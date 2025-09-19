Hôm nay,  

Số Lượng Sinh Viên Quốc Tế Giảm, Kinh Tế Mỹ Mất 7 Tỉ Đô La Trong Niên Học 2025-2026

19/09/202500:00:00(Xem: 13)

iStock-1142918319
Hiệp Hội Các Nhà Giáo Dục Quốc Tế và JB International ước tính số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2025 dự kiến ​​sẽ giảm 30% đến 40%  so với năm ngoái, tương đương khoảng 150,000 sinh viên.Ảnh: istockphoto.
 
Theo Viện Giáo Dục Quốc Tế, đơn vị theo dõi các chương trình dành cho sinh viên nước ngoài, trong năm học 2023-2024 có hơn 1.1 triệu sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ. Hơn một nửa trong số đó đến từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ. Nhưng những chính sách hạn chế người nhập cư thuộc mọi thành phần (trong đó có sinh viên) của chính quyền Trump đang làm giảm đáng kể con số này.
 
NAFSA (Hiệp Hội Các Nhà Giáo Dục Quốc Tế)  và JB International (một công ty công nghệ giáo dục vì lợi nhuận) ước tính số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2025 dự kiến ​​sẽ giảm 30% đến 40%  so với năm ngoái, tương đương khoảng 150,000 sinh viên. Lý do là vì các hạn chế visa mới; nhiều cuộc hẹn xin visa bị hủy bỏ tại các tòa đại sứ và  lãnh sự Hoa Kỳ ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria, Nhật Bản.
 
Theo ước tính của NAFSA, sự sụt giảm mạnh về số lượng sinh viên quốc tế này có thể khiến nền kinh tế Hoa Kỳ thiệt hại 7 tỷ đô la  trong năm học 2025-2026. Ước tính cứ ba sinh viên quốc tế sẽ tạo ra một việc làm mới ở Mỹ. Trung bình một sinh viên nước ngoài chi tiêu khoảng $35,000 hằng năm tại cộng đồng địa phương cho nhà ở, thực phẩm, đi lại và các chi phí khác. Dự đoán một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn do sự sụt giảm sinh viên quốc tế có thể kéo dài trong nhiều năm.
 
Đi ngược dòng lịch sử, sinh viên quốc tế bắt đầu đến Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20, khi các nhà hảo tâm như gia tộc Carnegie, Rockefeller và Mott tìm cách gởi các học giả Hoa Kỳ đi du học. Những nhà hảo tâm này tạo ra các học bổng và khoản tài trợ quốc tế mà sau này thường được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Thí dụ như chương trình Fulbright, tài trợ cho sinh viên Mỹ dành thời gian nghiên cứu ở nước ngoài. Đến năm 1919, các tổ chức phi lợi nhuận như Viện Giáo Dục Quốc Tế đã đóng vai trò trung gian giữa sinh viên nước ngoài và các trường đại học Hoa Kỳ.
 
Số lượng sinh viên quốc tế ghi danh tại Hoa Kỳ đã tăng đều đặn kể từ khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, thời điểm việc đi lại trên thế giới trở nên dễ dàng hơn. Có 26,000 sinh viên nước ngoài đến Hoa Kỳ trong năm học 1949–1950; con số này tăng vọt lên 286,343 sau ba thập niên. Trong những năm 1990, có hơn 400,000 du học sinh theo học tại Hoa Kỳ mỗi năm. Con số tiếp tục tăng và vượt qua 500,000 vào đầu những năm 2000. Số lượng sinh viên quốc tế ghi danh tại Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt mốc hơn 1 triệu vào năm học 2015-2016.

Theo Viện Di Cư, một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái, lượng du học sinh chỉ chiếm 1% trong tổng số 2.4 triệu sinh viên đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ vào năm 1949-1950. Đến năm học 2023-2024, con số này vào khoảng 6% trong tổng số 18.9 triệu sinh viên tại Hoa Kỳ. Tỷ lệ này vẫn tương đối nhỏ so với tỷ lệ sinh viên quốc tế ở các quốc gia khác. Sinh viên quốc tế chiếm 38% tổng số sinh viên đại học tại Canada, chiếm 31% tại Úc, và 27% tại Vương Quốc Anh trong năm học 2024-2025.
 
Trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Di trú và Quốc tịch năm 1952, trao cho bộ trưởng ngoại giao quyền trục xuất sinh viên nước ngoài có hành vi gây ra mối đe dọa cho lợi ích, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại Giao báo cáo vào tháng 8 rằng kể từ đó, chính quyền đã thu hồi visa của 6,000 sinh viên nước ngoài.
 
Đã có một số vụ bắt giữ sinh viên quốc tế gây chú ý, bao gồm Rumeysa Ozturk, một nữ sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ tại đại học Tufts. Các nhân viên chức Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan (ICE) đã bắt giữ Ozturk vào tháng 3 năm 2025 ngay sau khi chính quyền thu hồi thị thực của cô. Vụ bắt giữ diễn ra một năm sau khi cô viết một bài xã luận kêu gọi Tufts thừa nhận một cuộc diệt chủng ở Dải Gaza; kêu gọi thoái vốn khỏi các công ty có quan hệ với Israel. Ngoại trưởng Marco Rubio ủng hộ vụ bắt giữ Ozturk, tuyên bố vào tháng 3 rằng chính phủ sẽ không cấp visa cho những người đến Hoa Kỳ với ý định thực hiện "những hành vi như phá hoại trường đại học, quấy rối sinh viên, chiếm giữ các tòa nhà, gây náo loạn". Vào tháng 5, một thẩm phán liên bang phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy Ozturk gây ra mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Sau đó, cô đã được thả khỏi một trại giam giữ người nhập cư.
 
Vụ bắt giữ Ozturk diễn ra cùng lúc với nhiều vụ bắt giữ các sinh viên quốc tế khác. Mahmoud Khalil, một sinh viên sau đại học tại Đại học Columbia, là thường trú nhân Hoa Kỳ, đã bị bắt sau khi tham gia các cuộc biểu tình đòi quyền cho người Palestine trong khuôn viên trường. Tất cả những vụ bắt giữ này gửi một thông điệp tới sinh viên nước ngoài: Việc đến Hoa Kỳ không còn an toàn như trước nữa.
 
Chính quyền cũng công bố những thay đổi khác, sẽ khiến sinh viên nước ngoài ghi danh khó khăn hơn.  Chẳng hạn như lệnh cấm nhập cảnh năm 2025, cấm hoặc hạn chế nhập cảnh đối với người dân từ 19 quốc gia, chủ yếu là Trung Đông và Châu Phi. Vào tháng 8, chính quyền Trump cho biết có kế hoạch giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên nước ngoài tại Hoa Kỳ xuống còn bốn năm. Hiện tại, sinh viên nước ngoài có thời gian ân hạn 60 ngày để ở lại sau khi tốt nghiệp, trước khi họ phải xin visa làm việc hoặc một loại giấy phép khác để được phép cư trú hợp pháp tại Mỹ.
 
Đại học tại các tiểu bang Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều bị thiệt hại về tài chính. New York University,  Northeastern University ở Boston, Columbia University là những trường có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất trong năm học 2023-2024. Nhưng sinh viên quốc tế không chỉ tập trung ở các thành phố lớn có khuynh hướng cấp tiến. University State Arizona có số lượng sinh viên quốc tế cao thứ tư; Purdue University ở Indiana và University of North Texas cũng nằm trong số 10 trường có số sinh viên quốc tế đông nhất.
 
Tất cả các trường này hiện đang đón nhận ít sinh viên quốc tế hơn nhiều so với dự kiến. Họ sẽ cảm nhận được những tác động tài chính của việc giới hạn sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ.
 
Việt Báo lược dịch

 

