3388 Films Tổ Chức Buổi Trình Chiếu Phim "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng"

face off 1
Lý Hải-Minh Hà cùng quan khách xem phim. Ảnh: 3388 Films.

Irvine (VB) - Rất nhiều khán giả có mặt trong buổi trình chiếu phim "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" khen ngợi nhà phân phối phim 3388 Films tổ chức loại sự kiện này thật xuất sắc, chuyên nghiệp. Những buổi chiếu ra mắt phim Việt Nam trong vài năm qua do 3388 Films đã thực sự trở thành một ngày hội của những người dân mê điện ảnh ở Quận Cam Nam California. Khán giả ăn mặc thật đẹp, xếp hàng dài chờ được chụp hình trên thảm đỏ với diễn viên, đạo diễn, rạp chiếu không còn một chỗ trống… Có thể nói rằng 3388 Films đã thành công trong mục tiêu khuyến khích khán giả đến xem phim Việt tại rạp.

 

Buổi trình chiếu "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" (Face Off 8: Embrace Of Light) diễn ra vào tối 16 tháng 9 năm 2025, tại rạp chiếu phim Regal Irvine Spectrum. Cũng tại địa điểm này, vào năm ngoái, đạo diễn Lý Hải đã có mặt để giới thiệu bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước”. Năm nay đứng bên cạnh phu nhân Minh Hà (cũng là nhà sản xuất phim), Lý Hải nói những lần ra mắt phim với khán giả Việt ở Nam California bao giờ cũng để lại một cảm giác đặc biệt, khó quên.

face off 2
Quan cảnh nhộn nhịp rạp Irvine Spectrum ngày 'Red Carpet'
ra mắt phim Lật Mặt 8. Ảnh: 3388 Films.


3388 Films cũng đã ấn định ngày công chiếu "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" tại các rạp chiếu quốc tế trên khắp bốn châu lục. Phim bắt đầu ra mắt vào ngày 18 tháng 9 tại Bắc Mỹ, Anh, Pháp, Úc, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Bulgaria, Cộng Hòa Séc và Slovakia; sau đó là Nhật Bản, Ba Lan, Đức, và còn nhiều thị trường phim khác nữa. Tại Việt Nam, phim lọt vào Top 5 phim có doanh thu cao nhất năm 2025, thu được 100 tỉ VND chỉ sau vài ngày công chiếu vào cuối tháng 4. Trước khi chính thức chiếu tại Việt Nam, "Lật Mặt 8" đã bán được 131,000 vé đặt trước, một kỷ lục mới.

 

Lật Mặt 8 đánh dấu kỷ niệm 10 năm của loạt phim điện ảnh Việt Nam dài nhất và thành công nhất. "Lật Mặt 7: Một Điều Ước” là phim Việt Nam có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại. "Lật Mặt" là loạt phim Việt Nam đầu tiên và duy nhất được công chiếu ở bốn châu lục.

 

Nếu như Lật Mặt 7 là câu chuyện về nghĩa mẹ, thì Lật Mặt 8 có chủ đề về tình cha. Truyện phim xoay quanh chủ đề gia đình. Đó là sự hy sinh của những bậc cha mẹ, lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh nghèo khó, sẵn sàng làm lụng vất vả để nuôi con cái ăn học nên người, mong con tốt nghiệp đại học để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mâu thuẫn gia đình bắt đầu khi kỳ vọng của người cha không trùng với ước mơ của con trai. Cha muốn con trở thành kỹ sư cơ khí, nhưng con nuôi giấc mơ trở thành ngôi sao sân khấu, sẵn sàng đối đầu với cha để thực hiện giấc mơ của mình. Sự mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình kiểu này không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà còn có ở những gia đình Việt ở Mỹ. Nhưng rồi người cha thay đổi, ủng hộ con trai theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình. Ông làm mọi cách để giúp con đạt được ước nguyện, dẫn đến kết thúc bi thảm là hy sinh cả mạng sống. Bộ phim cũng gợi lên truyền thống đặc thù của một gia đình Việt Nam: tam đại đồng đường, với bà ngoại đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai thế hệ con và cháu.

 

Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng được dàn dựng phần lớn tại khu du lịch Bàu Trắng, tỉnh Bình Thuận, còn được mệnh danh là “tiểu sa mạc Sahara” của Việt Nam. Với kỹ thuật quay đẹp, phim khai thác được vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng của Bình Thuận là những đụn cát mênh mông, nằm giữa là 2 hồ nước ngọt Bàu Ông và Bàu Bà thật nên thơ, hữu tình. Phim cũng dựng thành công nếp sống mộc mạc, sinh hoạt bình dị của những người dân xứ biển Miền Trung.

 

Dàn diễn viên nói chung đều hoàn thành tốt vai diễn của mình: Kim Phượng, Long Đẹp Trai, Tuyết Thu, Quách Ngọc Tuyền, Đoàn Thế Vinh, Hồ Đông Quân… Đặc biệt phải nhắc đến Long Đẹp Trai trong vai người cha, diễn xuất thành công sự khắc khổ, hy sinh thầm lặng, thể hiện tình thương yêu dành cho con có đôi khi vụng về, ngượng ngập.

 

Một điểm yếu của Lật Mặt 8- mà cũng là chung của nhiều phim Việt Nam khác- là kịch bản. Một số chi tiết trong kịch bản không logic. Thí dụ như việc ông bố tốt bụng giới thiệu một anh tài xế xe ôm tốt nghiệp đại học Bách Khoa mà ông chỉ mới quen biết trên đường cho chủ của mình; chỉ một thời gian ngắn anh này trở thành phụ tá giám đốc, được khen là giỏi. Phim cố gắng tạo cái kết kịch tính để chứng minh tình phụ tử, có vẻ hơi thái quá trong bối cảnh hiền hòa của phim. Nhiều tình tiết thêm vào kịch bản để làm tăng cảm xúc như vụ “con nuôi hay con ruột” cũng được đưa ra vội vàng, không cần thiết.

face off 3
Đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Ảnh: 3388 Films.

 

Trả lời phỏng vấn với tạp chí điện ảnh Deadline Holywood, anh Thien A. Pham, sáng lập viên của 3388 Films, cho rằng đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà đã mang đến cho khán giả một câu chuyện gia đình ý nghĩa, sẽ chạm đến trái tim khán giả toàn cầu. Đây là một chủ đề mà anh thường chứng kiến, đặc biệt là từ những gia đình di dân, khi người trẻ giằng xé giữa việc theo đuổi ước mơ và bổn phận làm con theo kỳ vọng của cha mẹ. Phim ảnh là cầu nối tuyệt vời để kết nối khán giả với các nền văn hóa và góc nhìn khác nhau. 3388 Films muốn mang cuốn phim này đến bốn châu lục. Nếu việc cùng nhau xem phim tại rạp có thể khơi dậy những đối thoại cảm thông giữa cha mẹ và con cái, đó sẽ là một món quà to lớn cho 3388 Films.

 

Khán giả có thể vào trang web https://www.3388films.com/portfolio/face-off-8-embrace-of-light-lat-mat-8-vong-tay-nang-movie/ để tham khảo lịch và địa điểm chiếu phim Lật Mặt 8.


Doãn Hưng

lat-mat-8


Mặc dù “thú vị” là một khái niệm tương đối, phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng ngành giải trí du lịch vẫn có những tiêu chuẩn chung để xác định những thành phố, quốc gia nào thú vị nhất để sinh sống hoặc thăm viếng. Riêng ở Mỹ, tạp chí Newsweek vừa công bố dữ liệu mới từ công ty tài chính cá nhân WalletHub, qua đó xác định những tiểu bang nào thú vị nhất và kém thú vị nhất. Theo WalletHub, California là tiểu bang thú vị nhất nước Mỹ, dựa trên số lượng nhà hàng, công viên giải trí, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục. Đây cũng là tiểu bang có số điểm du lịch bình quân đầu người đứng thứ hai ở Mỹ.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) bắt đầu bán vé cho Viet Film Fest 2025. Đây là lễ hội điện ảnh quốc tế lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhằm tôn vinh những câu chuyện Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, khán giả có thể thưởng thức phim online từ ngày 4–19 tháng 10, đồng thời tham dự các buổi chiếu phim và trò chuyện cùng với các đoàn làm phim tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, thành phố Santa Ana, vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh kính mời quý vị tham dự chương trình giới thiệu phim và văn nghệ của Viet Film Fest 2025. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, từ 3:00 PM đến 5:00 PM, tại The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701. Ban tổ chức sẽ công bố các phim được chọn và ra mắt đoạn phim giới thiệu chính thức (official trailer) của Viet Film Fest năm nay. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của.

“Nếu lời này đến được với quý vị, nghĩa là Israel đã thành công giết tôi và làm câm lặng tiếng nói của tôi. Tạ ơn Thượng Đế, tôi đã dốc hết sức để làm chỗ dựa và tiếng nói cho đồng bào, từ khi mở mắt nhìn đời trong những con hẻm của trại tị nạn Jabalia. Ước mong của tôi là sống đủ lâu để cùng gia đình trở về quê gốc ở Asqalan (Al-Majdal) đang bị chiếm. Nhưng ý Chúa đã định, và định mệnh đã an bài. Tôi đã nếm trải mọi nỗi đau, mất mát, nhưng chưa từng ngần ngại nói sự thật – không bóp méo, không xuyên tạc – để Chúa làm chứng cho những kẻ đã im lặng, đã chấp nhận để chúng tôi bị giết, đã làm ngơ trước thi thể rã rời của phụ nữ và trẻ em, không làm gì để chặn cuộc tàn sát kéo dài hơn một năm rưỡi này. Tôi giao phó cho quý vị Palestine – viên ngọc trong vương miện Hồi giáo, nhịp tim của mọi con người yêu tự do. Tôi giao phó những trẻ em vô tội, chưa kịp mơ ước hay sống yên bình, đã bị nghiền nát dưới ngàn tấn bom đạn. Xin đừng để xiềng xích làm câm lặng tiếng nói...

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2025, cộng đồng nghệ thuật người Việt tại Quận Cam đã chào đón họa sĩ Đào Hải Triều từ San Jose đến triển lãm tranh cá nhân với chủ đề “Vital – Sức Sống” tại hội trường nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, trái tim văn hóa của Little Saigon. Với gần 50 tác phẩm đủ kích thước sử dụng đa chất liệu như sơn dầu, acrylic, màu nước và một vài tác phẩm điêu khắc, triển lãm là bản hòa tấu sắc màu, phản ánh chiều sâu tâm hồn, ký ức và hy vọng. Tác phẩm của họa sĩ Đào Hải Triều vừa trừu tượng, vừa chan chứa tinh thần quê hương, như lời tri ân gởi đến quá khứ và niềm tin vào tương lai.

Từ thứ Bảy ngày 19 đến Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2025 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt: Triển lãm tranh “Sức Sống-Vital” của họa sĩ (HS) Đào Hải Triều (hiện đang sống tại San Jose) do Hội Sáng Tạo Nghệ Thuật và Âm Nhạc Cho Người Mỹ Gốc Việt (VASCAM - The Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) hỗ trợ tài chính một phần. Hội VASCAM không đứng ra tổ chức 100% như những lần trước vì VASCAM không có nhân sự tại Little Saigon. Nhưng VASCAM muốn hỗ trợ vì cảm mến tài năng và niềm đam mê sáng tạo của HS Đào Hải Triều.

Vào tối ngày Thứ Bảy 7 tháng 6 năm 2025, tại quán Coffee Factory thành phố Westminster, nhạc sĩ Nguyên Quang đến từ Sacramento sẽ có một đêm nhạc mang tên “Hạnh Phúc Vẫn Còn Đây” dành cho thân hữu, khách mời. Nhân dịp này, anh có đôi lời tự sự để giới thiệu mình đến với giới yêu âm nhạc ở hai miền Nam - Bắc California.

Cuốn phim tài liệu ngắn cảm động và sâu sắc “On Healing Land, Birds Perch” (“Đất Lành, Chim Đậu”), do Naja Phạm Lockwood đạo diễn, sẽ có buổi công chiếu ra mắt tại Quận Cam vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 2025, lúc 7:00 giờ tối tại Rạp Lido, số 3459 via Lido, Newport Beach. Sau buổi chiếu sẽ là phần thảo luận cùng các nhà làm phim và khách mời đặc biệt. Buổi chiếu phim do Orange County Film Society thực hiện, với sự phối hợp của Newport Beach Film Festival, và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA).

Dark Star Pictures giành được quyền phát hành Người Mặt Trời (DAYDREAMERS), cuốn phim thriller ma cà rồng của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Timothy Linh Bùi (BA MÙA/THREE SEASONS, RỒNG XANH/GREEN DRAGON). Ngày 2 tháng 5, Người Mặt Trời sẽ được khởi chiếu tại 15 rạp ở Mỹ, sau đó sẽ được mở rộng thêm. Tới ngày 3 tháng 6, phim sẽ được chiếu trên các nền tảng TVOD chính. Nhà phát hành Dark Star Pictures, cùng với rạp The Frida Cinema và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức một buổi ra mắt phim vào 7:30pm tối thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, 2025 tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana. Đạo diễn Timothy Linh Bùi sẽ trò chuyện cùng với Eric Nông, Giám đốc Nghệ thuật của Viet Film Fest, và khán giả sau buổi chiếu. Vé có thể mua tại rạp hoặc trang nhà: https://thefridacinema.org/movies/daydreamers/
