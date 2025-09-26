Hôm nay,  

Nga Tái Sinh Intervision Để Thách Thức Eurovision, Đức Phúc-Việt Nam Đoạt Giải

26/09/202500:00:00(Xem: 37)

Capture
Màn trình diễn của ca nhạc sĩ Đức Phúc tại Intervision ở Nga. Ảnh: chụp lại từ youtube.
 
Việt Nam đã bất ngờ giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ca khúc Intervision, do Nga tổ chức và được Tổng thống Vladimir Putin hậu thuẫn, diễn ra rạng sáng Chủ nhật ở ngoại ô Moskva. Đây là cuộc thi mà nhiều người xem là đối thủ chính trị và xã hội của Eurovision, vốn lâu nay nổi tiếng cởi mở và thân thiện với cộng đồng LGBTQ+.

Ca nhạc sĩ Đức Phúc, với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” dựa trên thơ Nguyễn Duy, đã giành chiến thắng thuyết phục. Bài hát lấy cảm hứng từ huyền thoại Thánh Gióng – vị anh hùng dân gian cưỡi ngựa sắt, nhổ tre đánh giặc Ân – được Nguyễn Duy chuyển thành thơ trong giai đoạn hậu chiến, rồi được Đức Phúc phổ nhạc và trình diễn bằng một phối khí pha trộn nhạc pop, rap và dubstep. Màn biểu diễn được dàn dựng công phu với pháo bông và vũ đạo, khiến ban giám khảo quốc tế trao giải tiết mục xuất sắc nhất. Phần thưởng là chiếc cúp pha lê cùng số tiền 30 triệu rúp (khoảng 360.000 đô la).

Cuộc thi năm nay quy tụ 23 tiết mục từ hơn 20 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Cuba, Ethiopia, Venezuela, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, và cả Hoa Kỳ với nữ ca sĩ Vassy. Theo ban tổ chức, số dân các nước tham gia chiếm gần một nửa nhân loại, khoảng 4 tỷ người. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Nga và phát sóng rộng khắp châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và châu Âu.

Intervision được tái lập tháng Hai vừa qua bằng sắc lệnh đặc biệt của Putin, ba năm sau khi Nga bị cấm dự Eurovision vì cuộc xâm lăng Ukraina. Kremlin khẳng định đây không phải công cụ quyền lực mềm. Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói: “Chúng tôi làm điều hoàn toàn trái ngược với việc lợi dụng thể thao hay nghệ thuật cho mục tiêu chính trị.” Tuy vậy, chính ông cùng Putin đều trực tiếp xuất hiện tại chương trình: Putin gửi thông điệp video, còn Lavrov tham gia phỏng vấn giữa các màn trình diễn.


Giới chức Nga coi Intervision là bằng chứng chống lại “huyền thoại cô lập.” Nghị sĩ Leonid Slutsky tuyên bố: “Eurovision trở nên mờ nhạt trước Intervision.” Nhưng tại Kyiv, chính phủ Ukraina gọi đây là “công cụ tuyên truyền thù địch.”

Với dàn nghệ sĩ đa sắc tộc và thông điệp về “giá trị gia đình truyền thống,” Intervision gây tranh luận trong cộng đồng fan Eurovision vốn quen thuộc với tinh thần phóng khoáng. Một số nhóm khán giả còn cáo buộc cuộc thi này là sân khấu chính trị trá hình. Trên diễn đàn Eurovision, có bình luận mỉa mai: “Cứ để các nhà độc tài và tội phạm chiến tranh tổ chức tiệc riêng rồi gọi đó là cuộc thi.”

Tuy vậy, chiến thắng của Đức Phúc cùng câu chuyện Thánh Gióng từ truyền thuyết Việt Nam đã mang lại dấu ấn đặc biệt cho kỳ Intervision 2025. Ban tổ chức đồng thời công bố kỳ thi 2026 sẽ được tổ chức tại Ả Rập Saudi. Trong nước dư luận trên mạng xã hội vui mừng khen ngợi, trên facebook của Thái Hạo viết: “Ca sĩ Đức Phúc của Việt Nam vừa giành giải nhất cuộc thi “âm nhạc quốc tế” Intervision tại Nga. Đây là một tin vui lớn của giới hâm mộ âm nhạc, công chúng và Việt Nam nói chung. Báo Thanh Niên đăng tin cho biết, nhà thơ Nguyễn Duy đã bật khóc trước tin này. Thủ tướng chính phủ cũng đã gửi thư chúc mừng ca sĩ đoạt giải. Một lần nữa, xin chúc mừng Đức Phúc và Việt Nam.” 

Độc giả quan tâm có thể tìm xem màn trình diễn trên YouTube với từ khóa “Intervision 2025.”
 

