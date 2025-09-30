sau cùng thì Ba không cần nó nữa
cái thẻ có hiệu lực
hai năm hay ba năm
để được tạm trú trên đất nước của mình
sau cùng thì tụi con nhận được nó
nhận thay cho Ba
nó đến chậm
chậm mất 5 giờ
người ta giao thẻ khi Ba đã rời đi
đã không còn tạm trú
trên cõi đời
thì xá gì tạm trú chốn quê nhà
Ba ơi, vĩnh biệt
yên nghỉ thanh thản
bây giờ hẳn Ba đã gặp Mẹ
gặp ông bà tổ tiên
những linh hồn đã thường trú
ở nơi xa xôi nào đó
hẳn nơi không cần khai báo và đăng ký
một chỗ ngụ
qua đêm
Thận Nhiên, 30/09/2025
* Bài thơ thay lời báo tang. Ba tôi, ông Tôn Thất Cung, vừa qua đời chiều nay.
** BTT Việt Báo cùng thi hữu gần xa xin thành kính phân ưu cùng gởi lời cầu nguyên đến anh Thận Nhiên và gia đình.
