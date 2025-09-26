Hôm nay,  

Cuốn Kinh Thánh ấn bản Trump đưa vào trường học Oklahoma trong phần Hiến Pháp đã bỏ sót, không in các Tu chính án từ 11 đến 27 -- trong đó có Tu chính án bãi bỏ chế độ nô lệ và Tu chính án trao quyền bầu cử cho phụ nữ.

26/09/2025
Cuốn Kinh Thánh ấn bản Trump đưa vào trường học Oklahoma trong phần Hiến Pháp đã bỏ sót, không in các Tu chính án từ 11 đến 27 -- trong đó có Tu chính án bãi bỏ chế độ nô lệ và Tu chính án trao quyền bầu cử cho phụ nữ.
 

Bản tin sau đây của báo Daily Beast hôm Thứ Sáu 26/9/2025, nhan đề "Trump Bibles in Some Schools Omit Key Constitutional Amendments" của phóng viên Wiktoria Gucia ghi nhận chuyện lạ này.
 

Các trường học ở tiểu bang Oklahoma đang phát Kinh Thánh ấn bản "God Bless the USA" (Chúa phù hộ nước Mỹ), nhưng 17 Tu chính án quan trọng của Hiến pháp lại bị thiếu.

Các giáo viên trên toàn tiểu bang đã bày tỏ lo ngại rằng những cuốn Kinh Thánh trị giá 60 đô la do Trump ủng hộ lại thiếu Tu chính án từ 11 đến 27—bao gồm cả Tu chính án bãi bỏ chế độ nô lệ và Tu chính án trao quyền bầu cử cho phụ nữ.
 

Việc thúc đẩy đặt Kinh Thánh vào trong các lớp học ở Oklahoma bắt nguồn từ Giám đốc Sở Giáo dục Tiểu bang Ryan Walters, người đã hợp tác với Lee Greenwood để quyên góp Kinh Thánh sau khi Cơ quan Lập pháp Oklahoma từ chối phân bổ 3 triệu đô la cho việc mua Kinh Thánh.
 

Những cuốn Kinh Thánh "God Bless the USA" được quyên góp được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Lee Greenwood. Một ấn bản có chữ ký của Tổng thống Donald Trump được bán với giá 1.000 đô la.

“Học sinh cần hiểu nền tảng của lịch sử Hoa Kỳ”, Walters phát biểu trong một tuyên bố thông báo rằng Kinh Thánh sẽ được phân phát cho tất cả các lớp học Chính phủ Hoa Kỳ AP trong tiểu bang. “Đó là Kinh Thánh, Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập.”

Tuy nhiên, khi giáo viên khoa học xã hội Aaron Baker ở Oklahoma mở Kinh Thánh ra, ông phát hiện ra rằng không có toàn bộ Hiến pháp.


“Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, đây là một bản Hiến pháp không đầy đủ, nếu có thì cũng chỉ là một bản Hiến pháp không hoàn chỉnh, và đó là một bản Hiến pháp không trung thực, và đó không phải là bản Hiến pháp tôi dạy trong lớp học của mình”, Baker phát biểu trong một video TikTok được hơn 600.000 lượt thích.

Nhà xuất bản Kinh Thánh nói với KFOR rằng “Quyết định được đưa ra là chỉ bao gồm các tài liệu gốc của những người sáng lập, vì các Tu chính án 11-27 đã được bổ sung sau đó.”

Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (National Constitution Center) tuyên bố rằng “Hiến pháp Hoa Kỳ bao gồm Lời nói đầu, bảy điều khoản và 27 tu chính án.”

Trang web chính thức của cuốn Kinh Thánh nêu rõ nội dung: đoạn điệp khúc viết tay bài "God Bless The USA" của Lee Greenwood, Hiến pháp Hoa Kỳ, Tuyên ngôn Nhân quyền, Tuyên ngôn Độc lập và Lời Tuyên thệ Trung thành.

"Chắc chắn sẽ gây hiểu lầm cho học sinh nếu các em được tặng cuốn Kinh Thánh này", Alex Luchenitser, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Pháp lý của tổ chức Americans United for Separation of Church and State, trả lời KFOR sau bình luận của nhà xuất bản.

"Điều khoản gốc của Hiến pháp không sử dụng từ nô lệ, Tu chính án thứ 13 có đề cập trực tiếp đến vấn đề này, và nếu bạn đang cố gắng viết lại lịch sử, việc loại bỏ những tu chính án đó sẽ giúp làm rõ điều đó", Baker nhấn mạnh trong video của mình.

Hôm thứ Năm, Ryan Walters đã từ chức giám đốc trường học để nhận chức lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ Teacher Freedom Alliance (TFA), một tổ chức phi lợi nhuận, nhằm mục đích giúp giáo viên rèn luyện học sinh trở thành "những công dân Mỹ tự do, đạo đức và ngay thẳng".

Vào tháng 7, Oklahoma được xếp hạng 50 trên toàn quốc về chất lượng giáo dục, nghĩa là hạng bét.





Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện nhận được tài liệu mới nhất từ nhà quản lý tài sản của Jeffrey Epstein, trong đó cho thấy vào những năm cuối đời, tội phạm t-ình d*c Epstein có liên hệ với Elon Musk, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Theo Politico, các thành viên Đảng Dân Chủ của Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố tài liệu vào Thứ Sáu 26/9, là một phản hồi cho cuộc điều tra của ủy ban về vụ án Epstein. Trong một bản sao có vẻ như là sổ ghi lại lịch trình của Epstein, Musk đã đến hòn đảo của Epstein vào ngày 6/12/2014. Một ghi chú được đính kèm vào kế hoạch đó có nội dung: "Chuyện này vẫn đang diễn ra chứ?”

Quân đội TQ đang có kế hoạch tổng xâm lược Đài Loan (hoặc các nước lân cận) mở đầu bằng các đơn vị nhảy dù, trong đó chiến binh và xe tăng cùng lúc thả dù vào các sân golf gần cảng và sân bay của Đài Loan, mở đường cho đổ bộ sau từ tàu chiến. Nga đã ký hợp đồng huấn luyện và cung cấp các thiết bị thích nghi để xe tăng, đại bác cùng thả vào theo lính nhảy dù.

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Hegseth Triệu Tập Hàng Trăm Tướng Lãnh Về Virginia. - Trump Và Bộ Tư Pháp Dồn Dập Công Kích Cựu Giám Đốc FBI James Comey. - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ra Lệnh Điều Tra Tổ Chức Của George Soros. - Trump Kêu Gọi Siết Chặt Quy Định Tị Nạn Tại Liên Hiệp Quốc. - Ngân Sách Giáo Dục Liên Bang 2026: Nguy Cơ Cắt Giảm Sâu Với Trường Nghèo. - Trump Mở Đường Cho TikTok Bản Mỹ Trị Giá 14 Tỉ Mỹ Kim. - Trung Quốc Ngưng Mua Đậu Nành Mỹ Sau Khi Đặt Thuế Trả Đũa. - Amazon Chấp Nhận Hoàn Trả 1,5 Tỉ Mỹ Kim Cho Khách Hàng Prime Trong Thỏa Thuận 2,5 Tỉ Với FTC: Cách Nhận Tiền Hoàn Lại Từ Thỏa Thuận Amazon Prime. - Trump Áp Thuế Nặng Lên Thuốc Nhập, Xe Tải Và Đồ Nội Thất. - Bạch Ốc Bị Chỉ Trích Vì Khoe Số Thăm Dò Sai Về Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump - Tòa Cho Giáo Sư Đại Học South Dakota Trở Lại Giảng Dạy Sau Khi Bị Đình Chỉ Vì Bài Đăng Về Charlie Kirk. - Dân Chủ Không Nhượng Bộ Đối Đầu Nguy Cơ Đóng Cơ Đóng Cửa..

J201. Bandhanagara Jātaka -- Những Xiềng Xích Mạnh Nhất Tóm tắt: Một số nhà sư quan sát tù nhân bị trói chặt trong tù và hỏi Đức Phật về xiềng xích. Đức Phật giải thích rằng đây không phải là những xiềng xích mạnh nhất; sự luyến ái gia đình và dục vọng còn mạnh hơn. Ngài kể thêm rằng, trong quá khứ, một số người đã thành công trong việc phá vỡ những xiềng xích này và chia sẻ một câu chuyện về một kiếp trước của Ngài.

Clever Care, một chương trình Medicare Advantage nhạy bén và am hiểu về văn hóa, vừa khai trương một địa điểm mới, là một trong những trung tâm cộng đồng trụ cột của công ty. Trung tâm cộng đồng này tọa lạc tại Rowland Heights và dự kiến khai trương vào ngày 12 tháng 9. Trung tâm sẽ cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc và kết nối cộng đồng với trọng tâm là tôn trọng truyền thống văn hóa của họ. Bằng sự kết hợp hai nền y học Đông-Tây, trung tâm cộng đồng mới sẽ cung cấp các lớp học, hướng dẫn các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống và tổ chức các sự kiện khác để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi hội viên.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025. Phó Chánh văn phòng Bạch Ốc - Miller và Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ - Joseph Edlow đã cho biết họ không muốn sinh viên quốc tế ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học. Luật mới được đề xuất có thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trước năm học mùa Thu 2026.

Một đoạn video ghi lại sự việc, do Telemundo Nueva Inglaterra thu thập được, cho thấy một bé gái bị bao vây bởi những người dường như là một số nam nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài nhà riêng của em ở Leominster, Massachusetts, vào thứ Ba tuần trước. Theo đoạn video, bé gái đang ngồi cạnh một chiếc xe SUV trông giống xe của lực lượng thực thi pháp luật và cầm một chai rượu trong khi bị bao vây bởi một số người đàn ông.

McDonald’s invites fans to step into the world of TinyTAN with the Happy Meal Magic Meetup in Los Angeles, celebrating the launch of the new TinyTAN Happy Meal.

Chiều Thứ Năm 25/9, bồi thẩm đoàn liên bang ở Virginia đã quyết định truy tố James B. Comey, cựu giám đốc F.B.I. Đây được cho là kết quả từ nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump nhằm trả thù người đã điều tra chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông có thể có liên hệ với Nga. NY Times trích dẫn theo những người quen thuộc với quyết định này cho biết. Trong khi các cáo buộc vẫn chưa được tiết lộ, những người quen thuộc với quyết định cho biết bồi thẩm đoàn đã truy tố ông Comey về tội danh đưa ra tuyên bố sai sự thật và một tội danh cản trở.

Tyler Sadwith, Giám Đốc Medicaid Tiểu Bang của DHCS, cho biết các thay đổi trong chính sánh liên bang đã khiến nhiều thành viên Medi-Cal lo sợ.

Theo Tòa án Tối cao hiện nay, Trump sẽ được miễn truy tố nếu Trump ra lệnh cho Đội Biệt Kích SEAL số 6 bắn chết bất kỳ đối thủ nào mà Trump vu khống là tham nhũng, miễn truy tố kể cả khi Trump ra lệnh quân đội đảo chính, kể cả khi bịa đặt hồ sơ để truy tố bất kỳ ai mà Trump ghét, kể cả chỉ đạo quân đội can thiệp bất hợp pháp vào bầu cử.

- Lãnh tụ Palestine, Abbas Lên Án Israel “Diệt Chủng,” Khẳng Định Hamas Không Có Vai Trò Trong Chính Quyền Gaza Hậu Chiến. - Bạch Ốc Đe Doạ Sa Thải Hàng Loạt Nếu Chính Phủ Đóng Cửa. - Bão Ragasa Giảm Cường Độ, Nhưng Vẫn Gây Mưa Lớn Và Nguy Cơ Lũ Ở Miền Bắc Việt Nam. - Jimmy Kimmel Chế Giễu Trump Về “Câu Lạc Bộ Thảm Hại”. - Thăm Dò: Đa Số Người Mỹ Lo Ngại Tự Do Ngôn Luận Bị Đe Dọa Dưới Thời Trump. - Tòa Liên Bang Phán Quyết Trump Không Thể Giữ Tiền Cứu Trợ Thiên Tai Để Ép Các Bang Hợp Tác Về Di Trú. - Cắt Giảm Nhân Sự DOGE Khiến Cơ Quan An Sinh Xã Hội Tê Liệt, Nhân Viên Phải Dùng Thuốc Để Cầm Cự. - Công Tố Viên Liên Bang Gấp Rút Soạn Cáo Trạng Nhắm Vào James Comey. - Kinh Tế Mỹ Quý II Tăng 3,8%, Mạnh Hơn So Với Báo Cáo Trước. - Zelensky Cảnh Báo Về Cuộc Chạy Đua Vũ Khí Mới Liên Quan Đến Drones. - Trump Có Thể Đang Rửa Tay Khỏi Chiến Tranh Ukraine. - Lindsey Graham Nói Sẽ Ủng Hộ Trump Tranh Cử Nhiệm Kỳ Ba Năm 2028. - Southwest Airlines Đặt Hạn Chế Mới Về Pin.

(WASHINGTON, ngày 25 tháng 9, APNews) – Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cho biết ông đã gặp “ba sự việc đầy hiểm ác” khi tham dự kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, và Sở Mật Vụ Hoa Kỳ (Secret Service) sẽ chính thức điều tra sự việc.

(WASHINGTON, ngày 24 tháng 9, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Tư cho biết sẽ ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần để triệt phá các “mạng lưới khủng bố trong nước.” Trump luôn khăng khăng rằng đây là những nhóm được bên cánh tả tài trợ để kích thích bạo lực chống lại các nhóm bảo thủ.

J191. Ruhaka Jātaka -- Vị Tăng Không Thể Buông Bỏ Tóm tắt: Một vị sư xuất gia sau khi rời gia đình, dần dần lại rơi vào vòng kiểm soát của vợ cũ. Đức Phật kể câu chuyện về một vị Bà-la-môn bị vợ mình làm trò hề, bắt ông phải ăn mặc và hành xử như một con ngựa. Xấu hổ trước mặt nhà vua, ông đuổi bà đi và cưới một người vợ mới.
