Bản tin cà phê sáng Thứ Ba 23/9/2025. - Hôm nay bầu Dân biểu địa hạt 7 tiểu bang Arizona: lá phiếu thứ 218 để ép Trump phổ biến hồ sơ Epstein - Thuế quan vào Mỹ: TQ chỉ bị 10%, nhưng VN bị 20%. Xuất cảng vào Mỹ: Campuchia giảm 24%, VN và Fiji giảm hơn 19%, Sri Lanka giảm 15%

Bản tin cà phê sáng Thứ Ba 23/9/2025.

---- Thuế quan vào Mỹ: TQ chỉ bị 10%, nhưng VN bị 20%. Xuất cảng vào Mỹ: Campuchia giảm 24%, VN và Fiji giảm hơn 19%, Sri Lanka giảm 15%. Bản tin Sourcing Journal cho biết ngành thời trang và may dệt Việt Nam sẽ thê thảm nhất vì tác hại từ thuế quan của Trump. Thuế quan hiện thờ của Trump đối với Trung Quốc là 10% trong khi Mỹ-TQ thương thuyết, thuế quan đối với VN là 20% nếu không phải hàng trung chuyển. Trong khi các quốc gia trên toàn cầu đang phải đối mặt với những khó khăn do mức thuế quan hai chữ số do chính quyền Trump áp đặt, thì chúng lại đặc biệt gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của ngành thời trang Mỹ là Trung Quốc.

.

Theo dữ liệu mới từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), những cú sốc do thuế quan đang giáng xuống Đông Nam Á và Đông Á một cách dữ dội, cùng với tác động của Nam Á và Thái Bình Dương. Dữ liệu của UNDP, được công bố tuần trước, cho thấy xuất cảng của Campuchia sang Hoa Kỳ có thể giảm 24%, Việt Nam và Fiji giảm hơn 19%, và Sri Lanka giảm khoảng 15%.

.

Việt Nam, nhà cung cấp giày dép hàng đầu của Hoa Kỳ bên ngoài Trung Quốc, có thể chứng kiến 1/5 khối lượng xuất cảng của mình bị mất đi do mức thuế quan 20% mà nước này đang phải đối mặt. Mặc dù tỷ lệ này chưa bằng một nửa mức 46% mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa hồi đầu mùa xuân, nhưng Việt Nam (vốn là nước xuất cảng lớn thứ 6 sang Hoa Kỳ năm ngoái với khối lượng hàng hóa trị giá 136,5 tỷ đô la qua các cảng nhập cảnh) hiện đang phải đối mặt với nguy cơ xuất cảng giảm hơn 25 tỷ đô la theo thời gian.

.

Dữ liệu xuất cảng của Việt Nam cho thấy xuất khẩu đã giảm 2% so với tháng trước trong tháng 8, riêng mặt hàng giày dép đã giảm 5,5%. Việt Nam sản xuất các sản phẩm cho Nike, Adidas, Timberland, Puma, Skechers, Dr. Martens và hàng chục thương hiệu nổi tiếng khác, đồng thời là nhà cung cấp giày dép lớn thứ hai thế giới.

.

Theo UNDP, khả năng ảnh hưởng đến 1/5 hoạt động xuất khẩu của Việt Nam cao gần gấp đôi mức giảm trung bình 9,7% đang được cảm nhận ở các trung tâm sản xuất khác tại Đông Nam Á. Các nhà phân tích viết: "Các mơi xuất cảng đang điều chỉnh, nhưng khả năng phục hồi phụ thuộc vào mức độ tiếp cận thị trường và cơ cấu sản phẩm".

.

Và trong khi mục tiêu lâu nay của cơn thịnh nộ của tổng thống - Trung Quốc - cũng phải đối mặt với mức thuế quan mới, thì hiện tại chúng chỉ ở mức 10% trong khi các quan chức từ Bắc Kinh và Washington đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương dài hạn. Việc tạm dừng áp mức thuế cao hơn nhiều là 30% sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11, và có những dấu hiệu cho thấy họ đã cho Trung Quốc thời gian để điều chỉnh chiến lược của mình, tạo điều kiện cho tăng trưởng xuất cảng thay vì tình trạng xuất cảng sụt giảm mà các nước láng giềng đang phải đối mặt.

.

Từ tháng 4 đến tháng 8, xuất cảng của Trung Quốc tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm 25% trong xuất cảng sang Hoa Kỳ trị giá 57 tỷ đô la được bù đắp bởi mức tăng 11% trong xuất cảng trên toàn thế giới, tương đương với 146 tỷ đô la trong hoạt động kinh doanh mới.

.

Những tổn thất của Campuchia cũng rất lớn, do nước này phụ thuộc vào Hoa Kỳ như một thị trường xuất cảng, mặc dù chúng không đáng kể so với Việt Nam về giá trị và khối lượng. Là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước chế độ thuế quan của Trump, quốc gia Đông Nam Á này có thể chứng kiến ​​tổng kim ngạch xuất cảng sang Hoa Kỳ giảm 23,9%. Năm ngoái, Campuchia đã xuất cảng 2,79 tỷ đô la hàng may mặc sang Hoa Kỳ và 933,8 triệu đô la hàng giày dép.

.

Xét đến việc 58% hàng xuất cảng của quốc gia này được xuất cảng sang Hoa Kỳ, mức độ ảnh hưởng của thuế quan đối với Campuchia là rất lớn. "Trên thực tế, Campuchia có thể mất hơn một nửa (1/2) kim ngạch xuất cảng hướng đến Hoa Kỳ, đồng nghĩa với việc thu hẹp hơn một phần ba tổng kim ngạch xuất cảng của nước này", báo cáo của UNDP cho biết. "Một cú sốc như vậy sẽ gây hậu quả sâu sắc cho một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào thương mại."

.

Tổn thất xã hội đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có thể "nghiêm trọng", báo cáo cho biết thêm, vì chỉ 54% người dân được hưởng bảo trợ xã hội và 1,3 tỷ người làm việc không chính thức, nghĩa là sẽ không có mạng lưới an sinh xã hội nếu họ mất việc. UNDP viết rằng các doanh nghiệp nhỏ, vốn tạo nên nhiều lĩnh vực xuất cảng chủ lực, thường là "những đối tượng đầu tiên chịu thiệt hại" trong trường hợp có biến động thương mại, chẳng hạn như chính sách thuế quan mới mang tính quyết liệt từ một thị trường xuất cảng chính.

.

Hơn 60% các quốc gia trong khu vực đang chứng kiến ​​sự trì trệ hoặc thụt lùi về tiến bộ xã hội, và thuế quan có thể đẩy con số này xuống mức thấp kỷ lục. Ví dụ, tuần trước, chính phủ Campuchia đã phê duyệt mức lương tối thiểu mới thấp hơn đáng kể so với mức lương mà gần 1 triệu công nhân may mặc, giày dép, dệt may và du lịch của quốc gia này đang yêu cầu.

.

"Nền kinh tế toàn cầu đang bước vào một chương mới với chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, các liên minh thương mại thay đổi và bất ổn ngày càng sâu sắc", Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNDP, cho biết. "Đối với Châu Á - Thái Bình Dương, một trong những khu vực phụ thuộc nhiều nhất vào thương mại, sự biến động này là một cơn địa chấn. Đây cũng là thời điểm lựa chọn cho cải cách kinh tế và xã hội."

.

---- Nếu bạn cư ngụ ở địa hạt 7 trong tiểu bang Arizona, xin làm ơn đi bầu: lá phiếu hôm nay của bạn sẽ quyết định xem hồ sơ Epstein có được phổ biến hay sẽ bị dìm. Cuộc bầu cử đặc biệt tại Arizona vào hôm nay, thứ Ba 23/9, dự kiến ​​sẽ mang lại chữ ký quyết định cho nỗ lực bỏ phiếu công bố hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein.

.

Cuộc đua tại Khu vực Quốc hội số 7 của Arizona sẽ quyết định ai sẽ thay thế vị trí của cố Dân biểu Dân chủ Raul Grijalva, người đã qua đời vì ung thư vào tháng Ba. Con gái của Grijalva, Adelita Grijalva, đang tìm cách nối nghiệp cha mình. Cô được ủng hộ mạnh mẽ so với ứng cử viên Cộng hòa Daniel Butierez, người đã tranh cử ghế này với cha mình vào năm 2024, nhưng đã thua cuộc đua với 26 điểm.

.

Một bản kiến ​​nghị do Dân biểu Cộng hòa Thomas Massie của Kentucky và Dân biểu Dân chủ Ro Khanna của California phát hành cần 218 thành viên Hạ viện ký để buộc ban lãnh đạo tổ chức bỏ phiếu công bố hồ sơ vụ án Epstein. Kiến nghị đã đạt được chữ ký thứ 217 vào đầu tháng này khi Dân biểu Dân chủ James Walkinshaw, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Khu vực 11 của Virginia, tuyên thệ nhậm chức và ký vào bản kiến ​​nghị.

.

Cả hai ứng cử viên chức Dân biểu, Grijalva (Dân Chủ) và Butierez (Cộng Hòa), đều nói với tờ Arizona Daily Star tuần trước rằng họ cam kết sẽ ký vào bản kiến ​​nghị về Epstein nếu đắc cử. Trong một tuyên bố với CNN, Grijalva cho biết vấn đề này "chắc chắn đã được nêu ra" trong quá trình vận động tranh cử. "Chúng tôi nghe được từ cử tri rằng họ tin rằng những người sống sót xứng đáng được công lý, và Quốc hội phải hoàn thành nghĩa vụ kiểm tra nhánh hành pháp và buộc Trump phải chịu trách nhiệm", bà nói trong tuyên bố.

.

Phát biểu với CNN tại Điện Capitol tuần trước, DB Massie cho biết ông nghĩ Hạ viện có thể bỏ phiếu sớm nhất là vào giữa tháng 10 về dự luật Epstein của mình, lấy cuộc bầu cử đặc biệt tại Arizona làm chất xúc tác cho chữ ký thứ 218. Sau khi có đủ chữ ký cần thiết, Massie phải đợi ít nhất bảy ngày lập pháp trước khi đưa dự luật ra thảo luận, và các lãnh đạo Hạ viện cũng có thể mất tới hai ngày lập pháp trước khi đưa dự luật ra bỏ phiếu xem có nên đòi phổ biến hồ sơ Epstein hay .

.

---- Texas: Cộng Hòa gây sự với một pho tượng thần Ấn Độ Giáo. Một lãnh đạo Đảng Cộng hòa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn sau khi ông phản đối việc xây dựng "Tượng Liên hiệp" (Statue of Union), một bức tượng cao 90 feet (khoảng 27 mét) của Thần Hanuman, ở Texas. Những phát biểu này được đưa ra vào thời điểm mà những lời lẽ gay gắt từ các quan chức Hoa Kỳ chống lại Ấn Độ về thuế quan và thương mại đã ăn khớp với những phát ngôn thù địch chống Ấn Độ trên mạng.

.

Đăng một video về bức tượng Hanuman, được khánh thành vào tháng 8 năm 2024, lãnh đạo Đảng Cộng hòa Alexander Duncan đã tweet: "Tại sao chúng ta lại cho phép một bức tượng giả mạo của một vị thần Hindu giả mạo xuất hiện ở Texas? Chúng ta là một quốc gia Cơ đốc giáo!"

.

---- Các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan đã giữ một bé gái 5 tuổi mắc chứng tự kỷ bên ngoài nhà riêng ở Massachusetts để gây áp lực buộc cha em phải đầu thú với chính quyền vào tuần trước, theo gia đình bé gái.

.

Một đoạn video ghi lại vụ việc, do Telemundo Nueva Inglaterra thu thập được, cho thấy một bé gái bị bao vây bởi những người dường như là một số nam nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài nhà riêng của em ở Leominster, Massachusetts, vào thứ Ba tuần trước. Theo đoạn video, bé gái đang ngồi cạnh một chiếc xe SUV trông giống xe của lực lượng thực thi pháp luật và cầm một chai rượu trong khi bị bao vây bởi một số người đàn ông.

"Họ đã bắt con gái tôi, cháu mới 5 tuổi. Cháu bị chứng tự kỷ", mẹ của bé gái nói trong video. "Hãy trả con gái tôi lại cho tôi." Người phụ nữ nói với Telemundo — kênh truyền hình thuộc sở hữu và điều hành của NBCUniversal, công ty mẹ của NBC News — rằng chồng cô đã gọi điện cho cô khi anh đang lái xe cùng con gái ngay trước khi vụ việc xảy ra và nói rằng anh nghĩ mình đang bị theo dõi.

.

Chồng cô, Edward Hip, lái xe về nhà và "cố gắng chạy trở lại bãi đậu xe của nhà tôi, nhưng họ đã bắt cóc" con gái họ, cô nói thêm. Theo vợ anh, Hip là người Guatemala và đã sống ở Hoa Kỳ 22 năm qua, người yêu cầu giấu tên. Cô cho biết cặp vợ chồng này có hai con chung được sinh ra tại Hoa Kỳ.

.

Đoạn video dường như sau đó cho thấy cảnh các nhà chức trách cố gắng dụ dỗ cha của bé gái ra khỏi nhà ở Leominster, Massachusetts. "Đó có phải là con gái anh không? Đến đây để tôi xem giấy tờ tùy thân", một người đàn ông có vẻ là nhân viên di trú nói trong video.

.

Hai ngày sau, nhà chức trách đã quay lại nhà và bắt giữ Hip, theo lời vợ anh. Hiện anh đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ của ICE ở Plymouth, cô cho biết. "Các sĩ quan đã đến sau nhà tôi, bắt giữ anh ấy và đưa anh ấy đi", cô nói với Telemundo. "Chúng tôi không phải là tội phạm."

.

---- Tập Cận Bình cho nông dân Mỹ thêm một đau: Reuters cho biết các hãng nhập cảng Trung Quốc đã đặt mua ít nhất 10 lô đậu nành Argentina sau khi Buenos Aires bãi bỏ thuế xuất cảng ngũ cốc vào hôm thứ Hai, theo 3 thương nhân cho biết hôm thứ Ba, gây thêm một trở ngại cho nông dân Mỹ vốn đã bị loại khỏi thị trường hàng đầu và chịu ảnh hưởng bởi giá thấp.

.

Động thái gỡ thuế tạm thời của Argentina đã thúc đẩy khả năng cạnh tranh của đậu nành nước này, thúc đẩy các thương nhân đảm bảo hàng hóa cho kho dự trữ quý IV tại Trung Quốc, giai đoạn thường do các lô hàng của Mỹ chiếm ưu thế nhưng giờ đây lại bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

.

Các lô hàng cỡ Panamax, mỗi lô 65.000 tấn, dự kiến ​​được giao vào tháng 11, với giá CNF (giá gốc và cước phí) được báo giá cao hơn 2,15-2,30 đô la/giạ so với hợp đồng đậu nành tháng 11 của Sở Giao dịch Thương mại Chicago (CBOT), theo hai thương nhân am hiểu trực tiếp về vấn đề này cho biết. Một trong những thương nhân cho biết người mua Trung Quốc đã đặt mua 15 lô hàng.

.

Các thỏa thuận này là một đòn giáng mới vào nông dân Mỹ, những người đang bỏ lỡ hàng tỷ đô la doanh số bán đậu nành cho Trung Quốc giữa mùa vụ cao điểm do các cuộc đàm phán thương mại chưa được giải quyết khiến xuất cảng bị đóng băng và các nhà cung cấp Nam Mỹ đối thủ, dẫn đầu là Brazil, đã nhảy vào lấp đầy khoảng trống, theo các thương nhân và nhà phân tích.

.

"Những thỏa thuận này được thực hiện tối hôm qua sau quyết định của Argentina về thuế xuất cảng", một trong những thương nhân cho biết, từ chối tiết lộ danh tính vì họ không được phép phát biểu với giới truyền thông. "Điều này rõ ràng có nghĩa là Trung Quốc không cần đậu nành Mỹ."



Các thương nhân cho biết Trung Quốc, quốc gia mua đậu nành lớn nhất thế giới, vẫn chưa mua bất kỳ lô hàng đậu nành nào của Mỹ từ vụ thu hoạch mùa thu.

.

---- Bảo hộ, thay vì mở cửa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ có bài phát biểu "thẳng thắn" và "cứng rắn" về "những thất bại của chủ nghĩa toàn cầu hóa" trong bài phát biểu của ông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) ở New York, theo một quan chức Nhà Trắng nói với Fox News sáng hôm thứ Ba.

.

Theo vị quan chức này, Trump cũng sẽ nhấn mạnh thành công của ông trong việc làm trung gian hòa bình trên toàn thế giới. "Bài phát biểu lịch sử của ông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nêu bật thành công của ông trong việc mang lại hòa bình ở quy mô mà chưa có tổng thống nào khác từng đạt được, đồng thời thẳng thắn nói về việc các hệ tư tưởng toàn cầu hóa có nguy cơ hủy hoại các quốc gia thành công trên toàn thế giới", nguồn tin cho biết. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ nói về các hành động của chính quyền ông chống lại "những kẻ khủng bố ma túy" từ Venezuela sau một loạt các cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu Venezuela bị cáo buộc chở ma túy.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm thứ Ba tuyên bố rằng sẽ "không có nhà nước Palestine" và rằng các nước như Anh và Pháp đã công nhận nhà nước Palestine chỉ vì do áp lực chính trị trong nước. Phát biểu trên Fox News, Rubio mô tả sáng kiến ​​chính thức công nhận Palestine là "không liên quan" và rằng nó tồn tại là do "chính sách di cư". Rubio nói: "Những quốc gia này [Anh và Pháp] đã tràn ngập người nước ngoài, những người đã tham gia hoạt động chính trị và đang yêu cầu chính phủ của họ làm những việc như vậy."

.

Rubio gần đây đã đến thăm Jerusalem và tuyên bố rằng không thể có tương lai nào tốt hơn cho Gaza "chừng nào Hamas còn tồn tại và 48 con tin vẫn đang bị giam giữ". Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải "khắc phục sự cản trở hòa bình liên tục của Hamas ở Gaza" trong cuộc hội đàm hôm qua với Ngoại trưởng Canada Anita Anand.

.

---- Viễn ảnh Palestine: Nhà nước Palestine hiện được 157 quốc gia thành viên Liên hợp quốc công nhận là một quốc gia có chủ quyền, đại diện cho 81% số thành viên LHQ. Thực tế là lãnh thổ Palestine đã bị Israel chiếm đóng từ sau Thế Chiến 2. Tin sáng Thứ Ba cho biết các cuộc không kích chết người của Israel đã gia tăng ở Thành phố Gaza và lực lượng mặt đất đã tiến vào phía nam thành phố, giết chết ít nhất 26 người Palestine trên khắp vùng đất này trong 24 giờ qua. Bộ Y tế Gaza đã cảnh báo rằng các bệnh nhân đang phải đối mặt với "cái chết chắc chắn" vì các bệnh viện trong vùng lãnh thổ bị bao vây có thể phải đóng cửa các khoa quan trọng trong vòng "vài ngày" do thiếu nhiên liệu.

.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp đa phương với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan. Hãng truyền thông Axios của Hoa Kỳ đưa tin Trump sẽ trình bày với nhóm này một đề xuất về hòa bình và quản trị hậu chiến ở Gaza.

.

Điều này diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo của sáu quốc gia, bao gồm cả Pháp, đã có động thái công nhận nhà nước Palestine tại một hội nghị thượng đỉnh cấp cao trước cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

.

Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 65.382 người Palestine chết và 166.985 người bị thương kể từ tháng 10 năm 2023. Hàng nghìn người khác được cho là vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tổng cộng có 1.139 người thiệt mạng ở Israel trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và khoảng 200 người bị bắt làm tù binh.

.

---- Trước tiên là Tổng Thống Trump và Bộ trưởng Y tế quy tội cho thuốc Tylenol làm các bà mẹ sinh con ra sẽ bị tự kỷ (autism), và bây giờ là hãng thuốc sẽ bị tràn ngập đơn kiện từ các gia đình có con bị tự kỷ. Kenvue, công ty đứng sau Tylenol kể từ khi tách ra từ Johnson & Johnson vào năm 2023, đang chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể các vụ kiện sau khi các quan chức liên bang dưới thời chính quyền Trump cảnh báo về mối liên hệ có thể có giữa acetaminophen - thành phần hoạt chất trong Tylenol - và chứng tự kỷ khi sử dụng trong thai kỳ. Trong khi Kenvue và một số nhóm y tế tranh cãi về mối liên hệ này, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA hiện đang khuyến cáo các bác sĩ nên thận trọng, khuyến cáo phụ nữ mang thai chỉ sử dụng acetaminophen khi cần thiết và ở liều thấp nhất có hiệu quả, theo tờ Wall Street Journal.

.

FDA có kế hoạch cập nhật nhãn cho các sản phẩm có chứa acetaminophen, mặc dù lưu ý rằng các nghiên cứu về mối liên quan này còn chưa thống nhất, và sốt không được điều trị trong thai kỳ có thể mang lại những rủi ro riêng. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đều đã công khai cảnh báo về việc sử dụng thuốc trong thai kỳ, những tuyên bố có thể củng cố lập luận của nguyên đơn trong các vụ kiện đang diễn ra và trong tương lai.

.

Khoảng 500 vụ kiện đã được đệ trình kể từ năm 2022, với cáo buộc việc sử dụng Tylenol trước khi sinh dẫn đến chứng tự kỷ hoặc ADHD. Cho đến nay, Kenvue đã ngăn chặn được những vụ kiện này; Một thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện của họ vào năm 2023 vì thiếu bằng chứng. Các nguyên đơn hiện đang kháng cáo, và cảnh báo liên bang gần đây dự kiến ​​sẽ đóng vai trò trung tâm trong các đơn kháng cáo đó và trong làn sóng các vụ kiện mới dự kiến, có thể kéo dài trong nhiều năm do thời hạn pháp lý cho các vụ kiện liên quan đến trẻ vị thành niên. Kenvue khẳng định Tylenol an toàn và khoa học không chứng minh mối liên hệ với chứng tự kỷ, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro của việc sốt không được điều trị trong thai kỳ.

.

---- WHO, EU: Trump và Kennedy Jr. nói nhảm về chuyện thuốc gây tự kỷ. Các tổ chức y tế quốc tế đã tái khẳng định lập trường của họ vào thứ Ba rằng họ chưa thấy dữ liệu khoa học nào liên hệ việc sử dụng acetaminophen với sự phát triển của chứng tự kỷ, trái ngược với thông báo của chính quyền Trump cảnh báo phụ nữ mang thai không nên sử dụng thuốc này.

.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nghiên cứu về việc sử dụng acetaminophen trong thai kỳ và tỷ lệ mắc chứng tự kỷ ở trẻ em là không nhất quán. "Mặc dù một số nghiên cứu quan sát đã gợi ý về mối liên hệ có thể có giữa việc tiếp xúc với acetaminophen (paracetamol) trước khi sinh và chứng tự kỷ, nhưng bằng chứng vẫn chưa nhất quán", người phát ngôn của WHO, Tarik Jasarevic, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva.

.

Trong khi đó, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu, cơ quan y tế của Liên minh Châu Âu EU, cho biết khuyến cáo của cơ quan này về việc sử dụng acetaminophen, được gọi là paracetamol ở một số khu vực của Châu Âu, trong thai kỳ vẫn không thay đổi.

.

---- Nghiên cứu của 3 Đại học: Trump thay đổi an sinh xã hội, làm tình hình tồi tệ hơn cho dân bệnh, khuyết tật. Các nhà nghiên cứu cho biết những thay đổi mà Nhà Trắng thực hiện đối với Cơ quan An sinh Xã hội đang ảnh hưởng không cân xứng đến những người vốn đã nằm trong số những người dễ bị tổn thương nhất của quốc gia. Một báo cáo mới, sẽ được công bố vào tháng tới và được biên soạn bởi các nhà vận động tại Đại học California State University (CSU), Đại học Wisconsin-Madison (UWM) và Đại học State University of New York (SUNY), sẽ cho thấy lực lượng lao động bị cắt giảm và hệ thống điện thoại được cập nhật đã khiến những người nhận thu nhập an sinh bổ sung, vốn hỗ trợ những người có thu nhập thấp hơn hoặc không có khả năng làm việc, ngày càng gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khoản thanh toán của họ.

.

Ước tính trong số khoảng 5 triệu người nhận các khoản trợ cấp này mỗi năm, khoảng 900.000 người bị khuyết tật trí tuệ trong khi 800.000 người khác mắc chứng tự kỷ hoặc các rối loạn phát triển khác. 350.000 người khác được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Nhìn chung, các nhà vận động thừa nhận rằng SSA đã có những cải thiện trong năm qua trong việc giải quyết tình trạng tồn đọng các yêu cầu trợ cấp khuyết tật, nhưng khẳng định rằng tình hình vẫn trở nên tồi tệ hơn đối với những người nhận gặp khó khăn trong việc truy cập internet hoặc những trường hợp cần được quan tâm sâu sắc.

---- Nếu bạn chưa từng nghe về cuộc chiến giữa 2 nước Armenia-Campuchia, thì cũng không sao, bởi vì cũng chẳng có ai khác biết - ngoại trừ Tổng thống Donald Trump, người tuyên bố đã chấm dứt cuộc chiến được cho là đang âm ỉ này. Trong Bữa tiệc tối của những người sáng lập Viện Cornerstone Hoa Kỳ (American Cornerstone Institute's Founders' Dinner) tại khu điền trang Mount Vernon ở Virginia hôm thứ Bảy, Trump một lần nữa kể lại lý lịch làm hòa giải của mình, động thái mới nhất trong mong muốn giành giải Nobel Hòa bình của ông.

.

Một trong những cuộc chiến mà ông đề cập đến là cuộc chiến giữa "Campuchia và Armenia". Trump không nói rõ điều gì được cho là đã khiến 2 chính phủ ở thủ đô Phnom Penh và Yerevan - cách nhau 4.150 dặm - chống lại nhau, nhưng ông đảm bảo với đám đông rằng chiến tranh "chỉ mới bắt đầu, và đó là một cuộc xung đột tồi tệ". Không hề có chiến nào giữa Armenia và Campuchia. Trump, 79 tuổi, dường như đã nhầm giữa căng thẳng giữa Armenia với Azerbaijan và bạo lực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

.

Trump đã nói rõ rằng ông muốn có Giải Nobel Hòa bình, và thường xuyên trích dẫn những thành công ngoại giao của mình. Vào tháng 6, sau khi ném bom các cơ sở hạt nhân ở Iran, Trump đã phàn nàn trên Truth Social rằng "Tôi sẽ không nhận được Giải Nobel Hòa bình cho việc này." Vào tháng 2, họp tại Phòng Bầu dục với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Trump đã phàn nàn rằng "họ sẽ không bao giờ trao giải Nobel Hòa bình cho tôi. Thật đáng tiếc. Tôi xứng đáng, nhưng họ sẽ không bao giờ trao nó cho tôi."

.

Vào tháng 10, khi đang trong chiến dịch tranh cử, ông đã phàn nàn rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã nhận giải Nobel Hòa bình ngay trong năm đầu tiên nhậm chức. "Nếu tôi tên là Obama, tôi đã có thể nhận giải Nobel chỉ ngay trong 10 giây", ông nói với Câu lạc bộ Kinh tế Detroit vào thời điểm đó.

.

---- Một số quan chức chính quyền Trump đã tiết lộ bí mật từ lâu được công khai trong giới MAGA: Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem và Corey Lewandowski (cựu Trưởng ban Vận Động 2016 của Trump, bây giờ là bình luận viên Fox News) bị cáo buộc ngoại tình. Tin đồn đã lan truyền trong nhiều năm qua rằng bà Noem, được mệnh danh là "Búp bê Barbie ICE" vì sở thích sử dụng các vai diễn mặc đồng phục, và Lewandowski đã lừa dối vợ/chồng của họ. Cả Noem và Lewandowski đều phủ nhận mối quan hệ của họ ngoài công việc.

.

Một bài viết chi tiết trên Tạp chí New York Magazine cho biết 2 người này, hiện đang làm việc chặt chẽ với nhau tại DHS, "được nhiều người biết đến" là có quan hệ tình cảm. Một quan chức của FEMA thậm chí còn mô tả đây là "bí mật được giữ kín tệ nhất ở thủ đô."

.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Trump còn đi xa hơn khi nói với tạp chí: "Ai cũng biết họ đang ở bên nhau. Tôi có thể chứng minh điều đó không? Không. Nhưng họ đang ở bên nhau."

.

Noem và Lewandowski, người đã bị truất khỏi vị trí quản lý chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016 sau khi bị cáo buộc hành hung một phóng viên, không hề kín đáo về mối quan hệ ngoài luồng rõ ràng của họ. Năm 2019, sau một hội nghị bảo thủ ở Doral, Florida, các nhân chứng nhớ lại cảnh Noem bước vào sân, hàng hiên nơi các VIP đang hút xì gà và ngồi ngay lên đùi Lewandowski. "Thật lãng mạn", một người chứng kiến khoảnh khắc thân mật này chia sẻ với Tạp chí New York. "Họ cư xử như tình nhân, chứ không phải như một cố vấn chính trị và một khách hàng. Mọi chuyện rất rõ ràng."

.

Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, Lewandowski được cho là đã đưa Noem đến New York để gặp các nhà tài chính có thể hỗ trợ sự nghiệp chính trị đang lên của cô. Một triệu phú đã bị ấn tượng bởi cách cư xử của 2 người này trong một cuộc họp đến nỗi anh ta đã gọi điện cho một người quen chung để hỏi thẳng xem hai người có đang hẹn hò hay không.

.

Đáp lại, một phát ngôn viên của DHS gọi bài báo trên Tạp chí New York là "một bài viết công kích [đọc] như một bài viết của trẻ vị thành niên đang nổi cơn thịnh nộ, rồi lại xúi giục ChatGPT lên tiếng chỉ trích về nạn kỳ thị phụ nữ—hoàn toàn không có nội dung và toàn là những lời nhảm nhí."

.

"Đây không chỉ là sự lười biếng—mà còn là sự phỉ báng—khi rao bán những tin đồn vô danh như sự thật trong khi phớt lờ những phản bác đầy đủ, chính thức của chúng tôi, phá hỏng câu chuyện của họ", một phát ngôn viên nói với tờ Daily Beast. "Tạp chí New York đã chìm xuống vực sâu của sự hèn nhát báo chí, nhồi nhét vào công chúng Mỹ những lời dối trá khó tiêu hơn cả thức ăn cho chó."

.

Cuốn sách "Revenge" của nhà báo Alex Isenstadt trên báo Axios, ghi lại chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump, thậm chí còn cho rằng vụ bị cáo buộc ngoại tình có thể đã khiến Noem mất cơ hội được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống của Trump. Các cố vấn cho biết họ đã thấy Lewandowski thân mật vỗ vào mông Noem, trong khi bản thân Trump lại gọi cô Noem là "bạn gái" của Lewandowski một cách thẳng thừng.

.

Những đồn đoán càng trở nên mạnh mẽ hơn trong năm nay khi bản tin The Swamp của tờ Daily Beast đưa tin vào tháng 2 rằng Lewandowski đã bị nhìn thấy tại căn nhà của Noem ở D.C., đang đổ rác cho cô. Một tháng sau, tờ Daily Mail tiết lộ cặp đôi này đã chuyển đến sống đối diện nhau tại khu Navy Yard và Lewandowski là khách quen tại căn hộ mà Noem ở với giá thuê 3.750 đô la một tháng. Phản hồi về những cáo buộc ngoại tình, một phát ngôn viên của DHS cho biết bộ này "không lãng phí thời gian với những lời đồn nhảm, vô căn cứ".

.

---- Trong khi Tổng thống Donald Trump vừa có "một năm hốt bạc nhiều nhất trong đời", thì gia đình trực hệ của ông, theo tạp chí Forbes, thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn. "Xét về tỷ lệ phần trăm, các thành viên trong gia đình trực hệ của ông, bao gồm các con trai Eric, Don Jr. và Barron, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn", Forbes viết.

.

Mặc dù "Không phải gia đình Trump là những người đầu tiên tận dụng chức vụ tổng thống để kiếm lời", Forbes nói, ám chỉ đến anh trai của Jimmy Carter là Billy và Hunter Biden, "nhưng không có gia đình đệ nhất nào sử dụng chức vụ để kiếm nhiều tiền như gia đình Donald Trump."

.

Forbes giải thích, khối tài sản này lên tới hàng trăm triệu đô la và chủ yếu đến từ tiền điện tử. “Các thành viên trong gia đình chưa bao giờ sở hữu khối tài sản đáng kể của riêng mình — Eric, Don Jr., Barron và Melania — đã tích lũy được hàng chục, rồi hàng trăm triệu đô la,” Forbes cho biết. “Tổng cộng, gia đình (bao gồm cả con rể của tổng thống, Jared Kushner) hiện có giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 10 tỷ đô la, gần gấp đôi giá trị tài sản ròng kể từ cuộc bầu cử năm ngoái.”

.

Về phần tổng thống, Forbes đưa tin, “Tài sản của Trump đã tăng vọt 3 tỷ đô la trong một năm,” với “việc ông chuyển sang tài khoản tiền điện tử [với] 2 tỷ đô la trong số đó.” Tổng giá trị tài sản ròng của ông hiện là 7,3 tỷ đô la. Vợ ông, Melania, theo như họ nói, hiện có giá trị tài sản ròng hơn 20 triệu đô la.

.

Eric Trump đã “kiếm được nhiều tiền từ tiền điện tử hơn bất kỳ anh chị em nào của mình,” với giá trị tài sản ròng là 750 triệu đô la, tăng từ 40 triệu đô la năm ngoái, trong khi anh trai Donald Jr., “một nhân vật quan trọng trong nền kinh tế phản thức tỉnh,” đã chứng kiến ​​tài sản của mình tăng lên từ mức ước tính 50 triệu đô la năm ngoái lên 500 triệu đô la hiện nay, theo Forbes.

.

Con trai út của Trump, cậu Barron, 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai, hiện có giá trị tài sản ròng 150 triệu đô la và, theo Forbes, "đã bỏ túi khoảng 80 triệu đô la từ việc bán token và vẫn nắm giữ khoảng 2,3 tỷ token bị khóa, mà Forbes đã giảm giá mạnh vì chúng vẫn chưa thể giao dịch."

.

Nhưng con gái của Trump, Ivanka và con rể Jared Kushner, những người hưởng lợi nhiều nhất bên cạnh tổng thống, với khối tài sản lần lượt là 100 triệu đô la và 1 tỷ đô la. "Một phần nhờ vào quỹ chiến tranh của Affinity, cộng với 20% cổ phần (trị giá 560 triệu đô la) trong công ty bất động sản của gia đình, Kushner Companies, Kushner hiện là một tỷ phú", Forbes nói.

.

---- Hôm thứ Hai, Tòa án Tối cao đã đồng ý chính thức xem xét việc bác bỏ tiền lệ có từ 90 năm cho phép Quốc hội trao cho một số cơ quan nhất định một mức độ độc lập nhất định khỏi Nhà Trắng, một phép thử quan trọng đối với việc Trump khẳng định quyền lực tổng thống một cách quá mức. Các thẩm phán dự kiến ​​sẽ xem xét lập luận của Trump rằng ông có thể sa thải các lãnh đạo cơ quan độc lập theo ý muốn mà không cần lý do.

.

Các phiên tranh luận bằng miệng dự kiến ​​diễn ra vào tháng 12/2025, với phán quyết dự kiến ​​được đưa ra vào mùa hè năm sau. Cho đến lúc đó, lệnh của Tòa tối cao với tỷ phiếu 6-3 tạm thời bật đèn xanh cho việc Trump sa thải thành viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Rebecca Slaughter mà không lý do. Ba phiếu không đồng ý là từ 3 thẩm phán tối cao theo chủ nghĩa tự do của tòa án.

.

Phần lớn không giải thích lý do của họ, nhưng Thẩm phán Elena Kagan (cấp tiến) đã viết một bản phản đối ngắn gọn chỉ trích các đồng nghiệp của bà về sự can thiệp khẩn cấp này. “Lịch trình khẩn cấp của chúng ta không bao giờ nên được sử dụng, như đã từng làm trong năm nay, để cho phép những gì tiền lệ của chúng ta cấm,” Kagan viết, cùng với các Thẩm phán Sonia Sotomayor và Ketanji Brown Jackson. “Hơn nữa, nó không nên được sử dụng, như đã từng làm, để chuyển giao quyền lực chính phủ từ Quốc hội sang Tổng thống, và do đó định hình lại sự phân chia quyền lực của Quốc gia,” Kagan tiếp tục.

.

Khi thụ lý vụ án, các thẩm phán tối cao đã đồng ý chính thức xem xét lại phán quyết năm 1935 của Tòa án Tối cao, vụ Humphrey’s Executor kiện United States, vốn ủng hộ các biện pháp bảo vệ việc bãi nhiệm của FTC là hợp hiến. Kể từ đó, phán quyết này đã trở thành nền tảng pháp lý cho các cơ quan độc lập khác, nghĩa là độc lập với quyền lực Tổng Thống.

.

---- Chương trình của danh hài Jimmy Kimmel sẽ trở lại vào đêm nay, thứ Ba, sau chưa đầy một tuần ngừng phát sóng. Jimmy Kimmel Live! đã bị ABC hủy phát sóng vào tuần trước sau phản ứng dữ dội trước những phát biểu của người dẫn chương trình về phản ứng của dư luận trước vụ ám sát Charlie Kirk. "Thứ Tư tuần trước, chúng tôi đã quyết định tạm dừng sản xuất chương trình để tránh làm gia tăng căng thẳng trong thời điểm nhạy cảm của đất nước", Walt Disney Co., công ty sở hữu ABC, cho biết trong một tuyên bố, theo tờ Los Angeles Times. "Chúng tôi đưa ra quyết định này vì cảm thấy một số bình luận không đúng lúc và thiếu tế nhị."

.

Disney cho biết: "Chúng tôi đã dành những ngày qua để trò chuyện sâu sắc với Jimmy, và sau những cuộc trò chuyện đó, chúng tôi đã đi đến quyết định phát sóng trở lại chương trình vào thứ Ba". Sau bài độc thoại của Kimmel vào thứ Hai tuần trước, Chủ tịch FCC Brendan Carr đã cảnh báo ABC về hậu quả nếu họ không "tìm cách thay đổi hành vi, thẳng thắn mà nói là hành động đối với Kimmel".

.

Sau khi chương trình đêm khuya của ông bị hủy bỏ, động thái này đã bị nhiều người nổi tiếng, bao gồm Tom Hanks và Meryl Streep, lên án, cùng với hàng trăm ngôi sao khác kêu gọi mọi người hủy đăng ký Disney+, theo Deadline đưa tin. Một số đảng viên Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại, với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz nói rằng lời đe dọa của Carr là kiểu bố già mafia, "giống hệt như trong phim Goodfellas".

.

Nhưng khán giả tại 30 thị trường Hoa Kỳ sẽ không thể xem chương trình như thường lệ: Sinclair Broadcast Group—chủ sở hữu lớn nhất của các chi nhánh ABC trên toàn quốc—hiện vẫn chưa có kế hoạch đưa chương trình trở lại. Đài truyền hình này, đơn vị điều hành các đài ABC tại 30 thị trường, bao gồm Seattle, thủ đô Washington DC và Portland, trước đây đã chỉ trích những bình luận của Kimmel là "không phù hợp và vô cùng thiếu tế nhị".

.

Hơn 400 người nổi tiếng, bao gồm Jennifer Aniston, Tom Hanks và Meryl Streep, đã ký một lá thư ủng hộ quyền tự do ngôn luận của Kimmel. Các người dẫn chương trình đêm khuya và các nhân vật truyền thông khác cũng bày tỏ sự ủng hộ.

.

---- Tổ chức Turning Point USA của Charlie Kirk đòi bịt miệng tiếp tục, kêu gọi các đài truyền hình chi nhánh trực thuộc ABC-TV không phát sóng chương trình "Jimmy Kimmel Live!" khi chương trình này trở lại sóng truyền hình vào thứ Ba. Andrew Kolvet, người phát ngôn của tổ chức và là nhà sản xuất điều hành chương trình podcast nổi tiếng của Kirk, đã chỉ trích kênh truyền hình và công ty mẹ Disney vào thứ Hai vì đã "nhượng bộ" và cho phép người dẫn chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel trở lại.

.

"Việc Disney và ABC nhượng bộ và cho phép Kimmel trở lại sóng truyền hình không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đó là sai lầm của họ", Kolvet đã đăng tweet vài phút sau khi kênh truyền hình này tiết lộ Kimmel sẽ trở lại. "Nextstar và Sinclair không phải đưa ra lựa chọn tương tự", ông nói về các tập đoàn sở hữu một loạt các đài truyền hình trực thuộc ABC.

.

Việc Kimmel bị tạm dừng phát sóng bất đắc dĩ diễn ra khi Chủ tịch FCC Brendan Carr hăm dọa rút giấy phép truyền hình, thực hiện hành động pháp lý liên bang đối với hệ thống truyền hình này vì những bình luận của Kimmel, và sau khi Nexstar và Sinclair tuyên bố sẽ không tiếp tục chương trình các trạm của họ.

.

---- Hơn 200 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học và chính trị—bao gồm 10 người đoạt giải Nobel—đang kêu gọi thế giới vạch ra những ranh giới rõ ràng, có thể thực thi được đối với trí tuệ nhân tạo (AI) trước khi công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát. Bức thư ngỏ của họ, được công bố hôm thứ Hai và được đặt tên là "Lời kêu gọi toàn cầu về những lằn ranh đỏ AI" (Global Call for AI Red Lines), cảnh báo rằng nếu không có những quy tắc quốc tế như vậy, AI có thể gây ra mọi thứ, từ thất nghiệp hàng loạt đến các đại dịch được tạo ra và vi phạm nhân quyền lan rộng.

.

"Trong hàng ngàn năm, con người đã học được - đôi khi theo cách khó khăn - rằng những công nghệ mạnh mẽ có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cũng như có lợi", tác giả Yuval Noah Harari, một trong những người ký tên vào bức thư, cho biết. "Con người phải đồng ý về những lằn ranh đỏ rõ ràng cho AI trước khi công nghệ này định hình lại xã hội vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta và phá hủy nền tảng nhân tính của chúng ta." Lời kêu gọi - được công bố bởi người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Ressa tại Tuần lễ Cấp cao (High-Level Week) của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - yêu cầu các chính phủ hoàn thiện những rào cản đó trước cuối năm 2026.

.

Lá thư không đề xuất các quy tắc cụ thể, thay vào đó kêu gọi đàm phán về các vấn đề như cấm vũ khí tự động gây chết người và ngăn chặn AI tham gia vào chiến tranh hạt nhân hoặc tự sao chép. Những người đoạt giải Nobel đã ký tên bao gồm nhà hóa sinh Jennifer Doudna, nhà kinh tế học Daron Acemoglu và nhà vật lý Giorgio Parisi. Hai trong số những "cha đẻ" của AI, Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio, cũng đã ký tên, cùng với cựu Thủ tướng Ý Enrico Letta và cựu Tổng thống Ireland Mary Robinson, hiện là Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, theo Euro News.

.

---- Anh quốc: Nữ Công tước xứ York đã gửi một email nịnh hót Jeffrey Epstein vì ông Epstein thề sẽ "hủy hoại bà" trong một cuộc gọi điện thoại "khủng bố kiểu Hannibal Lecter". Người phát ngôn của Nữ Công tước nói với tờ The Telegraph rằng Epstein đã rất tức giận trước lời mô tả của bà về ông Epstein là một kẻ ấu dâm và đã thực hiện một cuộc gọi điện thoại "rùng rợn" trong đó ông ta đe dọa sẽ có hành động pháp lý.

.

Sự việc xảy ra sau khi Nữ Công tước, 65 tuổi, trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 3 năm 2011, nói rằng bà đã phạm một "sai lầm khủng khiếp, khủng khiếp về phán đoán" khi nhận 15.000 bảng Anh từ Epstein, một tội phạm tình dục bị kết án, để trả nợ, và nói thêm rằng: "Tôi ghê tởm nạn ấu dâm".

.

Tuần này, Nữ Công tước đã hứng chịu sự chỉ trích dữ dội sau khi có thông tin bà đã gửi cho Epstein một email vào năm 2011, trong đó bà mô tả ông ta là một "người bạn kiên định, hào phóng và tuyệt vời". Bà cũng "khiêm tốn xin lỗi" vì đã chỉ trích ông ta trước công chúng và nói với ông ta rằng bà biết "ông cảm thấy vô cùng thất vọng vì tôi".

.

Sau khi email bị tiết lộ, Nữ công tước đã bị một số tổ chức từ thiện cắt đứt quan hệ bảo trợ. Mô tả cuộc điện thoại dẫn đến email này, James Henderson, người phát ngôn và cố vấn của bà, cho biết: "Mọi người không hiểu Epstein tệ đến mức nào. Tôi vẫn nhớ mọi thứ về cuộc gọi đó. Đó là một cuộc gọi lạnh lùng và tôi ngạc nhiên khi có người từng là bạn của ông ta, xét theo cách ông ta nói chuyện với tôi. Ông ta nói sẽ phá hủy gia đình công tước York và ông ta hoàn toàn rõ ràng về điều đó. Ông ta nói sẽ phá hủy tôi. Ông ta không hề hét lên. Giọng nói của ông ta nghe như giọng của Hannibal Lecter. Nó rất lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng thực sự đáng sợ và khó chịu."

.

Ông Henderson đã rất lo lắng đến mức lưu số điện thoại của Epstein để đảm bảo rằng nếu ông ta gọi lại cho ông ta, ông ta sẽ biết cách không nghe máy. Đó là cuộc trò chuyện hoặc trao đổi duy nhất giữa ông và ông ta. Ông nhớ lại đó là một ngày xuân khi Epstein gọi điện cho ông sau cuộc phỏng vấn của Nữ công tước xứ York.

.

Ông Henderson cho biết việc Nữ công tước sau đó gửi email, bày tỏ sự hối tiếc vì đã xúc phạm Epstein, trước mối đe dọa hủy hoại cuộc sống của bà và gia đình bà là điều dễ hiểu. Nữ công tước có hai con gái với Công tước xứ York, Công chúa Eugenie và Công chúa Beatrice, cả hai đều đã kết hôn và có con.

.

Tuy nhiên, email bị phát hiện đã khiến nhiều thập niên làm từ thiện của Nữ công tước kết thúc đột ngột. Hôm thứ Hai, bà đã bị các tổ chức mà bà đại diện và ủng hộ trong nhiều năm qua cắt đứt quan hệ, bao gồm Quỹ Tim mạch Anh, Tổ chức Từ thiện Xóa mù chữ cho Trẻ em và Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Natasha. Julia’s House, một nhà tế bần dành cho trẻ em ở Dorset và Wiltshire, là nơi đầu tiên cắt đứt quan hệ với bà, chấm dứt sáu năm Nữ công tước bảo trợ. Tổ chức từ thiện này cho biết sẽ "không phù hợp nếu bà tiếp tục làm người bảo trợ" vì "mối quan hệ trao đổi thư từ của bà với Jeffrey Epstein".

.

---- Sự nổi tiếng của Elon Musk thường gắn liền với cuộc sống cá nhân, nhưng một khía cạnh mà ông hiếm khi đề cập đến là mối quan hệ rạn nứt với cha mình, Errol Musk. Theo một cuộc điều tra của tờ New York Times, lý do chính cho sự xa lánh này là một loạt cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em đối với Errol Musk - những cáo buộc đã tồn tại trong nhiều thập niên và liên quan đến nhiều thành viên trong gia đình.

.

Các cáo buộc, có từ đầu những năm 1990s, bao gồm cáo buộc từ con gái riêng của Errol Musk - lúc đó mới 4 tuổi - cũng như các cáo buộc sau đó liên quan đến những đứa con riêng khác và hai cô con gái của ông. Cảnh sát ở cả Nam Phi và California đã mở ít nhất ba cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc này, mặc dù không có cuộc điều tra nào dẫn đến kết án. Errol Musk, 79 tuổi, phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng các thành viên trong gia đình tìm kiếm tiền từ Elon và khẳng định ông vẫn thân thiết với con trai cả, bất chấp bằng chứng ngược lại.

.

Đôi khi, Elon Musk đã hỗ trợ tài chính cho các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng và cố gắng tách anh chị em ruột và gia đình riêng của mình khỏi cha mình. Elon Musk hiếm khi bình luận công khai về cha mình, nhưng tuyên bố năm 2017 của ông rằng Errol Musk đã làm "gần như mọi điều xấu xa mà bạn có thể nghĩ đến" và những nhận xét gần đây hơn của ông trong một cuốn tiểu sử được ủy quyền, trong đó ông nói rằng ông không còn liên lạc với cha mình nữa cho thấy những vết thương sâu sắc.

.

---- Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hôm thứ Hai, chỉ định phong trào chống phát xít Antifa là một tổ chức khủng bố trong nước và chỉ đạo các cơ quan liên bang hành động chống lại tổ chức này. Sắc lệnh cáo buộc Antifa tổ chức bạo lực chính trị — bao gồm bạo loạn, tấn công lực lượng thực thi pháp luật và doxing (làm lộ địa chỉ, số phone) — với mục tiêu lật đổ chính phủ Hoa Kỳ. Sắc lệnh chỉ đạo tất cả các cơ quan liên bang có liên quan “điều tra, phá vỡ và triệt phá” bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến Antifa hoặc những người ủng hộ tổ chức này, bao gồm cả việc truy tố hình sự.

.

Hiệu lực chính xác của sắc lệnh — vốn quy định rằng nó phải được thực thi trong khuôn khổ luật hiện hành — vẫn chưa rõ ràng. Antifa thiếu cơ cấu tập trung hoặc ban lãnh đạo được xác định rõ ràng, và việc truy tố tất cả những người ủng hộ tư tưởng chống phát xít sẽ là vi phạm Tu chính án thứ nhất. Mặc dù việc cung cấp “hỗ trợ vật chất” cho các nhóm bị chính phủ chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài là bất hợp pháp, nhưng hiện không có luật tương tự nào dành cho các nhóm trong nước.

.

Thuật ngữ Antifa, viết tắt của antifascist (chống phát xít), được dùng để chỉ một nhóm người rộng lớn có quan điểm chính trị thiên về cánh tả — thường là cực tả — nhưng không tuân theo cương lĩnh của Đảng Dân chủ. Không giống như các nhóm cực hữu hiếu chiến như Proud Boys và Oath Keepers, Antifa chưa bao giờ có lãnh đạo, cũng không có hệ thống phân cấp hay cơ cấu chỉ huy. Antifa chưa hề có một cơ cấu quốc gia nào.

.

---- Hôm thứ Hai, các quan chức California đã công bố khoản tài trợ hơn 414 triệu đô la để xây dựng hoặc cải tạo 2.099 ngôi nhà trên 16 quận, phần lớn dành cho cư dân có thu nhập thấp và cực thấp. Trong số đó, 794 ngôi nhà sẽ dành cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 30% thu nhập trung bình của khu vực, 866 ngôi nhà dành cho những người có thu nhập từ 31% đến 50% và 408 ngôi nhà dành cho các hộ gia đình có thu nhập từ 51% đến 80%.

.

"Chúng ta không thể giải quyết tình trạng vô gia cư hoặc khủng hoảng khả năng chi trả nhà ở nếu không tạo ra nhà ở mới. Thông báo hôm nay sẽ tạo ra hàng nghìn ngôi nhà mới cho các gia đình California, giúp hàng trăm nghìn người tiếp cận nhà ở", Thống đốc Gavin Newsom cho biết trong một tuyên bố.

.

Khả năng chi trả nhà ở không phải là điều gì mới mẻ đối với California. Một nghiên cứu về khả năng chi trả nhà ở vào tháng 6 cho thấy thu nhập cần thiết để mua một ngôi nhà thông thường đã tăng lên gần 125.000 đô la trên toàn quốc - cao hơn nhiều so với thu nhập hộ gia đình trung bình của Hoa Kỳ là 77.719 đô la.

.

Một nghiên cứu cho thấy California là tiểu bang đắt đỏ nhất đối với người thuê nhà, yêu cầu một người phải làm việc 98 giờ với mức lương tối thiểu là 16,50 đô la để đủ khả năng thuê một căn nhà một phòng ngủ khiêm tốn theo Giá thuê thị trường công bằng (Fair Market Rent) là 2.092 đô la mỗi tháng.

.

---- Nga đã mất 1.103.580 chiến binh kể từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Ba. Theo quân đội Ukraine, Nga cũng mất 11.199 xe tăng, 23.282 xe chiến đấu bọc thép, 62.486 xe cơ giới và thùng nhiên liệu, 33.052 hệ thống pháo, 28 tàu chiến và một tàu ngầm.

.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng ba tên lửa đạn đạo và 115 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong các cuộc tấn công đêm hôm qua, đồng thời cho biết thêm rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ được 103 máy bay không người lái.

