được công bố.

---- Trump dọa sa thải công chức ào ạt. Trong bối cảnh Nhà Trắng đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên liên bang trong thời gian chính phủ đóng cửa kéo dài gần 1 tuần, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hôm Chủ nhật cho biết mối đe dọa này sẽ thành hiện thực nếu Tổng thống Donald Trump quyết định các cuộc đàm phán về việc đóng cửa chính phủ bị đình trệ. "Nếu tổng thống quyết định rằng các cuộc đàm phán chắc chắn không đi đến đâu, thì sẽ bắt đầu có những đợt sa thải", Hassett nói khi được hỏi trên chương trình "State of the Union" của CNN khi nào việc sa thải sẽ diễn ra.

--- Lại xạo rồi. Tin AP: Sự bùng nổ kinh tế mà Tổng thống Donald Trump hứa hẹn tập trung vào một con số duy nhất: 17 nghìn tỷ đô la. Đó là tổng số tiền đầu tư mới mà Trump tuyên bố đã tạo ra nhờ thuế quan, cắt giảm thuế thu nhập và các chiêu trò thuyết phục mạnh mẽ của ông đối với các CEO, nhà tài chính, ông trùm công nghệ, thủ tướng, tổng thống và các nhà cầm quyền khác. Khoản tiền 17 nghìn tỷ đô la này được cho là sẽ tài trợ cho các nhà máy mới, công nghệ mới, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và tăng trưởng kinh tế nhanh hơn.

"Trong tám tháng dưới thời Trump, chúng ta đã đảm bảo được các cam kết đầu tư 17 nghìn tỷ đô la", tổng thống phát biểu trong bài phát biểu tháng trước. "Chưa từng có quốc gia nào làm được điều tương tự." Nhưng dựa trên các tuyên bố từ nhiều công ty, quốc gia nước ngoài và trang web của Nhà Trắng, con số đó dường như bị phóng đại, mang tính đầu cơ cao và cao hơn nhiều so với con số thực tế. Trang web của Nhà Trắng liệt kê tổng số tiền đầu tư là 8,8 nghìn tỷ đô la, mặc dù con số này dường như được bổ sung thêm một số cam kết đầu tư được thực hiện trong nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden.

Nhà Trắng đã không đưa ra con số cụ thể sau nhiều lần được yêu cầu giải thích cách Trump tính toán 17 nghìn tỷ đô la cam kết đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở những lời lẽ khoa trương của Trump mà còn ở niềm tin của ông rằng việc áp thuế mạnh tay và việc bêu xấu các công ty có thể mang lại kết quả kinh tế, một chiến lược có thể gây bất lợi cho ông về mặt chính trị nếu những lời lẽ cứng rắn không mang lại nhiều việc làm và thu nhập hơn. Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 9 của Trung tâm Quan hệ Công chúng NORC và hãng thông tấn Associated Press, chỉ 37% người trưởng thành ở Mỹ tán thành cách Trump điều hành nền kinh tế. Con số này giảm so với mức đỉnh điểm 56% vào đầu năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump - một ký ức mà ông đã dựa vào khi vận động cử tri trong cuộc bầu cử năm ngoái.

--- Vậy là cần Trump ân xá, vì Tòa Tối Cao lắc đầu: Hôm thứ Hai, Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ đang bị giam giữ của Jeffrey Epstein. Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới, các thẩm phán đã từ chối thụ lý một vụ án có thể sẽ thu hút sự chú ý trở lại vào câu chuyện lạm dụng tình dục bẩn thỉu sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm cách xoa dịu những lời chỉ trích về việc từ chối công bố thêm hồ sơ điều tra về vụ án của Epstein.

Các luật sư của Maxwell, một người phụ nữ thượng lưu người Anh, lập luận rằng bà không bao giờ nên bị xét xử hoặc kết án vì vai trò của mình trong việc dụ dỗ các bé gái vị thành niên bị Epstein, một nhà tài chính ở New York, lạm dụng tình dục. Bà đang thụ án 20 năm tù, mặc dù bà đã được chuyển từ một nhà tù liên bang an ninh thấp ở Florida đến một trại giam an ninh tối thiểu ở Texas sau khi bà được Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche thẩm vấn vào tháng 7.

Như thường lệ, các thẩm phán không giải thích lý do tại sao họ bác bỏ đơn kháng cáo. Chính quyền Cộng hòa của Trump đã thúc giục Tòa án Tối cao không thụ lý vụ án. Các luật sư của Maxwell lập luận rằng một thỏa thuận không truy tố đạt được vào năm 2007 giữa các công tố viên liên bang tại Miami và luật sư của Epstein cũng đã bảo vệ "những kẻ đồng phạm tiềm năng" của ông ta khỏi các cáo buộc liên bang ở bất kỳ nơi nào trên toàn quốc.

Maxwell đã bị truy tố tại Manhattan, và tòa phúc thẩm liên bang tại đó đã phán quyết rằng việc truy tố là đúng đắn. Bồi thẩm đoàn đã tuyên bà ta phạm tội buôn bán tình dục một bé gái vị thành niên, cùng với các cáo buộc khác.

--- Trump ém hồ sơ Epstein: hơn 1.000 chuyến bay du lịch tới đảo tình dục của Epstein không được ghi rõ ràng trong sổ.Cuộc điều tra của Zalingo Data Refinery đang làm sáng tỏ quy mô du lịch liên quan đến đảo Epstein. Phân tích đã phát hiện thêm 2.348 chuyến bay đến đảo Epstein trong số 5.253 hồ sơ chuyến bay từ năm 1995 đến năm 2007 - tổng cộng có ít nhất 4.966 chuyến bay đã được báo cáo và chưa được báo cáo đến đảo.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định được 1.089 tuyến bay chưa được biết đến trước đây, kết nối các trung tâm tài chính lớn với các điểm đến tư nhân. Nhóm nghiên cứu cho biết những phát hiện này được tổng hợp từ các hồ sơ công khai của Bộ Tư pháp và được xác thực với ba nguồn độc lập để đảm bảo tính chính xác. Sau khi thu thập thông tin, họ đã có thể xác định được có bao nhiêu chuyến bay đến đảo và từ những địa điểm nào.Giám đốc điều hành của Zalingo Data Refinery cho biết: “Là một người cha, vụ bê bối Epstein thực sự khiến tôi lo lắng. Chính phủ Hoa Kỳ đang hạn chế thông tin mà họ sẽ tiết lộ. Tôi đã nghĩ ‘chuyện quái gì thế giới này có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao những người này lại ẩn danh. Tôi nghĩ, với công ty hẹn hò của mình, tôi có khả năng tìm hiểu thêm thông tin, và đó là điều tôi đã làm. Tôi nghĩ, cứ làm đi và xem chuyện gì đang xảy ra.”Các nguồn dữ liệu chính được sử dụng trong cuộc điều tra dữ liệu bao gồm các tài liệu được công bố từ Bộ Tư pháp, nhật ký công khai và phân tích các tập dữ liệu. Sau đó, họ xác thực thông tin với ba nguồn thông tin độc lập để kiểm tra tính chính xác của nó.---- Theo lịch trình, vào Thứ Tư 8/10 các nạn nhân của Epstein sẽ họp báo, đòi công bố hồ sơ Epstein. Tuy nhiên, chính phủ đang đóng cửa. Các nạn nhân của nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein sẽ trở lại Đồi Capitol vào tuần này để tham dự một cuộc họp báo khác với các nhà lập pháp nhằm thúc đẩy chính quyền Trump công bố hồ sơ của Epstein. Các nhà lập pháp sẽ có mặt cùng các nạn nhân là các Dân biểu Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa - Georgia), Thomas Massie (Đảng Cộng hòa - Kentucky), và Dân biểu Đảng Dân chủ Ro Khanna (Đảng Dân chủ - California).Nhóm 3 người này đã tổ chức một cuộc họp báo tương tự với các nạn nhân vào đầu năm nay và thúc giục chính quyền Trump công bố hồ sơ của Epstein. Theo tờ The Hill, cuộc họp báo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 10. Massie và Khanna đã thúc đẩy một bản kiến ​​nghị miễn trừ trách nhiệm để buộc Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc công bố hồ sơ của Epstein.Epstein đã chết trong tù vào tháng 8 năm 2019 khi đang chờ xét xử về các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và âm mưu buôn bán tình dục. Ông ta đã nhận tội với các cáo buộc tương tự ở cấp tiểu bang tại Florida vào năm 2008. Ghislaine Maxwell, cộng sự của Epstein, hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục và các cáo buộc khác liên quan đến việc tiếp tay cho việc buôn bán trẻ vị thành niên cho Epstein.---- Tổng thống Trump hôm Chủ nhật đã tiết lộ một chi tiết mới về trận đấu võ tự do UFC được mong đợi sẽ diễn ra tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng: Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6/2026, cũng là sinh nhật lần thứ 80 của ông. Trong bài phát biểu tại Norfolk, Virginia, nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân, tổng thống đã chia sẻ về những sự kiện quan trọng diễn ra tại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ hai của mình — sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ, World Cup 2026 và Thế vận hội Mùa hè 2028."Và vào ngày 14 tháng 6 năm sau, chúng ta sẽ có một trận đấu UFC lớn tại Nhà Trắng, ngay tại khuôn viên Nhà Trắng", ông nói, nhưng không đề cập đến việc ngày đó cũng là một ngày quan trọng đối với ông. Võ sĩ UFC Conor McGregor cho biết hôm thứ Tư rằng anh sẽ tham gia trận đấu này. Tháng trước, Nhà Trắng đã xác nhận rằng sự kiện võ đài tự do này sẽ bao gồm pháo hoa và trình diễn ánh sáng, cân trọng lượng của các võ sĩ tại Đài tưởng niệm Lincoln và các hoạt động dành cho người hâm mộ trên khắp National Mall.---- Một thẩm phán liên bang vào chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 10/2025 đã tạm thời ngăn chặn chính quyền Trump triển khai bất kỳ đơn vị Vệ binh Quốc gia nào đến Oregon, sau một loạt tranh cãi pháp lý bắt đầu vài giờ trước đó khi tổng thống huy động quân đội California đến Portland sau khi chính vị thẩm phán này đã ngăn cản ông sử dụng Vệ binh Quốc gia Oregon vào ngày hôm trước. Trong một phiên điều trần qua điện thoại được triệu tập vội vã, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Karin Immergut đã ban hành lệnh cấm tạm thời do California và Oregon yêu cầu.Một ngày trước đó, chính vị thẩm phán này đã tạm thời ngăn chặn chính quyền triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia Oregon đến Portland. Tuy nhiên, vào Chủ nhật, tổng thống đã chuyển sang điều động quân đội Vệ binh Quốc gia đến tiểu bang này từ tiểu bang California lân cận và sau đó từ Texas.Immergut, người được ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã ban hành lệnh thứ hai, có phạm vi rộng hơn vào chiều Chủ nhật sau khi bà chỉ trích luật sư của chính phủ liên bang và đặt câu hỏi về việc động thái điều động quân đội California và Texas đến Oregon không "vi phạm trực tiếp lệnh đã được ban hành hôm qua". Nhà Trắng chưa bình luận ngay về quyết định của thẩm phán.Các cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra hàng đêm bên ngoài cơ sở xử lý nhập cư của Portland kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump bắt đầu vào tháng 1. Thỉnh thoảng có những cuộc biểu tình bùng phát, bao gồm cả vào tháng 6, nhưng trong nhiều tuần, các cuộc biểu tình chỉ thu hút vài chục người - cho đến khi chính quyền Trump huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon vào ngày 28 tháng 9, bất chấp mong muốn của Thống đốc Oregon Tina Kotek.Một số ít người biểu tình tụ tập vào tối Chủ nhật đã reo hò khi biết về lệnh của thẩm phán. Immergut đã ban hành lệnh hôm thứ Bảy trong khi chờ đợi các tranh luận tiếp theo trong vụ kiện do tiểu bang và thành phố đệ trình. Bà cho biết các cuộc biểu tình tương đối nhỏ không biện minh cho việc sử dụng lực lượng liên bang và việc cho phép triển khai có thể gây tổn hại đến chủ quyền của tiểu bang Oregon.---- Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Oregon, Dan Rayfield, hôm Chủ nhật cho biết ông đang "chuẩn bị hành động pháp lý" chống lại Tổng thống Trump vì đã điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia California đến Oregon. "Chúng tôi đang nhanh chóng đánh giá các lựa chọn và chuẩn bị hành động pháp lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin cập nhật khi có", Rayfield cho biết hôm Chủ nhật trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X.Thống đốc California, Gavin Newsom (Dân chủ), cho biết trước đó vào Chủ nhật rằng tổng thống đang "triển khai 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia California đến Oregon", đồng thời nói thêm rằng lực lượng này "đang trên đường đến đó". Newsom nói thêm trong một bài đăng trên X: "Chúng tôi sẽ đưa vụ việc này ra tòa. Công chúng không thể im lặng trước hành vi liều lĩnh và độc đoán như vậy của Tổng thống Hoa Kỳ."Trong một tuyên bố mà NewsNation, kênh truyền hình chị em của The Hill, có được, người phát ngôn Nhà Trắng, Abigail Jackson, cho biết tổng thống "đã thực hiện thẩm quyền hợp pháp của mình để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang tại Portland sau các cuộc bạo loạn và tấn công bạo lực vào lực lượng thực thi pháp luật. Lần này, Gavin Newscum nên đứng về phía những công dân tuân thủ pháp luật thay vì những tên tội phạm bạo lực đang tàn phá Portland và các thành phố khác trên khắp đất nước." (Ghi chú: Nhà Trắng giễu tên của Newsom tục tĩu là: Newscum.)

---- Thống đốc Illinois JB Pritzker cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang ra lệnh triển khai 400 thành viên Vệ binh Quốc gia Texas đến Illinois, Oregon và "các địa điểm khác" trong nước Mỹ. "Không có quan chức nào từ chính phủ liên bang gọi điện trực tiếp cho tôi để thảo luận hoặc phối hợp", bà Pritzker viết trên X, đồng thời kêu gọi Thống đốc Texas Greg Abbott "ngay lập tức rút lại bất kỳ sự ủng hộ nào cho quyết định này và từ chối phối hợp".



"Những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia của chúng ta không được phép bị lợi dụng làm công cụ chính trị. Đây là thời điểm mà mọi người Mỹ phải lên tiếng và chung tay ngăn chặn sự điên rồ này", bà Pritzker nói thêm.

---- Trump đòi bịt miệng MSNBC và NBC... Donald Trump một lần nữa kêu gọi FCC điều tra một kênh truyền hình về việc đưa tin của họ, lần này là về việc MSNBC tiếp tục tuyển dụng Al Sharpton. Ủy ban Truyền thông Liên bang nên xem xét giấy phép của NBC, nơi hầu như chỉ phát sóng nội dung tích cực của Đảng Dân chủ. Tương tự như vậy, ABC Fake News - Gần như vậy, 97% là tiêu cực đối với Đảng Cộng hòa!”



Cơ quan FCC cấp phép cho các đài phát sóng, không phải các mạng lưới, và có quyền giám sát hạn chế đối với MSNBC vì đây là một mạng lưới truyền hình cáp. Nhưng Trump có tiền sử kêu gọi điều tra các kênh truyền hình về phạm vi đưa tin của họ, mặc dù điều đó được Tu chính án thứ nhất bảo vệ.



Chủ tịch FCC của Trump, Brendan Carr, đã trở thành cái tên quen thuộc vào tháng trước sau khi ông cảnh báo các đài ABC về một phát ngôn của Jimmy Kimmel trong chương trình của ông. Vài giờ sau, Nexstar tuyên bố sẽ ngừng phát sóng chương trình của Kimmel, và ABC đã đình chỉ Jimmy Kimmel Live! vô thời hạn. Nhưng sau một làn sóng phản đối, ABC đã cho Kimmel trở lại sóng, và Nexstar cùng một nhóm đài khác, Sinclair, cũng làm theo vào cuối tuần.



PoliticsNation với Al Sharpton bắt đầu là một chương trình phát sóng vào các ngày trong tuần trên MSNBC vào năm 2011, và sau đó chuyển sang khung giờ cuối tuần. MSNBC đang chuẩn bị tách khỏi Comcast vào cuối năm nay và đổi tên thành MS NOW.

---- Giáo sư luật Tim Bakken của West Point đã khởi kiện Học viện Quân sự Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các chính sách của học viện này vi phạm quyền Tu chính án thứ nhất bằng cách hạn chế quyền tự do ngôn luận và học thuật của giảng viên. Bakken cho rằng yêu cầu phải được chấp thuận trước đối với các buổi diễn thuyết bên ngoài kìm hãm quyền tự do ngôn luận, và ông đang tìm kiếm tư cách khởi kiện tập thể để đại diện cho hơn 100 giảng viên dân sự trong việc phản đối những hạn chế này. Một thẩm phán liên bang đã lên lịch phiên điều trần sơ bộ cho vụ kiện, làm dấy lên cuộc tranh luận mới về quyền tự do học thuật tại các học viện quân sự.



Bakken khẳng định rằng chính quyền Trump đã tìm cách "làm dịu và ngăn chặn ngôn luận, đồng thời kiểm duyệt các quan điểm có thể trái ngược" với chương trình nghị sự của mình, đồng thời chỉ ra việc giám sát chặt chẽ hơn sau sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump vào tháng 1 chỉ đạo việc đánh giá các học viện quân sự. Đơn kiện tuyên bố rằng, để đáp lại lệnh của Trump, West Point đã hạn chế quyền tự do ngôn luận của giảng viên, loại bỏ sách khỏi chương trình giảng dạy, thay đổi nội dung khóa học và gỡ bỏ các ấn phẩm của giảng viên khỏi các trang web chính thức của học viện.

Sắc lệnh hành pháp [của Trump] nêu rõ, "Hệ tư tưởng giới tính" đã thay thế "phạm trù sinh học của giới tính bằng một khái niệm luôn thay đổi về bản dạng giới tính tự đánh giá". Bakken lập luận rằng những chính sách này cản trở diễn ngôn học thuật và cản trở sự phát triển chuyên môn bằng cách áp đặt những hạn chế đối với sự tham gia học thuật, đặc biệt là khi quan điểm của giảng viên khác với hướng dẫn của Bộ Quốc phòng hoặc Lục quân.



Đơn khiếu nại còn cáo buộc rằng chính sách yêu cầu phê duyệt trước tiêu đề bài báo thiếu các tiêu chí minh bạch và quy trình kháng cáo kịp thời, tạo ra một môi trường không khuyến khích trao đổi học thuật cởi mở. Vụ kiện của Bakken yêu cầu tòa án ra lệnh dừng việc thực thi yêu cầu phê duyệt trước và hỗ trợ cho các giảng viên dân sự bị ảnh hưởng, nhằm khôi phục quyền tự do học thuật không bị hạn chế tại West Point.

---- Sau khi Thẩm phán Diane Goodstein ngăn cản chính quyền Trump thì bị đốt nhà, Dân Biểu Dân Chủ Daniel Goldman tố cáo MAGA khủng bố. Nhà của thẩm phán Tòa án Quận South Carolina Diane Goodstein đã bị phóng hỏa sau khi bà nhận được những lời đe dọa ám sát. Cơ quan thực thi pháp luật tiểu bang đang điều tra vụ cháy nhà trên bãi biển Edisto, bắt đầu vào khoảng 11:30 giờ sáng giờ miền Đông hôm thứ Bảy, theo các nguồn tin cho biết với hãng tin địa phương FITSNews. Bà Goodstein được cho là không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhưng ít nhất ba thành viên trong gia đình bà, bao gồm chồng bà, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Dân chủ Arnold Goodstein, và con trai của họ, đã phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng.

Theo Sở Cứu hỏa St. Paul, đơn vị đã có mặt tại hiện trường, những người trong nhà đã phải được cứu bằng thuyền kayak. Nhiều nguồn tin cho biết với FITSNews, vị thẩm phán 69 tuổi đã nhận được những lời đe dọa giết người trong những tuần trước khi xảy ra hỏa hoạn. Tháng trước, Goodstein đã tạm thời ngăn cản ủy ban bầu cử của tiểu bang công bố hồ sơ cử tri cho Bộ Tư pháp, một quyết định đã bị Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về Dân quyền Harmeet Dhillon chỉ trích công khai và sau đó bị Tòa án Tối cao tiểu bang đảo ngược. Bộ Tư pháp đã tìm kiếm thông tin, bao gồm tên, địa chỉ, số bằng lái xe và số an sinh xã hội, của hơn ba triệu cử tri đã đăng ký theo lệnh hành pháp ban hành hồi tháng Ba của Tổng thống Donald Trump, hạn chế người không phải công dân đăng ký bỏ phiếu. (Thực tế: Người không phải công dân hiện không được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang.)





Nếu vụ hỏa hoạn tại nhà thẩm phán thực sự là có chủ đích, đây có thể là sự kiện mới nhất trong làn sóng bạo lực chính trị gia tăng đáng kinh ngạc tại Hoa Kỳ. Trong khi Chính quyền Trump đổ lỗi cho những luận điệu của phe cánh tả về việc kích động bạo lực, chẳng hạn như vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, thì một cuộc tấn công vào một thẩm phán sẽ diễn ra khi Chính quyền này ngày càng chỉ trích ngành tư pháp, chỉ trích các thẩm phán ra phán quyết chống lại họ là những kẻ nổi loạn "ghét nước Mỹ". Diane Goodstein đã đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán Tòa án Khu vực Thường trú cho Tòa án Tư pháp Khu vực 1 của Nam Carolina kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 5 năm 1998, đánh dấu nhiệm kỳ 27 năm dài đằng đẵng và đưa vị thẩm phán 69 tuổi này trở thành một trong những thẩm phán phục vụ lâu nhất của tiểu bang.

Thẩm phán Goodstein không có đảng phái chính trị chính thức nào. Mặc dù chồng bà, cựu Thượng nghị sĩ Arnold Goodstein, là một đảng viên Dân chủ, từng đại diện cho South Carolina tại cả Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ với tư cách là thành viên của Đảng Dân chủ. Tháng trước, Thẩm phán Goodstein đã ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn chặn Bộ Tư pháp của chính quyền Trump tiếp cận dữ liệu đăng ký cử tri của Ủy ban Bầu cử Nam Carolina.

Dân Biểu Dân chủ kiêm luật sư Daniel Goldman, người từng là luật sư chính trong phiên luận tội đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump, đã nhanh chóng gắn thẻ Miller trên X với đoạn phim ghi lại vụ hỏa hoạn. DB Goldman viết trên X: "Stephen Miller và phe MAGA đã doxxing (cố ý lộ địa chi nhà) và đe dọa các thẩm phán ra phán quyết chống lại Trump, bao gồm cả Thẩm phán Goodstein. Hôm nay, có người đã đốt nhà của Thẩm phán, khiến chồng và con trai bà bị thương nặng. Liệu Trump có lên tiếng phản đối phe cực hữu đã gây ra điều này không?"

Miller đã nhanh chóng đáp trả, gọi Goldman là "kẻ cực kỳ biến thái và đê tiện." Người phát ngôn của MAGA, Miller, đã đăng trên X, "Có một phong trào khủng bố cánh tả lớn mạnh và đang phát triển ở đất nước này. Phong trào này được tổ chức và tài trợ bài bản. Và được che chở bởi các thẩm phán, công tố viên và Bộ trưởng Tư pháp cực tả của Đảng Dân chủ."

Miller viết: “Biện pháp duy nhất là sử dụng quyền lực nhà nước hợp pháp để triệt phá khủng bố và các mạng lưới khủng bố." Nhiều thẩm phán nhiều nơi khác cũng bị hăm dọa ám sát, hành hung. Thẩm phán trưởng của Quận Rhode Island, Jack McConnell, nói với NPR vào tháng 8 rằng tòa án của ông đã nhận được hơn 400 thư thoại đe dọa, bao gồm một số lời đe dọa giết người đáng tin cậy. McConnell đã ban hành phán quyết ngăn chặn việc Trump ngừng viện trợ liên bang vào đầu năm nay. Các thẩm phán nói với NPR rằng họ đã nhận được những chiếc pizza được giao ẩn danh không mong muốn, một chiến thuật được gọi là “tiết lộ thông tin về pizza” ngụ ý (nghĩa là: Tụi bay coi chừng, địa chỉ nhà các thẩm phán phe tả đã bị lộ, coi chừng tụi tao).

---- Ban đầu, Oye Owolewa tỏ ra khó chịu, nhưng không quá lo lắng, khi thấy vết sơn xịt màu xanh trên cửa trước nhà mình. Nhưng sau đó, anh bước ra ngoài, nhìn xuống và thấy chữ "FU" được sơn xịt trên hiên nhà. "Đó là lúc tôi nhìn thấy toàn bộ những chữ cái và lời chửi thề hiện ra", Owolewa nói. Owolewa đang tranh cử một ghế trong Hội đồng Quận thủ đô Washington D.C., và hiện anh là đại diện đối lập của Quận - một vị trí không lương do người dân Quận bỏ phiếu bầu để vận động cho việc D.C. trở thành tiểu bang. Vì vậy, anh là người được công chúng biết đến, nhưng anh nói rằng anh không chắc tại sao lại có người nhắm vào mình.

"Tôi đã ở đây khoảng bảy năm rồi, và chưa từng có chuyện gì như thế này xảy ra", anh nói. "[…] Nếu bạn để ý, tất cả các ngôi nhà trong khu phố này đều trông giống nhau. Cửa ra vào cùng màu, hoặc chỉ một màu, nhưng nhà tôi là ngôi nhà duy nhất bị nhắm đến, ngôi nhà duy nhất được phun sơn chữ 'FU', ngôi nhà duy nhất trong số tất cả mọi người. Trong khu phố kiểu này, tôi chỉ có thể cho rằng đó là do bản chất của tôi."

Owolewa nói với News4 rằng anh tin rằng chuyện này xảy ra vào tối thứ Sáu, nhưng anh không nhận ra cho đến thứ Bảy. Anh có một camera an ninh bên ngoài cửa trước nhưng nói rằng nó không hoạt động - một bất trắc mà anh dự định sẽ sớm được khắc phục.

---- Chicago: trực thăng sà xuống đổ bộ đặc vụ CE giữa khu dân cư, ném lựu đạn cay, xông vào nhà dân, vật té để bắt không cho thấy lệnh tòa. Tấn công một khu chung cư bằng trực thăng khi các gia đình đang ngủ. Triển khai chất độc hóa học gần một trường công lập. Còng tay một thành viên Hội đồng Thành phố Chicago tại một bệnh viện. Các nhà hoạt động, cư dân và lãnh đạo cho biết các chiến thuật ngày càng hung hăng của các nhân viên di trú liên bang đang châm ngòi cho bạo lực và làm gia tăng căng thẳng trong khu phố tại thành phố lớn thứ ba của quốc gia.

"Họ chính là những người đang biến nơi đây thành chiến trường", Thống đốc Illinois JB Pritzker phát biểu hôm Chủ nhật trên CNN. "Họ bắn hơi cay và lựu đạn khói, và họ làm cho nơi này trông giống như một chiến trường." Hơn 1.000 người nhập cư đã bị bắt giữ kể từ khi cuộc đàn áp nhập cư bắt đầu vào tháng trước tại khu vực Chicago. Chính quyền Trump cũng đã cam kết triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia trong chương trình nghị sự của mình để tăng cường trục xuất.

Tuy nhiên, công dân Hoa Kỳ, người nhập cư hợp pháp và trẻ em nằm trong số những người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ ngày càng táo bạo và hung hăng xảy ra hàng ngày trên khắp các khu phố trong thành phố 2,7 triệu dân này và nhiều vùng ngoại ô. Mặc dù các đặc vụ liên bang chủ yếu tập trung vào các khu vực đông người nhập cư và người Latinh, nhưng chiến dịch diễn ra vào sáng sớm thứ Ba tại khu dân cư South Shore, nơi có một lượng nhỏ người di cư đến định cư tại Chicago trong khi xin tị nạn.

Các đặc vụ đã sử dụng xe tải không biển số và trực thăng để bao vây tòa nhà chung cư năm tầng. NewsNation, được mời quan sát chiến dịch, đã đưa tin các đặc vụ "đã thả dây từ trực thăng Black Hawk". Sau đó, các đặc vụ đã đi từng nhà, đánh thức cư dân và dùng dây buộc để trói họ. Rodrick Johnson, một công dân Hoa Kỳ bị tạm giữ, cho biết các đặc vụ đã phá cửa và trói ông bằng dây thừng.

“Tôi hỏi họ có lệnh bắt giữ không, và tôi đã yêu cầu gặp luật sư,” người đàn ông 67 tuổi nói với tờ Chicago Sun-Times. “Họ không bao giờ mang theo luật sư.” Dixon Romero thuộc Southside Together, một tổ chức cũng đang hỗ trợ người dân, cho biết cửa bị bật tung khỏi bản lề. “Tất cả những người chúng tôi nói chuyện đều cảm thấy không an toàn,” ông nói. “Điều này không bình thường. Không ổn. Không đúng.”

Pritzker, một đảng viên Dân chủ hai nhiệm kỳ, đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước điều tra các cáo buộc rằng trẻ em bị trói bằng dây thừng và bị giam giữ riêng biệt với cha mẹ, nói rằng “chiến thuật kiểu quân sự” không nên được sử dụng đối với trẻ em. Một số thành viên Đảng Dân chủ trong phái đoàn Quốc hội Illinois đã gặp nhau gần địa điểm này vào Chủ nhật, kêu gọi chấm dứt các cuộc đột kích nhập cư.

Trong khi đó, việc sử dụng lựu đạn phun các chất hóa học đã trở nên thường xuyên và dễ thấy hơn trong tuần qua. Ban đầu được sử dụng để quản lý người biểu tình, các đặc vụ đã sử dụng chúng trong tuần này trên đường phố thành phố và trong các hoạt động nhập cư, theo ICIRR. Đường dây nóng khẩn cấp để báo cáo việc phát hiện các đặc vụ nhập cư đã nhận được hơn 800 cuộc gọi vào thứ Sáu, cùng ngày các nhà hoạt động cho biết các đặc vụ đã ném một hộp hóa chất gần một trường học ở khu vực Quảng trường Logan của thành phố. Hoạt động ở khu phố phía tây bắc đã khiến Trường Tiểu học Funston gần đó phải cho học sinh ra chơi trong nhà.

Cùng ngày hôm đó, Nghị viên Jessie Fuentes của Chicago bị còng tay tại một bệnh viện. Bà cho biết đã yêu cầu các đặc vụ xuất trình lệnh bắt giữ một người bị gãy chân trong khi bị các đặc vụ ICE truy đuổi và sau đó đưa anh ta đến phòng cấp cứu. “ICE hành động như một đội quân xâm lược trong khu phố của chúng tôi”, Dân biểu tiểu bang Lilian Jiménez, một đảng viên Dân chủ, cho biết. “Trực thăng lượn lờ trên nhà của chúng tôi, khiến gia đình hoảng sợ.

---- Hôm thứ Hai, Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã tiêu diệt 251 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm, hầu hết ở các khu vực phía tây nam của đất nước và trên Biển Đen, trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai quốc gia tiếp tục lan rộng trên nhiều mặt trận. Theo Bộ Quốc phòng Nga đăng trên kênh Telegram, 61 máy bay không người lái đã bị chặn trên Biển Đen, trong khi một máy bay được cho là đang hướng về Moscow. Bộ này không báo cáo bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào, cũng như không tiết lộ tổng cộng bao nhiêu máy bay không người lái mà Ukraine đã phóng.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại một kho dầu ở Feodosia, một thành phố cảng quan trọng trên bờ biển Crimea. Đài RBK-Ukraine dẫn nguồn tin giấu tên đưa tin rằng một thùng nhiên liệu đã phát nổ sau vụ tấn công. Thông tin này chưa thể được xác minh độc lập.

Trong một diễn biến leo thang khác, khu vực biên giới Belgorod của Nga đã bị Ukraine pháo kích trong đêm, gây hư hại cơ sở hạ tầng điện và khiến hàng nghìn cư dân bị mất điện.